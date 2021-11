Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, zwany również repeaterem Wi-Fi to urządzenie, które niekiedy może niskim kosztem rozwiązać nasze problemy z działaniem sieci bezprzewodowej w domu. Przygotowaliśmy dla was listę pięciu takich wzmacniaczy, które uważamy za godne zakupu.

Obecnie najpopularniejszym remedium na problemy z siecią bezprzewodową jest wymiana całego sprzętu na sieć kratową, zwaną po angielsku Mesh. Nie tak dawno temu zresztą przygotowaliśmy dla Was TOP 5 systemów Mesh. Innym, równie popularnym, sposobem jest po prostu wymiana routera na szybszy – kilka polecanych modeli wskazaliśmy Wam w ramach TOP 10 routerów do domu i małej firmy. Obie powyższe metody są jednak zwykle bardzo kosztowne, a czasami naprawdę niewiele potrzeba, aby pozbyć się problemu.

Jaki repeater Wi-Fi wybrać?

Mowa tu oczywiście o zastosowaniu repeatera sieci Wi-Fi, zwanego również wzmacniaczem sygnału. Oto lista modeli, jakie w niniejszym artykule omówimy i polecamy:

Zanim jednak przejdziemy do omówienia samych wzmacniaczy, chcemy jeszcze kilka kwestii poruszyć. Przede wszystkim warto się upewnić, czy problem z działaniem sieci nie leży po naszej stronie lub nie wynika z kiepskiej konfiguracji routera. Polecamy w tym celu zapoznać się z naszym poradnikiem dotyczącym problemów z siecią Wi-Fi. Kolejnym krokiem, który zalecamy, jest sprawdzenie czy kiepsko działającemu połączeniu z Internetem winny nie jest dostawca tegoż medium. W tym przypadku również przygotowaliśmy dla Was poradnik jak sprawdzić prędkość Internetu.

Czym kierować się przy wyborze wzmacniacza Wi-Fi?

Jeżeli wszystkie te potencjalne źródła problemu wykluczymy, a nadal Wi-Fi działa bardzo wolno lub mamy problem z zasięgiem w niektórych miejscach domu lub mieszkania, to czas rozważyć zakup wzmacniacza. Najważniejsze przy wyborze takiego sprzętu będzie rozeznanie się w naszej sytuacji i ustalenie następujących rzeczy:

Czy posiadamy infrastrukturę sieci przewodowej w naszym domu lub mieszkaniu? W jakim standardzie Wi-Fi pracuje nasz obecny router? W jakim standardzie Wi-Fi pracują nasze urządzenia odbiorcze? Jakiej przepustowości Wi-Fi oczekujemy w miejscu, w którym wzmacniacz ma pomóc? Czy dużo przemieszczamy się po całym budynku korzystając aktywnie z sieci?

Jeżeli w punkcie pierwszym odpowiedzieliśmy twierdząco, to stoimy przed znacznie prostszym zadaniem. Wystarczy bowiem nawet skromny punkt dostępowy Wi-Fi, podpięty przewodem sieciowym do naszego głównego routera, aby usunąć większość martwych stref sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie nasz wzmacniacz będzie musiał komunikować się z routerem bezprzewodowo, co wymaga już odpowiednio mocnego sprzętu oraz staranniejszego dobrania lokalizacji repeatera.

Odpowiedź na punkty 2 i 3 jest o tyle istotna, że poprawne ustalenie standardu, w jakim pracuje nasza sieć pozwoli nie tylko zaoszczędzić wydatków na zbyt mocny sprzęt, ale też pozwoli uniknąć problemów z kompatybilnością. Z drugiej strony, jeżeli ustalimy, że nasz router nadal pracuje w sieci Wi-Fi 4 (dawniej zwanej jako „N”), to zdecydowanie czas na wymianę takiej jednostki centralnej. Jeżeli korzystamy z routera, który otrzymaliśmy od dostawcy Internetu, to warto do niego skierować pytanie o dostępność szybszego modelu. W ostateczności, jeżeli nie możemy z takiego przestarzałego routera zrezygnować, to może się okazać, że najkorzystniej będzie wyłączyć w nim Wi-Fi całkowicie i zakupić zestaw Mesh typu TP-Link Deco M4, który w duecie zastąpi Wi-Fi z routera.

Routery, które otrzymujemy od dostawcy internetu często nie grzeszą wydajnością - nieraz najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie całkowicie ich modułu Wi-Fi i dołożenie zestawu punktów dostępowych

Odpowiedź na czwarte pytanie jest do pewnego stopnia powiązana z tą na pytanie nr 3 – ponieważ prędkość transmisji jest zależna jednakowo od obu stron komunikacji: punktu dostępowego i naszego urządzenia odbiorczego (laptopa/TV/telefonu). Jeżeli jednak posiadamy nowoczesny sprzęt i chcielibyśmy wykorzystać pełen potencjał łącza światłowodowego poprzez sieć bezprzewodową, to należy rozglądać się za najszybszymi wzmacniaczami na rynku. W przypadku Wi-Fi 5 będą to repeatery oznaczone jako AC 1900 i wyżej, a w przypadku Wi-Fi 6 obecnie nie ma jeszcze dużego wyboru, zatem trzeba się zadowolić standardem AX 1500.

Ostatnie pytanie tak naprawdę pozwoli nam określić, czy przypadkiem jednak nie potrzebujemy przesiadki na Wi-Fi Mesh. Mechanizm działania repeaterów zakłada podłączenie się do naszej sieci, a następnie udostępnienie dla swojego otoczenia nowej sieci Wi-Fi, z której ruch będą przekazywać bezpośrednio do routera. Oznacza to, że urządzenia, z których korzystamy tak długo będą trzymać się połączenia z jedną z tych sieci, aż całkiem nie stracą z nią kontaktu. Jeżeli podłączymy się do routera na parterze i pójdziemy do pomieszczenia, gdzie dużo mocniejszy sygnał emituje wzmacniacz, konieczne będzie ręczne wybranie nowego połączenia. W przypadku sieci Mesh problem ten nie istnieje, gdyż wszystkie punkty można traktować jako anteny jednej sieci. Namiastkę tej funkcjonalności oferują najdroższe modele klasycznych wzmacniaczy.

Jeżeli z powyższego wywodu wynika, że faktycznie repeater będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas modelami. Opiszemy po kolei egzemplarze o rosnących możliwościach, ale też rosnącej cenie.

Najtańsze wzmacniacze sygnału Wi-Fi dla podstawowych urządzeń sieciowych o małym zasięgu działania

Rok temu trochę niesłusznie całkiem pominęliśmy segment najtańszych wzmacniaczy, uznając, że zupełnie nie są przydatne dla urządzeń takich, jak laptop czy telefon, gdyż same oferują znacznie gorszy zasięg i przepustowość od nowoczesnej elektroniki. Jednakże czasem w domu posiadamy urządzenia, które dysponują bardzo ograniczonym zasięgiem lub ich położenie względem routera jest bardzo niefortunne.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro – kiedy twój Thermomix ma problem z zasięgiem Ocena benchmark.pl









4/5 Stawkę rozpoczynamy od rozwiązania, które sprawdzi się, gdy zasięg mamy raczej w całym domu, ale w niektórych jego miejscach mógłby on być lepszy. D-Link DAP zamontowany w promieniu 7-9 metrów i raczej nie więcej niż 2 ścian od naszego routera, pozwoli bez pomocy przewodów wzmocnić jego sygnał o kolejne 9-12 metrów. Przepustowość w dobrych warunkach pozwala wykorzystać połączenie internetowe do 200 Mbps w niedużej odległości od punktu dostępowego. Jeżeli wzmacniacz podłączymy przewodowo, prędkość ta spadnie do 100 Mbps, gdyż w takim standardzie zastosowano tu gniazdo Ethernet. Urządzenie posiada diody sygnalizujące siłę sygnału połączenia z routerem, co ułatwia znalezienie dobrej lokalizacji dla wzmacniacza. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

TP-Link TL-WA854RE - też słaby, ale za to ładny Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tutaj można by wskazać jeszcze kilka podobnych sprzętów, jak chociażby całkiem ładny i wygodny w obsłudze TP-Link TL-WA854RE. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te wzmacniacze Wi-Fi 4 łączy jednak wspólna cecha – nie nadają się do współczesnej elektroniki, jak telefony, tablety, telewizory czy laptopy – ich przepustowość jest zbyt mała, a zasięg nie lepszy od tego, jakim dysponują owe sprzęty. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n

Szybkość sieci WiFi 300 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

Wzmacniacze Wi-Fi, które od biedy się sprawdzą i nie kosztują majątku

TP-Link RE200 – „Wi-Fi Booster” stawiający na stylistykę Ocena benchmark.pl









4/5 Ten model to następca cenionego TP-Link TL-WA850RE. Ogólnie wybierając extender Wi-Fi z tego segmentu można liczyć na już dwuzakresową pracę. Repeater łączy się z routerem w jednym z dostępnych pasm, a drugie jest do naszej dyspozycji, co poprawia osiągi, ale ostatecznie i tak jesteśmy ograniczeni do maksymalnej przepustowości wolniejszego z łączy (zwykle 300 Mbps, oferowane przez 2,4 GHz, czyli w praktyce poniżej 150 Mbps). Dodatkowo dostępne jest złącze RJ45 o przepustowości 100 Mbps, które może działać zarówno jako źródło sygnału dla wzmacniacza, jak i dalsze jego przekazanie do urządzeń bez Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 433 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję

Repeater Wi-Fi 5 o większej przepustowości Ocena benchmark.pl









4/5 Pod względem zasady działania nie różni się od powyższego TP-Link, ale potrafi zaoferować nieco wyższy transfer dla zakresu 5 GHz, co przyda się, jeśli ma z niego korzystać więcej niż jedno urządzenie (choć nadal będzie limitowany w komunikacji z routerem do przepustowośc kabla 100 Mbps lub zakresu 2,4 GHz). Oferuje również nieco lepszy zasięg niż większość repeaterów z tego segmentu. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

TP-Link RE505X – repeater Wi-Fi 6, czyli gdy nowy router okazał się zbyt słaby Ocena benchmark.pl









4,6/5 Spopularyzowany w zeszłym roku standard Wi-Fi 6, z którego obecnie korzysta 90% nowej elektroniki, oferuje szereg usprawnień działania sieci bezprzewodowej. Wzrosła naturalnie też przepustowość i to wszystko, w niższej niż rok temu cenie, oferuje wzmacniacz TP-Link RE505X, który mieliśmy zresztą okazję testować (link do recenzji pod listą cech). To w zasadzie pierwszy od dawna wzmacniacz, który faktycznie jest w stanie zaoferować jakość połączenia na poziomie wymaganym przez dzisiejsze zastosowania (jak VOD, granie online czy praca zdalna). Posiada również możliwość podpięcia przewodem z prędkością 1000 Mbps, po skorzystaniu z którego nie będziemy widzieć różnicy między łączeniem się z routerem a wzmacniaczem. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 300, 1200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję

Netgear Nighthawk EX8000 - trzyzakresowy extender Wi-Fi 5 z wbudowanym switchem LAN Ocena benchmark.pl









4,8/5 Stawkę zamykamy modelem, który jako jedyny nie umożliwia montażu w gniazdku. Jest to trzyzakresowy wzmacniacz sygnału Netgear X6S, który do złudzenia przypomina tradycyjny router, ale nim nie jest. Co oznacza posiadanie trzech zakresów – tyle, że jeden z nich można oddelegować do niczym niezakłóconej komunikacji z routerem. Pozostałe dwa zakresy, jak w typowym routerze (2,4 GHz oraz 5 GHz) pozostają do dyspozycji użytkowników. Sam wzmacniacz pozwala też na klonowanie SSID routera, a dzięki standardowi 802.11k możliwe jest też bezproblemowe przełączanie się pomiędzy punktami. W przypadku, gdy wzmacniacz łączy się bezprzewodowo z routerem, pozostałe dwa pasma oferują nadal wydajność na poziomie drugiego z opisywanych w tym zestawieniu repeaterów, gdy ten podpięty jest do routera kablem sieciowym! Oczywiście sam wzmacniacz posiada też więcej (dodatkowo mocniejszych) anten, co pozwala mu pokryć większy obszar. W miejscu, gdzie stoi, może również pełnić funkcję switcha sieciowego, a dzięki portowi USB służyć może również do udostępniania drukarki albo dysku z danymi. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11k

Szybkość sieci WiFi 867, 1733, 400 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Jaki repeater Wi-Fi jest najlepszy?

Wzmacniacz Wi-Fi wskazany w zeszłym roku został przez Was całkowicie wykupiony i nie jest już dostępny, więc musimy wskazać w jego miejsce nową propozycję. Ponownie jednak zaznaczamy, że najlepszy z najlepszych extenderów niekoniecznie będzie dla Was tym optymalnym i podstawa to dobre określenie swoich potrzeb. Jeżeli jednak szukacie uniwersalnego i przyszłościowego rozwiązania, to TP-Link RE-505X takim właśnie będzie. Nie jest tani, ale nie zawiedzie nawet podczas transmisji filmów 4K lub podczas ważnego meczu rankingowego.

