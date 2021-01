Jaki iPhone warto kupić? W tym zestawieniu wyróżniamy pięć modeli, w różnych cenach i wielkościach. Jest to ranking najlepszych iPhonów na rynku.

Kupując iPhone generujesz ból zadka

Chcę iPhone’a! Dwa słowa, a wzbudzają tyle kontrowersji. Bo cena z kosmosu! Bo pranie mózgu! Bo ludzie nie mają na co pieniędzy wydawać! Bo to słaby sprzęt! Bo Android lepszy! Bo jeśli już kupować telefon, to tylko smartfon do 1500 zł! Droższe są bez sensu!

Nie przejmuj się tym. Nowe iPhony są świetne w zasadzie pod każdym względem, a na dodatek ich cena nie jest już wyższa od konkurencji. Wręcz przeciwnie - Apple wydało nowy iPhone za 2000 zł oraz najlepszy mały telefon z 5G za około 3500 zł. Wielu innych producentów mogłoby się od nich uczyć.

Jaki iPhone kupić? Oto polecane modele:

Po pierwsze warto uświadomić sobie, że „hejt” na iPhone jest uzależniony od kraju lub regionu. W bogatych państwach iPhone jest po prostu normalnym smartfonem, używanym przez bardzo wiele osób. Kupując go nie zwracasz na siebie większej uwagi. Masz iPhone’a, cieszysz się nim lub nie, ale napewno nie uchodzisz za burżuja szastającego pieniędzmi.

W biedniejszych krajach, no cóż... jest trochę inaczej. Kupujesz iPhone i w Twoim otoczeniu zaczynają się pojawiać ciche pytania. Skąd on/ona ma tyle pieniędzy? Na pewno robi lewe interesy, albo ma „nadzianych” rodziców. Albo bezrefleksyjny śmiech: „Hehehe, patrz tego! Ajfona sobie kupił!”. Mając np. iPhone 11 Pro narażasz się na zazdrość, zawiść, a w najłagodniejszym przypadku po prostu śmiech za Twoimi plecami.



To Twoje pieniądze. Rób z nimi co chcesz

Niektórym osobom cieżko jest pojąć, że to nie ich sprawa jak Ty wydajesz swoje pieniądze i w jaki sposób je zarabiasz. Ponadto wystarczy spojrzeć na nowe telefony flagowe spod znaku Androida i natychmiast zauważymy, że za te bardziej markowe modele też zapłacimy 4 tysiące złotych, a nawet więcej. Czyli podobnie jak za iPhone.

Owszem Apple nie ma praktycznie żadnej oferty dla osób, które chcą kupić iPhone do 1000 zł, no chyba, że weźmiemy pod uwagę starsze modele lub sprzęt używany, który po kilku latach wciąż może być objęty pełnymi aktualizacjami systemu iOS. W cenie do około 2000 zł można jednak dostać całkiem nowego iPhone SE 2020, który jest bardzo szybki, wydajny, wodoszczelny, ma bezprzewodowe ładowanie baterii, NFC i dobre aparaty.

Jeśli jednak spojrzeć na te całe zamieszanie z „ajfonami” od drugiej strony, to też trzeba przyznać, że np. chwalenie się nowym iPhone 11 Pro na Instagramie lub Facebooku nie jest świadectwem dojrzałości. Kupiłeś sobie PRO? Gratulacje dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że chwaląc się nim, tylko nakręcasz ekstremalne komentarze. Jeśli chcesz wywołać kontrowersje, to rób tak dalej, ale jeśli kupiłeś iPhone’a, bo po prostu chcesz go używać, to po co się nim chwalić?

Czy warto kupić iPhone? Moim zdaniem jeśli Cię na niego stać i nie musisz brać kredytu, by go kupić, to tak. Są to bardzo dobre telefony, które spisują się świetnie na co dzień. Mają dobre aparaty, można nimi płacić zbliżeniowo w Polsce przez Apple Pay (tak jak zwykłą kartą), mają ładne, wodoszczelne obudowy, dobre wyświetlacze (OLED we wszystkich iPhonach 12), bardzo wydajne procesory, łącznosć 5G (również we wszystkich iPhonach 12) i działają bardzo szybko oraz płynnie.

System iOS jest dobrze zoptymalizowany i łatwy w obsłudze, a Apple oferuje relatywnie długie wsparcie dla najnowszych aktualizacji. Nie mamy tyle swobody w kwestii konfiguracji, co w Androidzie, a o wymianie „custom ROM’ów” możemy zapomnieć. Jednak nawet większość użytkowników Androida nie zmienia systemu w swoim telefonie, więc nie dla każdego będzie to wielka wada.

Oto ranking TOP 5 najlepszych iPhonów na rynku. Różnią się ceną, wielkością i możliwościami, ale każdy z nich ma najnowsze aktualizacje iOS 14 i dostanie zapewne również iOS 15.

Najlepszy iPhone - ranking 2021

Apple iPhone 12 mini - najlepszy mały iPhone









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nowy iPhone 12 mini to nie tylko najlepszy mały iPhone, ale po prostu najlepszy mały smartfon dostępny obecnie na rynku. Wielkie i ciężkie smartfony mają swoje uzasadnienie, bo mają duże wyświetlacze i akumulatory, są jednak bardzo nieporęczne i po dłuższym czasie wręcz męczące. Coraz więcej osób ma ich dość i to właśnie dla nich Apple stworzyło iPhone 12 mini. Jest mały, bardzo lekki i wybitnie poręczny, a jednocześnie szybki, wodoszczelny, dobrze wykonany, wyposażony w łączność 5G, wyświetlacz OLED, bezprzewodowe ładowanie i dobre aparaty. Jego zaletą jest też atrakcyjna cena, jak na obecne standardy - w końcu iPhone 12 mini to mały smartfon flagowy. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone 12 Max - iPhone z dużą baterią









4,7/5 Ocena benchmark.pl A jeśli jednak wolisz duże telefony, to wybierz iPhone 12 Pro Max. Zyskujesz dłuższy czas pracy na baterii, znacznie większy wyświetlacz, dodatkowy aparat z zoomem optycznym 2,5x oraz LiDAR, który precyzyjnie mierzy głębię, by lepiej nakładać rozmycie lub inne efekty. Może też nagrywać filmy Dolby Vision HDR, w 60 klatkach na sekundę, czyli z lepszą płynnością, niż iPhone 12 bez Pro. Jest to telefon bardzo wydajny, szybki i funkcjonalny, ale niestety ciężki i niezbyt poręczny. Znacznie lepiej nadaje się np. do oglądania filmów na YouTube, od małego iPhone 12 mini, ale za to gorzej pisze się na nim używając jednej ręki. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2778x1284 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 226 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone 12 - dobry iPhone dla większości z nas









4,5/5 Ocena benchmark.pl A co jeśli model Mini jest dla Ciebie za mały, a Max za duży i za drogi? Wtedy dobrym wyborem będzie po prostu iPhone 12. Ma dość duży wyświetlacz OLED 6,1 cala, idealny do social mediów i filmów, a także pracuje wystarczająco długo na baterii. Pozostaje jednak dość lekki i wygodny w obsłudze jedną ręką. Ma te same aparaty, co iPhone 12 mini, czyli podstawowy oraz ultraszerokokątny. Może nagrywać filmy 4K60 i Dolby Vision 4K30. Jest wodoszczelny, ma ładowanie indukcyjne, łączność 5G i NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach. To optymalny iPhone dla większości osób. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 164 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone SE 2020 - najtańszy nowy iPhone









4,9/5 Ocena benchmark.pl To kolejny bardzo interesujący telefon, który zasługuje na uwagę przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze jest to najtańszy nowy iPhone na rynku - można go kupić już za około 2000 zł. Po drugie jest bardzo mały, lekki i niezwykle poręczny. Obsługa jedną ręką jest bardzo wygodna. Po trzecie iPhone SE 2020 działa bardzo szybko i jest wydajny. Ma ten sam procesor, co iPhone 11 Pro, a jednocześnie mniejszą rozdzielczość, więc gry i aplikacje śmigają na nim aż miło. Ponadto iPhone SE 2020 robi bardzo dobre zdjęcia w dzień i nagrywa znakomite filmy 4K 60 kl/s. Jest wodoszczelny, ma funkcję bezprzewodowego ładowania baterii (Qi), bardzo szybkie Wi-Fi, dual SIM (nano + eSIM) i NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, za pomocą telefonu. Będzie dostawał pełne aktualizacje systemu przez najbliższe kilka lat. Owszem jego szerokie ramki są już archaiczne, ale to wciąż. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Apple iPhone 11 Pro - wciąż dobry, zwłaszcza jeśli trafi się promocja









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nowy iPhone 11 Pro nie jest już najnowszym modelem, ale wciąż warto go kupić, bo pod względem walorów użytkowych nie ustępuje iPhonowi 12 Pro, a coraz częściej można kupić nowy egzemplarz w promocyjnej cenie. Ma trzy znakomite aparaty z tyłu (standardowy, ultraszerokokątny i teleobiektyw), a do tego oferuje wszystkie programowe udoskonalenia i efekty, które mają zwiększyć użyteczność aparatów. Nagrywa świetne filmy 4K 60 kl/s, jest wydajny, świetnie wykonany, ma imponująco dobry wyświetlacz AMOLED, a przy tym jest równie łatwy w obsłudze, jak każdy inny iPhone. Będzie wciąż wspierany pod względem aktualizacji, przez kilka lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2436x1125 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 188 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Najlepszy iPhone, który warto kupić - opinia

Moim zdaniem warto kupić iPhone 12 (podstawową wersję, bez Pro). Jest to optymalny wybór dla większości z nas. Jest znacznie tańszy od modelu 12 Pro, znacznie lżejszy i bardziej poręczny od 12 Pro Max oraz trochę większy i bardziej uniwersalny od iPhone 12 mini.

