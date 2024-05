Nie wiesz jaki ekspres ciśnieniowy do kawy wybrać? W naszym poradniku podpowiadamy na co zwrócić uwagę kupując ekspres automatyczny do 3000 złotych. Znajdziecie tu także zestawienie bardzo dobrych ekspresów do kawy, których cena nie przekracza wspomnianej kwoty.

Jaki ekspres do kawy kupić?

Rodzajów kawy i sposobów na jej zrobienie jest wiele. Jedni piją rozpuszczalną, drudzy sypaną, a jeszcze inni z ekspresu. Są tacy, który koniecznie muszą dolać mleko, a dla niektórych to profanacja.

Nie mamy tutaj jednak zamiaru podejmować dyskusji na temat tego, jaka kawa jest najlepsza. Podpowiemy jednak w jaki sposób w domu można zrobić kawę, jak w dobrej kawiarni. Co więcej, nie trzeba do tego posiadać ani eksperckiej wiedzy, ani umiejętności baristy. Z pomocą przyjdzie nam ekspres do kawy, ale nie byle jaki.

Bardzo dobre ekspresy automatyczne do 3000 złotych w 2024:

Ekspres DELONGHI Magnifica S ECAM 22.112.B

Ekspres KRUPS Evidence Eco Design EA897B10

Ekspres PHILIPS LatteGo EP2334/10 (Silent Brew)

Ekspres DELONGHI Magnifica Evo ECAM290.81.TB tytanowy

Ekspres SIEMENS EQ.6 Plus S100 TE651209RW

Ekspres PHILIPS LatteGo 5400 EP5446/70

Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.75.S

Ekspres PHILIPS LatteGo EP3349/70 (Silent Brew) kawa mrożona

Ekspres DELONGHI Dinamica Plus ECAM 380.85.SB kawa mrożona

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ekspresów. Wśród najpopularniejszych wymienić trzeba przelewowe, na kapsułki oraz ciśnieniowe. Te ostatnie podzielić można jeszcze na kolbowe, półautomatyczne oraz całkowicie automatyczne. To właśnie automatycznymi ekspresami się dziś zajmiemy, ponieważ dają one bardzo dużo możliwości przy jednoczesnej prostocie obsługi.

Ekspresy automatyczne pozwalają na zrobienie wielu rodzajów kaw – czarnych oraz z mlekiem, a wystarczy wcisnąć jeden przyciski, no może czasami więcej niż jeden. Najtańszy ekspres automatyczny kupić można już za nieco ponad 1000 złotych, a mając budżet wynoszący założone 3000 złotych można już wybierać spośród wielu dobrych modeli. Nie każdy musi jednak kupić najbardziej wypasiony ekspres. Jeśli pijecie tylko czarną kawę, to wystarczy zaopatrzyć się w tańszy model, który oferuje mniej funkcji, ale spełni Wasze oczekiwania. Z drugiej strony czasem warto trochę dołożyć i kupić ekspres, który oferuje znacznie więcej – może chociażby przygotować kawę ze spienionym mlekiem albo kawę na zimno.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru automatycznego ekspresu do kawy?

Ciśnienie – teoretycznie im więcej, tym lepsza kawa. Najbardziej popularne modele oferują 15 oraz 19 barów. Takie wartości w zupełności wystarczą do wydobycia wszystkiego co najlepsze ze świeżo zmielonej kawy.

Szczególnie polecane modele ekspresów:

Ekspres DELONGHI Magnifica S ECAM 22.112.B

Pierwsza propozycja to stosunkowo niedrogi, ale mogący pochwalić się sporymi jak na tę cenę możliwościami ekspres DELONGHI Magnifica. Parzy kawę wodą o ciśnieniu 15 barów, a ziarna kawy mieli młynkiem stalowym. Potrafi zrobić zarówno kawę czarną, jak i białą. Do spieniania mleka służy specjalna dysza, więc zrobienie kawy z mlekiem wymaga większego wkładu pracy niż w przypadku spieniacza automatycznego. To podstawowy, ale niezawodny model. Zadowoli mniej wymagających smakoszy kawy, którzy w zmiana za niższą cenę są w stanie poświęcić chwilkę na przygotowanie swojego ulubionego napoju.

Ekspres KRUPS Evidence Eco Design EA897B10

Proponowany przez nas ekspres KRUPS Evidence Eco Design oferuje między innymi ciśnienie parzenia kawy wynoszące 15 barów oraz stalowy młynek. To dobry początek, ale zalet jest więcej. Potrafi przygotować dwie kawy jednocześnie, a do tego oferuje 8 programów, dzięki którym łatwo przygotować można swoją ulubioną kawę. Warto też zwrócić uwagę na łatwe w czyszczeniu akcesorium do spieniania mleka oraz możliwość regulowania wysokości wylotu kawy. Jako ciekawostkę dodajmy, że ten ekspres wykonany jest w 62% z materiałów z recyclingu, a 90% jego konstrukcji nadaje się do ponownego przetworzenia.

Ekspres PHILIPS LatteGo EP2334/10 (Silent Brew)

Kolejny polecany model do ekspres PHILIPS LatteGo. To dobry ekspres dla miłośników kawy z mlekiem. W komplecie znajduje się łatwy w obsłudze i (co równie ważne) czyszczeniu system mleczy LatteGo. To rozwiązanie dobrze spienia mleko, a do tego czyści się je w kilkanaście sekund. Do wyboru mamy espresso, czarną kawę, cappuccino oraz gorącą wodę. Do tego ustawić można pojemność każdego napoju oraz jego moc. Zainstalowany w nim ceramiczny młynek oferuje 12 stopni mielenia ziaren kawy. Pomoc w obsłudze oraz inspiracje dotyczące przygotowywania kawy zapewni specjalnie przygotowana aplikacja o nazwie HomeID.

Ekspres DELONGHI Magnifica Evo ECAM290.81.TB tytanowy

Kolejny ekspres marki DELONGHI. Model Magnifica Evo kosztuje niemal 2000 złotych, ale jego możliwości są adekwatne do ceny, którą trzeba za niego zapłacić. Wyposażono go między innymi w stalowy młynek oraz automatyczny spieniacz do mleka LatteCrema z pojemnikiem, a do tego oferuje ciśnienie wynoszące 15 barów. Ekspres posiada kolorowy wyświetlacz soft touch, a dzięki podświetleniu można także przygotować kawę nawet, gdy w pomieszczeniu nie świeci się światło. Jest także możliwość personalizacji kawy, więc dopasowany do siebie napój można przygotować jednym kliknięciem.

Ekspres SIEMENS EQ.6 Plus S100 TE651209RW

Tym razem kosztujący niemal 2500 złotych automatyczny ekspres marki SIEMENS. Oferuje między innymi 15 barów, ceramiczny młynek oraz możliwość przygotowywania kaw mlecznych. A skoro już o tym mowa, to warto wspomnieć, że do wyboru mamy tutaj 6 rodzajów – kawa czarna, kawa z mlekiem, cappuccino, latte macchiato, espresso oraz espresso macchiato. Ekspres jest łatwy w obsłudze, a steruje się nim za pomocą dotykowego interfejsu coffeeSelect Display. Wspomnijmy także o możliwości zrobienia dwóch kaw na raz, systemie do automatycznego mycia modułu do spienienia mleka oraz łatwym czyszczeniu i odkamienianiu, dzięki systemowi calc’nClean.

Ekspres PHILIPS LatteGo 5400 EP5446/70

Drugi w naszym zestawieniu ekspres marki PHILIPS. Ten model także posiada system mleczy LatteGo, ale w odróżnieniu od tego opisanego wyżej, potrafi zrobić aż 12 rodzajów kaw - między innymi Espresso, Café crema, Americano, Café au lait, Flat white, Cappuccino, Caffé Latte macchiato oraz Café latte. Do sterowania ekspresem służy intuicyjny panel dotykowy, za pomocą którego ustawić można moc i pojemność napoju oraz trzy poziomy temperatury wody. Ciekawostką jest możliwość ustawienia parametrów czterech ulubionych kaw, a funkcja Extra Shot spodoba się miłośnikom mocnego Ristretto.

Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.75.S

Tym razem kolejna propozycja od marki DELONGHI. Ten ekspres automatycznie przygotuje 12 rodzajów kaw, w tym czarne oraz mleczne, więc większość miłośników kawy znajdzie coś dla siebie. Ciśnienie parzenia to 15 barów, a stalowy młynek dysponuje 13-stopniową regulacją mielenia. W zestawie znajdziemy także system spieniania LatteCrema z karafką, dzięki której mleko dłużej pozostaje świeże. Warto też dodać, że sterowanie odbywa się za pośrednictwem dotykowego wyświetlacza LCD, a funkcja Moja Kawa umożliwia ustawienie parametrów ulubionego napoju.

Ekspres PHILIPS LatteGo EP3349/70 (Silent Brew) Kawa mrożona

Trzeci już i ostatni ekspres PHILIPS LatteGo. To, co wyróżnia go spośród wyżej wymienionych modeli to możliwość przygotowania kawy mrożonej, więc to idealny ekspres na lato dla tych, którzy w cieple letnie dni nie lubią pić gorącej kawy. Poza tym, znajdziemy tu wszystko z czego słyną te ekspresy, czyli między innymi system mleczny LatteGo, panel sterowania z kolorowymi przyciskami oraz ceramiczny młynek. Przy okazji tych ekspresów nie wspominaliśmy jeszcze o technologii SilentBrew, która zapewnia dobre wyciszenie, szczególnie w trakcie mielenia ziaren kawy.

Ekspres DELONGHI Dinamica Plus ECAM 380.85.SB Kawa mrożona

Ostatni w naszym zestawieniu znalazł się ekspres DELONGHI Dinamica Plus. Ten model potrafi zrobić aż 24 napoje, w tym kawę na zimno, więc jest to bezpośredni konkurent opisanego wyżej modelu PHILIPS LatteGo EP3349/70. Mamy tutaj do czynienia z wszystkim tym, z czego słyną ekspresy DELONGHI - system spieniania mleka LatteCrema z trzema poziomami intensywności spieniania i izolowaną karafką oraz wyjmowany blok zaparzający, co znacznie ułatwia utrzymanie ekspresu w dobrym stanie przez wiele lat. Jak każdy ekspres tej marki, ten model może pochwalić się także intuicyjną obsługą.

Jaki ekspres do kawy do 3000 złotych będzie zatem najlepszy?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy ze znajdujących się w zestawieniu modeli jest godny polecenia. Proponowane modele oferują wiele możliwości, które należy dostosować do swoich potrzeb. Najbardziej wszechstronne i uniwersalne (a zarazem najdroższe) są dwa ostatnie - PHILIPS LatteGo EP3349/70 oraz DELONGHI Dinamica Plus ECAM 380.85.SB. Ze względu na olbrzymi wachlarz możliwości, które oferują oraz łatwość ich obsługi te modele sprawdzą się wśród zdecydowanej większości kawoszy.