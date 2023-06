Zastanawiasz się jakiego iPhone'a kupić w 2023 roku? Przygotowaliśmy poradnik, który ułatwi Ci wybór smartfona marki Apple. Omówiliśmy w nim modele z różnych półek cenowych, na które warto zwrócić uwagę. Nie wiesz jaki jest najlepszy iPhone? Śpieszymy z pomocą.

Kupno iPhone'a to zawsze sporo szumu

Wolę iPhone’a. Tylko dwa słowa, a wzbudzają tyle kontrowersji. Bo cena z kosmosu! Bo ludzie nie mają na co pieniędzy wydawać! Bo to słaby sprzęt! Bo pranie mózgu! Bo Android lepszy! Bo warto kupować tylko tańsze smartfony do 1500 zł! Droższe są bez sensu!

Nie przejmuj się tym. Nowe iPhone’y są świetne w zasadzie pod każdym względem. Co prawda trudno kupić nowy iPhone do 2000 złotych, ale jeśli trochę dołożycie to załapiecie się model SE 3 generacji, inaczej nazywany jako iPhone SE 2022. Jego wygląd nie powala, ale zastosowane podzespoły zapewniają płynne działanie oraz kilkuletnie wsparcie, czyli możliwość instalowania kolejnych wersji systemu iOS przez następne 4-5 lat. Tym niestety nie mogą pochwalić się tańsze smartfony z Androidem.

Jaki iPhone wybrać w 2023 roku? Oto polecane modele:

Hejt na iPhone jest uzależniony od kraju lub regionu. W bogatych państwach iPhone jest po prostu normalnym smartfonem, używanym przez bardzo wiele osób. Kupując go nie zwracasz na siebie większej uwagi. Masz iPhone’a, cieszysz się nim lub nie, ale na pewno nie uchodzisz za burżuja szastającego pieniędzmi.

W biedniejszych krajach, no cóż... jest trochę inaczej. Kupujesz iPhone i w Twoim otoczeniu zaczynają się pojawiać ciche pytania. Skąd on/ona ma tyle pieniędzy? Na pewno robi lewe interesy albo ma nadzianych rodziców. Bywa też bezrefleksyjny śmiech: „Hehehe, patrz tego! Ajfona sobie kupił!”. Mając np. iPhone 14 Pro Max w najdroższej wersji za 10 tysięcy złotych, narażasz się na zazdrość, zawiść, a w najłagodniejszym przypadku po prostu śmiech za Twoimi plecami.

Chcesz iPhone, to go kup. To Twoje pieniądze.

Niektórym osobom trudno jest pojąć, że to nie ich sprawa jak Ty wydajesz swoje pieniądze i w jaki sposób je zarabiasz. Ponadto wystarczy spojrzeć na nowe telefony flagowe spod znaku Androida i natychmiast zauważymy, że za te bardziej markowe modele też zapłacimy 4 tysiące złotych, a nawet więcej. Czyli podobnie jak za iPhone.

Owszem Apple nie ma praktycznie żadnej oferty dla osób, które chcą kupić iPhone do 1000 złotych czy iPhone do 2000 złotych, no chyba, że weźmiemy pod uwagę starsze modele lub sprzęt używany, który wciąż może być objęty pełnymi aktualizacjami systemu iOS.

Jeśli jednak spojrzeć na te całe zamieszanie z „ajfonami” od drugiej strony, to też trzeba przyznać, że np. chwalenie się nowym iPhonem na Instagramie lub Facebooku nie jest świadectwem dojrzałości. Kupiłeś sobie model Pro? Gratulacje dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że chwaląc się nim, tylko nakręcasz ekstremalne komentarze. Jeśli chcesz wywołać kontrowersje, to rób tak dalej, ale jeśli kupiłeś iPhone’a, bo po prostu chcesz go używać, to po co się nim chwalić?

Czy warto kupić iPhone? Moim zdaniem jeśli Cię na niego stać i nie musisz brać kredytu by go kupić, to tak. Są to bardzo dobre telefony, które spisują się świetnie na co dzień. Mają dobre aparaty, można nimi płacić zbliżeniowo w Polsce oraz wszędzie tam, gdzie działa Apple Pay (tak jak zwykłą kartą), mają ładne, wodoszczelne obudowy, dobre wyświetlacze (OLED z HDR Dolby Vision we wszystkich iPhonach 14), bardzo wydajne procesory, łączność 5G (również we wszystkich iPhone'ach 14) i działają bardzo szybko oraz płynnie.

System iOS jest dobrze zoptymalizowany i łatwy w obsłudze, a Apple oferuje relatywnie długie wsparcie dla najnowszych aktualizacji. Nie mamy tyle swobody w kwestii konfiguracji, co w Androidzie, a o wymianie „custom ROM’ów” możemy zapomnieć. Jednak nawet większość użytkowników Androida nie zmienia systemu w swoim telefonie, więc nie dla każdego będzie to wielka wada.

Jaki jest najnowszy iPhone? To nie takie proste jakby się wydawało

Najnowsze modele to oczywiście seria 14, która zaprezentowana została na początku września 2023 roku. Niewielkie zamieszanie zrobiło się w marcu tego roku, kiedy to swoją premierę miały dwa kolejne modele – iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus w kolorze żółtym.

Warto jednak wyjaśnić, że żółte iPhone’y niczym nie różnią się od swoich odpowiedników w innym kolorze. W komunikacie prasowym wydanym przez Apple przeczytać można, że na wiosnę firma po prostu postanowiła rozszerzyć paletę dostępnych barw iPhone’a 14 oraz iPhone’a 14 Plus. Jeśli więc nie zależy Wam na kolorze to przed zakupem sprawdźcie, który wariant kolorystyczny jest najtańszy. Różnica wynosić może nawet 200 złotych!

Mały iPhone, „zwykły”, a może Plus?

Po pierwsze warto wspomnieć, że ostatnim małym iPhonem jest model 13 mini, który zadebiutował w 2021 roku. Będzie on zatem pod każdym względem nieco gorszy od bieżącej generacji, ponieważ w modelach serii 14 zastosowano nowsze, a zatem lepsze podzespoły. Jeśli jednak nie brać tego pod uwagę, to różnica między tymi modelami sprowadza się do trzech głównych aspektów:

pojemności baterii,

rozmiarów oraz wagi,

rozdzielczość oraz wielkości ekranu.

Im większy model, tym dłużej działa na baterii przy tym samym sposobie użytkowania, jest cięższy oraz ma nieco większą rozdzielczość ekranu, co w tym przypadku nie ma jednak zbyt dużego wpływu na jakość wyświetlanego obrazu. Mniejszy iPhone jest bardziej poręczny i spodoba się osobom z mniejszymi dłońmi. Większy przyda się na przykład tym, którzy mają gorszy wzrok, ale trudniej przechować go chociażby w kieszeni od spodni.

Szczegółowe porównanie iPhone’a 14 oraz iPhone’a 14 Plus znajdziecie w naszym osobnym artykule.

Jaki telefon Apple wybrać?

Przed Wami ranking iPhone w 2023 roku. Różnią się ceną, wielkością i możliwościami, ale każdy z nich ma najnowszy system iOS 16 i dostanie kilka kolejnych, dużych aktualizacji. Oto najlepsze telefony Apple w 2023 roku.

iPhone SE 2022 – najtańszy nowy iPhone Ocena benchmark.pl









4,3/5 Są takie osoby, które szukają stosunkowo niedrogiego iPhone’a. Najlepszym wyborem będzie w takim przypadku iPhone SE 2022. Jest lekki i wydajny oraz ma wodoszczelną obudowę IP67. Co ważne oferuje też bezprzewodowe ładowanie baterii, łączność NFC do płatności w sklepach za pomocą Apple Pay (bez podawania PINu - wystarczy odcisk palca), a także dobre aparaty. To telefon bardzo komfortowy w obsłudze. Ma też najnowszy system iOS 16 oraz dostanie kilka kolejnych dużych aktualizacji - o to nie trzeba się martwić. Wady, które trzeba brać pod uwagę to stosunkowo niewielka bateria oraz design sięgający 2014 roku. W rękach wielu osób telefon będzie działał 1 dzień, choć można wycisnąć z niego nawet 2 dni, przy lekkim używaniu. iPhone SE 3. Generacji wygląda tak samo jak leciwy już iPhone 6. Ma przycisk Home z czytnikiem linii papilarnych Touch ID oraz grube ramki, szczególnie na krótszych bokach obudowy. To tani iPhone pozwalający rozpocząć przygodę z rozbudowanym i spójnym ekosystemem Apple. Ten telefon będzie doskonale współpracował z MacBookami, iPadami, smartwatchami Apple Watch, przystawkami do telewizora Apple TV oraz wieloma usługami tego producenta. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

iPhone 14 Pro - najlepszy nowy iPhone w 2022 roku Ocena benchmark.pl









4,7/5 Dla tiktokerów, instagramerów i innych “erów” to absolutnie obowiązkowy zakup. Jednak dla większości z nas iPhone 14 Pro jest po prostu za drogi i niekoniecznie potrzebny. Niewiele osób na niego stać, ale nawet część tych, którzy mogą sobie pozwolić na zakup, zastanawia się czy warto. Jeśli nie musisz pokazywać wszystkim dookoła, że masz najnowszego i najlepszego iPhone’a, to niewiele stracisz kupując starszego iPhone 13 Pro, a możesz zaoszczędzić sporo kasy. Jeśli jednak koniecznie chcesz mieć najnowszego iPhone’a Pro i nie musisz brać na niego kredytu, to pewnie - kup! Pomijając kwestię ceny trzeba przyznać, że jest to po prostu bardzo dobry telefon. Jeden z najlepszych na rynku w 2023 roku. Wciąż ma wycięcie w wyświetlaczu, ale Apple zrobiło z tego dużą zaletę, w postaci powiększającego się bąbelka o nazwie Dynamic Island. Pomysłowe i przydatne wykorzystanie brzydkiego elementu. Brawo! Nowy iPhone 14 Pro ma też wyświetlacz zawsze włączony (AOD), aparat główny o wyższej rozdzielczości 48 Mpx, najlepszy mobilny procesor na rynku Apple A16 i odrobinkę większy akumulator. Zmiany są, ale czy imponujące? Sami oceńcie. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2556x1179 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 206 g

iPhone 13 - optymalny iPhone dla każdego Ocena benchmark.pl









4,9/5 Poprzedni iPhone 13 to jeden z najlepszych telefonów na rynku i nadal najbardziej opłacalny iPhone dla większości osób. Jeśli już go masz, to moim zdaniem nie warto przesiadać się na iPhone 14. Ma o wiele lepszy czas pracy na baterii, w porównaniu do iPhone 12. Zawdzięcza to nie tylko większemu akumulatorowi, ale też mniejszemu zużyciu energii przez procesor. Robi też lepsze zdjęcia, bo jego główny aparat z tyłu ma większy sensor, lepszą stabilizację i jaśniejszy obiektyw niż w iPhone 12 i w zasadzie taki sam jak w nowszym iPhone 14. Ponadto wyposażony jest w bardzo dobry wyświetlacz OLED, z mniejszym notchem niż u poprzednika. Obudowa jest wodoszczelna (IP68), system iOS 16 nowoczesny i bardzo dobrze zoptymalizowany, a całość działa bardzo szybko. Zobacz naszą recenzję na benchmark.pl, w której pokazujemy oryginalne zdjęcia z aparatu. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 173 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

iPhone 13 mini - najlepszy mały iPhone Ocena benchmark.pl









4,6/5 W 2022 roku nie pojawił się iPhone 14 mini, dlatego chcąc kupić coś małego, ale szybkiego, bardzo wydajnego i robiącego świetne zdjęcia, warto kupić iPhone’a 13 mini. To najlepszy mały iPhone. Ma cienkie ramki i wyświetlacz OLED 5,4 cala, więc bardzo łatwo można go obsługiwać jedną ręką. Waży zaledwie 141 gramów, ale wciąż ma pełną wodoszczelność IP68 (nawet do sześciu metrów pod wodą). Ma równie dobry aparat, jak podstawowy iPhone 13, nagrywa takie same filmy, ma bezprzewodowe ładowanie baterii z obsługą magnetycznych ładowarek MagSafe i wspiera akcesoria UWB, takie jak AirTag. Kosztuje mniej od iPhone 13, a działa równie szybko i ma niemal identyczną funkcjonalność. iPhone 13 mini to najlepszy smartfon dla osób lubiących wygodną obsługę jednym kciukiem. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 140 g

iPhone 14 Pro Max - iPhone z dobrą baterią i dużym wyświetlaczem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Max to w zasadzie taki powiększony iPhone 14 Pro. Większe wymiary obudowy oznaczają większy wyświetlacz (6,7 cala, zamiast 6,1), a także większy akumulator (4323 mAh, zamiast 3200). Innymi słowy Max to iPhone z najlepszą baterią i największym ekranem. Idealny dla osób, które spędzają wiele godzin na oglądaniu filmów, korzystaniu z mediów społecznościowych oraz graniu na telefonie. Oprócz tego ma wszystkie zalety iPhone 14 Pro, czyli Dynamic Island, nowy aparat, wyświetlacz zawsze włączony (AOD), najlepszy procesor mobilny Apple A16 oraz najnowszą łączność bezprzewodową, w tym UWB, płatności zbliżeniowe przez Apple Pay i wysyłanie awaryjnych wiadomości ratunkowych przez satelitę. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2796x1290 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 240 g Zobacz recenzję

Najlepszy iPhone

W 2023 roku najlepszy jest iPhone 14 Pro. Kompaktowy, wygodny, bardzo szybki, wydajny i nowoczesny oraz z ulepszonym aparatem. Wygląda świetnie, jest bardzo dobrze wykonany i znacznie lżejszy oraz mniejszy od modelu Max.

Pytanie tylko czy chcesz dopłacać, czy może jednak wystarczy Ci iPhone 13 Pro, a nawet podstawowy iPhone 13? One też są bardzo dobre i - co ważne - wyraźnie tańsze.

A jeśli jeszcze nie macie swojego iPhone’a, a marzy Wam się najlepszy z najlepszych to warto wstrzymać się z zakupem do września. Mniej więcej za 4 miesiące firma Apple zaprezentuje kolejną generacje swoich smartfonów. Poświęciliśmy im osoby artykuł, więc jeśli chcecie wiedzieć czy warto czekać na iPhone 15, to koniecznie go przeczytajcie.

