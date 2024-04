Zwykle w celu połączenia się z siecią bezprzewodową musimy wyszukać ją i wpisać poprawne hasło. Są jednak pewne sposoby na korzystanie z Wi-Fi bez hasła. Przedstawiamy je w dzisiejszym poradniku.

Brak znajopmości hasła lub konieczność przepisywania długiego ciągu znaków mogą być jednymi z problemów podczas korzystania z Wi-Fi. W jaki sposób możemy połączyć się z siecią bezprzewodową Wi-Fi? Zwykle robimy to wyszukując ją, a następnie wpisują hasło. Są jednak również inne sposoby. Jak korzystać z sieci Wi-Fi bez hasła?

Korzystanie z sieci Wi-Fi bez hasła

Choć większość osób po prostu wpisuje hasło do konkretnej sieci Wi-Fi, są też inne sposoby. Logowanie do sieci bezprzewodowej, np. z wykorzystaniem smartfona, tabletu lub laptopa, mogą być dzięki temu wygodniejsze i szybsze. Połączenie będzie przy tym równie bezpieczne. My natomiast nie musimy zapamiętywać, czy przepisywać nierzadko całkiem skomplikowanego hasła.

Oczywiście, i tak mówimy o pierwszym połączeniu z siecią Wi-Fi. Gdy zapamiętamy dane dostępowe na swoim urządzeniu (np. hasło), ponowne skorzystanie z sieci będzie jedynie wymagało włączenia tej funkcji w telefonie, czy na komputerze. Możliwe jest również ustawienie swojego sprzętu, aby automatycznie włączał moduł Wi-Fi po wykryciu znanej mu sieci.

Logowanie do Wi-Fi bez wpisywania hasła po zeskanowaniu kodu QR

Obecnie wiele informacji możemy zapisać w formie kodu kreskowego, czy kodu QR. Ten drugi sposób wykorzystywany jest często w naszych telefonach i na komputerach. Nierzadko skanując kod QR (a taką funkcję ma każdy smartfon, choć czasem wymaga to instalacji dodatkowej aplikacji) trafiamy na stronę jakiejś marki, czy do sklepu z aplikacjami.

Możemy również użyć tego sposobu do połączenia się z siecią Wi-Fi bez hasła. Właśnie w kodzie QR zapisana zostanie wtedy nazwa sieci i hasło dostępu. Wystarczy zatem zeskanować kod, aby od razu połączyć się z siecią.

Skąd wziąć kod QR do sieci Wi-Fi? Kiedy jesteśmy do niej podłączeni, na przykład z wykorzystaniem smartfona, możemy dość prosto wygenerować i wyświetlić taki kod. Przykładowo: korzystając ze smartfona z Androidem wystarczy wykonać kilka kroków:

Otwieramy funkcję Wi-Fi Klikamy ikonę ustawień przy sieci Wi-Fi, do której jesteśmy podłączeni Wybieramy opcję “Udostępnij” Potwierdzamy to działanie biometrią lub kodem Na ekranie wyświetla się kod QR pozwalający zalogować się do sieci, a także hasło do Wi-Fi. Tu mamy też opcję udostępnienia kodu (np. przez WhatsApp).

Taki kod QR możemy wydrukować. To przydatna opcja, aby “podzielić się” swoją siecią bezprzewodową ze znajomymi, rodziną, czy współpracownikami. Taki kod może też być przydatny m.in. w hotelach, czy restauracjach. Dla użytkowników sieci jest to w końcu o wiele wygodniejsze, niż konieczność przepisywania hasła.

Wi-Fi bez hasła dzięki funkcji WPS

Kolejna opcja jest nieco bardziej “analogowa”. Musimy też znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie routera. Zarówno router sieci bezprzewodowej, jak i nasze urządzenie (np. smartfon, laptop, ale też głośnik bezprzewodowy, czy różne urządzenia smart) musi obsługiwać funkcję WPS.

WPS (WiFi Protected Setup) wymaga wciśnięcia niewielkiego przycisku na obudowie routera. Wtedy nasze urządzenie może połączyć się z siecią bez wpisywania hasła.

Na podobnej zasadzie może działać udostępnianie danych do sieci bezprzewodowej przez łączność zbliżeniową NFC lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Nasz router musi jednak wspierać te opcje, co nie jest zbyt powszechne.

Udostępnienie sieci bezprzewodowej ze swojego smartfona

Obecnie niemal każdy posiada w swoim telefonie Internet mobilny. Możemy zatem zamienić swój smartfon w przenośny punkt dostępu - mobilny hotspot. Wybierając odpowiednią opcję tworzymy nową sieć Wi-Fi. Pamiętajmy jednak, że korzysta ona z naszej transmisji mobilnej danych komórkowych, czy posiadanego limitu.

Na drugim urządzeniu wyszukujemy sieć i łączymy się z nią. Tworząc mobilny hotspot możemy utworzyć hasło lub nie.

Sieć bezprzewodowa Wi-Fi niezabezpieczona hasłem

Kolejna opcja to po prostu… WiFi bez hasła. Będąc właścicielem, czy użytkownikiem routera możemy zmieniać ustawienia sieci. Wśród nich jest między innymi właśnie hasło. Jeśli je usuniemy, sieć stanie się “otwarta”. Logowanie do Wi-Fi bez hasła będzie wtedy możliwe dla wszystkich zainteresowanych tym osób, będących w zasięgu sieci.

Pamiętajmy jednak, że takie rozwiązanie nie jest do końca bezpieczne. Umożliwia bowiem nie do końca kontrolowany dostęp do “naszego” Internetu osobom trzecim, będącym w otoczeniu.