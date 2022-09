Jaki oczyszczacz powietrza wybrać, by smog, alergeny i inne zanieczyszczenia nie odbierały ci zdrowia ani dobrego samopoczucia? W tym zestawieniu polecamy najlepsze oczyszczacze powietrza dostosowane do różnych potrzeb i do różnych budżetów.

Sezon grzewczy (smogowy) nadchodzi

Sezon grzewczy zbliża się długimi krokami. Choć na dworze jeszcze ciepło, za kilka tygodni może zacząć się koszmar - z powodu braku węgla (którego spalanie i tak już wywołuje smog) w piecach palić będzie się byle co. Opony, stare meble, śmieci. Jakość powietrza będzie zapewne koszmarna. Warto więc zawczasu zadbać o zdrowie i czyste powietrze tam, gdzie przebywamy najwięcej.

Rośliny antysmogowe to niezły pomysł, ale najskuteczniejszym sposobem na to, by poradzić sobie z najrozmaitszymi zanieczyszczeniami jest zyskujące na popularności urządzenie, którym jest oczyszczacz powietrza. Ranking, z którym się zaraz zapoznasz, powinien pomóc ci w wyborze optymalnego modelu dla siebie – w zależności od twoich potrzeb i preferencji oraz budżetu, jaki chcesz przeznaczyć na jego zakup. Mamy coś za kilka stówek i za kilka tysięcy, coś małego i dużego, coś supermocnego i ultracichego…

Jaki oczyszczacz powietrza? Ranking 2022:

Najlepszy oczyszczacz powietrza. Jaki wybrać i czy warto?

To dobry moment, by odpowiedzieć na pytanie, które pada najczęściej, a więc czy w ogóle warto w taki sprzęt inwestować swoje pieniądze. Otóż: warto – gra toczy się o zdrowie, jak i samopoczucie. Urządzenia z tej kategorii radzą sobie z pyłami, dymem, lotnymi związkami organicznymi (np. złuszczony naskórek zwierząt), nieprzyjemnymi zapachami, kurzem, alergenami oraz mikroorganizmami (bakteriami i wirusami). Do tego smog nie robi na nich wrażenia, a przecież właśnie zaczyna się jego sezon. Przypominamy przy okazji, że możesz sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza za pomocą aplikacji na smartfony.

Przejdźmy tymczasem do konkretów. Przy wyborze oczyszczacza istotna jest przede wszystkim powierzchnia, którą chcesz oczyszczać i rodzaj filtrów. Oczyszczacze mają konkretną wydajność, która będzie się sprawdzać na powierzchni określonej w specyfikacji urządzenia. Istotna jest również głośność pracy (zwłaszcza jeśli chcesz, by pracował nocą np. w sypialni) i skuteczność danego rozwiązania – przy czym należy wziąć pod uwagę, że najczęściej używanym trybem pracy będzie najprawdopodobniej tryb oszczędzania energii, w którym urządzenie będzie pracować z niższą wydajnością. Należy również pamiętać o wymianie filtrów w oczyszczaczach.

Bardziej zaawansowane oczyszczacze mogą być wyposażone w czujniki zanieczyszczeń i automatyczny tryb pracy, który dopasowuje się do poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Niektóre mogą się również pochwalić wyświetlaczami, które informują w czasie rzeczywistym o poziomie natężenia cząsteczek zanieczyszczeń w powietrzu.

Podstawowe modele kosztują około 500 złotych, najlepsze to już wydatek wielokrotnie wyższy. W zamian otrzymujesz lepsze systemy oczyszczania, jak również takie dodatki jak nawilżacze, czy jonizatory powietrza. Te ostatnie są skuteczne w walce z bakteriami i wirusami, a także z elektrycznością statyczną, natomiast nawilżacze powietrza przydadzą się oczywiście zimą, kiedy w domu mamy włączone ogrzewanie. Odpowiedni poziom wilgotności powietrza ma realny wpływ na twoje samopoczucie. Nie należy też zapominać o okresowej wymianie filtrów, co oczywiście też wiąże się z kosztami - w zależności od modelu ich koszt może wynosić od stu do kilkuset złotych. Same filtry do oczyszczaczy również mogą występować w różnych odmianach.

Oto nasz ranking oczyszczaczy powietrza

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli, mała uwaga: przy każdym urządzeniu podajemy „roczne koszty użytkowania”. Te koszty są przybliżone i wyliczone na podstawie aktualnych cen filtrów oraz średnich kosztów energii elektrycznej przy założeniu, że oczyszczacz działa 8 godzin dziennie (wrzesień 2022).

Xiaomi Mi Air Purifier 3H – dobry i tani oczyszczacz powietrza do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tanie oczyszczacze powietrza rzadko reprezentują wysoką jakość. Xiaomi Mi Air Purifier 3H jest jednym z nielicznych wyjątków. Choć kosztuje niewiele, bardzo dobrze radzi sobie z zanieczyszczeniami i skutecznie potrafi poprawić stan powietrza nawet w dużych, 45-metrowych pomieszczeniach. Trudno też zarzucić mu coś pod względem wyglądu, a na szczególną uwagę zasługuje dotykowy panel OLED ułatwiający obsługę. Pierścień przybiera różne kolory w zależności od stopnia zanieczyszczenia (od czerwonego po zielony). Do sterowania można także wykorzystać aplikację na smartfona. Największą wygodę zapewnia tryb automatyczny, w którym niemal o nic nie trzeba się martwić. Roczne koszty użytkowania: 300 zł (filtry) i 150 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 380 m3/h

Moc 38 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 32 - 64 dB

Nawilżanie powietrza nie

Sharp FP-J30EUB – bezpieczny oczyszczacz powietrza do pokoju dziecka Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sharp FP-J30EUB to oczyszczacz powietrza w sam raz do pokoju dziecięcego. Jest nieduży i ma zaokrąglone kształty, co pozytywnie wpływa nie tylko na estetykę, ale też na bezpieczeństwo. W tej drugiej kwestii nawet istotniejsza jest obecność systemu kontroli rodzicielskiej. Plusem jest też stosunkowo cicha praca – w trybie nocnym generowany hałas oscyluje wokół 23-25 decybeli. Przy tym wszystkim urządzenie jest bardzo efektywne w zwalczaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń i alergenów, jak również przykrych zapachów i elektryczności statycznej. Roczne koszty użytkowania: 150 zł (filtry) i 240 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 180 m3/h

Moc 50 W

Rodzaj filtrów HEPA, wstępny, zapachu

Poziom hałasu 23 - 44 dB

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H – najlepszy oczyszczacz powietrza do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Biorąc pod uwagę fakt, że kosztuje tylko tysiaka, Xiaomi Mi Air Purifier Pro H to oczyszczacz nieprzeciętny. Jest w stanie oczyszczać powietrze w pomieszczeniach o powierzchni sięgającej aż 72 metrów kwadratowych i robi to bardzo skutecznie, eliminując ponad 99% wirusów, bakterii, alergenów czy cząsteczek smogu. Pod względem estetyki i funkcji inteligentnych jest modelem bardzo zbliżonym do wspomnianego wcześniej modelu 3H, co zdecydowanie należy zapisać po stronie plusów. Wykorzystuje jednak inny rodzaj filtra o wydłużonej żywotności – ot, jeszcze jeden atut. Roczne koszty użytkowania: 200 zł (filtry) i 240 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 600 m3/h

Moc 70 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 31 - 69 dB

Sharp FP-J40EUW – wyjątkowo cichy oczyszczacz powietrza do sypialni Ocena benchmark.pl









4,6/5 Większość oczyszczaczy generuje hałas, który nie jest szczególnie uciążliwy, ...przynajmniej dopóki nie chcemy iść spać. Sharp FP-J40EUW jest zaś urządzeniem, które nawet w sypialni sprawdzi się bez zarzutu, bo w trybie nocnym działa z głośnością zaledwie 15 decybeli. Może i nie imponuje mocą, ale w mniejszych pomieszczeniach (do 30 m2) trudno mu cokolwiek zarzuć pod względem efektywności. Wyjątkowo niskie koszty eksploatacyjne to kolejny duży atut tego sprzętu. Co więcej, przeznaczone do tego modelu filtry mają 10-letnią żywotność, więc oczyszczacz jest niemal bezobsługowy. Roczne koszty użytkowania: 70 zł (filtry) i 140 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 240 m3/h

Moc 23 W

Rodzaj filtrów HEPA, wstępny, zapachu

Poziom hałasu 15 - 45 dB Zobacz recenzję

Samsung AX60R5080WD – solidny, uniwersalny oczyszczacz powietrza Ocena benchmark.pl









4,6/5 Samsung AX60R5080WD/EU to uniwersalny oczyszczacz powietrza, który może okazać się optymalnym rozwiązaniem dla wielu osób. Jest równocześnie cichy i wydajny. Efektywny i estetyczny. Wbudowane czujniki nie tylko monitorują jakość powietrza w mieszkaniu, ale też wykrywają nieprzyjemne zapachy – na jedno i drugie urządzenie potrafi szybko i skutecznie reagować (nawet bez ingerencji ze strony użytkownika). Dzięki aplikacji SmartThings oczyszczacz Samsunga może też stać się elementem systemu inteligentnego domu (to pozwala na wygodne sterowanie, jak również na ustalenie harmonogramu oraz scenariuszy). Roczne koszty użytkowania: 250 zł (filtry) i 210 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 467 m3/h

Moc 60 W

Rodzaj filtrów HEPA, wstępny, zapachu

Poziom hałasu 20 - 50 dB

Nawilżanie powietrza nie

Electrolux Pure A9 PA91-604GY – stylowy oczyszczacz powietrza typu smart Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na tle innych oczyszczaczy powietrza ten zdecydowanie wyróżnia się oryginalną estetyką. Zresztą powiedzmy to wprost: wygląda świetnie. Co ważne, równie dobrze co z funkcji dekoracyjnej wywiązuje się ze swojej podstawowej roli: duża moc, wysokiej klasy system filtracyjny i system AirSurround (zapewniający działanie w 360 stopniach) gwarantują skuteczne oczyszczanie powietrza. Dostępna jest również jonizacja. Jeśli nie potrzeba pełnej mocy, można zmniejszyć prędkość (w zakresie 10 stopni) – na najniższej urządzenie jest wyjątkowo ciche, generując hałas na poziomie jedynie 16-17 dB. Minusem są dość wysokie koszty utrzymania. Roczne koszty użytkowania: 400 zł (filtry) i 210 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 618 m3/h

Moc 41 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 16 - 49 dB

Nawilżanie powietrza nie

Philips AC3829/10 – bardzo dobry oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Philips AC3829/10 to oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania (2w1). Według producenta urządzenie poradzi sobie z oczyszczaniem powierzchni do około 80 metrów kwadratowych, co może imponować. Wbudowany wyświetlacz informuje nas o natężeniu alergenów (IAI) jak i cząsteczek (PM2.5). Skutecznie eliminuje zanieczyszczenia, takie jak bakterie czy wirusy. Dodatkowy plus jest taki, że oczyszczaczem można sterować zdalnie za pomocą smartfona, a nawilżacz może działać w trybie automatycznym, wystarczy ustalić docelowy poziom np. 40 lub 60%. Urządzenie jest wyposażone w trzy tryby pracy automatycznej oraz cztery ręczne ustawienia prędkości wentylatora. Roczne koszty użytkowania: 310 zł (filtry) + 195 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 310 m3/h

Moc 45 W

Rodzaj filtrów HEPA, Mikrofiltr, węglowy

Poziom hałasu 21 - 51 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 600 ml/h

Panasonic F-VXR70G-K – odświeżacz, oczyszczacz i nawilżacz powietrza Ocena benchmark.pl









4,6/5 Japończycy promują ten swój sprzęt jako urządzenie 3w1, całościowo poprawiające jakość powietrza w domu. Panasonic F-VXR70G-K oczyszcza je, odświeża i nawilża, wykorzystując system potrójnej filtracji, jonizację w technologii Nanoe i ewaporację. W wyniku jego działania powietrze jest wolne od pyłów, kurzu, alergenów, wirusów, bakterii, formaldehydu i nieprzyjemnych zapachów, a równocześnie nie jest suche, dzięki czemu oddycha się nim w pełni przyjemnie. Urządzenie oferuje kilka trybów działania – w najmocniejszym cechuje się bardzo wysoką wydajnością, w najsłabszym – pracą z głośnością w okolicach 18 decybeli. Roczne koszty użytkowania: 110 zł (filtry) + 240 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 371 m3/h

Moc 66 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, zapachu

Poziom hałasu 18 - 54 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 760 ml/h

Philips Dual Scan AC3858/51 – szybki oczyszczacz powietrza dla alergików Ocena benchmark.pl









4,8/5 Oczyszczacz Philips Dual Scan AC3858/51 powinien szczególnie zainteresować alergików. Otrzymał certyfikat ECARF i atest PZH, rekomenduje go także Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Wysokiej jakości filtr i cyrkulacja powietrza w 360 stopniach pozwala szybko i dokładnie pozbyć się alergenów, a także składników smogu, wirusów i bakterii oraz innych zanieczyszczeń. Model ten jest też stosunkowo cichy, bardzo stylowy, wygodny w obsłudze i całkiem oszczędny. Koszty zarówno jego zakupu, jak i eksploatacji są nieduże, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści zdrowotne. Roczne koszty użytkowania: 120 zł (filtry) + 240 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 610 m3/h

Moc 60 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 57 dB dB

Nawilżanie powietrza nie

Znaczki Super Produkt, Super Wydajność Zobacz recenzję

Sharp KC-G60EUW – wszystkomający oczyszczacz powietrza do mieszkania Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli chcesz mieć w domu naprawdę czyste powietrze, to Sharp KC-G60EUW jest urządzeniem dla ciebie. Musisz za niego zapłacić trochę więcej, ale w zamian otrzymujesz sprzęt z 6 sensorami. Na bieżąco monitorują zanieczyszczenia, zapachy, temperaturę czy wilgotność, aby stworzyć ci w mieszkaniu optymalne warunki do życia. Dodatkowo Sharp ma czujnik ruchu, dzięki czemu wykrywa, czy jest ktoś w domu czy też nie. Działa w pełni automatycznie i kompleksowo – nie tylko oczyszcza, ale też nawilża i jonizuje powietrze. Trudno tego wszystkiego nie docenić, podobnie jak bardzo niskich kosztów eksploatacji. Roczne koszty użytkowania: 75 zł (filtry) + 300 zł (prąd) Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 408 m3/h

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 24 - 53 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 600 ml/h

Na koniec chcielibyśmy też wspomnieć o oczyszczaczach marki Klarta. Polsko-chiński producent ma w swojej ofercie urządzenia, które zdecydowanie są godne polecenia, choćby ze względu na wysoką wydajność, nowoczesne rozwiązania, stylowy wygląd i atrakcyjną relację cena-możliwości. Zabrakło ich w naszym zestawieniu wyłącznie ze względu na ograniczoną dostępność.

A czy ty możesz polecić (lub odradzić) zakup jakiegoś oczyszczacza powietrza? Jeśli tak, to koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu. Wykorzystaj też tę sekcję, jeśli masz jakieś pytania.