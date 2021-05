Laptop z piętnastocalowym ekranem to niemal stereotyp tego typu urządzenia. Dokonując wyboru patrzymy się przede wszystkim na specyfikację, zapominając, że w ciągu dnia może on towarzyszyć nam równie często co telefon.

Laptopy o przekątnej ekranu 15 cali od zawsze były najpopularniejszą kategorią tego typu urządzeń. Wciąż są chętnie wybierane, choć portfolio producentów obejmuje urządzenia również o innych rozmiarach. Laptopy takie jak niedawno pokazany Huawei Matebook D 15 2021, którego zdjeciami ilustrujemy ten tekst, stanowią bowiem idealny kompromis pomiędzy mobilnością, a tę najlepiej realizują laptopy o przekątnej 13 cali i mniejszej, oraz uniwersalnością jako narzędzie dla każdego domownika. Z tym drugim zadaniem dobrze radzą sobie z kolei laptopy o przekątnej 16 i więcej cali.

Przyglądając się specyfikacjom laptopów o różnych przekątnych ekranu, szczególnie w ramach jednej serii oferowanej przez producenta, często można dojść do wniosku, że jedynie ekran, którego rozmiar determinuje też wielkość urządzenia stanowi wartą uwagi różnicę. Czasem może to być prawda, ale nie zmienia ona faktu, że warto zwrócić uwagę na inne aspekty użyteczności laptopa. Mogą stanowić one drobną, ale w dłuższej perspektywie użytkowania urządzenia, istotną różnicę.

15-calowy laptop - na co zwrócić uwagę przed zakupem

Na laptop dziś należy patrzeć się jak na coś więcej niż tylko komputer No właśnie, co to znaczy więcej niż komputer? Z technicznej perspektywy, od lat komputer traktujemy jako urządzenie, które przede wszystkim przyśpiesza wykonywanie zadań. Tymczasem dzisiejszy laptop, podobnie jak smartfon, potrafi towarzyszyć nam cały dzień. Dlatego powinien być dla nas tak samo wygodny jak telefon. Szukając odpowiedniego dla nas laptopa należy zwrócić uwagę na fakt, że ma on być dla nas czymś więcej niż tylko komputerem. Więc nie chodzi tu tylko o wydajność, ale też poręczność w dowolnym scenariuszu użytkowania. Weryfikacja tych cech w erze zakupów on-line jest wyjątkowo trudna Oczywiście są cechy, które odróżniają laptopy od telefonów. Duży ekran, większa waga i inny system operacyjny (Windows), fizyczna klawiatura, no i wydajność. Dzisiejszy laptop jest tym wszystkim co kiedyś kryło się w naszych biurkach, szafach itp. Potrafi zastąpić sprzęt grający, przenośny telewizor, w pewnym stopniu konsolę do gier. Dlatego kupując laptop warto pomyśleć jak komfortowo będzie się z niego nam korzystało w sytuacjach, w których lubimy mieć to urzadzenie pod ręką. Może okazać się, że jakość wykonania klawiatury i jej praca, rozmiar gładzika, sposób odblokowywania urządzenia, rozmieszczenie podkładek na spodzie obudowy czy otworów wentylacyjnych, a także liczba złącz na krawędziach obudowy, będą istotniejsze niż trochę szybszy procesor. Podobnie rozdzielczość ekranu na poziomie monitora 4K wcale nie musi być obowiązkowa jesli chcemy trochę oszczędzić podczas zakupu. Szczególnie gdy wybieramy laptop z 15 calowym lub mniejszym ekranem, w którym i tak gęstość pikseli jest już spora.

Solidność i jakość wykonania - na tym nie powinniśmy oszczędzać

Wyobraźcie sobie, że kiedyś o jakości wykonania premium, która manifestuje się metalową obudową, szlifowanymi i łagodnie zaokrąglonymi krawędziami, w cenie atrakcyjnej dla użytkownika domowego, a nie biznesowego, można było jedynie pomarzyć. Obudowę tworzył zlepek komponentów różnej jakości, a plastiki były wszechobecne.

Dziś nawet niezbyt zaawansowany laptop potrafi być wykonany nie gorzej niż sprzęty z najwyższej półki cenowej. Huawei Matebook D 15, który można u nas kupić w srebrnym kolorze, ma całą obudowę wykonaną z metalu. Jej faktura przypomina powierzchnię malowaną drobnoziarnistą farbą piaskową. Zbyt technicznie? Po prostu nie będzie ona wam się za bardzo brudzić.

Warto również postawić sobie wymóg wyświetlacza, który ma wąskie ramki. W Matebook D 15 ramki wokół ekranu mają 5,3 mm szerokości. W ten sposób przedni panel laptopa prawie w całości zajmuje ekran. Pozwoliło to zmniejszyć obudowę, a także osiągnąć odpowiedni efekt wizualny.

Co 15-calowy laptop może mieć wspólnego z butelką wody mineralnej? Nie tylko wagę

Na etapie wyboru laptopa zwracamy uwagę na jego wagę. Im mniejsza tym lepiej, ale w końcu osiągamy pewien kompromis, który nas satysfakcjonuje nawet jeśli są lżejsze (zazwyczaj droższe) opcje. W przypadku sprzętu klasy 15 cali waga porównywalna do masy 1,5 litrowej butelki z wodą mineralną jest optymalna. Huawei Matebook D 15 z wagą 1,56 kilograma pasuje do tego scheamtu. Lecz to nie jedyne podobieństwo.

Dziś laptop pełni rolę naszego cyfrowego okna na świat, korzystamy z nich zarówno w pracy, edukacji jak i podczas zabawy. Każda godzina spędzona przed laptopem obciąża nasze oczy, a w utrzymaniu ich w dobrej kondycji pomaga nie tylko ruch, ale i regularne picie wody. A także funkcje ochronne dla wzroku. Dziś wcale nie musza być obecne tylko w telefonach. Laptop też może mieć funkcje redukujące emisję niebieskiego światła i migotanie ekranu, czyli to co najbardziej przyczynia się do zmęczenia wzroku podczas długiej pracy z ekranem.

W Huawei Matebook D 15 te narzędzia są dostępne wraz z narzędziem Menedżera ekranu.

Zmiany w specyfikacji, które mogą wydawać się nieznaczne, razem dają spory skok wydajności

Podzespoły komputerowe z roku na rok ulegają zmianom, ale w kategoriach bezwzględnych zmiany te nie muszą być na tyle duże, by uzasadniać coroczną wymianę komputera na nowy. Na dodatek numerki opisujące procesory, pamięć, są tak podobne, że prawdziwa rewolucja może umknąć naszej uwadze. Dlatego mimo wszystko warto kontrolować co w środku laptopa piszczy. Czasem, tak jest na przykład w przypadku Huawei Matebook D 15, nowe komponenty podnoszą status urządzenia, co uzasadnia wyższą cenę niż dostępnego rok wcześniej poprzednika.



Naklejki z logo technologii mają za zadanie nie tylko zaprzątnąć naszą uwagę

Jedna zmiana może dać niewiele, ale gdy połączymy je razem, okaże się, że urządzenie na pozór podobne do tego, które pojawiło się na naszym rynku rok temu, jest dużo wydajniejsze. Poniżej różnice na przykładzie Matebook D 15 AMD i Matebook D 15 2021.

Huawei Matebook D 15 AMD Huawei Matebook D 15 2021 Procesor AMD Ryzen 5 3500U

zintegrowana grafika Radeon Vega 8 Intel Core i5-1135G7

zintegrowana grafika Iris Xe Pamięć RAM 8 GB DDR4 16 GB DDR4 Dysk 256 GB SSD NVMe PCIe

(opcja HDD 1 TB ) 512 GB SSD NVMe PCIe Ekran 15 cali, 1920 x 1080 pikseli, IPS 15 cali, 1920 x 1080 pikseli, IPS Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wymiary i waga 359 x 17 x 230 mm i 1,53 kg 358 x 17 x 230 mm i 1,56 kg

Aktualizacja karty sieciowej Wi-Fi to bardzo isotna zmiana, choć ze wzgledu na podobieństwo cyferek 5 i 6 może nam umknąć uwadze. Tymczasem Wi-Fi 6 to najwydajniejszy standard z jakiego możemy obecnie korzystać w domach, wspierany przez inne produkty marki Huawei (telefony, routery).

Teoretycznie laptopy działają tak samo jak rok temu, ma te same cechy, ale skok wydajnościowy pozwala myśleć o większej liczbie ich zastosowań niż wcześniej. Na przykład obróbka zdjęć czy wideo, która wcześniej wyciskała siódme poty z laptopa, teraz będzie bardziej komfortowa. Może okazać się, że i gdy zadziałają lepiej, co jeszcze bardziej uzasadni zastępowanie nimi maszyn stacjonarnych.

Laptop ładowany przez USB to idealne rozwiązanie dla użytkowników wielu urządzeń mobilnych

Pod względem sposobu ładowania, laptopy można podzielić na dwie kategorie. Te, które wymagają specjalnych i często dużych zasilaczy oraz takie, które można naładować ładowarka USB. To pierwsze rozwiązanie jest konieczne w sytuacjach, gdy laptop ma wymagające podzespoły, co ma miejsce na przykład w laptopach gamingowych. Mniej wydajne laptopy, które nie pełnią roli wołó roboczych, nie wymagają potężnych zasilaczy, poza tym moc dzisiejszych ładowarek USB nie jest wcale taka mała. I dlatego w przypadku Huawei Matebook D 15 zastosowanie ładowarki 65W USB jest strzałem w dziesiątkę.



Ładowarka 65W, która wspiera wiele innych konfiguracji napęcia i natężenia, dla obsługi innych niż laptop urządzeń

To samo akcesorium mogę wykorzystać bowiem do naładowania tabletu, telefonu, a nawet aparatu cyfrowego jeśli ma on funkcję ładowania przez USB. Takie funkcje powinny stać się standardem w laptopach nawet jeśli podstawowa technika ładowania wykorzystuje dedykowany zasilacz. Dlaczego? Spotkaliście się kiedyś z sytuacją, że znajomy miał zasilacz, tylko laptop był nie ten sam? Na pewno. Dzięki uniwersalnym ładowarkom USB, problem niepasującego do naszego laptopa złącza znika na zawsze.

Drobiazgi bez których trudno wyobrazić sobie dobry laptop

Są elementy laptopów, które nie wymagają znaczących zmian z generacji na generację, bo i tak są już dopracowane, a ich zaletą jest przede wszystkim ich obecność. Do takich rozwiązań zaliczyć należy:

zaślepkę wbudowanej kamery internetowej, co pozwala na zapewnienie pełni prywatności podczas korzystania z internetu,

czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem włączania, zapewnia maksymalny komfort odblokowywania komputera,

złącze HDMI, najlepiej pełnowymiarowe jeśli wykorzystujemy laptop jako źródło obrazu dla zewnętrznych wyświetlaczy, telewizorów czy projektorów,

port słuchawkowy minijack w czasach słuchawek Bluetooth może wydać sie przeżytkiem, ale jego obecność ma sens,

duża liczba portów USB, okaże się przydatna, gdy korzystamy z wielu zewnętrznych akcesoriów.

W Huawei Matebook D 15 mamy wszystkie te elementy. Blokadę obiektywu rozwiązano poprzez chowanie kamery w klawiaturze. Przycisk, który jednoczesnie uruchamia kamerę umieszczono w górnym rzędzie klawiszy, pomiędzy F6 i F7. Możliwość używania słuchawek przewodowych łatwo uzasadnić - nigdy się nam nie rozładują, a także nie będą sprawiać konfliktów podczas korzystania z komunikatorów wideo.







Istotną cechą w przypadku laptopa jest jakość odwzorowania kolorów przez wyświetlacz. Na pierwszy rzut oka ten problem wydaje się nieistotny, ale posiadacz laptopa jako konsument treści wizualnych ma prawo do doświadczania ich w najlepszy sposób. Dzięki temu można wyeliminowac niepotrzebne spory, związane z niewłaściwym wyświetlaniem barw.

Optymalnym rozwiązaniem jest tu pokrycie w 100%, lub w bardzo zblizonym stopniu, gamy barw sRGB, która jest standardową paletą wykorzystywaną do prezentacji fotografii i innych obrazów w sieci. Ponownie Matebook D 15 spełnia ten wymóg i jest to w tym przypadku istotniejsze niż pogoń za rozdzielczością wyższą niż FullHD, która może wydawać się już zbyt małą, skoro nawet 13-calowe laptopy moga mieć wyższej rozdzielczości panele.

Laptop jako uzupełnienie zestawu, w którego skład wchodzi telefon i tablet

Ostateczną decyzję o tym, czy dany laptop jest tym najlepszym, który przyda się nie tylko Tobie, ale także i innym członkom rodziny, podjąć musicie sami. Prasa tematyczna może jedynie zarekomendować wam produkt, wymieniając jego plusy i minusy tudzież dzieląc się opinią na temat codziennego użytkowania.

Do takiej opinii można dodać jeszcze jeden argument. Dzisiejszą mobilną elektronikę można traktować jako urządzenia kategorii 5-10-15. To trzy kategorie sprzętu, każda w innym rozmiarze, ale wciąż mobilna. 5 to coś małego do kieszeni (smartfon), 10 coś większego, ale wciąż bardzo poręcznego (tablet) i 15 coś co może zastąpić w większości wypadków komputer, a nawet wspomóc współpracę z tymi mniejszymi urządzeniami (laptop). Warto więc wybierając to ostatnie urządzenie pomyśleć jak będzie ono współpracować z tymi, które już posiadamy.



Wystarczy położyć telefon na naklejce Huawei Share, by połączył się z komputerem

Mówiąc o współpracy z telefonem w przypadku Huawei Matebook D 15 mamy tu na myśli bardzo praktyczne Huawei Share. To sposób na połączenie, także bezprzewodowe, komputera i telefonu lub tabletu, tak by jeden ekran, te 15 cali, zastąpił pozostałe. By ułatwić parowanie urządzeń zastosowano tag NFC dla szybkiego parowania z telefonami i akcesoriami, który umieszczony jest pod naklejką obok sporego gładzika.

Huawei Share pozwala na sterowanie telefonem tak jakby jego główny ekran był oknem aplikacji w laptopie. Możemy dzwonić z poziomu laptopa, uruchamiać aplikacje, także w więcej niż jednym oknie. W Matebook D 15 możemy otworzyć do trzech okiem z dostępem do zawartości telefonu i w każdym mieć włączone coś innego, na przykład galerię, menedżer plików czy też aplikację mobilną.

Ta sama nazwa, ale różne wersje. Na to zwracajmy uwagę przy zakupie konkretnego modelu laptopa

Dziś producenci laptopów co roku odświeżają swoje modele, czasem zmieniając ich nazwę, ale równie często dodając jedynie informacje o roczniku z którego dany produkt pochodzi. I dobrze byłoby, gdyby w sklepach zawsze taka informacja się pojawiała, albo my zwacalibyśmy na nią należytą uwagę. Niestety tak nie jest i atrakcyjna cenowo oferta może okazać się ubiegłoroczną wersją lub wariantem z mniej wydajnymi komponentami. Dlatego nie sugerujmy się jedynie nazwą laptopa, ale poświęćmy chwilę na analizę specyfikacji. Może okazać się, że wersja wyposażona w starsze komponenty wciąż nam odpowiada, a dzięki niższej cenie możemy sporo zaoszczędzić.

W przypadku Huawei Matebook D 15 mamy dokładnie taką sytuację. Starsze jego modele wyposażone są w procesory AMD. Tegoroczny Matebook D 15 otrzymał w procesor Intel Core-i5 11 generacji i to jest element wyróżniający najnowszą wersję tego laptopa. Jego cena została ustalona na poziomie 3999 złotych (obecnie w promocji trwającej do 23 maja można go kupić za 3499 złotych). W sklepie huawei.pl znajdziecie również model Matebook D 15 wyposażony w procesor Intela, ale 10 generacji.

Kosztuje on w promocyjnej cenie 3199 zł i jest to propozycja dla mniej wymagających użytkowników. Wybierając nowego laptopa obsługującego łączność WiFi 6, warto też zadbać o posiadanie nowoczesnego routera obsługującego ten standard, jak na przykład Huawei WiFi 6 AX3 Quad Core, który jest teraz dostępny za 299 zł. Urządzenie zapewnia stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą nawet do 3000 Mb/s.

Laptopy Huawei można też kupić w 36 ratach 0%. Taka forma płatności jest dostępna na huawei.pl, gdzie dodatkowo otrzymujecie przedłużoną, 3-letnią gwarancję.

