Mając do wydania 10 000 zł na nowy komputer, realnie stoimy przed znacznie większym wyzwaniem niż przy tańszych zestawach. Może nas kusić wybór najszybszych podzespołów bazowych, po czym nie zostanie budżetu na odpowiednią solidną resztę konfiguracji. Dlatego przybywamy z pomocą!

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Im większy budżet, tym więcej miejsca na złe decyzje. Wydać 10 tysięcy złotych na zestaw komputerowy to nie problem, ale wybrać dobrze zbalansowany, solidnie wykonany i przy tym oczywiście bezkompromisowo wydajny zestaw, już nie jest tak łatwo. W tym budżecie jeszcze większe znaczenie będą miały nasze realne potrzeby, jednak mimo tego podjęliśmy się zadania złożenia zestawu maksymalnie uniwersalnego, który na żadnym polu nie zawiedzie. Zapraszamy zatem do zapoznania się z ostatnią, dziewiątą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych - komputera za 10 000 zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Inne polecane zestawy komputerowe w popularnych zakresach cen:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 10 tys. zł?

NVIDIA GeForce RTX 4080 znowu w zasięgu - wybór jest prosty

W czerwcu ponownie udało się do naszej propozycji zmieścić kartę graficzną GeForce RTX 4080. Tego GPU raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, ale dla formalności napiszemy, że to obecnie druga najszybsza propozycja od NVIDII. Dla wymagającego gracza istotne będzie tutaj to, że oferuje ona odpowiednią wydajność, gdy gramy w najwyższych ustawieniach, nawet w 4K (z pomocą DLSS), a pozostałych chętnych ucieszy, że lepiej sprawdza się w bardziej kreatywnych zastosowaniach, np. w przypadku obróbki wideo.



Bardzo długa (34 cm), ale nieprzesadnie gruba czy wysoka karta od PNY zmieści się w bardziej typowych obudowach.

Wybrana karta graficzna zaoferuje nie tylko zapas wydajności na lata w przypadku grania w rozdzielczości 1440p, ale również już dziś pozwoli zagrać w większość tytułów w pełnym 4K i w najwyższych ustawieniach, włącznie ze śledzeniem promieni. To właśnie aktywny Ray Tracining sprawia najwięcej problemów konkurencyjnej karcie AMD, podczas gdy karty GeForce RTX radzą sobie wyśmienicie w takich warunkach. Duża zasługa spoczywa tu na barkach 16 GB bardzo szybkiej pamięci vRAM - GDDR6X, ale również na dodatkowych funkcjach, takich jak DLSS 3, który (w kompatybilnych tytułach) pozwala nawet 2x podnieść płynność animacji!



Zastanawiacie się, jaka karta graficzna będzie najlepszym wyborem w przypadku PC do 10 000 zł? Otóż NVIDIA GeForce RTX 4080!

Przypominamy tylko, że wybrana tu karta posiada enkoder wideo i wsparcie dla kodeka AV1 - to kluczowe dla osób chcących zajmować się streamowaniem lub poważną edycją wideo. Warto też zaznaczyć, iż mimo oferowania niemalże najwyższych osiągów (szybszy jest tylko RTX 4090), nowe GPU zielonych realnie pobiera zaskakująco mało energii (do 320 W, ale realnie zwykle poniżej 300 W) - mniej od konkurencyjnego Radeona RX 7900 XTX.

Tak wydajna karta graficzna znacznie ogranicza wybór procesora

AMD Ryzen 5 5800X3D ponownie nieco staniał i tym samym pozostał w naszej propozycji. Procesor ten posiada 8 pełnoprawnych wydajnych rdzeni (oraz 16 wątków), które wspiera aż 96 MB pamięci podręcznej L3 (dla porównania - Intel Core i9-13900KS posiada 36 MB pamięci L3), wykonanej w tytułowej technologii 3D V-cache. Przekłada się to w grach na ogromny wzrost wydajności względem odpowiednika tego CPU bez 3D V-Cache (czyli Ryzen 7 5800 X). Obecnie AMD przedstawiło już następcę tej serii, włącznie z 7800X3D, ale dopłata do tego modelu nie jest szczególnie opłacalna, a ponadto lepiej poczekać aż wyjaśni się sprawa problemów z (ekstremalnym) przegrzewaniem się tych modeli.

Wszędzie tylko ten Intel, Intel, Intel... A tymczasem procesory Ryzen z pamięcią 3D V-Cache są zwyczajnie bardziej opłacalne od Intela dla domowego użytkownika.

Początkowo myśleliśmy tu jeszcze o Intel Core i5-13600K - jest nieco tylko droższy, a przy tym oferuje zbliżoną wydajność, ale jednak gdy składamy komputer gamingowy do 10000 zł, tak ważny komponent, jak CPU, musi oferować absolutnie najwyższą możliwą wydajność 3D. Co więcej, podmiana procesora na Core i5 wiązałaby się z wyborem droższej płyty głównej (chipset Z790), co jeszcze bardziej przekroczyłoby nasz budżet. Pozostajemy zatem z AMD, którego tym razem ponownie chłodzić będzie bardzo wydajne chłodzenie ENDORFY Fortis 5 z podświetleniem ARGB. Ryzeny z serii X3D posiadają, co prawda, obniżone napięcie i wydzielają znacznie mniej ciepła od odpowiedników ze standardową pamięcią, ale gdybyśmy chcieli procesora używać do czegoś więcej niż samego grania, to Fortis będzie nadal cichy.

Solidna płyta, dużo szybkiej pamięci RAM i równie szybki i pojemny SSD

Płytę główną wybraliśmy ponownie ze średniego segmentu, co nie oznacza, że coś na tym tracimy - zarówno do zabawy, jak i do pracy na komputerze realnie nie potrzeba niczego więcej. Dostajemy bardzo dobry układ dźwiękowy, szybki 2,5-gigabitowy LAN oraz mocną sekcję zasilania. Do płyty głównej w przyszłości można dołożyć kolejny dysk SSD M.2 i pamięć RAM, a także całą masę RGB, jeżeli będzie to dla nas istotne. Ważne również, że płyta posiada wyprowadzenie USB-C na front obudowy - tego wymagać będzie wybrana przez nas obudowa. Jak widać, niczego tej płycie głównej nie brakuje :)



Zastanawiając się nad płytą główną warto wybrać model ATX - przyszła rozbudowa zestawu będzie wtedy znacznie łatwiejsza.

W tym budżecie 32 GB RAM i pojemny SSD to w zasadzie już standard i na tym radzimy nie oszczędzać. Zwłaszcza wybór szybkiej pamięci DDR4 3600 MHz będzie miał znaczenie dla procesora AMD Ryzen, w jaki ten zestaw komputerowy wyposażyliśmy. SSD jest, co prawda, w standardzie PCI-E 3.0, ale za to w tym miesiącu nasz komputer za 10k wyposażamy w model o pojemności aż 2 TB. Pamiętajmy też, że prędkość SSD, a także ich żywotność wzrasta również z ich rozmiarem.

Wysokiej klasy obudowa i solidny zasilacz - to ważne nie tylko dla graczy

Aby tak mocny komputer do gier (i nie tylko) odpowiednio funkcjonował, potrzebny jest wysokiej jakości zasilacz. Tym razem nasza propozycja wywodzi się od sprawdzonego producenta, jakim bez wątpienia jest Chieftec. Wybrany model nie tylko wykonano z wysokiej klasy podzespołów, ale również charakteryzuje się cichszą pracą. Połączenie kart graficznych z TGP na poziomie 320-350 W z jak zwykle oszczędnym procesorem AMD oznacza, że 850 W mocy zasilacza jest tu wartością dobraną nawet z lekkim zapasem i zasilacz będzie pracować w idealnych dla siebie warunkach.



W pełni modularne okablowanie znacznie ułatwia montaż komputera.

Komputery do gier w tak wysokim budżecie powinny również dumnie się prezentować - w tym miesiącu podsuwamy Wam opcję w białej stylistyce (choć oczywiście śmiało możecie pisać do sklepu w sprawie podmiany obudowy na inny kolor lub nawet kształt), ale kierujemy się w stronę innego, równie prestiżowego producenta - Lian Li, a konkretnie modelu LANCOOL II Mesh C RGB Snow Edition. Obudowa ta oferuje nie tylko spory zapas przestrzeni, nawet na tak mocne podzespoły, jak w opisywanym zestawie, ale również wyśmienitą cyrkulację powietrza (trzy wentylatory 120 mm na froncie - wszystkie z podświetleniem ARGB, sterowanym na obudowie i w aplikacji).



Front obudowy wykonano z przewiewnej siatki, aby wentylatory faktycznie zapewniały cyrkulację powietrza, a nie tylko pięknie wyglądały.

Obudowa Lian Li również zadba o piękną ekspozycję wszystkich podzespołów przez bok wykonany ze szkła hartowanego. Mamy tu też liczne filtry przeciwkurzowe, które szybko i wygodnie można samemu czyścić. Piwnica tej obudowy otwiera się z obu stron i sama jest wykonana z siatki (mesh), co dodatkowo poprawia dostęp świeżego powietrza np. dla karty graficznej.



Na szczycie obudowy znajdziemy jedno złącze USB-C i dwa klasyczne USB-A - wszystkie trzy w standardzie USB 3.2 Gen 1.Tutaj również można sterować podświetleniem.

Jaką wydajność w grach zaoferuje komputer gamingowy za 10 000 zł?

Dobra (a nawet wyśmienita) wiadomość jest taka, że to nadal najszybszy zestaw za 10 tys. zł, jaki dla Was przygotowaliśmy. Nowe karty są o 20-30% szybsze od tych polecanych w zeszłym roku sprzed premiery nowej generacji. Równie szybki (w grach) jest wybrany przez nas procesor AMD. Wybrany w tym zestawie GeForce RTX 4080 bez najmniejszego problemu pozwoli zagrać nawet w najnowsze gry na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości 1440p (lub 4K z wykorzystaniem DLSS 3), nawet jeżeli postanowimy aktywować śledzenie promieni. Poniżej wyszukaliśmy dla Was prezentację wydajności takiego zestawu.

Testy wydajności Ryzen 7 5800X3D z kartą GeForce RTX 4080 w 1440p i 4K (15 gier, Ray Tracing, DLSS 3):

Ten film pochodzi z kanału YouTube GamesOracle.

W tytułach e-sportowych zestaw za 10 000 zł z czerwca robi pożytek nawet z najszybszych monitorów z odświeżaniem 360 Hz w 1440p. W dużych i wymagających grach, nawet z aktywnym śledzeniem promieni, możemy liczyć na stabilne 100+ FPS. Niby można by dopłacić (dla dodatowych 25% wydajności) jeszcze 3000 zł do GeForce RTX 4090, ale czy warto?

Czy taki zestaw za 10 000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

W praktyce, mimo iż opisywany zestaw to w zasadzie typowy komputer gamingowy, to w odpowiednich rękach potrafiłby na siebie zarobić w ramach kilku pierwszych profesjonalnych projektów wykonanych z jego pomocą. Wybierając GeForce RTX 4080 dostajemy 16 GB pamięci graficznej, co pozwala operować na znacznie bardziej zaawansowanych projektach, czy to podczas edycji wideo, czy w takim Unreal Engine 5. Obecność procesorów CUDA (te są tylko w kartach NVIDII), gwarantuje w każdej aplikacji idealną optymalizację - zwłaszcza w kontekście renderingu 3D w programach, takich jak Blender lub 3DSMax. Wniebowzięte będą też osoby zajmujące się montażem wideo - szybkość eksportowania lub obsługi podglądu podczas edycji jest znacznie wyższa niż na kartach poprzedniej generacji - głównie za sprawą dosłownie podwójnego enkodera wideo.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak dobry monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl