Przedstawiamy TOP 5 najwydajniejszych procesorów - dla osób o dużych potrzebach i jeszcze większych możliwościach finansowych. Oto najszybsze procesory - dużo rdzeni, dużo GHz - wszystko czego potrzebują profesjonalne programy.

Przedstawiamy zestawienie najwydajniejszych procesorów znajdujących się w przedziale cenowym od 3500 złotych w górę (do ponad 17000 zł). Najmniej wydajne jednostki w tym zestawieniu wyposażone są w 16 rdzeni i 32 wątków, a rekordzista może się pochwalić 64 rdzeniami i 128 wątkami (i równie imponującą ceną).

Są to procesory przeznaczone głównie do zastosowań profesjonalnych, do tzw. stacji roboczych, ale oczywiście mogą znaleźć zastosowanie w najwydajniejszych komputerach dla entuzjastów. Jeśli szukasz zdecydowanie tańszych modeli polecamy nasze zestawienie dobrych procesorów do 1500 zł. Dla graczy mamy oddzielne zestawienie najlepszych procesorów do gier.

5 polecanych najwydajniejszych procesorów:

W najnowszym zestawieniu dodaliśmy absolutnie najwydajniejszy procesor na rynky, czyli AMD Ryzen Threadripper 3990X.

Na rynku najwydajniejszych procesorów pozmieniało się bardzo wiele. Jeszcze parę lat temu liczył się tu Intel i tylko Intel. Dziś to AMD dyktuje warunki, bo linia procesorów Threadripper praktycznie wymiotła konkurencję.

Z powodu ofensywy AMD firma Intel musiała znacznie obniżyć ceny swoich procesorów HEDT - co jest oczywiście bardzo dobrą wiadomością do konsumentów. Gorszą wiadomością dla fanów tej firmy jej wiadomość, że najnowsza generacja procesorów Core X, o nazwie kodowej Cascade Lake X na tle konkurencji wcale nie błyszczy. Obniżki dotknęły nawet najnowsze modele i Intel wycenił topowy model Intel Core i9-10980XE na 1000 dolarów, podczas gdy za topowy model poprzedniej generacji żądał dwa razy tyle.

Mało tego - firmie AMD przy okazji premiery trzeciej generacji procesorów Ryzen dla podstawki AM4 (mainstream) udało się zmieścić 16 rdzeni i 32 wątki w topowym modelu. Intel w segmencie mainstream nie ma niczego, czym mógłby konkurować z tym modelem. Porównanie wydajności procesorów znajdziecie w naszym rankingu CPU.

Zaprezentowane tu procesory przeznaczone są oczywiście dla zastosowań profesjonalnych, takich jak projektowanie 3D, CAD, czy montażu wideo w wysokich rozdzielczościach.

Najlepsze procesory do pracy

AMD Ryzen 9 3950X









4,9/5 Ocena benchmark.pl AMD Ryzen 9 3950X wywraca segment mainstream do góry nogami, bowiem wbudowano w niego aż 16 rdzeni/32 wątki, co jeszcze do niedawna było wielkością zarezerwowaną dla segmentu HEDT. I to wszystko na płytach głównych AM4 z dwukanałowym kontrolerem RAM. Rdzenie pracują z częstotliwością 3,5 GHz, natomiast w trybie Boost do 4,7 GHz. Procesor oferuje aż 72 MB pamięci podręcznej. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 16/32

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.7 GHz

Nazwa kodowa Matisse

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 105 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Intel Core i9-10980XE









4,2/5 Ocena benchmark.pl Core i9-10980XE, czyli najwydajniejszy przedstawiciel rodziny Cascade Lake X jest wyraźnie wydajniejszy (i tańszy!) od poprzednika, ale zarazem ciężko powiedzieć, żeby był specjalnie innowacyjny. Tym niemniej to wciąż dobry i wydajny procesor, który może imponować choćby przy obliczeniach z użyciem instrukcji AVX. Core i9-10980XE współpracuje z płytami głównymi LGA 2066, a jego współczynnik TDP wynosi 165 W. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 18/36

Taktowanie 3.0 GHz

Taktowanie Turbo 4.8 GHz

Nazwa kodowa Cascade Lake-X

Podstawka LGA 2066

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 165 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

AMD Ryzen Threadripper 3960X









4,5/5 Ocena benchmark.pl AMD Ryzen Threadripper 3960X to najmniej wydajny przedstawiciel trzeciej generacji procesorów Threadripper. Co oznacza najmniej wydajny? 24 rdzenie/48 wątki, które pracują z taktowaniem 3,8 GHz (w trybie Boost do 4,5 GHz), 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4 RAM, 128 MB pamięci podręcznej L3 oraz 72 inie PCI-Express 4.0. Jest tu również obsługa ECC i PCI Express 4.0. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 24/48

Taktowanie 3.8 GHz

Taktowanie Turbo 4.5 GHz

Nazwa kodowa Threadripper

Podstawka sTRX4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 280 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Pokaż produkt Zobacz wyniki

AMD Ryzen Threadripper 3970X









4,5/5 Ocena benchmark.pl O ile druga generacja Threadripperów nie błyszczała w każdych zastosowaniach, to trzecia generacja po prostu nie ma sobie równych. AMD Ryzen Threadripper 3970X jest wyposażony w 32 rdzenie i 64 wątki o taktowaniu 3,7 GHz (do 4,5 GHz w trybie Boost), 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz, 128 MB pamięci podręcznej L3 oraz 72 linie PCIe 4.0. Pamiętajcie tylko o nowej płycie głównej i... wysokiej, jak na lidera przystało, cenę. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 32/64

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 4.5 GHz

Nazwa kodowa Threadripper

Podstawka sTRX4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 280 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Pokaż produkt Zobacz wyniki

AMD Ryzen Threadripper 3990X









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niepodzielny pan i władca segmentu profesjonalnego - 64 rdzenie i 128 wątków oraz 256 MB pamięci L3. Cena może zbijać z nóg, ale możliwości również. Czegoś tak wydajnego na rynku po prostu jeszcze nie było. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 64/128

Taktowanie 2.9 GHz

Taktowanie Turbo 4.3 GHz

Nazwa kodowa Threadripper

Podstawka sTRX4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 280 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Pokaż produkt Zobacz wyniki

Najwydajniejszy procesor

Osoby chcące kupić jak najwydajniejszy procesor w relatywnie niskiej cenie z pewnością wezmą na celownik AMD Ryzen 9 3950X - możliwość wykorzystania niedrogiej platformy AM4 z pewnością jest kusząca. Dla wszystkich pozostałych polecamy procesory AMD Threadripper serii 3xxx i dopasować model do swoich możliwości finansowych.

