Jaki nawilżacz powietrza wybrać, by zadbać o swoje samopoczucie i zdrowie? Czym powinno charakteryzować się godne uwagi urządzenie, by skutecznie poprawiało komfort oddychania? Oto najlepsze modele, jakie obecnie znajdziemy na rynku.

Dobry nawilżacz powietrza – urządzenie, które ma znaczenie

Dobry nawilżacz powietrza jest w stanie realnie poprawić nasze samopoczucie i poprawić nasz komfort życia. Dlaczego? Otóż zbyt suche powietrze może prowadzić do suchości skóry i wysuszania górnych dróg oddechowych, a także zaostrzać objawy alergii i astmy oraz negatywnie wpływać na jakość snu. Brzmi nieszczególnie przyjemnie prawda? No właśnie, a o złe, suche powietrze nietrudno – szczególnie w okresie grzewczym, gdy kaloryfery nie tylko zwiększają temperaturę, ale też wysuszają powietrze, a pomieszczenia wietrzy się zdecydowanie rzadziej. Dlatego tak dobrym pomysłem może być zakup nawilżacza powietrza. Jaki model wybrać? Czym kierować się w tym wyborze?

Jaki nawilżacz powietrza wybrać: parowy, ultradźwiękowy czy ewaporacyjny?

Chcesz wybrać dla siebie optymalny nawilżacz powietrza, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Na początek dobrze wiedzieć, że istnieją trzy podstawowe rodzaje takich urządzeń:

nawilżacz parowy działa podobnie do czajnika elektrycznego – podgrzewa wodę, generując w ten sposób parę. Jest najtańszy w zakupie i taka jest też jego eksploatacja - wszak nie potrzeba mu do działania żadnych akcesoriów. Urządzenia tego typu mają jednak pewne minusy, do których zaliczyć trzeba: dużą energożerność, dość głośne działanie (słychać bulgoczącą wodę) i podnoszenie temperatury w pomieszczeniu,

Czym charakteryzują się nawilżacze powietrza, czyli kilka słów o specyfikacji

Nie przedłużajmy, wymieńmy sobie od myślników najważniejsze parametry, na które warto zwracać uwagę podczas zakupów.

wydajność – to od niej zależy to, w jak dużym pomieszczeniu sprawdzi się nawilżacz (oczywiście im większy pokój, tym większa powinna być też wydajność). Dla uproszczenia – ok. 200 ml/h to dobry wynik dla pomieszczeń o powierzchni 20-35 m2, a ok. 300 ml/h – dla pomieszczeń 35-50 m2,

Jaki nawilżacz powietrza wybrać? Ranking polecanych modeli:

Ile kosztuje nawilżacz powietrza?

Najtańsze nawilżacze powietrza da się kupić już za około 100-200 złotych, lecz takie urządzenia rzadko są w stanie zaoferować zadowalające efekty – chyba że interesuje nas tylko nawilżenie powietrza w najbliższej okolicy: na przykład przy biurku czy wokół łóżka w sypialni. Dobre, godne polecenia nawilżacze powietrza kosztują od 200 do nawet 1000 złotych – to właśnie takie modele dominują w naszym rankingu. Im więcej jesteśmy w stanie wydać, tym więcej otrzymujemy w zamian: chodzi tu nie tylko o większą wydajność i pojemniejsze zbiorniki, ale też wspomniane dodatki, takie jak higrostat czy jonizator. Czasem cena zależna jest również od walorów estetycznych urządzenia - design kosztuje i nic się na to nie poradzi.

Najwydajniejsze modele kosztują ponad 1000 złotych, przy czym dysponując takim budżetem, warto już rozejrzeć się za modelem dwufunkcyjnym, który nie tylko nawilży, ale też oczyści powietrze w naszym mieszkaniu. Takich urządzeń w naszym rankingu nie ma - w myśl przekonania, że lepiej kupić kilka tańszych nawilżaczy do kilku pomieszczeń niż jeden super wydajny, który nie sprawdzi się w standardowym mieszkaniu, w którym poszczególne pokoje łączy ze sobą korytarz, co sprawia, że cyrkulacja powietrza jest mocno utrudniona.

Philips HU4801/01 - tani i dobry nawilżacz ewaporacyjny Ocena benchmark.pl









4,5/5 Philips HU4801/01 to przykład na to, że dobry nawilżacz powietrza wcale nie musi dużo kosztować - oczywiście jeśli mówimy o urządzeniach przeznaczonych do tych nieco mniejszych pomieszczeń. Do zalet tego modelu należy bezsprzecznie zaliczyć cichą pracę (26 dB!), względnie wygodne sterowanie i bezawaryjność. Nie jest to urządzenie superzaawansowane z gatunku nawilżaczy smart - nie da się nim sterować z poziomu smartfona, nie ma higrostatu ani trybu automatycznego, ale doskonale nadaje się do małych pomieszczeń, ot choćby do sypialni i jest tanie w eksploatacji. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ewaporacyjny

Czujniki nawilżacza wody

Moc 14 W

Poziom hałasu 26 dB

Smartmi Evaporative Humidifier 2 - lubiany nawilżacz ewaporacyjny w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,8/5 Smartmi Evaporative Humidifier 2 to tani w eksploatacji nawilżacz ewaporacyjny o sporej wydajności sięgającej 260 ml/h. Model ten cechuje się cichą pracą - dolna wartość to 34 dB, co stanowi bardzo dobry wynik oraz szeregiem pożądanych, nowoczesnych funkcji. Znajdziemy tu czujnik temperatury, czujnik wilgotności, higrostat, tryb automatyczny oraz łączność Wi-Fi, a tym samym możliwość sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji na smartfonie. Do tego nawilżacz ten nie korzysta z żadnych wymiennych filtrów, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacji. Smartmi Evaporative Humidifier 2 sprawdza się wyśmienicie w pomieszczeniach liczących sobie w okolicach 30 m2 i ma atrakcyjny, przyjemny dla oka design. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ewaporacyjny

Czujniki nawilżacza higrostat

Moc 8 W

Xiaomi Smart Humidifier 2 - tani nawilżacz ultradźwiękowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xiaomi Smart Humidifier 2 to swoisty król opłacalności - ot tanie urządzenie, które cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Czy słusznie? Zdecydowanie tak, gdyż przy świadomym wyborze może to być urządzenie nad wyraz skuteczne. Mamy tu super łatwą obsługę - godne podkreślenia wygodne nalewanie wody od góry, wbudowaną w 4,5-litrowy zbiornik lampę UV-C, która pomaga w usuwaniu bakterii, możliwość rozpylenia do 350 ml mgiełki na godzinę oraz tryb automatyczny zapobiegający wygenerowaniu nadmiernej wilgotności. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej, jest naprawdę ciche (32 dB), ma wbudowany dyfuzor do aromaterapii, a do tego wspiera asystentów Amazon Alexa i Google Assistant. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ultradźwiękowy

Moc 28 W

Poziom hałasu 38 dB

Stadler Form Oskar - stylowy nawilżacz powietrza Ocena benchmark.pl









4,7/5 Stylowy i całkiem niedrogi w użytkowaniu – taki jest Stadler Form Oskar. Ten ewaporacyjny nawilżacz powietrza kosztuje w okolicach 500 zł i może pochwalić się więcej niż niezłą wydajnością oraz designem, który faktycznie potrafi zdobić pomieszczenie. Stadler Form Oskar jest bardzo cichy - z głośnością na poziomie 26 dB to rynkowy TOP i wyposażony w ciekawe rozwiązania, jak przyciemnianie kontrolek w trybie nocnym. Jeśli chodzi o wydajność, to sprawdzi się świetnie w pomieszczeniach sięgających do 50 m2. Znajdziemy tu też higrostat, dozownik zapachów oraz wkład filtrujący wodę. Jeśli ktoś stawia na styl, Stadler Form Oskar to nawilżacz, którym wręcz musi się zainteresować. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ewaporacyjny

Czujniki nawilżacza wody, higrostat

Moc 18 W

Poziom hałasu 26 dB

Deerma ST636W - elegancki nawilżacz ultradźwiękowy Ocena benchmark.pl









4,3/5 Niezły nawilżacz ultradźwiękowy o przyzwoitej kulturze pracy oraz wydajności sprawdzającej się w pomieszczeniach o powierzchni w okolicach 30 m2. Urządzenie ma wbudowany higrostat, łatwo uzupełnia się w nim wodę - nie trzeba go nawet wyłączać, a do tego dysponuje przyjemnym w odbiorze wyświetlaczem. Plusem jest również estetyka tego modelu - to ładny, minimalistyczny nawilżacz powietrza, który z powodzeniem wkomponuje się do każdego wnętrza. Z plusów mamy tu jeszcze lampę UV, która zabija bakterie oraz 2-stopniową filtrację. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ultradźwiękowy

Czujniki nawilżacza wody, higrostat

Moc 28 W

Poziom hałasu 36.5 dB

Blaupunkt AHS803 - wydajny nawilżacz ultradźwiękowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Blaupunkt AHS803 to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, który z powodzeniem radzi sobie z pomieszczeniami o powierzchni 45 m2, generując przy tym hałas na poziomie 35 dB - nie jest więc głośno, ale nie jest to też sprzęt idealny do sypialni. Mamy tu higrostat, bardzo czytelny interfejs z miłym dla oka wyświetlaczem oraz jonizator, co sprawia, że model ten nie tylko nawilży powietrze, ale jednocześnie zadba o jego jakość - czystość. W trybie automatycznym Blaupunkt AHS803 utrzymuje pożądaną wilgotność powietrza. Sprzęt można wykorzystać też do aromaterapii. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ultradźwiękowy

Czujniki nawilżacza jakości powietrza, higrostat, temperatury

Moc 105 W

Poziom hałasu 35 dB

Blaupunkt AHS601 - niedrogi nawilżacz powietrza z jonizatorem Ocena benchmark.pl









4,4/5 Oto propozycja dla tych, których interesuje niedrogi nawilżacz powietrza z jonizatorem. Blaupunkt AHS601 sprawdza się doskonale w niedużych pomieszczeniach - do 20 m2, gdzie praca z poziomem głośności równym 35 dB nikomu nie będzie przeszkadzała. Urządzenie ma ciekawy, mogący się podobać design, potrafi utrzymywać stały poziom wilgotności powietrza, a jonizator dba o jego czystość. W zestawie otrzymujemy również pilot do sterowania nawilżaczem, a także przystawkę na olejki eteryczne - to więc sprzęt sprawdzający się w aromaterapii. Całkiem kompletne urządzenie, jeśli weźmiemy pod uwagę relację ceny do możliwości. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza ultradźwiękowy

Czujniki nawilżacza wilgotności

Moc 25 W

Poziom hałasu 35 dB

Stadler Form Ben – designerski nawilżacz powietrza Ocena benchmark.pl









4,6/5 Stadler tak już ma, że projektuje stylowe urządzenia, a nawilżacze tej firmy są prawdziwymi ozdobami pomieszczeń, w których pracują. Stadler Form Ben to pewna kwintesencja języka stylistycznego tego producenta - designersko obłędne urządzenie! Tworzy efekt płonącego kominka, co wygląda po prostu świetnie, a jest realizowane poprzez bursztynowe podświetlenie mgiełki. Pod kątem specyfikacji, jest to całkiem przyzwoity sprzęt, oferujący wydajność wystarczającą do nawilżenia powietrza w 50-metrowym pomieszczeniu z głośnością pracy poniżej 30 decybeli i zbiornikiem na wodę o pojemności 2,5 l. Najważniejsze cechy: Typ nawilżacza parowy

Czujniki nawilżacza wody

Moc 24 W

Poziom hałasu 27 dB

Tak to wygląda:

Najlepszy nawilżacz powietrza - subiektywna opinia

Wybór nawilżacza zależy od wielu, naprawdę wielu czynników. Czy jest jedno urządzenie, które sprawdzi się zawsze i wszędzie? W mojej ocenie - nie, więc wybiorę (jak to mam w swoim zwyczaju) czysto subiektywnie, tak dla siebie - Smartmi Evaporative Humidifier 2. Nawilżacz świetnie sprawdza się w salonie bądź w pokojach, w których próżno szukać doniczek z kwiatami, pracuje względnie cicho i nie trzeba wymieniać w nim filtrów, a do tego - sprawnie można sterować nim smartfonem. W parze z oczyszczaczem powietrza dogada się wyśmienicie, a jednocześnie nie wydrenuje portfela. Dla tych, którzy chcą zoptymalizować wydatek i kupić sprzęt o atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości, będzie to niezły wybór.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.