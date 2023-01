Za nami Święta, podczas których wszyscy życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia. Tak jak szczęściu, trzeba mu jednak pomóc. Zadbaj o nie – to ważne szczególnie teraz, w okresie grzewczym.

Dlaczego potrzebujesz oczyszczacza powietrza?

Od wczesnej jesieni aż po późną wiosnę trudno jest zadbać o zdrowe powietrze w mieszkaniu. Z jednej strony wietrzenie na niewiele się zdaje, bo błyskawicznie do środka wdziera się smog. Ten zaś może prowadzić do chorób wielu układów w naszych organizmach: oddechowego, krążenia czy też nerwowego.

Z drugiej – włączone kaloryfery (w połączeniu z brakiem regularnej wymiany powietrza) sprawiają, że i bez smogu daleko jest do odpowiednich warunków – głównie przez unoszący się w pomieszczeniach kurz. Ale nie tylko.



Kiano Miya

Nowoczesne oczyszczacze powietrza tymczasem stosują wielostopniowe systemy filtracyjne, potrafiące w mig rozprawić się z około 99% zanieczyszczeń, takich jak kurz, pyłki czy sierść. Najczęściej za ich wyłapywanie odpowiadają trzy filtry: wstępny, węglowy i HEPA (a najlepiej gdy, tak jak w modelach Kiano, jest to zaawansowany filtr HEPA 13). W połączeniu z jonizacją i lampą UV eliminują one również problem z rozwojem pleśni, bakterii i wirusów.

Wybierz oczyszczacz powietrza, który sprosta Twoim wymaganiom

To inwestycja w Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Jak każdą inwestycję, trzeba ją jednak dobrze przemyśleć…

Przy wyborze oczyszczacza powietrza zwróć uwagę przede wszystkim na zastosowane filtry (takie trio, o którym wspomnieliśmy wyżej, w większości przypadków będzie idealne). Zadbaj też o odpowiednią wydajność i dopasowanie do rozmiaru pomieszczenia, w którym chcesz stosować urządzenie. Na przykład Kiano Cami jest optymalny w przypadku maks. 40 metrów kwadratowych, a Kiano Miya – 60 metrów kwadratowych. (Chodzi tu, rzecz jasna, o powierzchnię pokoju, w którym umieszczamy oczyszczacz, a nie całego mieszkania).



Kiano Cami

Oba te modele mają ze sobą wiele cech wspólnych. Od filtrów, przez jonizację i lampę UV, aż po funkcje dodatkowe. Tryb nocny pozwala komfortowo korzystać z nich w sypialni, timer – automatycznie wyłącza urządzenie po upływie określonego czasu, a laserowy czujnik jakości powietrza wyraźnie wskazuje, czy problem z zanieczyszczeniami występuje, a jeśli tak, to jak poważny jest w danym momencie. W dodatku możesz nimi wygodnie sterować za pomocą telefonu – wystarczy, że zainstalujesz aplikację Tuya Smart Life.

Gdy przed zakupem oczyszczacza powstrzymuje Cię brak miejsca…

Nie masz miejsca na tak duży oczyszczacz powietrza? Nic straconego! Jeśli pokój, w którym chcesz pozbyć się zanieczyszczeń ma maksymalnie 20 metrów kwadratowych, to wystarczy Ci niewielkie urządzenie, dla którego bez trudu znajdziesz trochę przestrzeni – choćby nawet na stoliku. Koniecznie w takim przypadku rzuć okiem na Kiano Fillo, który pomimo niewielkich gabarytów jest w stanie zaoferować skuteczną, 3-stopniową filtrację. To ciekawa propozycja do małego biura, sypialni czy pokoju dziecięcego.



Kiano Fillo

Gdy zależy Ci na błyskawicznych efektach możesz wybrać tryb turbo, a jeśli chcesz, by oczyszczacz znalazł się w sypialni i towarzyszył Ci przez całą noc, aktywuj tryb cichy. Dzięki temu, że urządzenie ma wbudowany czujnik zanieczyszczeń, może też samodzielnie dostosowywać prędkość do aktualnych potrzeb. Wygodnie! Przy tak niewielkim rozmiarze i niewysokiej cenie producent musiał jednak także pójść na pewne kompromisy – stąd brak lampy UV i jonizatora.

Opanuj wilgotność powietrza – ma olbrzymi wpływ na Twoje samopoczucie

Nie ma niestety róży bez kolców. Oczyszczacz powietrza w połączeniu z kaloryferem może sprawić, że powietrze w mieszkaniu szybko stanie się zbyt suche. To zaś może niszczyć Twoją skórę i włosy, powodować podrażnienia górnych dróg oddechowych i bóle głowy, obniżać odporność, wzmacniać reakcje alergiczne i astmatyczne, a także – po prostu – niekorzystnie wpływać na samopoczucie i utrudniać efektywny sen w nocy.

Dlatego też równie istotnym urządzeniem, co oczyszczacz, może okazać się nawilżacz powietrza. Ważne, by umożliwiał ustawienie optymalnej wilgotności (powinna być pomiędzy 40 a 60%) i samodzielnie czuwał nad jej utrzymywaniem. Jeszcze lepiej, gdy ma timer i jest sterowany z poziomu aplikacji na telefon.



Kiano Gaia

Wszystkie te cechy spełnia Kiano Gaia. Jego producent dorzuca do tego jeszcze zbiornik o pojemności 2,2 l. Taka ilość wody zaś w zupełności wystarcza temu urządzeniu na cały dzień pracy. Jest więc niemal bezobsługowe, a skutecznie poprawia komfort i zdrowie – tak Twoje, jak i reszty domowników. Suche powietrze niekorzystnie działa również na rośliny w domu oraz zwierzęta domowe (negatywnym efektem może być na przykład elektryzująca się sierść).

Model Gaia został ponadto wyposażony w higrometr. Z poziomu aplikacji Tuya Smart Life możesz dzięki temu obserwować poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniu. Masz także możliwość ustawienia optymalnego dla siebie poziomu i nawilżacz samodzielnie będzie regulować swoje działanie tak, by cały czas go utrzymywać.

Gdy wilgoci w domu jest za dużo…

Zbyt suche powietrze to jedno. Równocześnie jednak widocznym efektem braku odpowiedniej wentylacji w domu może być też pojawiająca się wilgoć: ciągle zaparowane szyby (w najlepszym przypadku) i wychodzący na ścianach grzyb (w najgorszym). To niestety norma przy wilgotności powietrza powyżej 60%. W przypadku, gdy masz właśnie taki problem, pomyśl o innym urządzeniu, jakim jest osuszacz powietrza.

Taki sprzęt kosztuje niewiele ponad 200 złotych, a może Ci pomóc w poprawie zdrowia i samopoczucia (przebywanie w pomieszczeniu z grzybem prowadzi do zmęczenia, bólów głowy i żołądka, podrażnień oczu, a nawet niewydolności nerek). Ponadto może wyeliminować konieczność wydawania znacznie większych pieniędzy: na odgrzybianie, zabezpieczanie i ponowne malowanie ścian czy sufitów.



Kiano Emi

Za przykład takiego urządzenia niech posłuży Kiano Emi. Malutki, cichutki i świetnie wyglądający osuszacz powietrza, który może być uruchamiany w razie potrzeby albo też działać cyklicznie. Szybko pozbywa się wilgoci z powietrza, co zauważysz w wypełniającym się przezroczystym zbiorniku. To kolejny niedrogi, estetyczny i prosty w obsłudze sposób na poprawę zdrowia zimą. Ciekawostką jest tu także lampka LED, która może służyć jako przyjemne, delikatne oświetlenie pokoju.

Słowem podsumowania…

Oczyszczacze, nawilżacze i osuszacze powietrza to urządzenia, które realnie mogą pozytywnie wpłynąć na Twoje zdrowie i samopoczucie – szczególnie (choć nie tylko) w sezonie grzewczym. Urządzenia marki Kiano wywiązują się ze swoich zadań niezwykle skutecznie, a do tego oferowane są w naprawdę rozsądnych cenach. Dlatego zakup każdego z wymienionych w tej publikacji produktów jest inwestycją, której na pewno nie będziesz żałować.