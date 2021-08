Jaki głośnik bezprzewodowy do telefonu jest najlepszy? Jaki tani głośnik Bluetooth do 100 zł warto kupić, a jaki jest polecany do 500 zł? W tym rankingu głośników Bluetooth znajdziesz odpowiedź. Oto głośniki bezprzewodowe, idealne do słuchania muzyki z telefonu.

Jaki głośnik Bluetooth warto kupić?

Przenośny głośnik bezprzewodowy, przydaje się do słuchania muzyki z telefonu, w ogrodzie, na plaży, nad jeziorem, w kuchni, a nawet łazience. Jest odporny na deszcz, nie boi się zalania napojem, ani wpadnięcia do wody. Jednocześnie ma łączność Bluetooth, więc można odtwarzać muzykę bez kabla, nawet przez kilkanaście godzin bez przerwy. Oto ranking głośników Bluetooth.

Głośniki bezprzewodowe do telefonu - ranking:

Nawet tani głośnik Bluetooth uprzyjemni dzień muzyką, grającą w tle przez kilka godzin. Trochę droższe modele mają wiele do zaoferowania pod względem mocy i jakości dźwięku, więc mogą śmiało pełnić rolę głównego sprzętu grającego w domu. Bez problemu nagłośnią średniej wielkości pokój.



źródło grafiki: sony.pl

Głośniki Bluetooth do telefonu - na co zwracać uwagę?

Oczywiście każdy z nas chciałby kupić głośnik jak najtańszy,a przy tym jak najlepszy. To oczywiste. Jednak w przypadku prostych modeli do 100 zł możemy realnie oczekiwać podstawowych parametrów. Zazwyczaj moc wynosi tutaj kilka watów, a głośnik jest jeden i w dodatku mały.

Jeśli chodzi o obudowę, to w głośniku BT do około 100 zł możemy oczekiwać co najwyżej odporności na zachlapania i gniazda mini jack 3,5 mm do podłączenia innego sprzętu grającego, który ma wyjście słuchawkowe. Część głośników ma też mikrofon i przyciski umożliwiające odbieranie rozmów telefonicznych.

Dodatkową zaletą, na którą warto zwracać uwagę jest miejsce dla karty pamięci microSD, która umożliwi słuchanie muzyki prosto z głośnika, bez łączności ze smartfonem. Ma ją np. Creative Muvo 2c. Typowy czas pracy na baterii to kilka godzin. Tak tanie głośniki Bluetooth spisują się dobrze w czasie lekkiego słuchania. Są idealne na grilla, plażę czy piknik.



źródło grafiki: harmankardon.com

W trochę droższych modelach rośnie przede wszystkim moc głośnika i pojemność akumulatora. Tutaj można już spodziewać się kilkunastu, a nawet ponad 20 watów i czasu pracy około 10 godzin. Dobrym przykładem jest Denon Envaya Pocket oraz Sony XB22.

Jeśli macie jeszcze większe wymagania, to możecie kupić głośnik za około 500 zł. W takim przypadku dostaniecie kilkadziesiąt watów mocy, większe przetworniki i niekiedy również wygodną regulację tonów. Ogólnie rzecz ujmując w tej cenie bardzo wyraźnie rośnie jakość dźwięku. Głośnik bezprzewodowy do 500 - 1000 zł może już całkiem atrakcyjnie nagłośnić małą domową imprezę. Przykład: Marshall Emberton i Marshall Stanmore II.

Poniżej prezentujemy nasz ranking głośników Bluetooth

Sencor SSS 1110 NYX - tani głośnik Bluetooth radiem FM do 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jasne, że w cenie poniżej 100 zł nie można oczekiwać rewelacji, ale jeśli ktoś chce posłuchać radia i muzyki na ogrodzie, nad jeziorem i generalnie w plenerze, to ten model będzie jedną z ciekawszych propozycji. Ważne, że ma wodoszczelną obudowę IPx7, więc wytrzyma ulewny deszcz, albo przypadkowe wpadnięcie do wody lub zalanie napojem. Wytrzymuje do 6 godzin ciągłego grania i ma czytnik kart pamięci microSD do plików MP3, a także radio FM. Zasięg łączności Bluetooth 5.0, to nawet 30 metrów. Głośnik ma dwa przetworniki aktywne i jeden pasywny. Gra nieźle, jest dobrze wykonany i w cenie do 100 zł warto go wziąć pod uwagę. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 16 000 Hz

Łączność Bluetooth

Creative MUVO Play - wodoszczelny przenośny głośnik do 150 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ma wodoodporną obudowę spełniającą standard IPx7, więc deszczu się nie boi. Przetrwa nawet całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra, przez 30 minut. Jest to jeden z lepszych małych głośników Bluetooth, polecanych do słuchania muzyki na zewnątrz. Może się też pochwalić dobrym czasem pracy na baterii, do 10 godzin przy średniej głośności. Ma funkcję parowania dwóch takich samych głośników, więc można słuchać muzyki w stereo. Oferuje nie tylko łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, ale też przewodowe połączenie mini jack 3,5 mm, więc możemy na nim odtwarzać muzykę w zasadzie z każdego sprzętu wyposażonego w wyjście słuchawkowe. Może nawet pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, podczas połączeń telefonicznych. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 70 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Sencor Sirius SSS 6400N - dobrze grający głośnik Bluetooth do 200 zł Ocena benchmark.pl









4/5 W tym głośniku warto pochwalić dość wysoką moc 25-30 W. Jest to już poziom, który realnie zapewnia lepsze wrażenia podczas słuchania, niż w większości typowych, małych głośników Bluetooth. Ten model ma również łącznosć zbliżeniową NFC, której można użyć do szybkiego parowania telefonu przez Bluetooth (nie jest potrzebna żadna konfiguracja). Głośnik jest odporny na deszcz i zachlapania zgodnie z normą IPx6. Ma dwa głośniki aktywne i dwa pasywne, a także ozdobne paski LEDowe i funkcję zestawu głośnomówiącego. Działa do 7 godzin na baterii, wygląda dość atrakcyjnie i jest dobrze wykonany. Najważniejsze cechy: Moc łączna 30 W

Łączność Bluetooth, NFC

Maxcom MX301 Momotombo - głośnik bezprzewodowy z dobrą baterią do 300 zł Ocena benchmark.pl









4/5 W tym przypadku dostajemy nie tylko relatywnie wysoką moc około 30 W, ale też zaskakująco długi czas pracy. Teoretycznie producent podaje do 30 godzin odtwarzania, przy połowie głośności. Ja potwierdzić mogę tylko tyle, że głośnik bez problemu wytrzymał weekend głośnego słuchania muzyki (powiedzmy dwa razy po około 7-8 godzin). To po prostu dobry wynik, jak na dość kompaktowy głośnik bezprzewodowy. W dodatku ma on również wodoodporną obudowę IP67, więc bez problemu przetrwa ulewę, zalanie i wpadnięcie do niezbyt głębokiej wody. Ma funkcję powerbanku, więc może doładować telefon. Poza łącznością Bluetooth 4.2 jest też wyposażony w wejście mini jack 3,5 mm. Bez problemu podłączymy do niego odtwarzacz MP3, telefon, tablet, laptop, a nawet inny starszy sprzęt z wyjściem słuchawkowym. Na pokładzie jest też mikrofon. Najważniejsze cechy: Moc łączna 30 W

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth

XMUSIC BTS800K - głośnik Bluetooth z radiem do 300 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Stereofoniczny głośnik przenośny z radiem FM w całkiem przyzwoitej cenie. Całkiem opłacalny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę również solidne wykonanie i dobrą funkcjonalność. Oprócz wspomnianego radia głośnik ma funkcję powerbanku (ładowanie np. telefonu przez USB), wyposażony jest w mikrofon do rozmów telefonicznych przez Bluetooth i wejście audio mini jack 3,5 mm. Na tym jednak nie koniec. Muzykę można też odtwarzać z pendrive’a, przenośnego dysku USB oraz karty pamięci microSD. Parowanie z telefonem jest proste, a połączenie stabilne nawet na dystansie kilkunastu metrów. Obudowa jest odporna na zachlapania i lekki deszcz, ale nie na całkowite zanurzenie lub zalanie. Czas pracy to około 8 godzin przy połowie głośności. Model ten można polecić przede wszystkim ze względu na dobrą jakość dźwięku i szeroką funkcjonalność w cenie poniżej 300 zł. Najważniejsze cechy: Moc łączna 20 W

Łączność Bluetooth

Sony SRS-XB33 - głośnik Bluetooth z dobrym basem i dużą baterią, do 500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Znany, lubiany, ładny, dość lekki i bardzo przyzwoicie grający głośnik przenośny, z mocną obudową. Jest odporny na wodę słoną i słodką, a także na pył (IP67). Świetnie nadaje się na basen, nad jezioro lub morską plażę. Może wytrzymać nawet do 24 godzin grania na baterii, w trybie Stamina, bez włączonego oświetlenia LED i z głośnością ustawioną na połowę skali. Po włączeniu LEDów i podbiciu basów (fabrycznie ustawiony tryb Extra Bass) czas odtwarzania to maksymalnie 14 godzin. Trzeba przyznać, że jak na relatywnie niewielki głośnik Bluetooth są to wyniki wręcz bardzo dobre. Pozwalają spędzić cały dzień w plenerze, z muzyką ciągle grającą w tle. Muzyka z tego głośnika cechuje się przyjemnymi, miękkimi tonami niskimi i dobrą czystością (zwłaszcza w trybach Extra Bass lub Live). Parowanie BT jest szybkie dzięki łączności NFC. Sony SRS-XB33 może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Niestety nie ma analogowego wejścia mini jack. Najważniejsze cechy: Moc łączna 7.5 W

Łączność Bluetooth, NFC

Marshall Emberton - mały głośnik bezprzewodowy z dobrym dźwiękiem, do 700 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Małe wymiary, bardzo dobry dźwięk i wodoszczelność. Jeśli takiego głośnika Bluetooth szukasz, to Marshall Emberton jest wart zakupu. Oczywiście cena jest pokaźna, bo kultowa marka Marshall robi swoje, ale najważniejsze jest to, że tutaj rzeczywiście dostajemy kawał solidnego głośnika, a nie tylko znaczek. Może w specyfikacji tego nie widać (choć jest ona bardzo dobra), ale gdy posłuchacie jak ten Marshall Emberton gra, to przypuszczam, że będziecie zachwyceni. To jest inna klasa jakości. Głośnik ma akumulator na około 20 godzin grania i wodoodporną obudowę IPx7. Nie trzeba się martwić, gdy złapie nas deszcz na ogrodzie lub plaży. Ma dwa przetworniki i dwa oddzielne wzmacniacze (20 W łącznie). Działa w systemie stereo i generuje całkiem dobry poziom głośności około 87 dB. Cieszy uszy przyjemnym, solidnym basem i czystą górą pasma. Pasmo przenoszenia 60 - 20000 Hz jest ponadprzeciętne, jak na tak mały głośnik przenośny. Najważniejsze cechy: Moc łączna 20 W

Łączność Bluetooth

Harman Kardon Onyx Studio 6 - najlepszy duży głośnik Bluetooth do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 I na koniec propozycja dla najbardziej wymagających. ten głośnik Bluetooth gra tak czysto, głęboko, dynamicznie i przestrzennie, że zupełnie szczerze może w domu pełnić funkcję głównego sprzętu audio. Ze spokojem nagłośni nawet duży pokój i zadowoli bardzo wymagających użytkowników. Ma moc aż 50 W i dedykowany przetwornik niskotonowy oraz oddzielny wysokotonowy (50 - 20000 Hz). Imponuje pięknym, gładkim, mocnym, miękkim basem, dobrym środkiem i niesłychanie czystą górą pasma. Spisuje się świetnie również poza domem. Jest wodoszczelny zgodnie z normą IPx7 - wytrzyma ulewny deszcz bez problemu. Działa na baterii nawet 8 godzin, co może nie jest wynikiem wybitnym, ale pamiętajmy, że ten głośnik ma dość wysoką moc, która nie bierze się z niczego (głośnik waży prawie 3 kg). W dodatku jeśli ktoś chce postawić prawdziwy system stereo, to może połączyć bezprzewodowo dwa takie głośniki. W sumie nie wiem jakie będą wrażenia, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że rewelacyjne. Harman Kardon Onyx Studio 6 jest też wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. To w zasadzie najlepszy duży głośnik przenośny poniżej 1000 zł. Najważniejsze cechy: Moc łączna 50 W

Pasmo przenoszenia (min.) 50 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

A może jednak głośnik Bluetooth JBL?

To też jest bardzo dobry wybór. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na głośnik bezprzewodowy JBL Flip 5 za mniej niż 400 zł. Jest uniwersalny, wodoszczelny, nadaje się do muzyki, ma całkiem niezły bas i działa dość długo na baterii. Jeśli jednak komuś zależy na dużej mocy i głośności, to znacznie lepszy będzie model JBL Xtreme 2. Z kolei dla osób o podstawowych wymaganiach i budżecie około 100 zł interesujący będzie mały JBL GO 2 (dostępny w różnych kolorach).

Najlepszy przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth. Opinia

Realistycznie rzecz ujmując większość osób wybiera modele poniżej 500 zł. Dlatego w tej cenie najlepszym głośnikiem Bluetooth jest moim zdaniem Sony SRS-XB33. Zadowoli większość osób miękkim basem, dobrym czasem pracy na baterii, łatwym parowaniem przez NFC i atrakcyjnym wyglądem, wraz z oświetleniem LED.