Jaki iPhone kupić? TOP 5

Jaki iPhone warto kupić? W tym zestawieniu odpowiadamy na te pytanie i wskazujemy 5 dobrych iPhone’ów w różnych cenach i wielkościach. Od najnowszego i najlepszego iPhone 11 Pro, aż do małego, poręcznego i taniego iPhone SE 2020. Sprawdź jaki iPhone jest najlepszy.

Kupując iPhone generujesz ból zadka

Chcę iPhone’a! Dwa słowa, a wzbudzają tyle kontrowersji. Bo cena z kosmosu! Bo pranie mózgu! Bo ludzie nie mają na co pieniędzy wydawać! Bo to słaby sprzęt! Bo Android lepszy! Bo jeśli już kupować telefon, to tylko smartfon do 1500 zł! Droższe są bez sensu!

Jaki iPhone kupić? Oto polecane modele:

Po pierwsze warto uświadomić sobie, że „hejt” na iPhone jest uzależniony od kraju lub regionu. W bogatych państwach iPhone jest po prostu normalnym smartfonem, używanym przez bardzo wiele osób. Kupując go nie zwracasz na siebie większej uwagi. Masz iPhone’a, cieszysz się nim lub nie, ale napewno nie uchodzisz za burżuja szastającego pieniędzmi.

W biedniejszych krajach, no cóż... jest trochę inaczej. Kupujesz iPhone i w Twoim otoczeniu zaczynają się pojawiać ciche pytania. Skąd on/ona ma tyle pieniędzy? Na pewno robi lewe interesy, albo ma „nadzianych” rodziców. Albo bezrefleksyjny śmiech: „Hehehe, patrz tego! Ajfona sobie kupił!”. Mając np. iPhone 11 Pro narażasz się na zazdrość, zawiść, a w najłagodniejszym przypadku po prostu śmiech za Twoimi plecami.

To Twoje pieniądze. Rób z nimi co chcesz.

Niektórym osobom cieżko jest pojąć, że to nie ich sprawa jak Ty wydajesz swoje pieniądze i w jaki sposób je zarabiasz. Ponadto wystarczy spojrzeć na nowe telefony flagowe spod znaku Androida i natychmiast zauważymy, że za te bardziej markowe modele też zapłacimy 4 tysiące złotych, a nawet więcej. Czyli podobnie jak za iPhone.

Owszem Apple nie ma praktycznie żadnej oferty dla osób, które chcą kupić iPhone do 1000 zł, no chyba, że weźmiemy pod uwagę pierwszego iPhone SE, który wciąż działa nieźle i jest bardzo mały, co dla wielu osób będzie dużą zaletą, zwłaszcza jeśli kupują tani iPhone dziecku. Jest to jednak smartfon dość stary i o mniejszych możliwościach od najnowszych modeli. Na szczeście niedawno został zastąpiony nowym iPhone SE 2020, który jest bardzo szybki i znacznie nowocześniejszy.



Jeśli jednak spojrzeć na te całe zamieszanie z „ajfonami” od drugiej strony, to też trzeba przyznać, że np. chwalenie się nowym iPhone 11 Pro na Instagramie lub Facebooku nie jest świadectwem dojrzałości. Kupiłeś sobie PRO? Gratulacje dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że chwaląc się nim, tylko nakręcasz ekstremalne komentarze. Jeśli chcesz wywołać kontrowersje, to rób tak dalej, ale jeśli kupiłeś iPhone’a, bo to dobry telefon i po prostu chcesz go używać, to po co się nim chwalić?

Czy warto kupić iPhone? Moim zdaniem jeśli Cię na niego stać i nie musisz brać kredytu, by go kupić, to tak. Są to bardzo dobre telefony, które spisują się świetnie na co dzień. Mają dobre aparaty, można nimi płacić już zbliżeniowo w Polsce przez Apple Pay (tak jak zwykłą kartą), mają atrakcyjne, w większości wodoszczelne obudowy, dobre wyświetlacze (szczególnie iPhone 11 Pro i iPhone XS), bardzo wydajne procesory i przede wszystkim działają bardzo szybko i płynnie.

System iOS jest dobrze zoptymalizowany i łatwy w obsłudze, a Apple oferuje relatywnie długie wsparcie dla najnowszych aktualizacji. Nie mamy tyle swobody w kwestii konfiguracji, co w Androidzie, a o wymianie „custom ROM’ów” możemy zapomnieć. Jednak nawet większość użytkowników Androida nie zmienia systemu w swoim telefonie, więc nie dla każdego będzie to wielka wada.

Jeśli chcesz kupić iPhone, to dobrze trafiłeś/aś. W tym krótkim zestawieniu TOP 5 polecamy iPhone, które są godne zainteresowania. Są to modele nowe i nieco starsze, w różnych cenach. Ważne jest to, że każdy z nich otrzymuje najnowsze aktualizacje iOS 13.

Apple iPhone 11 Pro - najlepszy iPhone









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nowy iPhone 11 Pro to po prostu najlepszy iPhone. Owszem, wzbudza wiele kontrowersji pod względem stylistyki - wiele osób twierdzi, że jego tylne aparaty wyglądają koszmarnie. Ponadto jest bardzo drogi. Jeśli jednak masz odpowiednią gotówkę i chcesz ja przeznaczyć na prawdziwie imponujący telefon, to kup właśnie iPhone 11 Pro. Ma trzy znakomite aparaty z tyłu (standardowy, ultraszerokokątny i teleobiektyw), a do tego oferuje wszystkie programowe udoskonalenia i efekty, które mają zwiększyć użyteczność aparatów. Nagrywa piękne filmy 4K 60 kl/s, ma najlepszy procesor mobilny, jest świetnie wykonany, ma imponująco dobry wyświetlacz AMOLED, a przy tym jest równie łatwy w obsłudze, jak każdy inny iPhone. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2436x1125 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Apple iPhone SE 2020 - najlepszy mały iPhone









4,9/5 Ocena benchmark.pl Jeśli uważasz, że duże wyświetlacze obsługuje się niewygodnie jedną ręką, to rozważ kupno smartfona z małym ekranem. Nowy iPhone SE 2020 jest znacznie mniejszy, lżejszy i smuklejszy od większości innych smartfonów, ale działa równie szybko, jak iPhone 11 Pro. Ma dokładnie ten sam procesor i równie znakomitą optymalizację systemu. Ponadto iPhone SE 2020 robi bardzo dobre zdjęcia w dzień i nagrywa znakomite filmy 4K 60 kl/s. Jest wodoszczelny, ma funkcję bezprzewodowego ładowania baterii (Qi), bardzo szybkie Wi-Fi, dual SIM (nano + eSIM) i NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, za pomocą telefonu. Bardzo ważne jest też to, że będzie dostawał pełne aktualizacje systemu przez najbliższe 4 lata, a może nawet więcej. Nowy SE 2, to iPhone, którego warto kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Apple iPhone 11 - dobry iPhone w niższej cenie









4,5/5 Ocena benchmark.pl IPhone 11 jest następcą modelu XR. To nieco tańsza wersja, która różni się od 11 Pro kilkoma elementami. Po pierwsze ma większy wyświetlacz (6,1 vs 5,8 cala) i jest trochę cięższy. Ponadto jego ekran wykonano w technologii IPS LCD (a nie AMOLED) oraz ma niższą rozdzielczość (poniżej Full HD). Ma też o jeden aparat mniej - z tyłu usunięto teleobiektyw. Czy więc w praktyce warto go polecić? Odpowiedź brzmi: tak! Jest bardzo szybki i pod większością względów spisuje się równie dobrze jak iPhone 11 Pro, a jest tańszy. Jest to nowy iPhone, którego warto kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1792x828 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Apple iPhone XR - wciąż warto go kupić









4,5/5 Ocena benchmark.pl Apple iPhone XR to tańsza wersja iPhone XS, choć oczywiście tańsza nie oznacza tania. Oba smartfony mają takie same procesory i w praktyce działają równie dobrze, ale w kilku kwestiach różnią się od siebie. Po pierwsze iPhone XR ma bardziej kolorowe obudowy (czerwony, żółty, biały, koralowy, czarny, niebieski) z aluminiową ramką zamiast stalowej i o lekko obniżonej wodoszczelności. Wyświetlacz nie jest wykonany w technologii OLED, lecz IPS LCD oraz ma niższą rozdzielczość. To akurat jest istotna wada iPhone'a XR, bo nie jesteśmy w stanie wyświetlić filmów Full HD choćby na YouTube. Warto jednak dodać, że przekątna jest nieco większa (6,1 cala zamiast 5,8), co może przypaść do gustu niektórym osobom. Zwiększono też pojemność akumulatora. Smartfon ma mniej RAM'u i tylko jeden aparat tylny (bez zoomu optycznego), ale wciąż nagrywa filmy 4K w 60 kl./s. Apple iPhone XR to godna uwagi alternatywa dla iPhone 8 Plus - ma mniejsze wymiary, a mimo to mieści w sobie większy wyświetlacz. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1792x828 px

Procesor główny (nazwa) A12 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 3 GB Pokaż specyfikację

Apple iPhone XS Max - duży, dobry i tańszy









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jest to powiększona wersja iPhone XS. Ma wyświetlacz o przekątnej 6,5 zamiast 5,8 cala. Różnica jest istotna. Z jednej strony większy wyświetlacz zapewnia lepszy komfort oglądania filmów, grania i korzystania z niektórych zaawansowanych aplikacji, ale z drugiej strony sprawia też, że smartfon staje się mniej poręczny i trudniejszy w obsłudze jedną dłonią. Ponadto w większej obudowie znalazło się miejsce dla większego akumulatora. Pod względem zastosowanych technologii iPhone XS Max jest równie dobry jak XS. Oba są smartfonami równie nowoczesnymi, z jednakowymi wyświetlaczami OLED, aparatami, procesorami i pamięcią. Wybór więc sprowadza się do rozmiaru oraz w niektórych sytuacjach nieco lepszego czasu pracy na baterii iPhone XS Max. Trzeba jednak liczyć się z wyższą ceną. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2688x1242 px

Procesor główny (nazwa) A12 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż specyfikację

Najlepszy iPhone naszym zdaniem

Jeśli masz odpowiednia gotówkę i faktycznie chcesz kupić najlepszy iPhone, to po prostu weź iPhone 11 Pro (ewentualnie 11 Pro Max, który pracuje dłużej na baterii). To smartfon supernowoczesny, superwydajny, superszybki i... co tu dużo pisać: superdrogi. Na co dzień spisuje się rewelacyjnie i dlatego zasługuje na pierwsze miejsce.

