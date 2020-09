Jaki głośnik bezprzewodowy do telefonu jest najlepszy? Jaki tani głośnik do 100 zł warto kupić, a jaki jest godny polecenia do 500 zł? W tym rankingu głośników Bluetooth znajdziesz odpowiedź. Polecamy wodoszczelne głośniki bezprzewodowe, idealne do słuchania muzyki z telefonu.

Jaki głośnik Bluetooth kupić?

Dobry głośnik bezprzewodowy, przydaje się do słuchania muzyki z telefonu, w ogrodzie, łazience, kuchni, na plaży i nad jeziorem. Jest odporny na deszcz, nie boi się zalania napojem, ani wpadnięcia do wody. Jednocześnie ma łączność Bluetooth, więc można odtwarzać muzykę bez kabla, nawet przez kilkanaście godzin, bez przerwy. Te głośniki od niespełna 100, do 500 zł są warte zakupu.

Głośniki bezprzewodowe do telefonu - ranking:

Nawet tani głośnik Bluetooth uprzyjemni dzień muzyką, grającą w tle przez kilka godzin. Trochę droższe modele mają wiele do zaoferowania pod względem mocy i jakości dźwięku, więc mogą śmiało pełnić rolę głównego sprzętu grającego w domu. Bez problemu nagłośnią średniej wielkości pokój.



źródło grafiki: pl.jbl.com

Dobry i tani głośnik Bluetooth do telefonu - na co zwracać uwagę?

Oczywiście każdy z nas chciałby kupić głośnik jak najtańszy,a przy tym jak najlepszy. To oczywiste. Jednak w przypadku prostych modeli do 100 zł możemy realnie oczekiwać podstawowych parametrów. Zazwyczaj moc wynosi tutaj kilka watów, a głośnik jest jeden i w dodatku mały.

Jeśli chodzi o obudowę, to w głośniku BT do około 100 zł możemy oczekiwać co najwyżej odporności na zachlapania i gniazda mini jack 3,5 mm do podłączenia innego sprzętu grającego, który ma wyjście słuchawkowe. Część głośników ma też mikrofon i przyciski umożliwiające odbieranie rozmów telefonicznych.

Dodatkową zaletą, na którą warto zwracać uwagę jest miejsce dla karty pamięci microSD, która umożliwi słuchanie muzyki prosto z głośnika, bez łączności ze smartfonem. Ma ją np. Creative Muvo 2c. Typowy czas pracy na baterii to kilka godzin. Tak tanie głośniki Bluetooth spisują się dobrze w czasie lekkiego słuchania. Są idealne na grilla, plażę czy piknik.



źródło grafiki: store.sony.com.au

W trochę droższych modelach rośnie przede wszystkim moc głośnika i pojemność akumulatora. Tutaj można już spodziewać się kilkunastu, a nawet ponad 20 watów i czasu pracy około 10 godzin. Dobrym przykładem jest Denon Envaya Pocket oraz Sony XB22.

Jeśli macie jeszcze większe wymagania, to możecie kupić głośnik za około 500 zł. W takim przypadku dostaniecie kilkadziesiąt watów mocy, większe przetworniki i niekiedy również wygodną regulację tonów. Ogólnie rzecz ujmując w tej cenie bardzo wyraźnie rośnie jakość dźwięku. Głośnik bezprzewodowy do 500 - 1000 zł może już całkiem atrakcyjnie nagłośnić małą domową imprezę. Przykład: Marshall Emberton i Marshall Stanmore II.

Poniżej prezentujemy nasz ranking głośników Bluetooth

JBL GO 2 - wodoodporny głośnik bezprzewodowy do 100 zł









Mały, lekki i być może niepozorny JBL GO 2 potrafi zaskoczyć przyjemnym brzmieniem. Jest dostępny w wielu kolorach i ma wodoszczelną obudowę, IPx7, więc przetrwa deszcz, a nawet wpadniecie do wanny, fontanny lub basenu. To idealny tani głośnik do ogrodu, nad jezioro i na wszelkie wyjazdy. Bateria wystarcza na około 5 godzin grania. Ma oczywiście Bluetooth, ale opcjonalnie można podłączyć do niego telefon, laptop lub inny odtwarzacz, przez przewód 3,5mm. JBL GO 2 cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami i w cenie do 100 zł jest bardzo godny polecenia. Najważniejsze cechy: Moc łączna 3 W

Pasmo przenoszenia (min.) 180 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

Xblitz Joy - tani głośnik Bluetooth z radiem FM









Ta propozycja może zainteresować osoby, które od czasu do czasu, po prostu lubią posłuchać radia. Xblitz Joy, to mały głośnik Bluetooth, odbierający stacje FM, dobry nie tylko do kuchni. Ma dwa wbudowane głośniki, podświetlenie LED i baterię na przynajmniej 6 godzin grania. Może odtwarzać muzykę bezprzewodowo lub opcjonalnie przez kabel 3,5 mm, a także z karty pamięci microSD. Kosztuje mniej niż 100 zł, jest dość mały i dobrze wykonany To dobry, tani głośnik bezprzewodowy. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 18500 Hz

Łączność Bluetooth

Creative Stage Air - głośnik bezprzewodowy i soundbar w jednym









Ta nietypowa, wydłużona konstrukcja, o szerokości aż 41 cm, stanowi połączenie głośnika Bluetooth, z soundbarem. Co prawda Creative Stage Air nie ma złącza HDMI, ale ma łączność bezprzewodową, klasyczne AUX 3,5 mm oraz USB. Głośnik nadaje się nie tylko do używania ze smartfonem, ale również z laptopem lub komputerem stacjonarnym. Jest niski, więc można go postawić pod monitorem, a szerzej rozstawione głośniki, zapewniają lepszy efekt stereo. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa, USB, AUX

JBL Flip Essential - dobry głośnik bezprzewodowy do 300 zł









JBL Flip Essential plasuje się gdzieś między modelem Flip 3 i Flip 4. Nawiązuje do nich stylistyką, jest świetnie wykonany i cechuje się eleganckim, minimalistycznym wyglądem. Jednocześnie jest wodoszczelny zgodnie ze standardem IPx7, więc nie boi się zalania napojem i deszczem, a nawet krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Jego akumulator pozwala odtwarzać muzykę bez przerwy, przez około 10 godzin. Dźwięk jest dość czysty i głośny, a bas wystarczająco mocny. W obudowie jest opcjonalne wejście 3,5 mm. W cenie do około 300 zł, jest to uniwersalny, przenośny głośnik, który gra już całkiem przyjemnie. Najważniejsze cechy: Moc łączna 16 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

Sony XB22 - głośnik bezprzewodowy z dobrą baterią i basem









Jeśli chcecie kupić głośnik Bluetooth do 300 zł i jednocześnie zależy Wam na tym, żeby miał dobry bas, to w tej cenie ciężko znaleźć coś lepszego od Sony XB22. Jak na tak niewielki głośnik tonów niskich nie brakuje - są przyjemnie miękkie, już przy niższej głośności. Dźwięk jest czysty, dość szczegółowy i głośny, choć może nie tak przestronny jak np. w głośniku JBL Flip 5. Obudowa jest wodoszczelna (IP67), więc nie boi się deszczu, zachlapania i upadku do fontanny. Głośnik ma też ciekawe LEDowe oświetlenie. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 8 W

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

JBL Charge 4 - głośnik bezprzewodowy z dobrym basem









Tutaj wchodzimy już na nieco wyższy poziom, zarówno pod względem ceny, jak i mocy oraz jakości dźwięku. Charge przypomina trochę serię Flip, ale jego brzmienie jest bardziej zbliżone, do droższej serii Xtreme. Ten głośnik gra po prostu znakomicie, jak na tak małe urządzenie. Cieszy ucho solidną porcją, mocnego basu, a głośność jest na tyle wysoka, że rozkręcicie nawet domową imprezę. Naturalnie konstrukcja JBL Charge 4 jest też wodoszczelna, a akumulator wystarcza na około 20 godzin, więc bez problemu można go wziąć na cały dzień nad jezioro lub inną wycieczkę. To świetny przenośny głośnik. Najważniejsze cechy: Moc łączna 30 W

Pasmo przenoszenia (min.) 60 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

Huawei Sound X - najlepszy głośnik bezprzewodowy do domu









Jaki głośnik bezprzewodowy kupić, jeśli ktoś wymaga bardzo wysokiej jakości dźwięku i niewielkich wymiarów jednocześnie? Wtedy warto zwrócić uwagę na Huawei Sound X. Warto jednak zaznaczyć, że owszem, jest to głośnik bezprzewodowy, z łącznością Bluetooth, ale w praktyce jest on zasilany z gniazdka elektrycznego. Nie ma akumulatora, więc możemy się nim cieszyć głównie w domu, tym bardziej, że oferuje również łączność Wi-Fi. Ograniczona mobilność rekompensowana jest jednak przez prawdziwie epicki dźwięk, jak na te rozmiary. Miękki, mocny bas wypełnia nie tylko pomieszczenie, ale nawet całe mieszkanie. A do tego czyste, wyraźne i przestrzenne brzmienie z każdej strony głośnika i w pełni wystarczający poziom głośności. Huawei Sound X to dojrzały, domowy system audio, ale za dość duże pieniądze.

Najlepszy głośnik bezprzewodowy Bluetooth

Jeśli zależy Ci na dobrym połączeniu jakości dźwięku, głośności, mocy, funkcjonalności i ceny, to wybierz JBL Charge 4. To jeden z najlepszych przenośnych głośników Bluetooth.

