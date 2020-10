Jaki oczyszczacz powietrza wybrać, by smog i inne zanieczyszczenia nie odbierały zdrowia ani dobrego samopoczucia w domu? Zaraz poznasz odpowiedź. W tym zestawieniu polecamy najlepsze oczyszczacze powietrza, wskazując ich największe plusy i ewentualne minusy.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, które pada częściej, a więc nie: jaki oczyszczacz powietrza kupić, tylko czy w ogóle warto w taki sprzęt inwestować swoje pieniądze. Otóż: warto – gra toczy się o zdrowie, jak i samopoczucie. Urządzenia z tej kategorii radzą sobie z pyłami, dymem, lotnymi związkami organicznymi (np. złuszczony naskórek zwierząt), nieprzyjemnymi zapachami, kurzem, alergenami oraz mikroorganizmami (bakteriami i wirusami). Do tego smog nie robi na nich wrażenia, a przecież właśnie zaczyna się jego sezon. Przypominamy, że możesz sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza za pomocą aplikacji na smartfony. Wracając do tematu – poniżej możesz zobaczyć polecane przez nas modele.

Jaki oczyszczacz powietrza do domu? Polecane oczyszczacze na 2020/2021:

Oczyszczacz powietrza – jaki wybrać i czy warto?

Przy wyborze oczyszczacza istotna jest przede wszystkim powierzchnia którą chcesz oczyszczać i rodzaj filtrów. Oczyszczacze mają konkretną wydajność, która będzie się sprawdzać na powierzchni określonej w specyfikacji urządzenia. Istotna jest również głośność pracy (zwłaszcza jeśli chcesz, by pracował nocą np. w sypialni) i skuteczność danego rozwiązania – przy czym należy wziąć pod uwagę, że najczęściej używanym trybem pracy będzie najprawdopodobniej tryb oszczędzania energii, w którym urządzenie będzie pracować z niższą wydajnością.

Bardziej zaawansowane oczyszczacze mogą być wyposażone w automatyczny tryb pracy, który dopasowuje się do poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Niektóre mogą się również pochwalić wyświetlaczami, które informują w czasie rzeczywistym o poziomie cząsteczek zanieczyszczeń w powietrzu (o ile modele mają odpowiednie czujniki).

Musisz też wiedzieć, że wybór oczyszczacza powietrza nie jest prosty, bo ceny tych urządzeń zaczynają się od 200 zł, a kończą na 5000 zł. Oczywiście im urządzenie droższe, tym teoretycznie wyposażone w lepsze systemy oczyszczania, jak i również takie dodatki, jak nawilżacze, czy jonizatory powietrza.

Jonizatory powietrza są skuteczne w walce z bakteriami i wirusami, natomiast nawilżacze powietrza przydadzą się oczywiście zimą, kiedy w domu mamy włączone ogrzewanie. Odpowiedni poziom wilgotności powietrza ma realny wpływ na twoje samopoczucie. Nie należy też zapominać o okresowej wymianie filtrów, co oczywiście też wiąże się z kosztami - w zależności od modelu ich koszt może wynosić od stu do kilkuset złotych. Same filtry do oczyszczaczy również mogą występować w różnych odmianach.

Najlepsze oczyszczacze powietrza 2020 – oto nasz ranking

Xiaomi Mi Air Purifier Pro - najlepszy oczyszczacz powietrza do 1000 złotych









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeden z lepszych, a właściwie najlepszy spośród tańszych. Xiaomi Mi Air Purifier Pro to kolejny dowód Chińczyków na to, że da się zrobić świetny produkt, który równocześnie nie będzie kosztować nie-wiadomo-ile. Ma laserowy czujnik wykrywający zanieczyszczenia, a wydajny system pozwala mu wymienić powietrze w pokoju aż 8 razy wciągu godziny – aż wreszcie będzie ono odpowiednio czyste. Uwalnia je nie tylko od bakterii, wirusów czy pyłków, ale też od nieprzyjemnych zapachów. Do tego – z tą swoją prostą konstrukcją i okrągłym wyświetlaczem – świetnie wygląda, a jakby tego było mało, to jeszcze jest cichy. Czego chcieć więcej? Najważniejsze cechy: Wydajność 500 m3/h

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 31 dB

Nawilżanie powietrza nie Pokaż specyfikację

Samsung AX40R3030WM/EU - dobry i cichy oczyszczacz powietrza do domu









4,7/5 Ocena benchmark.pl Kolejny oczyszczacz powietrza w naszym zestawieniu – Samsung AX40R3030WM/EU – może się pochwalić jeszcze cichszą pracą, dzięki czemu może działać także w nocy: przy 20 dB nie będzie nikomu przeszkadzał. Nie można też nie wspomnieć o czujniku gazu, efektywnej powierzchni oczyszczania do 40 metrów kwadratowych, trzech filtrach (wstępny, dezodoryzujący i HEPA klasy H13) oraz prostej obsłudze. Zabrakło tu jedynie możliwości sterowania urządzeniem przez aplikację na telefon, ale też nie każdy tego potrzebuje. Najważniejsze cechy: Wydajność 311 m3/h

Moc 40 W

Rodzaj filtrów węglowy, wstępny

Poziom hałasu 20-48 dB

Nawilżanie powietrza nie Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Sharp KC-A40EUW - porządny oczyszczacz powietrza z nawilżaniem i jonizacją









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz wyjątkowo cichego (16 dB) oczyszczacza powietrza, to Sharp KC-A40EUW spełni twoje oczekiwania. Jest przeznaczony do niewielkich pomieszczeń (do 27 metrów kwadratowych) i niestety brakuje mu czujnika PM2,5. Ma za to mnóstwo innych zalet. Przede wszystkim pełni równocześnie dwie inne funkcje: inteligentnego nawilżacza powietrza oraz jonizatora. Wykorzystuje mianowicie system Plasmacluster Ion, którego skuteczność w zabijaniu wirusów, alergenów i przykrych zapachów, została już niejednokrotnie potwierdzona w testach. Najważniejsze cechy: Wydajność 216 m3/h

Moc 25 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 16 dB

Nawilżanie powietrza tak Pokaż specyfikację

Philips AC3829/10 - oczyszczacz i nawilżacz w jednym potężnym urządzeniu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Philips AC3829/10 to oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania (2w1). Według producenta urządzenie poradzi sobie z oczyszczaniem powierzchni do około 80 metrów kwadratowych, co może imponować. Wbudowany wyświetlacz informuje nas o natężeniu alergenów (IAI) jak i cząsteczek (PM2.5). Skutecznie eliminuje zanieczyszczenia, takie jak bakterie czy wirusy. Dodatkowy plus jest taki, że oczyszczaczem można sterować zdalnie za pomocą smartfona, a nawilżacz może działać w trybie automatycznym, wystarczy ustalić docelowy poziom np. 40 lub 60%. Urządzenie jest wyposażone w trzy tryby pracy automatycznej oraz cztery ręczne ustawienia prędkości wentylatora. Najważniejsze cechy: Wydajność 310 m3/h

Moc 45 W

Rodzaj filtrów HEPA, Mikrofiltr, węglowy

Poziom hałasu 32 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 600 ml/h Pokaż specyfikację

Sharp KC-G60EUW - inteligentny oczyszczacz powietrza z 6 czujnikami









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli chcesz mieć w domu naprawdę czyste powietrze, to Sharp KC-G60EUW jest urządzeniem dla ciebie. Musisz za niego zapłacić trochę więcej, ale w zamian otrzymujesz sprzęt z 6 sensorami. Na bieżąco monitorują zanieczyszczenia, zapachy, temperaturę czy wilgotność, aby stworzyć ci w mieszkaniu optymalne warunki do życia. Dodatkowo Sharp ma czujnik ruchu, dzięki czemu wykrywa, czy jest ktoś w domu czy też nie. Działa w pełni automatycznie i kompleksowo – nie tylko oczyszcza, ale też nawilża i jonizuje powietrze. Trudno byłoby go nie docenić. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA, wstępny, zmywalny

Poziom hałasu 24-53 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 600 ml/h Pokaż specyfikację

Inne oczyszczacze powietrza warte polecenia

ELECTROLUX EAP450









4,5/5 Ocena benchmark.pl Electrolux EAP450 pozwoli na oczyszczanie pomieszczeń o powierzchni do 103 metrów kwadratowych. Wyposażony w system Pure Source zapewnia pięciostopniowy tryb oczyszczania. Nie zapomniano o czujnikach jakości powietrza, jak i pilocie. Oczyszczacz wyposażono w system jonizujący PlasmaWave, który chroni przed mikroorganizmami bez wytwarzania szkodliwego ozonu. Zastosowane filtry zapewniają ochronę przed pyłami PM10 i P2.5, Producent wyposażył urządzenie w tryb nocny, w którym hałas obniżany jest do 27 dB. Najważniejsze cechy: Wydajność 335 m3/h

Moc 35 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 60 dB

Nawilżanie powietrza nie Pokaż specyfikację

Sharp KCD60EUW









4,5/5 Ocena benchmark.pl Sharp KC-D60EUW to również oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania, ale jest wyposażony również w jonizator (technologia Plasmacluster). Dzięki temu oczyszczacz poradzi sobie z zanieczyszczeniami o wielkości powyżej 0,01 mikrona i zneutralizuje wirusy, bakterie, zarodniki grzybów pleśniowych, jak i alergeny. Wedle danych producenta urządzenie poradzi sobie z oczyszczaniem pomieszczeń o powierzchni do 48 metrów kwadratowych. Głośność pracy oczyszczacza wynosi od 23 do 55 dB. Najważniejsze cechy: Wydajność 396 m3/h

Moc 80 W

Rodzaj filtrów HEPA, Mikrofiltr, węglowy

Poziom hałasu 55 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 660 ml/h Pokaż specyfikację

Philips AC1217/10









4,5/5 Ocena benchmark.pl Philips AC1217/10 jest około dwa razy tańszy od wymienionego na początku modelu AC3829/10 i wedle producenta nadaje się do oczyszczaczania pomieszczeń o powierzchni do 62 metrów kwadratowych. Urządzenie ma specjalny tryb do monitorowania powietrza nocą, jak i usuwania alergenów. Urządzenie automatycznie poinformuje o potrzebie wymiany filtra, jak i poziomie zanieczyszczeń. Poziom głośności oczyszczacza Philips AC1217/10 określono na 33 dB. Najważniejsze cechy: Wydajność 260 m3/h

Moc 50 W

Rodzaj filtrów HEPA

Poziom hałasu 33 dB

Nawilżanie powietrza nie Pokaż specyfikację

Daje znać w komentarzach jaki oczyszczacz ty byś wybrał. I pamiętajc, że o jakość powietrza w domu mogą dbać również roślinki antysmogowe.

Warto zobaczyć również: