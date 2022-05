Zastanawiasz się nad zakupem procesora do 1000 zł? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych nowych modeli Intel i AMD, które pozwolą na budowę dobrego i niedrogiego komputera.

Składasz niedrogi komputer i zastanawiasz się nad wyborem procesora? Wybór wcale nie jest taki prosty, szczególnie dla osób mniej zorientowanych w temacie części komputerowych. W sprzedaży pojawiają się nowe modele o coraz lepszej specyfikacji, więc trudno nadążyć za nowościami.

Przychodzimy jednak z pomocą! Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z oferty Intel i AMD, które pozwolą na zbudowanie dobrego i niedrogiego zestawu. Z naszego zestawienia dowiecie się jaki procesor do gier można kupić oraz jaki procesor do 1000zł będzie najlepszym wyborem.

Ranking procesorów do 1000zł:

Procesor do 1000 zł? Jakie modele warto kupić w 2022 roku?

Jaki kupić procesor do 1000 zł? W podanym budżecie raczej nie powinniśmy oczekiwać rewelacji. Głównie będą to modele ze średniej półki, które pozwolą na budowę dobrego komputera do domu lub niedrogiego zestawu do gier. Warto zwrócić uwagę na nowsze modele, które oferują lepsze osiągi i lepszą funkcjonalność.



Do procesorów ze średniej półki często dodawane jest podstawowe chłodzenie

W przypadku firmy Intel warto zwrócić uwagę na nowe modele - Core 12. generacji, które oferują duży przyrost wydajności względem jednostek Core 10. i 11 generacji. Głównie będą to 4-rdzeniowe modele Core i3 lub 6-rdzeniowe Core i5. Dodatkowo możemy liczyć na wsparcie dla pamięci DDR4 i DDR5 (te drugie są jednak bardzo drogie), obsługę PCI-Express 5.0 i całkiem niezły układ graficzny.

Warto jednak zaznaczyć, że procesory wymagają nowych płyt głównych pod LGA 1700, które nie należą do najtańszych propozycji – budżetowe modele z chipsetem H610 kosztują około 400 – 500 złotych, ale zdecydowanie lepiej wybrać modele B660 (z opcją montażu szybszych pamięci RAM) za około 600 – 700 złotych.



Procesory AMD pasują do tanich płyt głównych AM4

Bardzo interesująco wygląda też oferta firmy AMD, bo w podanym budżecie można znaleźć 6-rdzeniowe/12-wątkowe modele Ryzen 5000 – będą to albo słabsze jednostki Cezanne (wersje 5000G oferują zintegrowaną grafikę o przyzwoitych osiągach) albo wydajniejsze Vermeer (bez zintegrowanej grafiki). Procesory AMD oferują słabszą wydajność pojedynczego rdzenia, ale w wielowątkowych zastosowaniach będą lepsze od Inteli. Układy obsługują tylko starsze pamięci DDR4 RAM, a jednostki Cezanne nie wspierają PCI-Express 4.0.

Dodatkowym atutem procesorów AMD jest kompatybilność z tanimi płytami głównymi AM4 – w większości przypadków w zupełności wystarczy tutaj podstawowy model z chipsetem B450 za 400 – 500 złotych, a bardziej wymagający mogą zainwestować w płytę B550 (z obsługą PCI-Express 4.0) za 500 – 700 złotych.

Intel Core i3-12100 - tani procesor Intel do 700 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Core i3-12100 to przedstawiciel najnowszej generacji procesorów Intel Alder Lake-S pod płyty główne LGA 1700 (dobrym połączeniem będą modele z chipsetem H610 lub B660). Układ został wyposażony w 4 rdzenie i 8 wątków – może nie jest to mocarna specyfikacja, ale jednostka nada się do budowy podstawowego, niedrogiego komputera do gier lub domu (w odróżnieniu od wersji Core i3-12100F, dysponuje ona zintegrowaną grafiką). Dodatkowym atutem jest niewielki pobór energii elektrycznej i mała ilość generowanego ciepła, więc do schłodzenia Core i3-12100 w zupełności wystarczy mały cooler dodawany w zestawie. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/8

Taktowanie 3.3 GHz

Taktowanie Turbo 4.3 GHz

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 60 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika Intel UHD 730

AMD Ryzen 5 5500 - tani procesor AMD Ryzen do 700 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 AMD w podobnym budżecie oferuje 6-rdzeniowy/12-wątkowy model Ryzen 5 5500 (generacja Cezanne). Procesor nie jest najwydajniejszy grach, ale za to w wielowątkowych, procesorowych zastosowaniach będzie lepszy od propozycji Intela. W razie potrzeby można go też podkręcić. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z płytami głównymi AM4 – jednostkę można połączyć nawet ze starszymi, bardzo tanimi modelami z chipsetem B450. Co więcej, w zestawie znajdziemy nawet podstawowe chłodzenie. Konieczne będzie jednak dołożenie samodzielnej karty graficznej, bo Ryzen 5 5500 nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.2 GHz

Nazwa kodowa Cezanne

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i5-12400F - procesor do gier do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Intel Core i5-12400F to jeden z najlepszych procesorów do budowy taniego, nowoczesnego komputera (np. z płytą główną B660). Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków, więc nada się i do pracy i do grania. Warto jednak zaznaczyć, że wersja z dopiskiem F nie dysponuje zintegrowaną grafiką (jest ona dostępna w droższym modelu Core i5-12400), więc w komputerze obowiązkowo trzeba zamontować kartę graficzną. Procesor pobiera mało energii, a w zestawie jest dodawany nieduży cooler. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 2.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 5 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 5600G - procesor AMD ze zintegrowaną grafiką Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ryzen 5 5600G to jeden z najpopularniejszych procesorów do budowy domowego komputera. Za niecałe 1000 złotych otrzymujemy jednostkę wyposażoną w 6 rdzeni i 12 wątków, a także całkiem niezłą grafikę Radeon Vega 7 – taki tandem pozwoli na sprawne wykonywanie codziennych zastosowań, a nawet granie w mniej wymagające tytuły na niskich ustawieniach (procesor oczywiście można też połączyć z wydajną kartą GeForce lub Radeon, co pozwoli na budowę komputera typowo do gier). Ryzen 5 5600G pasuje do tanich płyt głównych AMD (np. B450), a w zestawie znajduje się podstawowe chłodzenie. Zainteresowani mogą zdecydować się na podkręcenie jednostki. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.9 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Cezanne

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon Vega 7 Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 5600 - dobry procesor do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 AMD Ryzen 5 5600 nada się do budowy niedrogiego komputera do gier i okazjonalnej pracy. Procesor też oferuje 6 rdzeni i 12 wątków, ale o wyraźnie lepszych osiągach (a w razie potrzeby można je dodatkowo podkręcić). Dodatkowym atutem jest kompatybilność z płytami głównymi pod AM4 (np. modelami B450 lub B550), dzięki czemu cały komputer wypadnie wyraźnie taniej względem konkurencyjnej platformy Intela. Warto jednak pamiętać, że Ryzen 5 5600 nie ma zintegrowanej grafiki, zatem trzeba go połączyć z kartą graficzną. Ciut drożej można znaleźć trochę szybszy model Ryzen 5 5600X. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy procesor do 1000 zł

Jeśli składacie niedrogi komputer do domu, świetnym wyborem będzie Ryzen 5 5600G. To całkiem wydajny model, który został wyposażony w podstawowy układ graficzny – taki sprzęt bez problemu poradzi sobie z codziennymi zadaniami, pozwoli na odpalenie mniej wymagających gier, a przy tym pozwoli zaoszczędzić na karcie graficznej.

Do budowy komputera typowo do gier polecamy model Intel Core i5-12400F. Jednostka oferuje całkiem niezłe osiągi i świetnie sprawdzi się w grach (koniecznie trzeba ją połączyć z kartą graficzną GeForce, Radeon lub Arc). Warto jednak pamiętać, aby dobrać do niej płytę główną B660 i szybsze pamięci np. DDR4 3600 MHz, co może wpłynąć na wyższy koszt całego zestawu.