ADATA Elite SE880 1TB to obecnie najpopularniejszy dysk zewnętrzny na naszym rynku. Sprawdzamy, co w nim jest takiego wyjątkowego i czy rzeczywiście możemy go polecić.

4,5/5

Dysk zewnętrzny SSD to niemalże idealny pomysł na przenoszenie danych - najnowsze modele oferują dużą pojemność, szybkie transfery, a do tego mają kompaktowe rozmiary. Co ważne, dane zawsze mamy pod ręką, więc użycie nośnika nie jest zależne od połączenia z internetem.

Co wybrać? Tak się składa, że ADATA Elite SE880 obecnie jest jednym z najczęściej wybieranych nośników w naszym kraju (model ten znajdziecie również w naszym zestawieniu polecanych dysków zewnętrznych). Sprawdziliśmy, co w nim takiego wyjątkowego i czy rzeczywiście warto go kupić.

ADATA Elite SE880 - rzut okiem na dysk

ADATA Elite SE880 na pierwszy rzut oka wygląda jak wcześniejsze nośniki producenta. Mamy do czynienia z niewielką, poręczną konstrukcją, którą bez problemu można schować do torebki lub kieszeni. Dysk występuje w niebieskiej i srebrnej wersji kolorystycznej. O aktywności dysku informuje niebieska dioda led schowana pod bocznym plastikiem.

Zewnętrzna obudowa została wykonana z metalu, dzięki czemu sprzęt jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Warto jednak zauważyć, że nośnik nie ma dodatkowej zatyczki na port USB (jak np. w modelu SD810), więc nie oferuje zabezpieczenia przeciwpyłowego oraz wodoodporności.

Dysk występuje w kilku wersjach pojemnościowych: 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. W nasze ręce trafił model o pojemności 1 TB, który przy okazji jest też jednym z najtańszych nośników tej klasy - obecnie przyjdzie nam za niego zapłacić jakieś 370 zł (niebieska wersja jest nieco droższa i kosztuje około 400 zł).

Do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s, który teoretycznie pozwala uzyskać transfery na poziomie 2000 MB/s (przy odczycie i zapisie danych). Należy jednak zaznaczyć, że tak szybkie złącza znajdziemy w nowszych komputerach i laptopach. Jeśli korzystacie ze starszej maszyny (lub konsoli/telefonu), sprzęt sprzęt może nie rozwijać pełnych prędkości i transfery będą ograniczone do 1000 MB/s (USB 3.2 Gen2 10 Gb/s lub 500 MB/s (USB 3.2 Gen1 5 Gb/s).

Dysk ADATA Elite SE880 wykorzystuje złącze USB typ C, ale w zestawie znajdziemy dwa kabelki: USB C - USB C oraz USB C - USB A. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można go podłączyć do komputera, laptopa, konsoli lub smartfona - nośnik pozwoli nie tylko przenosić dane między urządzeniami, ale też np stworzyć dodatkową przestrzeń do instalacji gier.

Co znajdziemy w środku? Po prostu dysk SSD, ale taki w wersji pod USB typ C. Producent nie podaje dokładnej specyfikacji nośnika, więc modele kontrolera i kości pamięci teoretycznie mogą się różnić między poszczególnymi egzemplarzami dysku. W naszym przypadku zastosowano popularny kontroler Silicon Motion SM2320G i kości pamięci oznaczone logo ADATA.

Specyfikacja dysku ADATA Elite SE880

Model ADATA Elite SE880 Pojemność 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Interfejs USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s Transfery Odczyt: 2000 MB/s

Zapis: 2000 MB/s Kontroler Silicon Motion SM2320G Kości pamięci 3D TLC NAND Dodatkowe - Wymiary/waga 64,8 x 35 x 12,25 mm / 31 g Gwarancja 5 lat

Testy dysku ADATA Elite SE880

Do naszej redakcji dotarł dysk ADATA Elite SE880 w wersji o pojemności 1 TB. Jak wypada w praktyce?

Testy przeprowadziliśmy na nowoczesnej platformie testowej, która pozwala wykorzystać potencjał nośników pod USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s. Żebyście wiedzieli czego można się spodziewać na różnych konfiguracjach, porównaliśmy wyniki dla nowoczesnego komputera ze złączem USB 20 Gb/s i starszego, który dysponuje złączem USB 10 Gb/s.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to benchmark syntetyczny, który ma na celu sprawdzić maksymalne teoretyczne osiągi dysków. Testy przeprowadziliśmy w standardowym trybie.

ADATA Elite SE880 po podłączeniu do portu USB 20 Gb/s (po lewej) i USB 10 Gb/s (po prawej)

Dysk ADATA SE880 osiąga obiecywane 2000 MB/s, ale tylko przy odczycie danych (sprawdzaliśmy kilkukrotnie i przy zapisie jest to co najwyżej 1850 MB/s). Podłączenie dysku do wolniejszego USB skutkuje ograniczeniem transferów sekwencyjnych, aczkolwiek parametry losowe mogą być nieco lepsze.

PCMark 10 Storage Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystaliśmy tryb Data Drive Benchmark przeznaczony do testowania dysków zewnętrznych używanych do przechowywania plików.

ADATA Elite SE880 po podłączeniu do portu USB 20 Gb/s (po lewej) i USB 10 Gb/s (po prawej) [kliknij żeby poznać szczegółowe wyniki]

W benchmarku PCMark 10 czeka nas mała niespodzianka, bo dysk ADATA SE880 podłączony do szybszego złącza oferuje nieco gorsze osiągi. Pomiary wykonywaliśmy kilkukrotnie i zawsze wynik z USB 10 Gb/s był nieco lepszy (kwestia kontrolera na płycie głównej?).

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

ADATA Elite SE880 po podłączeniu do portu USB 20 Gb/s (po lewej) i USB 10 Gb/s (po prawej) [kliknij żeby poznać szczegółowe wyniki]

Podobnie wygląda sytuacja w benchmarku 3DMark Storage Benchmark - wynik z USB 10 Gb/s jest o kilkanaście proc. lepszy od wyniku z USB 20 Gb/s.

ADATA wygrywa ceną... tylko dlaczego?

ADATA Elite SE880 to jeden z najpopularniejszych dysków zewnętrznych na naszym rynku. Nie ma się jednak czemu dziwić. Sprzęt oferuje dobre osiągi, a do tego jest dostępny w atrakcyjnej cenie... przynajmniej jak na razie.

ADATA Elite SE880 wyróżnia się niewielkimi rozmiarami i elegancką stylistyką. Producent zastosował metalową obudowę, w której umieścił nowoczesny nośnik SSD. Konstrukcja wygląda na wytrzymałą, jednak nie oferuje dodatkowej ochrony przed kurzem lub wodą.

Nośnik został wyposażony w złącze USB typ C 20 Gb/s i można go podłączyć do komputera lub smartfona. Maksymalne transfery sięgają 2000 MB/s. Warto jednak pamiętać, że do uzyskania maksymalnych osiągów konieczny będzie w miarę nowoczesny komputer (starsze konfiguracje będą ograniczać możliwości sprzętu).

Głównym atutem nośnika jest atrakcyjna cena. ADATA Elite SE880 1 TB w srebrnej wersji obecnie kosztuje około 370 zł (niebieski model jest nieco droższy - kosztuje jakieś 400 zł). Biorąc pod uwagę, że w podobnej cenie znajdziemy wolniejsze dyski pod USB 10 Gb/s, a za konkurencyjne modele pod USB 20 Gb/s przyjdzie nam zapłacić jakieś 100 zł więcej, na pewno jest to bardzo opłacalna propozycja. Z czystym sumieniem przyznajemy znaczek Dobry Produkt i Super Opłcalność.

Tutaj pojawia się jednak pytanie: skąd się bierze tak niska cena dysku ADATA Elite SE880? Najpewniej wynika to z dużych zapasów w sklepach, które zostały zakupione jeszcze przed podwyżkami cen pamięci NAND. Tak dobre ceny jednak nie będą się utrzymywać w nieskończoność, więc z biegiem czasu różnica w cenach dysków najpewniej będzie coraz mniejsza. Jeśli czytacie ten tekst w późniejszym czasie, warto porównać ceny popularnych dysków pod USB 20 Gb/s, bo ADATA SE880 może już nie wypadać tak atrakcyjnie.

Opinia o ADATA SE880 [1 TB] Plusy metalowa, elegancka obudowa,

dostępne dwie wersje kolorystyczne (srebrna i niebieska),

kompaktowa budowa,

bardzo dobra wydajność,

5 lat gwarancji,

atrakcyjna cena (w dniu pisania artykułu). Minusy brak ochrony przed kurzem i wodą,

do uzyskania pełnej wydajności wymaga nowoczesnego komputera.





