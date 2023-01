Oczyszczacz powietrza Philips AC1715 Seria 1000 to doskonały współlokator do małego mieszkania. Prezentuje się nad wyraz gustownie i po cichu usuwa smog oraz alergeny. Czy warto mieć go u siebie?

Tekst powstał we współpracy z marką Philips

Oczyszczacz Philips AC1715 seria1000 jest odpowiedni dla pomieszczeń o powierzchni do 36 m2 i wyokości 2,5 m. Filtrując powietrze z wydajnością 300 m3/h (CADR) jest w stanie oczyścić je w 10 minut z cząsteczek smogu, alergenów i wirusów. Emitowany przez niego dźwięki są tak ciche, że pozwala używać go w pokojach dziennych oraz sypialniach. Sprawdzi się także w niewielkim biurze lub gabinecie.

Parametry techniczne oczyszczacza Philips AC1715 seria 1000

obsługiwana powierzchnia: 36 m 2

obsługiwana kubatura: 93,75 m 3

CADR (przepływ powietrza): 300 m 3 /h

/h głośność: 15 – 50 dB

pobór mocy: 27 W

zintegrowany filtr 3w1: wstępny, NanoProtect HEPA i węglowy

waga: 5 kg

gabaryty (szer. x gł. x wys.): 27,3 × 27,3 × 48,6 cm

Montaż oczyszczacza Philips AC1715 seria1000

W pudełku otrzymujemy:

oczyszczacz Philips AC1715 seria1000,

zintegrowany filtr NanoProtect HEPA,

kabel zasilający

instrukcję obsługi

Montaż jest nieskomplikowany i wykonać go najłatwiej, sugerując się oznaczeniami na urządzeniu. Prezentują wskazówki ułatwiające pierwsze uruchomienie i obsługę oczyszczacza. Do tego ostatniego przydaje się też aplikacja Air +, której pobranie ułatwiają kody QR. W przypadku wątpliwości instrukcja obsługi wyposażona jest w rysunki ułatwiające instalację oraz konserwację.

Udany design oczyszczacza Philips AC1715 seria1000

Design oczyszczacza Philips seria1000 to jeden z jego plusów. Jest on dużym urządzeniem (wysokość to 48,6 cm, a szerokość 27,3 cm), ale łatwo wkomponować go w zastaną stylistykę otoczenia. Tłoczenia na obudowie i dyskretny wyświetlacz umieszczony płasko na szczycie oczyszczacza niczego nie narzucają.

Niestety, już na etapie montażu serwuje nam jedną ze swoich wad. Jak każdy oczyszczacz, Philips AC1715 seria 1000 nie może zostać umieszczony gdziekolwiek. Potrzebuje on na płaskiej powierzchni, z dala od kaloryferów, kominków itp. Dozwolona jest lokalizacja w rogu lub przy ścianie, ale szczyt urządzenia nie może być zasłonięty. Nie są to wygórowane wymagania, ale Philips wpadł na pomysł wyposażenia tego modelu oczyszczacza w kabel zasilający o długości 1,80 m.

To za mało, ponieważ w pomieszczeniach mieszkalnych gniazdka elektryczne umieszczane są co 2 do 2,5 metra. Ulokowanie oczyszczacza Philips AC1715 w dowolnym punkcie nawet małego salonu, może się nie udać bez przedłużacza. Niby niewiele, ale rujnuje to potencjał udanej estetyki urządzenia.

Jak filtrowane jest powietrze w oczyczaczu Philips AC1715 seria1000?

Oczyszczacz Philips AC1715 filtruje powietrze wykorzystując elektryczność statyczną i przyciągając zanieczyszczenia. Umieszczony w jego wnętrzu owalny filtr 3 w 1 jest w stanie zatrzymać 99,97% alergenów, pyłów zawieszonych (smogu). Radzi sobie także z drobnoustrojami chorobotwórczymi, sierścią zwierząt i nieprzyjemnymi zapachami.

Zintegrowany filtr 3 w 1

Oczyszczanie powietrza rozpoczyna filtr wstępny. Powstrzymuje on największe cząsteczki, takie jak drobinki kurzu oraz sierść zwierząt. Następnie powietrze trafia na dużo gęstszy filtr NanoProtect HEPA. Jest on w stanie zatrzymać pyły o rozmiarze 0,1 μm i drobnoustroje do 0,003 μm. Usuwa więc z powietrza alergeny, cząsteczki smogu, bakterie oraz wirusy. Ostatnią warstwą jest filtr węglowy, który pochłania zapachy i szkodliwe gazy (formaldehyd, aceton itp.).

Producent nie wskazuje zalecanego terminu wymiany filtra, ani czyszczenia zewnętrznej jego warstwy. Filtry tej klasy co NanoProtect HEPA mają trwałość szacowaną na 1 – 4 lat. Zintegrowany z filtrem węglowym staje się jednak rozwiązaniem, na które bezpośredni wpływ ma jakość powietrza, z jakim oczyszczacz musi sobie radzić. O stanie wkładu filtrującego najlepiej więc upewniać się, odczytując komunikaty na wyświetlaczu lub w aplikacji.

Czujniki i wskaźniki oczyszczacza Philips AC1715 seria1000

Oczyszczacz Philips AC1715 dysponuje czujnikiem AeraSense, który w poszukiwaniu zanieczyszczeń skanuje otoczenie w tempie 1000 razy na sekundę. Jest to czujnik na podczerwień, którego dokładność nie jest możliwa do zweryfikowania przez użytkownika.

Wskazania zanieczyszczenia widoczne na wyświetlaczu oraz w aplikacji są aktualizowane w innym tempie, niż działanie czujnika. Gdyby było inaczej, częstotliwość mogłaby ograniczać czytelność danych. Ewidentnie jednak poziom zanieczyszczeń wyświetlany jest tylko na podstawie pomiaru PM 2.5. Jeśli jest on wysoki, to wskazania IAI też są wysokie.

To jest mylące, ale na skuteczność usuwania alergenów nie ma wpływu. Wskazania wyświetlacza decydują o reakcji urządzenia. Ona jest jednak istotna w przypadku aerozoli atmosferycznych, których cząsteczki mają rozmiar 2,5 μm. To one są najbardziej szkodliwym składnikiem smogu i szybkie ich usuwanie jest istotne. Mniejsze cząsteczki (a takimi są na przykład pyłki brzozy), jeśli nie towarzyszą większym, są wystarczająco skutecznie filtrowane w standardowym rytmie pracy oczyszczacza.

Tryby pracy i poziom hałasu oczyszczacza Philips AC1715 seria1000

Oczyszczacz może pracować w pięciu trybach: automatycznym, turbo, nocnym, speed 1 oraz speed 2. Różnią się one szybkością filtrowania powietrza, a więc poziomem hałasu oraz zużyciem energii elektrycznej. Przełączenie pomiędzy nimi dostępne jest z poziomu wyświetlacza oraz aplikacji.

Tryb automatyczny

Oczyszczacz bez problemu może działać cały czas w trybie automatycznym. Dostosowuje on intensywność pracy do poziomu zanieczyszczenia powietrza. Czujniki zanieczyszczeń skanują otoczenie 1000 razy na sekundę i to wystarczy, żeby we wnętrzu czyste powietrze było standardem. Dzięki pozostałym trybom możemy dostosować pracę oczyszczacza do naszych indywidualnych potrzeb i ograniczać anomalie.

Tryb nocny

Korzystając z pracy oczyszczacza w sypialniach lub pomieszczeniach wymagających mroku i ciszy, przydaje się tryb nocny. Uruchomienie go powoduje, że filtrowanie powietrza odbywa się w regularnym rytmie, a urządzenie emituje dźwięki na poziomie 15 dB. Staje się więc cichsze, niż szept, a wygaszony wyświetlacz czyni oczyszczacz niedostrzegalnym.

Tryb turbo

Uruchomienie trybu turbo korzystne jest, gdy szybko chcemy oczyścić powietrze w pomieszczeniu. Emituje on dźwięki na poziomie 50 dB, porównywalne z niskimi obrotami suszarki do włosów lub odkurzaczem. Filtruje jednak powietrze z wydajnością 300 m3 /h i pomieszczenie o wysokości 2,5 m oraz powierzchni 36 m2 jest w stanie oczyścić w 10 minut.

Jego wysoka wydajność przydaje się też, jeśli spodziewamy się zanieczyszczenia. Oczyszczacz nie dostarcza nam tlenu i wietrzenie pomieszczeń jest potrzebne. Z uruchomionym trybem turbo otworzenie okna pomimo złego stanu powietrza przestaje być ryzykownym dylematem.

Tryb speed 1

Oczyszczacz w trybie automatycznym może nas zaskoczyć przejściem na wyższe obroty. Oznacza to nagły dźwięk, który może przeszkadzać. W sytuacjach, kiedy cisza jest dla nas istotna, wystarczy przełączyć oczyszczacz na tryb speed 1. Oczyszczacz Philips Philips AC1715 pracuje wtedy regularnie, niezależnie od poziomu zanieczyszczeń i emituje dźwięki na poziomie około 20 dB. Jest to na granicy szeptu i trudno zwrócić na nie uwagę bez zbliżania się do oczyszczacza.

Tryb speed 2

Tryb speed 2 zmusza oczyszczacz do średnio intensywnego filtrowania powietrza. Jego praca staje się słyszalna, ale dźwięki nie przekraczają 30 dB i są regularne. Nie drażnią więc i mogą działać usypiająco. Ten tryb przydaje w sytuacji, kiedy zależy nam na sprawnym filtrowaniu powietrza, ale jednocześnie wykluczone są zbyt wysokie dźwięki.

Zużycie energii elektrycznej

Maksymalna moc oczyszczacza Philips AC1715 seria 1000 to 27 W, ale jest ona wykorzystywana w przypadku pracy na najwyższych obrotach oraz uruchomienia. Wiele zależy od intensywności wykorzystywania oczyszczacza, ale jego roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną nie powinno przekroczyć 50 kWh. Przy obecnych cenach prądu jest to koszt poniżej 60 zł rocznie (5 zł miesięcznie).

Obsługa oczyszczacza Philips AC1715 seria1000

Oczyszczaczem możemy zarządzać z poziomu aplikacji Air + lub wyświetlacza LED, umieszczonego na szczycie urządzenia.

Wyświetlacz prezentujący dobry stan powietrza

Wyświetlacz informuje o:

trybie pracy

wskaźniku pyłów zawieszonych (PM 2.5) / wskaźniku alergenów (IAI)

wymianie filtra

czyszczeniu filtra

połączeniu WiFi

Dioda wyświetlacza komunikuje też o jakości powietrza zmieniając swój kolor: od niebieskiego (stan dobry) do czerwonego (stan bardzo zły).

Na wyświetlaczu możemy:

wyłączyć / włączyć oczyszczacz

zmienić tryb pracy

uruchomić połączenie WiFi

wygasić ekran wyświetlacza.

Aplikacja Air +

Aplikacja pozwala zarządzać oczyszczaczem wygodniej i lepiej. Oprócz danych dostępnych na wyświetlaczu znajdziemy w niej informacje o:

aktualnym stanie filtra

jakości powietrza na zewnątrz

historycznych danych o poziomie zanieczyszczeń w pomieszczeniu

Tylko w aplikacji Air + dostępne są funkcjonalności:

planowanie harmonogramu zadań (trybów pracy, dezaktywacji i uruchomienia),

połączenie z asystentem głosowym Alexa.

Jej codzienna obsługa jest bardzo intuicyjna, a opinie użytkowników są pozytywne. Aplikacja ma kilka błędów w podpowiedziach dotyczących obsługi oczyszczacza Philips AC1715 seria 1000. Są to jednak drobnostki, które może usunąć aktualizacja i nie mają większego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Czy oczyszczacz Philips AC1715 seria 1000 jest skuteczny?

Alergeny

Oczyszczacz był testowany jesienią, kiedy istotne alergeny produkują przede wszystkim roztocza. Efekt dla osoby uczulonej trudno jednoznacznie ocenić, ale dzięki oczyszczaczowi kurz gromadził się mniej intensywnie. Zwalczanie alergenów było też dostrzegalne na wskaźniku zanieczyszczeń, ale to może być mylące. IAI stawało się wyższe podczas odkurzania, kiedy drobinki kurzu unoszą się w powietrzu. Powodowało to jednak także wyższe wskazania PM 2.5.

Smog

Z całą pewnością oczyszczacz doskonale radził sobie z największym problemem pokoju, w którym z niego korzystałam, czyli ze smogiem. Jest to pomieszczenie o powierzchni 18 m2, a jakość powietrza na zewnątrz utrzymuje się na poziomie średnim i złym. Wskaźnik PM 2.5 zazwyczaj przekracza 15 μg/m3 i otworzenie okna to solidna dawka pyłów zawieszonych.

W takich warunkach oczyszczacz Philips AC1715, pracując w trybie turbo, usuwa zanieczyszczenia na bieżąco. Wskazania PM 2.5 rzędu 50 μg /m3 spadały poniżej 10 μg/m3 niemal natychmiast. W trybie automatycznym działo się podobnie. Gorzej było w trybie nocnym. Zanieczyszczenie na poziomie poziomie 35 μg /m3 oczyszczacz usuwał bardzo długo. Dopiero po 15 minutach od odcięcia ich źródła zanieczyszczenie we wnętrzu obniżyło się do 10 μg /m3

Nieprzyjemne zapachy

W kwestii nieprzyjemnych zapachów oczyszczacz działa zadowalająco. Niezbyt intensywne, dobiegające z zewnątrz wonie były odczuwalne, ale oczyszczacz usuwał je w kilka minut po odcięciu ich źródła. Wyjątek to zapachy pochodzenia spożywczego. Z nimi urządzenie radzi sobie kiepsko i skuteczniej pochłania zapach dymu papierosowego, niż popcornu.

Drobnoustroje chorobotwórcze

Philips AC1715 seria1000 nie jest dezynfekatorem, ale odfiltrowuje z powietrza cząsteczki wirusów o rozmiarze do 0,003 μm. Sprzyja więc ograniczaniu przenoszenia zakażeń drogą kropelkową, ale nie jest w stanie go wykluczyć. Niezależnie jednak od tych możliwości, oczyszczacz przynosi ulgę osobom zmagającym się z infekcjami górnych dróg oddechowych. Bez pyłów w powietrzu nawet katar wywołany zmianą temperatury otoczenia jest łatwiejszy do zniesienia.

Cena oczyszczacza Philips AC1715 seria1000

Za oczyszczacz Philips AC1715 seria1000 zapłacić musimy około 1400 zł. Nie jest to najtańszy model w swojej kategorii, ale wyróżnia go energooszczędność, szybkość, cicha praca i estetyka. Korzystnie też wypadają koszty jego użytkowania. Rocznie na oczyszczacz wydamy około 300 zł (filtr oraz zużycie prądu). Producent oferuje też opcję na turbo amortyzację. Rejestrując swój oczyszczacz możemy otrzymać jeden filtr za 1 zł. W ten sposób dwa pierwsze filtry użytkujemy praktycznie w cenie zakupu urządzenia.

Dla kogo jest oczyszczacz Philips AC1715 seria1000?

Oczyszczacza Philips AC1715 seria1000 z przedłużaczem w komplecie będzie pomocny w milionach polskich domów. Bardzo dobrze radzi sobie ze smogiem i jest jest zdolny sprawnie usuwać przyczyny problemów zdrowotnych osób cierpiących na alergie wziewne. Cicha praca powoduje, że sprawdza się w sypialniach, a idealny jest do mieszkań typu studio oraz niewielkich biur. Niestety, nie jest dobrym oczyszczaczem dla każdego.

Oczyszczacz powietrza dla dziecka

Oczyszczacz Philips AC1715 seria 1000 jest stabilny, ale jego waga to około 5 kg. Nie jest więc dobrym towarzystwem dla raczkujących lub uczących się chodzić dzieci. Na dodatek ma ruchomy, drobny element, zabezpieczający czujnik zanieczyszczeń. Jest on umieszczony na wysokości około 25 cm i może stać się łatwym celem dziecięcej ciekawości.

Zabezpieczenie czujnika zanieczyszczeń w oczyszczaczu Philips AC1715 seria 1000

To powoduje, że oczyszczacz będzie odpowiedni do pokoju dziecka w wieku szkolnym lub niemowlaka. Młodsi użytkownicy nie powinni mieć kontaktu z urządzeniem bez nadzoru opiekuna.

Oczyszczacz powietrza dla seniora

Osobom starszym oczyszczacze powietrza mogą poprawić komfort życia. Philips AC1715 jest dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że będzie obsługiwany z poziomu aplikacji lub utrzymywany w trybie pracy automatycznej. Poleganie na wyświetlaczu wymaga radzenia sobie z czułością dotyku, a w starszym wieku to nie jest oczywiste. Wystarczy, że mamy problemy niedokrwienne, a uruchomienie niektórych funkcji stanie się niepotrzebnie irytujące.

Czy warto kupić oczyszczacz Philips AC1715 seria 1000?

Oczyszczacz Philips AC1715 jest jest opłacalnym rozwiązaniem, jeśli będzie służył nam przez kilka lat. Jego cena jednostkowa jest wysoka, ale inwestycja zwraca się ze względu na energooszczędność urządzenia. Dlatego zadowoleni z niego będziemy w miejscach prześladowanych smogiem lub innym stałym zanieczyszczeniem, które wymaga usuwania przez cały rok. Alergikom może brakować funkcji nawilżenia oraz przeszkadzać działanie wskaźnika interesujących ich zanieczyszczeń.

Ten model oczyczacza mógłby wygrywać z konkurencją swoją estetyką. Jest wydajnym urządzeniem, idealnym do małego mieszkania, w którym trudno zamaskować obecność oczyszczacza. Niestety, Philips odpuścił sobie dbałość o szczegóły. Drobnostka w postaci krótkiego kabla zasilającego sprawia, że słuszne starania projektowe mogą zostać niedocenione.

Opinia o Philips AC1715/10 Plusy energooszczędność,

sprawny tryb automatyczny,

szybkie filtrowanie,

cicha praca,

łatwa obsługa,

udany design Minusy wysoka cena urządzenia,

mało funkcji dla alergika,

krótki kabel zasilający





Philips AC1715 seria 1000 - ocena końcowa 80% 4/5

