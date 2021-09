Jaki monitor kupić? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wybór jest olbrzymi, a potrzeby i preferencje – dla każdego z nas nieco inne. Wierzymy jednak, że nasz ranking TOP 10 pomoże ci w podjęciu odpowiedniej decyzji.

W innych naszych zestawieniach znajdziesz najlepsze monitory do 500 zł oraz do 1000 złotych. Na ten ranking natomiast składają się modele od 1000 złotych wzwyż, a więc takie, które potrafią już zaoferować bardzo wysoką jakość obrazu i pierwszorzędną ergonomię. Znajdziesz tu zarówno urządzenia do pracy i nauki, jak i najróżniejszych form rozrywki, ale zajrzyj też do innego naszego poradnika, jeśli interesują cię akurat monitory do gier (tego podlinkowanego, rzecz jasna). Jeżeli chcesz już przejść do konkretów, to na poniższej liście wymieniamy modele, jakie chcielibyśmy ci polecić.

Jaki monitor do pracy i zabawy? Ranking monitorów 2021:

Dobry monitor do komputera – czego należy oczekiwać?

O ile wśród modeli do tysiąca dominują modele oferujące rozdzielczość Full HD, to już powyżej tej kwoty standardem jest 2560 x 1440 px, a i bez trudu znajdziesz monitory 4K. Dzięki temu możesz liczyć na wysoką szczegółowość i dużą przestrzeń roboczą. Jeśli chodzi o typ matrycy, to do wyboru masz VA i IPS – jedna i druga technologia ma swoich zwolenników, bo też obie mają swoje atuty. W kwestii przekątnych, rządzą modele od 27 do 34 cali i takie też znajdziesz w rankingu, do którego w ten sposób właśnie dotarliśmy…

Przejdźmy do rzeczy – oto najlepsze monitory w 2021 roku

Lenovo Q27H-10 - uniwersalny monitor do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Na początek monitor uniwersalny – Lenovo Q27H-10 to dobry sprzęt za półtora tysiąca, który i w rozrywkowych, i tych poważniejszych zadaniach sprawdza się bez zarzutu. W tych pierwszych wysoka rozdzielczość (2560 x 1440 px) pozwala liczyć na obraz pełen detali, w drugich zaś sprzyja wielozadaniowości. Matryca IPS oznacza, że kolory są żywe i wiernie odwzorowane, a do tego zapewnia szerokie kąty widzenia. Sam monitor na pewno też przykuwa wzrok swoją bezramkową konstrukcją i nietypową, designerską stopką. Niewątpliwie na plus wypada również zestaw gniazd, tworzony przez HDMI, DisplayPort, mini jack i kilka portów USB (w tym USB-C z ładowaniem 65 W). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 350 lumenów

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, HDMI 1.4, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x DisplayPort 1.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz Zobacz recenzję

Samsung Smart Monitor M7 32 - monitor typu smart Ocena benchmark.pl









4,2/5 Samsung S32AM700URX – znany szerzej jako Smart Monitor M7 32 – to 32-calowy model reprezentujący kategorię tych „inteligentnych”. Co to znaczy? Ano w skrócie tyle, że pod pewnymi względami bliżej mu do Smart TV. Ma wbudowaną kartę Wi-Fi, dzięki której samodzielnie łączy się z Internetem, a do tego znajdziemy tu platformę Tizen z bogatą kolekcją aplikacji VOD, serwisów streamingowych i zabijaczy czasu. Krótko mówiąc: oglądać Netfliksa czy YouTube’a możesz nawet bez włączania komputera. Ba, możesz tak nawet pracować, bo na urządzeniu zainstalowany jest Office 365. Rozdzielczość 4K, adaptacyjne ustawienia jasności i bardzo dobre kolory to kolejne atuty. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 8 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 2x HDMI, 3x USB, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Zobacz recenzję

Gigabyte G32QC - zakrzywiony monitor 32 cale Ocena benchmark.pl









4,6/5 Naszą kolejną propozycją jest Gigabyte G32QC. Tak jak poprzednik ma 32-calowy wyświetlacz, który tutaj jest jednak delikatnie zakrzywiony, dzięki czemu pozwala zanurzyć się w świecie filmu, serialu czy gry. To właśnie pod kątem różnego rodzaju rozrywki został zaprojektowany ten model, o czym świadczą choćby takie cechy jak 1-milisekundowy czas reakcji, odświeżanie z częstotliwością 165 Hz czy funkcja Black Equalizer (zwiększająca widoczność szczegółów w ciemności). W dodatku tej zabawie możesz oddawać się przez wiele godzin każdego dnia, dzięki technologiom skutecznie zmniejszającym zmęczenie oczu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, USB 3.0, 2x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz

iiyama XUB3493WQSU - ultrapanoramiczny monitor do 2000 zł Ocena benchmark.pl









3,9/5 Monitor iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 – bo tak brzmi jego pełna nazwa – może pochwalić się ultrapanoramicznym wyświetlaczem. Cechują go mianowicie proporcje 21:9 i rozdzielczość 3440 x 1440 px. To szansa, by wyświetlać trzy okna programów obok siebie, co na pewno docenią zwolennicy wielozadaniowości. Dobrze też się na takim ekranie gra, szczególnie, że ten konkretny model oferuje odświeżanie 75 Hz i obsługuje FreeSync. Mimo to jest to przede wszystkim monitor do pracy i nauki. I to bardzo dobry monitor – oferujący nie tylko wysoką jakość obrazu, ale też ergonomiczną konstrukcję, a wszystko to za mniej niż 2000 złotych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 2x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz Zobacz recenzję

Huawei MateView GT 34 - multimedialny monitor do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jeśli rozglądasz się za ultrapanoramicznycm 34-calowcem, ale przeznaczonym raczej do rozrywki, to koniecznie zerknij na Huawei MateView GT 34. To pierwszy monitor tego producenta i od razu możemy mówić o petardzie. Sprzęcik bardzo dobrze sprawdza się w grach i przy oglądaniu filmów. Jest tak za sprawą zakrzywionego wyświetlacza, który dobrze odwzorowuje barwy, a do tego cechuje się wysokim kontrastem i równomiernym podświetleniem. Jest tak też ze względu na wyróżniający ten model element, którym jest mianowicie zintegrowany soundbar stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 4000:1

Złącza audio mini-jack, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 typ C, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję

LG UltraGear 27GN880 - ergonomiczny monitor 27 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Do tej pory trzeba było wybierać i albo miało się monitor w pełni ergonomiczny, albo też monitor w pełni gamingowy. Modelem LG UltraGear 27GN880 producent z Korei Południowej sprawił, że można mieć jedno i drugie w pakiecie. Mamy tu wyświetlacz Nano IPS, który równocześnie jest szybki i oferuje rewelacyjne wręcz kolory. A zarazem mamy tu też zamiast klasycznej stopki – ramię mocujące, które raz że nie zabiera nam miejsca na biurku, a dwa: umożliwia swobodne ustawienie ekranu, pozwalając tym samym na zapewnienie sobie maksymalnie komfortowych warunków (nie tylko) do grania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję

Samsung Odyssey G7 27 - gamingowy monitor do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej może być Samsung Odyssey G7 27 – reprezentant rodziny, która szybko wdarła się na spisywane przez graczy listy marzeń. Dlaczego? Wyliczankę otwiera technologia QLED, zapewniająca wyjątkowo żywe i realistyczne kolory. Dalej mamy HDR600, rekordowo niski input lag i efektowne podświetlenie RGB (nie tylko z tyłu obudowy). Co ciekawe, nadal nie dotarliśmy do tego, co najbardziej wyróżnia ten model, a jest tym bardzo duże zakrzywienie ekranu (dla wtajemniczonych: R1000). Choć trzeba się do tego przyzwyczaić, poziom immersji jest dzięki temu absolutnie genialny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2, 600 lumenów

Kontrast 2500:1

Złącza audio mini-jack, 1x HDMI 2.0, 2x Display Port, 2x USB 3.0 Typu A, 1x USB 3.0 Typu B

Częstotliwość odświeżania matrycy 240 Hz Zobacz recenzję

NEC MultiSync EA271U - wygodny monitor do pracy i nauki Ocena benchmark.pl









4,5/5 NEC MultiSync EA271U również jest monitorem z wyższej półki, ale przeznaczonym do zastosowań takich jak nauka czy praca. Dzięki rozdzielczości 4K przestrzeń robocza jest bardzo duża, podobnie jak szczegółowość (tym bardziej, że mówimy tu o 27-calowej konstrukcji). Urządzenie pozwala również zadbać o ergonomię na stanowisku komputerowym, a do tego wszystkiego cechuje się nieprzeciętną energooszczędnością. Nawet jeśli jego sucha specyfikacja nie robi zdumiewającego wrażenia, to jednak wszystkie detale składają się na sprzęt bliski doskonałości. Polecamy go osobom każdego dnia spędzającym wiele godzin przed ekranem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 9000:1, 1300:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack, 6x USB 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Zobacz recenzję

Acer Predator XB323U - dobry monitor do rozrywki Ocena benchmark.pl









4,7/5 Gry komputerowe, filmy i seriale, przeglądanie portali społecznościowych… Jakakolwiek jest twoja ulubiona elektroniczna rozrywka, Acer Predator XB323U może być do niej optymalnym wyborem. Ten 32-calowy monitor może pochwalić się wysoką rozdzielczością, ładnymi kolorami, prawdziwym HDR-em, odświeżaniem 170 Hz i wieloma funkcjami dodatkowymi. Minusem może być dość wysoka cena, ale z drugiej strony – monitor oferuje jakość, jaka normalnie zarezerwowana jest dla (nawet kilka razy) droższych urządzeń. Nie bez powodu w naszej recenzji przeczytasz, że „Acer Predator XB323U jest tak dobrze wyważonym monitorem, że ciężko doszukać się w nim wad”. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 600 lumenów

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 170 Hz Zobacz recenzję

MSI Creator PS321QR - monitor dla profesjonalisty Ocena benchmark.pl









4,6/5 Monitory klasy profesjonalnej kosztują przeważnie zdecydowanie więcej, ale jeśli szukasz pomostu – czegoś na początek swojej przygody z obróbką zdjęć czy montowaniem filmów – to MSI Creator PS321QR powinien okazać się idealny. Jest wyposażony w 32-calowy ekran IPS o wysokiej rozdzielczości, jasności 400 nitów oraz 99% pokryciu przestrzeni Adobe RGB i 95% – DCI-P3. Nie ma mowy o zakłamianiach kolorów, a aplikacja Creator OSD umożliwia skorzystanie z odpowiedniego trybu. Stopka o szerokim zakresie regulacji i mocowana magnetycznie osłona ekranu są z kolei elementami pozwalającymi zadbać o ergonomię. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, USB 3.0, 2x HDMI, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz

Najlepszy monitor, czyli jaki?

Na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko jedna - to zależy :) A tak serio, to wszystko zależy od tego, do czego monitora potrzebujemy. Czy głównie korzystamy z niego do pracy, do grania, czy zależy nam na dużej przestrzeni roboczej, czy może najistotniejsza jest precyzja wyświetlanych kolorów. Staraliśmy się dokładnie wskazać, który monitor najlepiej sprawdzi się w tym lub innym zastosowaniu. To, co łączy je wszystkie, to że każdy z nich jest godny polecenia.