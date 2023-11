Mając do wydania 5000 zł na gamingowy PC, mamy już w czym wybierać. W praktyce taki zestaw zagwarantuje nam już bezkompromisowe granie w FHD nawet z 240-hercowym monitorem w gry e-sportowe lub z najwyższymi detalami w większe tytuły w rozdzielczości 1440p.

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Komputer za 5000 zł to przede wszystkim sprzęt do grania lub poważniejszej pracy. W listopadzie 2023 budżet pozwolił nie tylko postawić na świeży model Radeona RX 7700 XT z 12 GB pamięci graficznej, ale również na mocny, 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen. Tak wydajne podzespoły oczywiście potrzebują już odpowiedniego chłodzenia i wentylacji, o co w istocie zadbaliśmy. Jeżeli ciekawi Was, co dokładnie zaszło w propozycji zestawu podzespołów za około 5000 zł, to zapraszamy do zapoznania się z tą właśnie propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl – korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł?

Procesor nieco tańszy, aby kartę zmieścić lepszą

W listopadzie 2023 roku powracamy do polecania procesora z wyższego segmentu w zestawie za 5000 zł. AMD Ryzen 7 5800X uczyni z takiego komputera znacznie bardziej uniwersalną propozycję, niż robił to wcześniej polecany Intel Core i5-12400F. Dodatkowe dwa rdzenie i cztery wątki, wraz ze wzrostem taktowania tychże, przełożą się na znacznie wyższą wydajność w aplikacjach mocno obciążających procesor (rendering, streaming czy też nakładanie efektów w programach do edycji zdjęć). W samych grach różnicy nie będzie dużej, za wyjątkiem może gier e-sportowych, które często operują w setkach FPS i przez to są limitowane właśnie przez procesor.



Wybór mocnego procesora dziś da nam na dłużej spokój w kwestii jego ulepszania.

Warto zaznaczyć, że to nadal nie jest najmocniejsze, co ma do zaoferowania platforma AM4 - w przyszłości procesor nadal można wymienić na jeszcze 30% szybszy w grach model Ryzen 7 5800 X3D lub tyle samo szybszy w zastosowaniach profesjonalnych Ryzen 9 5950X. Jeżeli myślicie tak przyszłościowo, to warto już teraz zaopatrzyć się w mocne chłodzenie – teoretycznie to dostarczane przez Intela "wystarczy", ale w praktyce znajdą się zastosowania, w których taktowanie będzie spadać. Dlatego też oferta, którą znajdziecie wyżej, uwzględnia również chłodzenie ENDORFY FERA 5. To już teraz zagwarantuje pełnię osiągów oraz ciszę, a w przyszłości pozwoli procesor wymienić na znacznie mocniejszy.



W zastosowaniach gamingowych to chłodzenie poradzi sobie nawet z Ryzen 7 5800X3D.

Płyta główna, jaką wybraliśmy, to dosyć podstawowy (oszczędności...) model od Gigabyte. Za sprawą optymalnego w tym przypadku chipsetu B550 oferuje przyzwoity zestaw złączy oraz możliwość rozbudowy zarówno pamięci RAM, jak i przestrzeni dyskowej (również poprzez dołożenie kolejnego dysku M.2, ale już tylko PCI-E 3.0). Sekcja zasilania jest tutaj chłodzona pokaźnym radiatorem, co zapewni stabilną pracę nawet tym mocnym procesorom. Komputer za 5000 zł proponujemy wyposażyć już w pełen rozmiar ATX, co oznacza, że odnajdziemy tu również dodatkowe złącza PCI-E oraz wyprowadzenia do sterowania RGB.



Chłodzenie sekcji zasilania pozwoli na stabilniejszą pracę pod pełnym obciążeniem.

Nowe karty oferują znacznie więcej niż tylko wzrost wydajności

Kolejna kwestia to wybór karty graficznej. Po tym, jak zaprzestano sprzedaży starszych Radeonów RX 6800, a GeForce RTX 4070 zamiast tanieć nadal trzymają cenę nawet wyższą niż ta premierowa (chcąc wybrać taką kartę w praktyce wpakujemy się już w rejony 5500 zł za kompletny zestaw części), z odsieczą przychodzi najnowsza propozycja od AMD – Radeon RX 7700 XT. Karta posiadająca 12 GB pamięci graficznej – analogicznie jak RTX 4070, ale do tego oferująca złącza DisplayPort 2.1 oraz pobierająca nieco więcej prądu od propozycji NVIDII (choć to ostatnie to niekoniecznie zaleta). W grach oferuje zbliżoną wydajność, co ów GeForce RTX 4070, ale tylko do czasu, gdy aktywujemy śledzenie promieni – w grach korzystających z Ray Tracingu traci od 15% do 30% w takim porównaniu. Jest za to znacznie szybsza od tak samo wycenionego GeForce RTX 4060 Ti (a z aktywnym śledzeniem promieni się z nim najczęściej zrównuje lub traci tylko niewiele).



Radeon RX 7700 XT nie jest kartą idealną, ale w wielu kwestiach faktycznie obecnie jest najlepszym wyborem.

Niemniej to ogólnie dosyć udana konstrukcja – nowoczesna i wyposażona już w jednostki obliczeniowe AI (czego nie posiada np. starszy Radeon RX 6800, oferujący w zasadzie zbliżoną wydajność w również zbliżonej cenie). Mamy też wsparcie dla nowego i darmowego kodeka wideo AV1, co z pewnością docenią osoby chcące zajmować się streamowaniem rozgrywki. Nie mamy tu, co prawda, wsparcia dla DLSS, ale właśnie zaprezentowane FSR 3.0 pozwoliło w tej kwestii podgonić rozwiązania NVIDII. Wybrany przez nas model to wyższy wariant od znanego producenta PowerColor, co przekłada się na cichszą pracę zestawu.



Backplate chroni kartę, ale w tym przypadku nie blokuje też przepływu powietrza przez układ chłodzenia karty.

RAM i SSD z rozsądnego przedziału

Dysk SSD, co prawda, dla gracza nie jest krytycznie ważny, ale pamiętajmy, że gracz to też człowiek i komputera używa również poza grami, zatem wybór najtańszego SSD to nie jest dobra opcja. Dysk w tym miesiącu proponujemy ponownie na szybszym interfejsie PCI-E 4.0. Nie posiada, co prawda, pamięci DRAM, ale wspiera się technologią HBM, co pozwala korzystać z pamięci RAM i znacznie przyspiesza operacje wykonywane przez system (a także gry). Korzysta również z kości TLC, co oznacza znacznie mniejszy spadek prędkości po jego zapełnieniu niż w przypadku tańszych opcji z pamięciami QLC. Jedyne, co można by tu zmienić, to jego pojemność, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. Ponownie też pozostajemy z rozmiarem 1 TB – to w zupełności wystarczy na system, aplikacje (razem z aktualizacjami) oraz kilkanaście nawet dużych gier.

Pamięci RAM pozostawiliśmy na poziomie 32 GB, co pozwoli bezstresowo używać komputera do grania i streamowania, a przede wszystkim zaspokoi apetyt nowych gier (takich jak The Last of US lub Hogwarts Legacy). Tym razem jednak powracamy do 3600 MHz z rozsądnie niskimi opóźnieniami CL18. Procesory Intela dużo na tym nie zyskują, ale przy różnicy w cenie na poziomie 5 zł, nie ma sensu oszczędzać.



RGB nie ma, ale jest solidny radiator :)

Dobrze wentylowana obudowa przy takiej wydajności to podstawa, podobnie jak mocny zasilacz

Jako że płyta główna jest w stanardzie ATX, a karta graficzna już z tych większych i wydajniejszych, to trzeba dobrać odpowiednio dużą i dobrze wentylowaną obudowę. Świetnie w tej roli spisze się nowa propozycja od ENDORFY - Ventum 200 Air. Cztery fabrycznie zastosowane w tej obudowie wentylatory o średnicy 120 mm gwarantują świetny obieg powietrza, zwłaszcza że cały front (na którym zamontowano trzy z wentylatorów) jest pokryty siatką, która nie utrudnia przepływu powietrza, ale dobrze filtruje kurz. Jedyne, na co już nie starczyło budżetu, to podświetlenie RGB – to będzie można dodać w przyszłości.



Wybór obudowy to w dużej mierze kwestia gustu, ale w tym segmencie należy mieć na uwadze dobrą cyrkulację powietrza.

Ten ostatni, ale nie najmniej istotny element, jakim jest zasilacz, dobraliśmy tym razem mając na uwadze faktycznie większe zapotrzebowanie karty graficznej na energię. Jego moc 700 W (dostępna w całości na lini 12 V) w zupełności zaspokoi wszystkie podzespoły, a biorąc pod uwagę, że możemy wybrać znacznie szybszą kartę od NVIDII, pobierającą tylko ciut więcej prądu (np. GeForce RTX 4080, który zwykle będzie potrzebować tylko 50 W więcej), to jest to również wybór przyszłościowy.



Nowe zasilacze Thermaltake oferują bardzo dobry stosunek ceny do jakości i mocy.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od takiego zestawu?

Testowaliśmy już na premierę RX 7700 XT i jego wyniki znajdziecie na naszym portalu. Niemniej w sieci nietrudno znaleźć różne porównania – warto chociażby zajrzeć na platformę YT w poszukiwaniu testów zbliżonej (do tej tutaj polecanej) konfiguracji – czasami gra może być bardziej zależna od CPU lub GPU i nasze testy (które w końcu wykonamy) porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej szybkości. Jedno z takich porównań znajdziecie poniżej. Ciekawie wypadają również porównania wybranej przez nas karty do podobnie wycenionego RTX 4060 Ti oraz już wspominanego RTX 4070 (droższego o 25%). Jedno z nich również znajdziecie poniżej.

Testy Radeona RX 7700 XT z Ryzen 5700X w 18 grach - rozdzielczość QHD

Film pochodzi z kanału ShadowSeven.

Porównanie Radeona RX 7700XT z GeForce RTX 4070 oraz GeForce RTX 4060 Ti – 10 gier, rozdzielczość FHD

Film pochodzi z kanału Hardware for Gamers.

Jak widać (po procentowym użyciu GPU podczas testów) wydajności procesora nie brakuje w żadnej (z tam testowanych) wymagających gier – jedynie gry typowo sieciowe i starsze tytuły, w których i tak mamy setki FPS, są limitowane przez procesor. Przyznajemy, że to połączenie w grach sprawdza się nawet lepiej, niż byśmy się spodziewali i tylko w z aktywnym śledzeniem promieni dostaje lekkiej zadyszki w porównaniu do nieco droższej alternatywy z kartą graficzną od NVIDII.

Czy taki komputer gamingowy za 5000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Jak najbardziej! Obecność 16-wątkowego AMD Ryzen 7 poprzedniej generacji czyni z tego zestawu całkiem uniwersalną konstrukcję, zatem charakteryzującą się również wysoką wydajnością w innych zastosowaniach niż gry. Karta graficzna z 12 GB pamięci będzie radzić sobie dobrze przy realizacji większych projektów, choć niestety nie będą tu działać wszelkie optymalizacje pod rdzenie CUDA i Tensor (z których korzystają najbardziej popularne aplikacje profesjonalne). Ogólnie polecany zestaw za 5000 zł poradzi sobie wyśmienicie ze sporą częścią zadań, również w rękach profesjonalistów.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia – je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 jest już niedostępny – "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się – bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu – wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) – dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie – czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

