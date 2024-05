Serek czy kiełbaska? Porównujemy realme 12 Pro i realme 12 Pro+

realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus to wizualnie praktycznie identyczne telefony. Na pierwszy rzut oka można nie dostrzec różnic nawet po ich uruchomieniu. Co zatem sprawia, że różnią się ceną o kilkaset złotych? Sprawdzamy, żebyście wy nie musieli.

realme wprowadziło do sprzedaży trzy tanie smartfony z serii numer 12, tworząc komplet urządzeń w cenach od kilkuset do ponad dwóch i pół tysiąca złotych. I choć te tańsze produkty są warte uwagi, wciąż nie można zapominać o tym co jest w tym roku najlepsze w tej serii, czyli realme 12 Pro - telefon z kategorii do 2000 zł, oraz realme 12 Pro Plus - telefon z kategorii do 2500 zł.

Dwa topowe modele realme (11 Pro i 11 Pro Plus) rok temu pojawiły się dopiero latem. W tym roku realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus możemy cieszyć się już od końca „zimy”, a więc zagościły one już na dobre na naszym rynku. Podobnie jak wcześniej aspirują do miana „mocnych graczy na średniej półce smartfonów”. Który z nich jednak będzie lepszym rozwiązaniem? Model z plusem czy ten bez plusa i czy na pewno są warte swojej ceny? Przekonajmy się.



Żółty kolor pudełek nie zdradza nam tego co czeka na nas w środku - w naszym przypadku realme 12 Pro ma kolor beżowy, a realme 12 Pro Plus kolor niebieski.

realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - tym razem dostajemy teleobiektyw

Otóż realme zmienił charakter telefonów pod względem fotografii. Od dawna wiadomo, że ta marka dobrze radzi sobie z jakością fotografii w segmentach niższych, ale tym razem dostajemy coś kompletnie innego niż w realme 11 Pro i realme 11 Pro Plus. Tam producent w obu modelach stawiał przede wszystkim na główny aparat. Model realme 11 Pro wyposażono w 100 Mpix sensor aparatu głównego, bez aparatu ultraszerokokątnego. realme 11 Pro Plus miał już aparat szerokokątny, a towarzyszył mu 200 Mpix aparat główny. Jednej rzeczy jednak brakowało. Teleobiektywu, który w segmencie reprezentowanym przez tę serię realme nie jest zresztą jeszcze tak powszechny. Firmy stawiają na wykorzystanie potencjału, jaki daje rozdzielczość sensora głównego aparatu, by uzyskać przyzwoity zoom cyfrowy.



realme 12 Pro po lewej i realme 12 Pro Plus po prawej.



Przednie aparaty realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus.

Tymczasem realme 12 Pro oraz realme 12 Pro Plus proponują nam oba komplet aparatów. Ultraszerokokątny, szerokokątny i teleobiektyw. Pierwszy z telefonów ma zoom optyczny x2, a drugi x3 (optyka peryskopowa), co budzi już respekt, przynajmniej na papierze.

Inne zmiany, które różnicują serię realme 11 i 12

Wizualnie seria 12 i 11 nie różnią się znacząco jedynie poza rozmieszczeniem obiektywów na wysepce na tylnej ściance telefonu. Mnie osobiście podoba się to z tegorocznych modeli, bo jest bardziej wyraziste, ale to najmniej istotna kwestia. Obudowa zyskała certyfikat IP65 i to tez jest nowość. Z mniej dobrych wiadomości, to brak ładowania 100W w modelu realme 12 Pro Plus jak w jego poprzedniku. Tym razem oba telefony mają ładowanie SuperVOOC 67W, czyli szybkie, ale już takie bardzo standardowe.

realme postanowił zróżnicować oba telefony także pod względem zastosowanego chipsetu. Poprzednio nie było różnicy, w obu urządzeniach znalazł się MediaTek Dimensity 7050. W tym roku, w realme 12 Pro mamy Quallcomm Snapdragon 6 Gen 1, a w realme 12 Pro Plus umieszczono Snapdragon 7s Gen 2. To w moim odczuciu przede wszystkim zagrywka psychologiczna, bo choć teksty pokazały, że ten drugi układ jest istotnie wydajniejszy, to w praktyce oba telefony zapewniały podobny komfort pracy, zabawy i fotografowania.

Ceny realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - jest spory rozrzut

Wiemy już jakie podstawowe różnice sprawiły, że z 11 zrobiło się 12 w tym roku, teraz przyjrzymy się obu telefonom pod różnymi względami, by sprawdzić, czy różnica w cenie ma uzasadnienie, a jeśli tak, to dla kogo.



Z każdym telefonem dostajemy plastikową osłonkę.

realme 12 Pro Plus kosztuje obecnie około 2000 do 2300 złotych za wariant 12/256 GB, a - co może być zaskoczeniem - od 2000 do 2500 złotych za wariant 12/512 GB, który jest tu najsensowniejszy, bo dzięki tak pojemnej pamięci nie trzeba się martwić o jej zapełnienie. Z kolei realme 12 Pro w wersji 12/256 GB kupimy za 1700 do 2000 złotych, zależnie od sklepu. Stąd różnica w cenie pomiędzy modelami może być znacząco odmienna, co zmusza do jeszcze bardziej rozważnego przyjrzenia się różnicom.

Wygląd realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - uważaj, by ich nie pomylić

Oba telefony są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - granatowej i beżowej. Stąd trudno je rozróżnić na pierwszy rzut oka, szczególnie, gdy oba są tego samego koloru. Podobnie jak rok temu mamy tylną ściankę udającą skórzane wykończenie ze złotym paskiem przebiegającym przez środek (mnie akurat nie do końca przypada ten pomysł do gustu), ale tym razem nie ma wersji z plastikowym wykończeniem

Jedyną różnicą wyglądzie jest opis aparatów i wygląd teleobiektywu. Umieszczone są one w tradycyjny sposób, w trzech z czterech oczek na okrągłej wysepce. W realme 12 Pro mamy napis 20x, a w realme 12 Pro Plus napis 120x, co sugeruje lepsze możliwości zoomowania cyfrowego. Z bliska widać też, że teleobiektyw x3 w tym drugim telefonie ma prostokątną aperturę, bo jest peryskopowy.

Do jakości wykonania nie można mieć tu żadnych zastrzeżeń, realme zastosowało podobnie jak rok temu ekran nieznacznie zakrzywiony na krawędziach, lekko zaokrągloną ramkę na krawędzi przypominającą obłą literę X, a także podobnie jak ekran zakrzywioną tylną ściankę. Gdyby nie wysepka, przód i tył byłyby prawie symetryczne. W sumie, kiedyś tak wyglądał prawie każdy flagowiec, tyle, że nie był tak smukły, no i ramka nie była plastikowa.

Z wyglądu, niezależnie od modelu, posiadacz powinien być bardzo zadowolony.

Specyfikacja realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - podobnie, ale nie tak samo

Poniżej porównanie specyfikacji realme 12 Pro Plus i realme 12 Pro, które dostępne są w Polsce. Jeśli wierzycie przede wszystkim tabelkom, to w tym przypadku jest to dobre podsumowanie różnic.

Model realme 12 Pro 5G realme 12 Pro Plus 5G System operacyjny Android 14 z realme UI 5.0 (GMS) Wyświetlacz » 6.7" AMOLED

» 2412 x 1080 pikseli

» 800 nit (950 nit max)

» 120 Hz Procesor Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)

Adreno 710 Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm)

Adreno 710 Pamięć » 12 GB RAM

» 256 GB » 8, 12 GB RAM

» 256, 512 GB Aparaty fotograficzne » 50 Mpix / 26 mm f/1.8 / sensor 1/2 cala / PDAF i OIS

» 32 Mpix 47mm f/2.0 / PDAF, OIS (zoom x2)

» 8 Mpix 16mm f/2.2 (ultraszeroki)

» 16 Mpix f/2.4 (przód)

» wideo 4K/30p (główny, tele)

» wideo 1080/30p (ultraszeroki, przód) » 50 Mpix / 24 mm f/1.8 / sensor 1/1,56 cala / PDAF i OIS

» 64 Mpix 71mm f/2.8 / PDAF, OIS (zoom x3)

» 8 Mpix 16mm f/2.2 (ultraszeroki)

» 32 Mpix f/2.4 (przód)

» wideo 4K/30p (główny, tele)

» wideo 1080/30p (ultraszeroki, przód) Bateria » 5000 mAh

» ładowanie przewodowe 67W SuperVOOC

» brak ładowania zwrotnego / bezprzewodowego Biometria czytnik linii papilarnych pod ekranem Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, 5G, dual SIM, GPS Wodoszczelność IP65 Dźwięk / złącza stereo / USB typu C 2.0 Wymiary (bez wysepki foto) 161.5 x 74 x 8.8 mm Waga 190 g 196 g

Ekran i dźwięk realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - tu nie ma co dyskutować

Oba smartfony zapewniają takie samo doświadczenie pod względem obrazu i dźwięku. Ekrany są delikatnie zakrzywione na lewej i prawej krawędzi, a dość wąskie ramki potęgują wrażenie pracy z wysokiej jakości panelem. Ten najlepiej sprawdza się w przypadku treści sRGB, bo tam precyzja odwzorowania kolorów jest wysoka i dla typowego użytkownika realme 12 Pro lub realme 12 Pro+ nie trzeba nic więcej. Najlepiej korzystać wtedy ze trybu barw - Naturalny. Tryb domyślnie aktywny, czyli Żywy, który lepiej sprawdzi się przy oglądaniu np. filmów wprowadza już spore błędy. Jednakże wciąż akceptowalne i gwarantujące pozytywne wrażenia. Bardziej doskwierający może być brak wsparcia dla HDR w aplikacjach VoD. O tyle to przykre, że panele wspierają HDR domyślnie, co widać podczas przeglądania zdjęć, które wyglądają często lepiej niż na ekranie komputera lub telefonu bez wsparcia HDR.



Jak widać, kolory w obu przypadkach są identyczne.



Różnice w temperaturze kolorów na zdjeciach wynikają nie z różnic we własnościach wyświetlaczy, a innych temperaturach barw na zarejestrowanych zdjęciach.

Szczytowa jasność panelu w obu telefonach nie jest jednak superwysoka. Oczywiście z perspektywy HDR, bo ogólnie są to panele jasne, które na słońcu przyzwoicie sobie radzą, bo tryb automatyczny podbija jasność do 870 nit (maksymalna zmierzona wartość). Maksymalna jasność w trybie ręcznym to z kolei 456 nit (100% białego ekranu) lub 515 nit (15% białego ekranu). Oba panele wspierają 120Hz odświeżanie, ale nie jest to odświeżanie dynamiczne, a przełączane jedynie pomiędzy 60, 90 a 120 Hz. Jeśli zależy nam na 120 Hz to warto wymusić tę częstotliwość, bo wtedy panele trzymają się jej w dużej liczbie przypadków.

Ogólnie rzecz ujmując, seria realme 12 Pro otrzymała bardzo solidne wyświetlacze AMOLED, ale bez błysku, który by je wyróżnił na tle konkurencji. Na pozytywną ocenę zasługuje także dźwięk z wbudowanych głośniczków stereo i śmiem uważać, że jest to jedno z lepszych brzmień w klasie cenowej jaką reprezentują oba telefony. Brakuje im oczywiście do najlepszych, jednakże zadowolenie użytkownika jest gwarantowane.

Wydajność realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - różnica jest, ale czy ją poczujesz

Oba smartfony nie są tytanami wydajności, nawet z perspektywy testów syntetycznych chciałoby się mieć coś więcej. Różnica w wydajności pomiędzy telefonami jest, ale w praktyce zarówno Snapdragon 6 Gen 1 (realme 12 Pro) jak i Snapdragon 7s Gen 2 (realme 12 Pro Plus) w połączeniu z realme UI 5.0 (Android 14) zapewniają podobną (czyli dobrą) płynność działania interfejsu i oprogramowania.

Wyniki benchmarków realme 12 Pro Plus:

2.9 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 44659 GFXBench T-Rex 60 kl/s SunSpider JavaScript 332 ms GFXBench Manhattan 57 JetStream 138 3DMark (Sling Shot) 5967 GFXBench T-Rex Offscreen 123 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 72 kl/s AnTuTu 10 673333 pkt 3DMark Wild Life Extreme 805 6.7 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2400 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2412 px Waga 196 g 6.4 Bateria Bateria - internet 900 min. Bateria - filmy 1440 min. 7.6 Ocena subiektywna Jakość filmów 4.2 Jakość zdjęć 4.4 Jakość wykonania 4.7

Wyniki benchmarków realme 12 Pro:

2.7 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 41370 GFXBench T-Rex 60 kl/s SunSpider JavaScript 337 ms GFXBench Manhattan 53 JetStream 147 3DMark (Sling Shot) 5546 GFXBench T-Rex Offscreen 104 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 62 kl/s AnTuTu 10 588668 pkt 3DMark Wild Life Extreme 615 6.6 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2412 px Waga 190 g 5.8 Bateria Bateria - internet 850 min. Bateria - filmy 1270 min. 7.3 Ocena subiektywna Jakość filmów 3.9 Jakość zdjęć 4.2 Jakość wykonania 4.7

realme UI 5.0 to w zasadzie identyczna platforma systemowa jak ta stosowana w telefonach OPPO czy OnePlus. Oprogramowanie na obu telefonach jest prawie identyczne, niektóre opcje są tylko inaczej zagłębione w ustawieniach menu. Jedyną istotną różnicą jest brak możliwości zalogowania się na konto realme w realme 12 Pro i skorzystania z opcji indywidualizacji OMOJI (graficzny awatar). Dopiero przy bardziej wymagających zastosowaniach, chipset napędziający model Plus będzie trochę skuteczniejszy. Jednak różnica nie jest aż tak duża, o ile w ogóle dostrzegalna, jak sugeruje to nazewnictwo zastosowanych układów.

Pamięć nie jest tu szczególnie wąskim gardłem, choć nie bije rekordów wydajności, a jej osiągi należałoby zaliczyć do słabszych niż średnia. realme 12 Pro Plus ma przewagę za sprawą dostępności wersji z 512 GB pamięcią masową, podczas gdy w realme 12 Pro dostaniemy najwyżej 256 GB. Ponieważ w obu telefonach brak slotu na karty SD, to dla wielu użytkowników rozmiar wbudowanej pamięci będzie istotny. W obu telefonach po pierwszym uruchomieniu system i dodatkowe oprogramowanie zajmą około 21-23 GB (dodatkową pamięć połyka rozszerzenie RAM, które może wynieść nawet 12 GB).

Czas pracy realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - drobne wskazanie na wyższy model

Oba telefony wyposażono w akumulator 5000 mAh i wsparcie ładowania SuperVOOC 67W - ładowarka znajduje się w zestawie. Producent nie mieszał tu nic w oprogramowaniu sterującym, więc każdy z obu telefonów naładuje się w tym samym czasie.

Pełne naładowanie zajmuje około 50 minut. Natomiast już po 10 minutach mamy ponad 30 procent energii co z nawiązką wystarczy na niezbyt intensywne używanie telefonu przez cały dzień. Po 30 minutach ładowania jest to już 70%, a potem szybkość ładowania nieznacznie zwalnia.

Czas pracy różni się nieznacznie na korzyść realme 12 Pro Plus. Jednakże oba telefony wytrzymają cały dzień intensywnego użytkowania (zależnie od scenariusza SOT może wynieść od 6 do 10 godzin, z tym że nawet przy fotografowaniu jest to wysoka wartość), więc ta różnica bardziej uwidoczni się w czasie, gdy urządzenia są w stanie spoczynku. Wtedy ten wyższy model faktycznie trochę wolniej się rozładowuje.

Oba telefony można zostawić włączone na kilka dni, a energii i tak ubędzie co najwyżej kilkanaście procent.

Fotografowanie realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - jest różnica, która może grać rolę

Zestaw aparatów w obu telefonach jest podobny, jednak różnią się one parametrami. Różnice widac także w wysokości tylnej wysepki z aparatami, która w realme 12 Pro Plus jest trochę wyższa. I tenże smartfon jest na papierze lepiej wyposażony. Zobaczmy jak przekłada się to na praktykę.



Po lewej ekrany aplikacji aparat dla realme 12 Pro, po prawej dla realme 12 Pro Plus, i predefiniowane ogniskowe aparatów.

W przypadku ultraszerokiego kąta, oba telefony zapewniają identyczne efekty zarówno za dnia jak i nocą, więc nie ma się tu co rozwodzić. Ten ultraszeroki kąt, choć o niewielkiej rozdzielczości 8 Mpix, jest niezły jak na tę klasę telefonów.



Zdjęcia wykonane na ultraszerokim kącie widzenia. Po lewej realme 12 Pro, po prawej realme 12 Pro Plus.

Aparaty główne różnią się nieco rozmiarem sensora, co przekłada się tez na nieco inną domyślną ogniskową. W realme 12 Pro mamy odpowiednik 26 mm, a w realme 12 Pro Plus odpowiednik 24 mm. Rozdzielczość sensora to 50 Mpix i uśredniając wyniki, oba telefony wypadają tu ponownie podobnie, za dnia jak i nocą. Jednak nie ma tu reguły, czyli fotografie tego samego motywu wykonane jedna po drugiej mogą przemawiać na korzyść raz jednego, raz drugiego telefonu.



Zdjęcia z głównego aparatu. Po lewej realme 12 Pro, po prawej realme 12 Pro Plus.

Zdjęcia są mocno wyostrzone, co jest typowe w tym przedziale cenowym, ale nie przesadnie, więc niezależnie od telefonu zdjęcia z głównego aparatu będą się podobać. Choć jest tu niuans, polegający na różnym oddaniu barw. Przy fotografowaniu w trybie Zdjęcie, aparat realme 12 Pro daje fotografie o bardziej zielonej tincie, aparat z realme 12 Pro Plus wpada w czerwienie. Efektem może być lepsze odwzorowanie niebieskich barw w tym pierwszym. Wspomniany brak reguły co do jakości zdjęć dotyczy także odwzorowania barw, które czasem mogą być zinterpretowane kompletnie na odwrót w jednym i drugim telefonie. Te różnice choć zauważalne nie są różnicami, które determinują ocenę pracy głównego aparatu.



Zdjęcia z głównego aparatu pokazujące różnice w tonacji koloru. Po lewej realme 12 Pro, po prawej realme 12 Pro Plus.

Pole do popisu w przypadku realme 12 Pro Plus pojawia się, gdy sięgniemy po teleobiektyw. Zoom optyczny x3 ma bardzo duży potencjał, na dodatek rozdzielczość sensora dwa razy większa niż w zoomie x2 (sam sensor też jest większy), który ma realme 12 Pro, także się przydaje. Jest to szczególnie dobrze widoczne, gdy każdy z telefonów ustawimy na zoom przekraczający optyczną ogniskową teleobiektywu. Przy fotografowaniu na zoomie pomiędzy x1 a x3 trudno wskazać tu zwycięzcę, ale na x3 i powyżej, realme 12 Pro Plus wyróżnia się nie tylko w swojej serii, ale też wśród konkurencji.



Zoom x3. Po lewej realme 12 Pro, po prawej realme 12 Pro Plus.



Maksymalny zalecany zoom cyfrowy. Po lewej realme 12 Pro (zoom x4), po prawej realme 12 Pro Plus (zoom x6).

realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus reklamowane były jako mistrzowie portretu. Istotnie oba telefony dobrze radzą sobie w tej domenie i jeśli mowa efektach końcowych trudno wskazać tu jednoznacznie zwycięzcę. Odmienna kolorystyka ujęć jest tu najbardziej istotną różnicą pomiędzy telefonami.



Zdjęcia portretowe. Po lewej realme 12 Pro, po prawej realme 12 Pro Plus.

Oba smartfony nie są mistrzami makro, ale warto użyć teleobiektywu fotografując z bliska, bo nie jest to w żadnym wypadku marny pseudomakro obiektyw. realme 12 Pro Plus ma przewagę w tym przypadku jeśli chodzi o zbliżenie, ale pod względem czystości zdjęcia realme 12 Pro wypada lepiej.

Pozostaje jeszcze aparat selfie. Ten w realme 12 Pro Plus ma większą rozdzielczość, ale to nic, gdy porównamy detaliczność fotografii. Fotografia selfie okazuje się tą, w której przypadku lepiej postawić na model realme 12 Pro. Jednakże podobnie jak w przypadku zdjęć z głównego aparatu i portretowych mamy tu różne odwzorowanie kolorów i ta różnica może być istotniejsza niż dodatkowe detale, które widać dopiero na powiększeniu kadru.



Zdjęcia selfie z przedniego aparatu. Po lewej realme 12 Pro, po prawej realme 12 Pro Plus.

Filmowanie realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus - tu wybór jest oczywisty

W przypadku zdjęć, w wielu sytuacjach zauważalność różnicy pomiędzy realme 12 Pro i realme 12 Pro Plus była dyskusyjna, ale w dziedzinie wideo nie ma wątpliwości. Filmy z ultraszerokokątnego aparatu są takie same niezależnie od telefonu, czyli mniej niż bardzo przeciętne i jedynie w 1080/30p. Za to w przypadku głównej kamery, przewaga realme 12 Pro Plus jest niewątpliwa. Filmy z realme 12 Pro wyglądają na bardziej zaszumione, a także są mniej detaliczne, nawet jeśli filmujemy w maksymalnej dostępnej rozdzielczości 4K/30p przy dobrym oświetleniu. To samo tyczy się nagrań z teleobiektywu, choć on sam nawet w realme 12 Pro Plus nie jest już tak dobry przy wideo jak podstawowy aparat.

Serek czy kiełbaska, czyli który smartfon wybrać?

Okazuje się, że oba telefony mogą zadowolić sporą grupę odbiorców, a ich ceny nie są szczególnie wygórowane, choć na pewno nie stanowią one jedynego słusznego wyboru w kategorii. Świadczy o tym choćby wydajność chipsetu - jeśli stawiacie na ten komponent telefonu, to w podobnej cenie są znacznie wydajniejsze urządzenia. Podobnie, jeśli oczekujecie wyższej niż standardowe FullHD+ w przypadku ekranu, to również są na rynku alternatywy.



realme 12 Pro Plus (po lewej) i realme 12 Pro - prawie identyczne nie tylko wyglądem, a jednak ten niebieski kusi bardziej.

Wybór sprowadza się do klasycznego dylematu „serek czy kiełbaska”, w którym drobne różnice w gustach odbiorcy wpłyną na ostateczną decyzję zakupową. O ile oczywiście realme jest marką, którą lubicie, a środowisko robocze realme UI wam pasuje.

realme 12 Pro i realme 12 Pro + są telefonami, przy których powstawaniu producent nie kombinował znacząco. To produkty, które zadowolą użytkownika, choć w wielu aspektach nie wnoszące czegoś wyjątkowego. Pozytywnie wyróżniają się cechami foto - szczególnie realme 12 Pro Plus ze swoim optycznym zoomem x3, wydajnością akumulatora i wyglądem.

Tym co w największym stopniu przemawia na korzyść realme 12 Pro Plus względem realme 12 Pro jest lepszy podsystem foto-wideo na zoomie x3 i większym, a także bezwzględnie lepsze wideo oraz minimalnie lepsze gospodarowanie energią. Ograniczając się do aparatu selfie, głównego i ultraszerokokątnego w przypadku zdjęć znaczącej różnicy nie widać, a nawet realme 12 Pro może wypaść czasem lepiej (inna kolorystyka zdjęć).



realme 12 Pro Plus (po prawej) w łącznym rozrachunku radzi sobie lepiej niż realme 12 Pro. Jednakże ta różnica nie zawsze jest widoczna i nie każdy będzie jej potrzebował.

Jeśli te różnice warte są według was dopłacania kilkuset złotych lub nie zależy wam na zoomie x3 i jak najlepszym wideo, a telefon i tak ładujecie średnio co 1,5 dnia, to już wiecie co wybrać. I takim wnioskiem kończymy to porównanie dwóch najwyżej pozycjonowanych smartfonów z rodziny realme 12.

Opinia o realme 12 Pro 5G [Niebieski] Plusy atrakcyjny wygląd i dobra jakość wykonania,

solidny ekran AMOLED,

dobry dźwięk stereo,

dobre zdjęcia z głównego aparatu i tele,

przyzwoite zdjęcia z ultraszerokiego kąta,

dobre zdjęcia selfie z przedniego aparatu,

ładowanie SuperVOOC 67W,

bardzo dobry czas pracy na akumulatorze. Minusy przeciętna wydajność chipsetu,

nie najlepszej jakości wideo, nawet w 4K,

słabe wideo z ultraszerokiego kąta,

słabsze ładowanie niż w realme 11 Pro Plus.

Podzespoły: 4.0 / 5.0

Pamięć: 4.1 / 5.0

Audio: 4.2 / 5.0

Ekran: 4.4 / 5.0

Aparaty: 4.2 / 5.0

Bateria i ładowanie: 4.4 / 5.0

Wykonanie: 4.6 / 5.0



Ocena łączna realme 12 Pro 82% 4.1/5

Opinia o realme 12 Pro+ 5G [Złoty] Plusy atrakcyjny wygląd i dobra jakość wykonania,

solidny ekran AMOLED,

dobry dźwięk stereo,

dobre zdjęcia z głównego aparatu

bardzo dobry teleobiektyw x3,

przyzwoite zdjęcia z ultraszerokiego kąta,

dobre wideo z głównego aparatu,

ładowanie SuperVOOC 67W,

wariant z pamięcią 512 GB,

bardzo dobry czas pracy na akumulatorze. Minusy przeciętna wydajność chipsetu,

selfie gorsze niż w modelu Pro,

słabe wideo z ultraszerokiego kąta,

wolniejsze ładowanie niż w realme 11 Pro Plus.

Podzespoły: 4.1 / 5.0

Pamięć: 4.2 / 5.0

Audio: 4.2 / 5.0

Ekran: 4.4 / 5.0

Aparaty: 4.4 / 5.0

Bateria i ładowanie: 4.4 / 5.0

Wykonanie: 4.6 / 5.0



Ocena łączna realme 12 Pro Plus 86% 4.3/5

