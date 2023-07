Głośniki Bluetooth pozwalają zadbać o odpowiednie nagłośnienie, gdziekolwiek tylko tego potrzebujesz. Możesz zabrać taki sprzęt w plener lub na wakacje albo też postawić w dowolnym punkcie mieszkania. Tylko jaki głośnik Bluetooth wybrać?

Dobry głośnik Bluetooth powinien oferować niezłą jakość dźwięku, działać co najmniej kilka (a najlepiej kilkanaście) godzin na jednym ładowaniu, zapewniać stabilne połączenie bezprzewodowe i być jak najbardziej przenośny (choć zdarzają się też modele stacjonarne). Czas poszukać odpowiedzi na pytanie o to, jaki głośnik Bluetooth kupić, by był to dobry zakup.

Jaki głośnik bezprzewodowy? Ranking głośników Bluetooth 2023:

Ile kosztuje dobry głośnik Bluetooth? I co oferuje?

Nawet tani głośnik Bluetooth uprzyjemni dzień muzyką, grającą w tle przez kilka godzin. Trochę droższe modele mają wiele do zaoferowania pod względem mocy i jakości dźwięku, więc mogą śmiało pełnić rolę głównego sprzętu grającego w domu. Bez problemu nagłośnią średniej wielkości pokój.

Jeśli chodzi o obudowę, to w głośniku Bluetooth do około 100 zł możemy oczekiwać co najwyżej odporności na zachlapania i gniazda mini jack 3,5 mm do podłączenia innego sprzętu grającego, który ma wyjście słuchawkowe. Część głośników ma też mikrofon i przyciski umożliwiające odbieranie rozmów telefonicznych.

Dodatkową zaletą, na którą warto zwracać uwagę jest miejsce dla karty pamięci microSD, która umożliwi słuchanie muzyki prosto z głośnika, bez łączności ze smartfonem. Typowy czas pracy na baterii to kilka godzin. Tanie głośniki Bluetooth są wystarczająco dobre na grilla, plażę czy piknik.

W trochę droższych modelach rośnie przede wszystkim moc głośnika i pojemność akumulatora. Tutaj można już spodziewać się kilkunastu, a nawet ponad 20 watów i czasu pracy około 10 godzin. Jeśli macie jeszcze większe wymagania, to możecie kupić głośnik za 500 zł lub więcej. W tym przypadku dostaniecie kilkadziesiąt watów mocy, większe przetworniki, niekiedy również wygodną regulację tonów i czas pracy nawet kilkanaście godzin lub więcej. W tej cenie bardzo wyraźnie rośnie jakość dźwięku. Głośnik bezprzewodowy za 500 - 1000 zł może już całkiem atrakcyjnie nagłośnić małą domową imprezę. Na jeszcze więcej pozwalają modele w cenie ok. 1500 zł.

Oto najlepsze głośniki Bluetooth – ranking

Creative MUVO Play – tani a dobry głośnik Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zestawienie otwiera wyjątkowo tani, a przy tym zaskakująco dobry Creative MUVO Play. Ma wodoodporną obudowę spełniającą standard IPx7, więc deszczu się nie boi. Przetrwa nawet całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra, przez 30 minut. Jest to jeden z lepszych małych głośników Bluetooth, polecanych do słuchania muzyki na zewnątrz. Może się też pochwalić dobrym czasem pracy na baterii, do 10 godzin przy średniej głośności. Oferuje nie tylko łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, ale też przewodowe połączenie mini jack 3,5 mm, więc możemy na nim odtwarzać muzykę w zasadzie z każdego sprzętu wyposażonego w wyjście słuchawkowe. Może nawet pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, podczas połączeń telefonicznych. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 70 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

JBL GO 3 – głośnik Bluetooth na każdą okazję Ocena benchmark.pl









4,3/5 Oferowany w podobnej cenie JBL GO 3 to bardzo ciekawa alternatywa dla wspomnianego wyżej modelu Creative. Największym atutem tego głośnika niewątpliwie jest jego ultramobilna konstrukcja. Gadżet waży niewiele ponad 200 gramów i mieści się na dłoni, więc jego transport nie stanowi najmniejszego problemu (szczególnie, że można go też w prosty sposób przypiąć na przykład do plecaka). Owszem, wymagało to od producenta pewnych kompromisów w zakresie jakości dźwięku, ale ten i tak wypada całkiem nieźle. Zdecydowanie akceptowalny jest również czas działania (sięgający 5 godzin), a dopełnieniem całości jest wysoka odporność tak na kurz, jak i na zachlapania. Najważniejsze cechy: Moc łączna 4.2 W

Łączność Bluetooth

JBL Tuner 2 – głośnik przenośny z radiem FM Ocena benchmark.pl









4/5 Zwiększamy nieco budżet i dochodzimy do bardzo interesujących urządzeń. Na takie miano na pewno zasługuje JBL Tuner 2, kosztujący mniej niż 500 zł. To ładny, dość mały, lekki i poręczny głośnik Bluetooth, wyróżniający się wbudowanym radiem. Obsługuje zarówno pasmo FM, jak i cyfrową technologię DAB+. Jak na swoje niewielkie wymiary głośnik gra bardzo dobrze, czysto i generuje mocne tony niskie. Muzyka z niego brzmi atrakcyjnie, a dodatkowym plusem jest to, że działa długo na baterii (do 12 godzin w przypadku radia). Głośnik jest też wodoszczelny (IPx7). Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 5 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

JBL Flip 6 – uniwersalny głośnik bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny w naszym rankingu model tego producenta – JBL Flip 6 – to najbardziej uniwersalny spośród jego głośników. Nie dziwi więc też fakt, że jest jednym z najczęściej wybieranych. To dobrze wycenione urządzenie, oferujące bardzo dobre brzmienie, wysoką głośność i całkiem mocne basy (dzięki przetwornikowi niskotonowemu i parze pasywnych radiatorów). Na tym jego atuty się nie kończą, bo głośnik może też pochwalić się 12-godzinnym czasem działania między jednym ładowaniem a drugim oraz wysoką odpornością na wodę i kurz (o czym świadczy certyfikat IP67). Najważniejsze cechy: Moc łączna 30 W

Łączność Bluetooth

Sony SRS-XG300 – głośnik Bluetooth z dobrym basem Ocena benchmark.pl









4/5 Sony SRS_XG300 kosztuje prawie dwa razy więcej niż wspomniany wcześniej Flip. Dlaczego warto tyle za niego zapłacić? Przede wszystkim dlatego, że oferuje bardzo wysoką jakość dźwięku. Technologia ClearAudio+ zapewnia pierwszorzędną klarowność, a Mega Bass – cóż – bardzo mocne basy. Przy tym wszystkim urządzenia Japończyków bardzo dobrze prezentuje się pod względem wizualnym, a wbudowany akumulator jest na tyle pojemny, że z powodzeniem pozwala słuchać muzyki nawet przez 25 godzin na jednym ładowaniu. Oprócz łączności Bluetooth oferuje jeszcze wejście mini jack. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth

Bose SoundLink Revolve II – najlepszy głośnik do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Bose SoundLink Revolve II to kolejna interesująca propozycja w cenie około 1000 złotych. W przypadku tego modelu znów warto podkreślić wysoką jakość dźwięku, który w dodatku rozchodzi się we wszystkich kierunkach, dzięki 360-stopniowej konstrukcji. Długi czas działania (do 13 godzin między ładowaniami) oraz atrakcyjny wygląd to kolejne atuty na liście. Warto podkreślić, że urządzenie marki Bose dobrze wywiązuje się nie tylko z zadania odtwarzania muzyki, ale też nieźle wypada jako zestaw głośnomówiący oraz tzw. inteligentny głośnik (bazujący na cyfrowych asystentach). Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, AUX

JBL Xtreme 3 – potężny głośnik bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,4/5 I jeszcze jeden JBL w naszym zestawieniu. Tym razem to JBL Xtreme 3 – naprawdę potężny głośnik Bluetooth, cechujący się mocą aż 100 watów. Taki sprzęt, choć przenośny, potrafi zapewnić naprawdę imponującą jakość dźwięku i grać niesamowicie głośno. Równie dobrze sprawdzi się podczas pikniku, jak i na imprezie. Jest odporny na wodę i kurz, a jego akumulator zapewnia do 15 godzin działania między ładowaniami. Za minus można by uznać wagę wynosząca prawie 2 kilogramy, ale producent odpowiedział na to paskiem dołączonym do zestawu – ten zdecydowanie ułatwia transport. Najważniejsze cechy: Moc łączna 100 W

Łączność Bluetooth, AUX

Marshall Stanmore II – głośnik Bluetooth w dobrym stylu Ocena benchmark.pl









4,8/5 Zbliżając się już pomału do końca, warto choćby w kilku słowach wspomnieć o głośniku Marshall Stanmore II (a także o innych modelach tego producenta). Cechą szczególną bez wątpienia jest tu design nawiązujący do gitarowych „piecyków”. Nie chodzi jednak tylko o wygląd – urządzenie oferuje także bogate w detale i przyjemne brzmienie, a także dużą głośność dzięki mocy wynoszącej 80 watów. Wygodne sterowanie w klasycznym stylu oraz szerokie opcje łączności (od Bluetootha po AUX i RCA) stanowią dopełnienie całości). Miej jednak świadomość, że nie jest to głośnik przenośny – wymaga stałego podłączenia do źródła zasilania. Jeśli szukasz mobilnej opcji, spójrz na Kilburn II. Najważniejsze cechy: Moc łączna 80 W

Łączność Bluetooth, RCA, AUX

Hisense Party Rocker One – imprezowy głośnik Bluetooth Ocena benchmark.pl









5/5 Szukasz głośnika Bluetooth, który zadba o odpowiednią oprawę na twojej imprezie? W takim razie skieruj wzrok na model Hisense Party Rocker One. Całkiem niedawno mieliśmy okazję przetestować to urządzenie i nie mogliśmy się go nachwalić. Moc, brzmienie, czas działania i wygląd – wszystko jest takie, jak być powinno. Tomek podsumował to bardzo prosto: „jeśli potrzebujesz głośnika bezprzewodowego do domu, na ogród i w plener, ale jednocześnie oczekujesz prawdziwie potężnego dźwięku, z niesłychanie mocnym basem, to polecam Hisense Party Rocker One ze wszech miar”. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 300 W

Łączność przewodowa, bezprzewodowa Zobacz recenzję

A jakie są twoje doświadczenia z głośnikami Bluetooth? Chcesz przyłączyć się do którejś z naszych rekomendacji? A może twoim zdaniem jakiegoś modelu tutaj zabrakło? Zachęcamy do dyskusji w sekcji komentarzy.