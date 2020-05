Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, zwany również repeaterem Wi-Fi to urządzenie, które niekiedy może niskim kosztem rozwiązać nasze problemy z działaniem sieci bezprzewodowej w domu. Przygotowaliśmy dla was listę pięciu takich wzmacniaczy, które uważamy za godne zakupu.

Obecnie najpopularniejszym remedium na problemy z siecią bezprzewodową jest wymiana całego sprzętu na sieć kratową, zwaną po angielsku Mesh. Nie tak dawno temu zresztą przygotowaliśmy dla Was TOP 5 systemów Mesh. Innym, równie popularnym, sposobem jest po prostu wymiana routera na szybszy – kilka polecanych modeli wskazaliśmy Wam w ramach TOP 10 routerów do domu i małej firmy. Obie powyższe metody są jednak zwykle bardzo kosztowne, a czasami naprawdę niewiele potrzeba, aby pozbyć się problemu.

Jaki repeater Wi-Fi wybrać?

Mowa tu oczywiście o zastosowaniu repeatera sieci Wi-Fi, zwanego również wzmacniaczem sygnału. Oto lista modeli, jakie w niniejszym artykule omówimy i polecamy:

Zanim jednak przejdziemy do omówienia samych wzmacniaczy, chcemy jeszcze kilka kwestii poruszyć. Przede wszystkim warto się upewnić, czy problem z działaniem sieci nie leży po naszej stronie lub nie wynika z kiepskiej konfiguracji routera. Polecamy w tym celu zapoznać się z naszym poradnikiem dotyczącym problemów z siecią Wi-Fi. Kolejnym krokiem, który zalecamy, jest sprawdzenie czy kiepsko działającemu połączeniu z Internetem winny nie jest dostawca tegoż medium. W tym przypadku również przygotowaliśmy dla Was poradnik jak sprawdzić prędkość Internetu.

Czym kierować się przy wyborze wzmacniacza Wi-Fi?

Jeżeli wszystkie te potencjalne źródła problemu wykluczymy, a nadal Wi-Fi działa bardzo wolno lub mamy problem z zasięgiem w niektórych miejscach domu lub mieszkania, to czas rozważyć zakup wzmacniacza. Najważniejsze przy wyborze takiego sprzętu będzie rozeznanie się w naszej sytuacji i ustalenie następujących rzeczy:

Czy posiadamy infrastrukturę sieci przewodowej w naszym domu lub mieszkaniu? W jakim standardzie Wi-Fi pracuje nasz obecny router? W jakim standardzie Wi-Fi pracują nasze urządzenia odbiorcze? Jakiej przepustowości Wi-Fi oczekujemy w miejscu, w którym wzmacniacz ma pomóc? Czy dużo przemieszczamy się po całym budynku korzystając aktywnie z sieci?

Jeżeli w punkcie pierwszym odpowiedzieliśmy twierdząco, to stoimy przed znacznie prostszym zadaniem. Wystarczy bowiem nawet skromny punkt dostępowy Wi-Fi podpięty przewodem sieciowym do naszego głównego routera, aby usunąć większość martwych stref sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie nasz wzmacniacz będzie musiał komunikować się z routerem bezprzewodowo, co wymaga już odpowiednio mocnego sprzętu oraz staranniejszego dobrania lokalizacji repeatera.

Odpowiedź na punkty 2 i 3 jest o tyle istotna, że poprawne ustalenie standardu, w jakim pracuje nasza sieć pozwoli nie tylko zaoszczędzić wydatków na zbyt mocny sprzęt, ale też pozwoli uniknąć problemów z kompatybilnością. Z drugiej strony, jeżeli ustalimy, że nasz router nadal pracuje w sieci Wi-Fi 4 (dawniej zwanej jako „N”), to zdecydowanie czas na wymianę takiej jednostki centralnej. Jeżeli korzystamy z routera, który otrzymaliśmy od dostawcy Internetu, to warto do niego skierować pytanie o dostępność szybszego modelu. W ostateczności, jeżeli nie możemy z takiego przestarzałego routera zrezygnować, to może się okazać, że najkorzystniej będzie wyłączyć w nim Wi-Fi całkowicie i zakupić zestaw Mesh typu TP-Link Deco M4, który w duecie zastąpi Wi-Fi z routera.

Routery, które otrzymujemy od dostawcy internetu często nie grzeszą wydajnością - nieraz najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie całkowicie ich modułu Wi-Fi i dołożenie zestawu punktów dostępowych

Odpowiedź na czwarte pytanie jest do pewnego stopnia powiązana z tą na pytanie nr 3 – ponieważ prędkość transmisji jest zależna jednakowo od obu stron komunikacji: punktu dostępowego i naszego urządzenia odbiorczego (laptopa/TV/telefonu). Jeżeli jednak posiadamy nowoczesny sprzęt i chcielibyśmy wykorzystać pełen potencjał łącza światłowodowego poprzez sieć bezprzewodową, to należy rozglądać się za najszybszymi wzmacniaczami na rynku. W przypadku Wi-Fi 5 będą to repeatery oznaczone jako AC 1900 i wyżej, a w przypadku Wi-Fi 6 obecnie nie ma jeszcze dużego wyboru, zatem trzeba się zadowolić standardem AX 1500.

Ostatnie pytanie tak naprawdę pozwoli nam określić, czy przypadkiem jednak nie potrzebujemy przesiadki na Wi-Fi Mesh. Mechanizm działania repeaterów zakłada podłączenie się do naszej sieci, a następnie udostępnienie dla swojego otoczenia nowej sieci Wi-Fi, z której ruch będą przekazywać bezpośrednio do routera. Oznacza to, że urządzenia, z których korzystamy tak długo będą trzymać się połączenia z jedną z tych sieci, aż całkiem nie stracą z nią kontaktu. Jeżeli podłączymy się do routera na parterze i pójdziemy do pomieszczenia, gdzie dużo mocniejszy sygnał emituje wzmacniacz, konieczne będzie ręczne wybranie nowego połączenia. W przypadku sieci Mesh problem ten nie istnieje, gdyż wszystkie punkty można traktować jako anteny jednej sieci. Namiastkę tej funkcjonalności oferują najdroższe modele klasycznych wzmacniaczy.

Jeżeli z powyższego wywodu wynika, że faktycznie repeater będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas modelami. Opiszemy po kolei egzemplarze o rosnących możliwościach, ale też rosnącej cenie.

D-Link DAP-1610 - ekonomiczy wzmacniacz Wi-Fi 5









4,5/5 Ocena benchmark.pl Stawkę rozpoczynamy od rozwiązania, które sprawdzi się, gdy zasięg mamy raczej w całym domu, ale w niektórych jego miejscach mógłby on być lepszy. D-Link DAP zamontowany w promieniu 7-9 metrów i raczej nie więcej niż 2 ścian od naszego routera, pozwoli bez pomocy przewodów wzmocnić jego sygnał o kolejne 9-12 metrów. Przepustowość w dobrych warunkach pozwala wykorzystać połączenie internetowe do 200 Mbps w niedużej odległości od punktu dostępowego. Jeżeli wzmacniacz podłączymy przewodowo, prędkość ta spadnie do 100 Mbps, gdyż w takim standardzie zastosowano tu gniazdo Ethernet. Urządzenie posiada diody sygnalizujące siłę sygnału połączenia z routerem, co ułatwia znalezienie dobrej lokalizacji dla wzmacniacza. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Pokaż produkt

ASUS RP-AC66 - wzmacniacz Wi-Fi 5 o dużym zasięgu i optymalnej przepustowości









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wzmacniacz RP-AC66 od Asusa to pod wieloma względami złoty środek – otrzymujemy dwuzakresowy moduł Wi-Fi o prędkości, z jakiej korzysta większość sprzętu mobilnego, a do tego w razie potrzeby znacznego oddalenia się od routera, mamy możliwość skorzystania z gniazda Ethernet o przepustowości 1 Gbps. Sam wzmacniacz nawet działając w pełni bezprzewodowo w odległości około 10-12 metrów, umożliwi wykorzystanie łącza internetowego o przepustowości do 300 Mbps w swoim bezpośrednim otoczeniu. Podobnie jak we wcześniejszym modelu dla naszej wygody zastosowano sygnalizację diodami określającą jakość połączenia z routerem, a samo gniazdo LAN umożliwia podpięcie lokalnych urządzeń i zapewnienie im dostępu do sieci. Dodatkowo, jeżeli posiadamy już router zgodny z Roaming Assist, to nasze urządzenia będą do pewnego stopnia automatycznie przełączać się pomiędzy wzmacniaczem a routerem, gdy siła sygnału spadnie. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 450, 1300 Mb/s Pokaż produkt

TP-Link RE505X - wzmacniacz Wi-Fi 6 zgodny z OneMesh









4,5/5 Ocena benchmark.pl Standard Wi-Fi 6 dopiero zaczyna się ukazywać w nowych sprzętach, a już doczekaliśmy się wzmacniacza sygnału w tej technologii. Co prawda nie jest on równie szybki, co najwydajniejsze modele Wi-Fi 5, ale ma tę przewagę, że jest zgodny ze standardem OneMesh, dzięki czemu będzie można przełączyć go na tryb Mesh, gdy zmienimy nasz router na nowszy, zgodny z tym certyfikatem. Sam wzmacniacz oferuje przyzwoite parametry również dla Wi-Fi 5, plasując się pomiędzy poprzednio opisanym Asusem, a pierwszym na liście D-Linkiem. Szczęśliwie posiada również gigabitowe złącze LAN oraz wskaźnik jakości połączenia z routerem. Niestety cena nie wypada pomiędzy, a jednak odczuwalnie powyżej tego jak wyceniono Asusa. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 300, 1200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Pokaż produkt

TP-Link RE650 - najszybszy repeater Wi-Fi 5 do montażu w gniazdku









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kolejna pozycja ponownie trafia od TP-Link – model RE650 wyposażono w jeden z najszybszych modułów Wi-Fi 6. Oferuje on, w przypadku podpięcia do routera przewodowo, utrzymanie bezprzewodowo prędkości 1 Gbps nawet w sąsiadującym pomieszczeniu. Jeżeli skorzystamy z bezprzewodowego łączenia z naszym routerem to nadal realnie możemy liczyć na 600-700 Mbps (oczywiście pod warunkiem, że nasz router pracuje w niegorszym standardzie!). Do tego należy wspomnieć, iż RE650 jako pierwszy w tym zestawieniu oferuje wsparcie dla MU-MIMO 4x4 (poprzednie modele wspierają 2x2) – co pozwala na obsługę jednocześnie większej liczby klientów/urządzeń bez narażania się na spadek prędkości transmisji. Tutaj podobnie jak w poprzednim modelu do dyspozycji mamy bardzo intuicyjną aplikację na telefon do konfiguracji i zarządzania siecią, również zdalnie. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1733, 800 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Pokaż produkt

Netgear Nighthawk EX8000 - trzyzakresowy extender Wi-Fi 5 z wbudowanym switchem LAN









4,8/5 Ocena benchmark.pl Stawkę zamykamy modelem, który jako jedyny nie umożliwia montażu w gniazdku. Jest to trzyzakresowy wzmacniacz sygnału Netgear X6S, który do złudzenia przypomina tradycyjny router, ale nim nie jest. Co oznacza posiadanie trzech zakresów – tyle, że jeden z nich można oddelegować do niczym niezakłóconej komunikacji z routerem. Pozostałe dwa zakresy, jak w typowym routerze (2,4 GHz oraz 5 GHz) pozostają do dyspozycji użytkowników. Sam wzmacniacz pozwala też na klonowanie SSID routera, a dzięki standardowi 802.11k możliwe jest też bezproblemowe przełączanie się pomiędzy punktami. W przypadku, gdy wzmacniacz łączy się bezprzewodowo z routerem, pozostałe dwa pasma oferują nadal wydajność na poziomie drugiego z opisywanych w tym zestawieniu repeaterów, gdy ten podpięty jest do routera kablem sieciowym! Oczywiście sam wzmacniacz posiada też więcej (dodatkowo mocniejszych) anten, co pozwala mu pokryć większy obszar. W miejscu, gdzie stoi, może również pełnić funkcję switcha sieciowego, a dzięki portowi USB służyć może również do udostępniania drukarki albo dysku z danymi. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11k

Szybkość sieci WiFi 867, 1733, 400 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1 Pokaż produkt

Jaki repeater Wi-Fi jest najlepszy?

Najlepszy wzmacniacz Wi-Fi, to taki, który dopasujemy do naszych potrzeb :) Jeżeli jednak szukacie uniwersalnego rozwiązania, to z wyżej wymienionych gorąco polecamy model Asus RP-AC66. Posiada siłę sygnału porównywalną z routerami w zbliżonej cenie, a jego przepustowość idealnie pokrywa się z typowymi układami Wi-Fi stosowanymi w laptopach, czy telefonach obecnej generacji. Wybór ten będzie jeszcze lepszy, jeżeli posiadamy jeden z nowszych routerów tego samego producenta.

