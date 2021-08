Jeśli z kolei szukacie procesora w tym przedziale cenowym dla podstawki LGA 1151, to możecie zawiesić oko właśnie na Core i5 9400F. Dysponuje on sześcioma rdzeniami i sześcioma wątkami, a taktowanie dochodzi do 4,1 GHz. Nowsze modele dysponują większą ilością wątków, ale wymagają już wymiany płyty głównej, co stanowi dodatkowy koszt.

Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/6

Taktowanie 2.9 GHz

Taktowanie Turbo 4.1 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak