Jaki oczyszczacz powietrza do 1000 złotych jest wart zakupu? Czy taki budżet w ogóle pozwala na zakup sprzętu, który skutecznie rozprawi się ze smogiem, kurzem, wirusami i alergenami w naszych mieszkaniach? Odpowiedź jest twierdząca, a oto ranking, który tego dowodzi.

Najlepsze tanie oczyszczacze powietrza

Tysiąc złotych to niewiele jak na oczyszczacz powietrza, dlatego też urządzenia z tej kategorii cenowej można nazwać tanimi. Niemniej jednak da się kupić tego typu sprzęt, który jest i tani, i dobry (inaczej zresztą nie powstałby ten ranking). I choć takie urządzenie nie zaoferuje wszystkiego, co mają do zaproponowania najlepsze oczyszczacze powietrza na rynku, to jednak może być w stanie skutecznie wyeliminować rozmaite zanieczyszczenia (jak kurz, pyłki czy wirusy), a nawet nieprzyjemne zapachy (charakterystyczne dla zwierząt czy też palaczy). Co więc wybrać?

Jaki oczyszczacz powietrza do 1000 zł? Ranking:

Tani oczyszczacz powietrza – czego możesz oczekiwać?

Oczyszczacz powietrza za mniej niż 1000 złotych najczęściej będzie urządzeniem jednofunkcyjnym, czyli po prostu eliminującym zanieczyszczenia z wykorzystaniem systemu filtrów. Na tej półce cenowej zwykle są to filtry 3w1 lub 4w1 (z podstawą w postaci filtra HEPA), cechujące się efektywnością na poziomie 99% w zatrzymywaniu cząsteczek o wielkości 0,3 mikrometra, co czyni je skutecznymi w walce nawet ze smogiem (poziom smogu możesz sprawdzić w aplikacji).



Przykładowy system filtracyjny (fot. Samsung).

Z czym poza smogiem poradzi sobie tani oczyszczacz powietrza? Ano między innymi z bakteriami, wirusami i zarodnikami pleśni, pyłkami i alergenami, a także z rozmaitymi związkami lotnymi czy nieprzyjemnymi zapachami.



Xiaomi chwali się, z czym radzą sobie jego oczyszczacze.

Pamiętaj, że filtry w oczyszczaczach wymagają regularnej wymiany – najczęściej co pół roku, rok lub dwa lata (szczegóły znajdziesz w instrukcji). Wobec tego zwróć uwagę nie tylko na cenę produktu, ale też właśnie na koszt filtrów (przy każdym urządzeniu w rankingu podaję tę informację).

Tak jak wspomniałem, na tej półce cenowej dominują urządzenia jednofunkcyjne (oczyszczacze z filtrem), ale można spotkać także modele z dodatkowymi funkcjami – mogą to być:

lampa UV (skutecznie eliminuje wirusy i bakterie),

(skutecznie eliminuje wirusy i bakterie), jonizator (usuwa dym, nieprzyjemne zapachy i elektryczność statyczną, a także poprawia warunki życiowe),

(usuwa dym, nieprzyjemne zapachy i elektryczność statyczną, a także poprawia warunki życiowe), nawilżacz (nawilża powietrze, szczególnie suche w okresie grzewczym).

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze oczyszczacza powietrza za kilkaset złotych?

Efektywność jest oczywiście kluczowa, ale przy wyborze oczyszczacza warto też zwrócić uwagę na rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na komfort użytkowania. To przede wszystkim:

wbudowany czujnik zanieczyszczeń i tryb automatyczny (samodzielnie regulujący prędkość, a działający w oparciu o wskazania tego pierwszego),

(samodzielnie regulujący prędkość, a działający w oparciu o wskazania tego pierwszego), cichy tryb nocny , w którym urządzenie generuje hałas na poziomie 20 dB, co pozwala korzystać z niego w sypialni lub pokoju dziecięcym,

, w którym urządzenie generuje hałas na poziomie 20 dB, co pozwala korzystać z niego w sypialni lub pokoju dziecięcym, minutnik , który automatycznie wyłączy urządzenie po upływie ustalonego czasu,

, który automatycznie wyłączy urządzenie po upływie ustalonego czasu, alarm wymiany filtra (dzięki któremu nie musisz samodzielnie pamiętać o regularnej wymianie tego elementu),

(dzięki któremu nie musisz samodzielnie pamiętać o regularnej wymianie tego elementu), czytelny panel sterowania z wyświetlaczem, a najlepiej także możliwość zdalnego sterowania z poziomu aplikacji na telefon.

Decydując o tym, jaki oczyszczacz powietrza kupić, przede wszystkim należy jednak oczywiście wziąć pod uwagę jego wydajność i dostosowanie do określonej przestrzeni. Wszystkie modele w rankingu, do którego już za moment przejdziemy, cechują się pełną efektywnością w pomieszczeniach o powierzchni 20 metrów kwadratowych, a niektóre w dwa albo i trzy razy większych.

Czas na konkrety…

Ranking oczyszczaczy powietrza do 1000 złotych

Słowem wstępu: choć ma nieco większą moc, to Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite jest też wyraźnie głośniejszy. Dlatego właśnie do rankingu wybraliśmy model reprezentujący starszą generację, mianowicie…

Xiaomi Mi Air Purifier 3C – najlepszy oczyszczacz powietrza do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 To zaskakujące, jak tak tani oczyszczacz może sprawdzać się tak dobrze. Xiaomi Mi Air Purifier 3C to prawdziwa perełka na tej najniższej półce cenowej. Za jakieś pół tysiąca otrzymujemy sprzęt, który (dzięki filtrom HEPA, PET i adsorpcyjnemu) całkiem skutecznie eliminuje różnego typu zanieczyszczenia i jest na tyle wydajny, by z powodzeniem działać nawet w dużych pokojach (powyżej 20, a nawet 30 metrów kwadratowych). Do tego ma czujnik, który umożliwia automatyczne dopasowywanie prędkości działania. Na pełnych obrotach generuje sporo hałasu (61 dB), ale potrafi też zejść do niewiele ponad 30 dB, co może nie jest doskonałym, ale już jak najbardziej akceptowalnym wynikiem. Trudno też zarzucić mu brak stylu, a wygodne sterowanie poprzez aplikację na telefon to już tylko dopełnienie całości. Koszt filtrów zaś to ok. 350 zł / rok. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 320 m3/h

Moc 29 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 31 - 61 dB

Nawilżanie powietrza nie

Toshiba CAF-X50XPL – tani oczyszczacz powietrza z jonizatorem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Niby jest troszkę droższy, ale ostatecznie jest nawet tańszy. Jak to możliwe? Wynika to ze znacznie niższych kosztów eksploatacji, jako że wystarczający na 2 lata filtr kosztuje około 200 złotych. Jest to konkretnie filtr 4w1, którego podstawą jest HEPA H13, eliminujący większość zanieczyszczeń, w tym składniki smogu. Olbrzymim plusem oczyszczacza Toshiba CAF-X50XPL jest także funkcja jonizacji, pomagająca w eliminacji alergenów, kurzu, dymu i nieprzyjemnych zapachów. Na jego charakterystykę składają się również: całkiem niezła wydajność (w sam raz do pomieszczeń od 20 do 35 metrów kwadratowych), cichy tryb nocny (poniżej 30 dB) oraz 4 prędkości i tryb automatyczny. Minusem dla niektórych może być natomiast brak zdalnego sterowania. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 300 m3/h

Moc 32 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 21-52 dB

Nawilżanie powietrza nie

Philips AC0830/10 – tani i cichy oczyszczacz powietrza do sypialni Ocena benchmark.pl









4,6/5 Philips AC0830/10 w trybie nocnym generuje hałas poniżej 20 dB – to mniej więcej głośność szeptu. Dzięki temu z powodzeniem można go używać w sypialni czy też dziecięcym pokoju (dodam, że jest idealny do pomieszczeń o powierzchni do 20 metrów kwadratowych). Co jednak ważne, jest nie tylko cichy, ale i skuteczny. Wykorzystuje filtr NanoPorotect HEPA, efektywnie oczyszczający powietrze z 99,98% wirusów, bakterii, pyłków, alergenów czy składników smogu. Cena takiego filtra wynosi ok. 100 – 150 złotych, a wystarcza on na okrągły rok, koszty eksploatacji nie należą więc do najwyższych. Dodatkowym plusem jest wyjątkowo stylowa konstrukcja, z delikatną obudową i okrągłym wyświetlaczem, pokazującym między innymi aktualną jakość powietrza. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 190 m3/h

Moc 22 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 19-49 dB

Nawilżanie powietrza nie

Sharp FP-J30EUB – dobry i tani oczyszczacz powietrza Plasmacluster Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sharp FP-J30EUB to jeden z najpopularniejszych oczyszczaczy powietrza na rynku. Niezwykle ceniony producent tego typu urządzeń niewiele ma w swojej ofercie modeli kosztujących mniej niż tysiąc złotych – ten tutaj to wyjątek, a przy tym jak najbardziej godny polecenia sprzęt. Należy do najcichszych, a przy tym najskuteczniejszych urządzeń do oczyszczania powietrza z wirusów, alergenów czy zarodników pleśni. Wykorzystuje ponadto jonizacyjną technologię Plasmacluster, dodatkowo poprawiającą efektywność jego działania. To bardzo dobry sprzęt właściwie do każdego pomieszczenia w domu, także do pokoju dziecięcego (tu istotna może okazać się funkcja blokady rodzicielskiej). Jedynym minusem jest właściwie koszt filtrów, wynoszący około 180 zł / rok. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 180 m3/h

Moc 50 W

Rodzaj filtrów HEPA, wstępny, zapachu

Poziom hałasu 23 - 44 dB

Samsung AX40R3030WM/EU – skuteczny i stylowy oczyszczacz powietrza Ocena benchmark.pl









4,7/5 Podobnymi kosztami eksploatacji (ok. 170 zł / rok) cechuje się Samsung AX40R3030WM przyciągający wzrok oryginalną stylistyką. Oczywiście nie tylko ładnym wyglądem może pochwalić się ten oczyszczacz. Jego sporym atutem jest obecność dwóch czujników (pyłów i przykrych zapachów), dzięki którym jest w stanie automatycznie dobierać tryb pracy – tak, by pozbyć się tego, czego nie powinno być w powietrzu. Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością w pomieszczeniach o powierzchni do 40 metrów kwadratowych. Wśród funkcji dodatkowych odnajdujemy natomiast cichy tryb nocny (na poziomie 20 decybeli), maksymalnie dwunastogodzinny timer, blokadę przed dziećmi i opcjonalne podświetlenie wyświetlacza. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 311 m3/h

Moc 40 W

Rodzaj filtrów węglowy, wstępny

Poziom hałasu 20-48 dB

Nawilżanie powietrza nie Zobacz recenzję

Xiaomi Mi Air Purifier Pro – bardzo dobry oczyszczacz powietrza do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Drugi model chińskiego producenta w naszym rankingu jest kierowany do osób, które oczekują bardzo wysokiej wydajności. Xiaomi Mi Air Purifier Pro oferuje taką efektywność, że z powodzeniem jest w stanie eliminować szkodliwe i niechciane elementy z powietrza na powierzchni nawet 60 metrów kwadratowych. Wbudowany czujnik laserowy precyzyjnie określa stan powietrza, co pozwala na automatyczne dostosowywanie prędkości. Z kolei wielopoziomowy system filtracyjny radzi sobie z kurzem, pyłem, sierścią, formaldehydem, alergenami, wiórami i nieprzyjemnymi zapachami różnego pochodzenia. Niestety taka skuteczność swoje kosztuje – na filtry wydasz około 250 – 300 złotych rocznie. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 500 m3/h

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 31 dB

Nawilżanie powietrza nie

Webber AP9405 – najlepszy tani oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Takie połączenie w tej kategorii cenowej zdarza się niezwykle rzadko. Tym bardziej wypada polecić urządzenie Webber AP9405. Ten świetny oczyszczacz powietrza kosztuje mniej niż 1000 złotych, a oferuje skuteczną filtrację (w sposób tradycyjny i poprzez promieniowanie UV) oraz jonizację, a do tego nawilża powietrze, dzięki czemu w domu oddycha się po prostu z przyjemnością – nawet w samym środku sezonu grzewczego. Model ten sprawdza się w pomieszczeniach do 40 metrów kwadratowych i oferuje po trzy tryby pracy tak oczyszczacza, jak i nawilżacza. Dodam jeszcze, że w zależności od intensywności użytkowania będziesz potrzebować jednego lub dwóch kompletów filtrów na rok, co przekłada się na roczne koszty od 160 do 320 złotych. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 220 m3/h

Moc 65 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny, katalityczny, antybakteryjny

Poziom hałasu 22-55 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 105 ml/h

Jeśli żaden model w tym zestawieniu nie sprostał twoim wymaganiom, to wiedz, że za niewiele ponad tysiąc złotych możesz kupić bardziej zaawansowane modele, takie jak Sharp FP-J40EUW, Winix Zero Pro czy Haus&Luft HL-OP-20. A jeżeli to wciąż nie to, to raz jeszcze zachęcam też do sprawdzenia naszego rankingu najlepszych oczyszczaczy powietrza bez względu na cenę.