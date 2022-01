Jaki nawilżacz powietrza? Ranking 2022: 

Bardzo ciekawą opcją jest również nawilżacz Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier 2. To, co go wyróżnia, to fakt, że jest to urządzenie typu smart. I nie chodzi tu tylko o to, że może działać w pełni samodzielnie (za to odpowiada higrostat, o którym wspominaliśmy już przy okazji kilku poprzednich modeli). Najciekawsze jest to, że można go włączyć w system smart home (jako część ekosystemu Xiaomi), co pozwala na wygodne sterowanie nim poprzez aplikację mobilną, wraz z innymi akcesoriami inteligentnego domu. Nie można mu przy tym niczego zarzucić pod względem estetyki, kultury pracy czy efektywności (ta jest idealna do pomieszczeń o powierzchni poniżej 40 metrów kwadratowych).

