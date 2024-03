Smartwatche stają się nieodłącznym elementem naszej codzienności, pełniąc rolę nie tylko praktycznego gadżetu, ale również osobistego asystenta. Wybór odpowiedniego modelu może być wyzwaniem, ale także źródłem wielu korzyści.

W przypadku smartwatchy marki Kiano, warto zwrócić uwagę na różnorodność modeli, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych grupach odbiorców. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie lub dla bliskich. Oferowane funkcje i stylowe wzornictwo sprawiają, że są one atrakcyjną opcją dla osób poszukujących praktycznego, funkcjonalnego i jednocześnie stylowego smartwatcha. Jaki zegarek wybrać dla dziecka, a jaki dla kobiety? Czy urządzenie poniżej 400 zł jest w stanie spełnić oczekiwania osób aktywnie trenujących sport?

Kiano Watch Sport – twardy jak ty

Biegasz? Trenujesz? Jesteś aktywny? A może chciałbyś zacząć? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś „tak”, to zainteresuj się tym zegarkiem. Kiano Watch Sport bardzo dobrze wpisuje się w aktywny tryb życia, w każdym aspekcie swojej konstrukcji, poczynając od samej budowy.

To sprzęt, który idealnie odnajdzie się w życiu aktywnego mężczyzny – od wstrząsów i uderzeń podczas prac w warsztacie, deszcz i rozlane płyny podczas wypadów w teren aż do typowego dla facetów porzucania rzeczy gdzie popadnie – ten zegarek ma nie tylko klasę wodoodporności IP68, ale też przeszedł testy odporności, pracy w wysokiej (do 55 stopni!) i niskiej (-30 stopni) temperaturze, a także w zabójczej dla elektroniki słonej mgle i parnym klimacie, czyli np. w trakcie wyprawy do jednego z krajów Azji.

Od strony możliwości dostajesz pełen zestaw czujników, włącznie z odbiornikiem GPS, pozwalających na mierzenie osiągnięć sportowych, kontrolowanie postępów w treningach i dzielenie się wynikami z kolegami. Z Kiano Sport możesz też zadbać o ważną dla formy jakość snu i monitorować stan zdrowia, żeby wiedzieć, kiedy jesteś u szczytu możliwości. Wszystko to zostało opakowane w obudowę o bardzo mocnej, wyrazistej stylistyce, świetnie pasującej do sportu i aktywności terenowych.

Kiano Watch Style – twój styl bez kompromisów

Myślę, że niemal każda kobieta marzy o dobrym duszku, który byłby jej przyjaciółką, powierniczką i wsparciem we wszystkim, co robi. Technologia pozwala spełnić takie marzenie. Z Kiano Watch Style nie da się co prawda porozmawiać o tym, jak mija dzień w pracy, ale można zdać się na niego w kwestii przekazywania powiadomień o wiadomościach i połączeniach oraz przypomnień o spotkaniach. Jak dobra asystentka robi to dyskretnie, ale niezawodnie, dając ci w ten sposób więcej wolnego czasu.

Czasu, który możesz spędzać na dbaniu o swoją kondycję i osiąganiu kolejnych celów. Nie wiesz jakich? Niczym najlepsza przyjaciółka z siłowni Kiano Watch Style poprowadzi cię przez treningi, monitorując osiągnięcia i stawiając kolejne wyzwania. Po treningach też możesz liczyć na wsparcie i radę: analiza snu pokaże, w jaki sposób możesz regenerować się szybciej i lepiej wysypiać.

Do twojej dyspozycji jest też cały szereg aplikacji, które pomogą ci zrelaksować się i złapać oddech. Z zegarka możesz sterować odtwarzaniem muzyki, przeglądać zdjęcia, a nawet czytać e-booki. Nie musisz się martwić wygodą obsługi tego wszystkiego, bo dostępne jest sterowanie głosowe – wystarczy, że wypowiesz komendę.

No i najważniejsze – ten zegarek to prawdziwa biżuteria. Delikatna, pięknie wykonana obudowa Kiano Watch Style urzeka od pierwszego spojrzenia, a żeby łatwiej było ci dopasować ten technologiczny klejnot do każdej stylizacji, do dyspozycji masz zarówno doskonałą na wieczór złotą bransoletę z kunsztownej, metalowej plecionki, jak również pasek z białej, ekologicznej skóry, w sam raz do pracy czy na spotkanie. Ambasadorką nowej kolekcji smartwatchy marki Kiano jest dziennikarka Agnieszka Hyży.

Kiano Watch Venus – znajdź czas dla siebie

W eleganckiej, subtelnej obudowie smartwatcha Kiano Watch Venus mieści się ogromna porcja technologicznej magii, której przeznaczeniem jest ułatwienie życie każdej kobiecie. Powiadomienia o przychodzących wiadomościach, e-mailach i wpisach na social mediach wyświetlane dyskretnie na nadgarstku pozwalają być na czasie i kontrolować sytuację, ale bez konieczności odrywania się od tego, co się w danej chwili robi. A kiedy przyjdzie pilne połączenie, można je odebrać natychmiast, wprost z zegarka.

Zestaw wyrafinowanych czujników daje kontrolę także nad tym, co dzieje się w organizmie użytkownika. Możliwość mierzenia poziomu nasycenia krwi tlenem, kontroli pulsu i EKG, a także sprawdzania zmian ciśnienia pozwala na świadome dbanie o swoje zdrowie. Oprócz dosłownego trzymania ręki na pulsie swojego organizmu, Kiano Watch Venus umożliwia zebranie wiedzy o swoim śnie, dzięki czemu można nauczyć się lepiej sypiać i wypoczywać.

Każda kobieta ma wiele twarzy, więc nie bez przyczyny możesz nosić Kiano Watch Venus na delikatnej, złotej bransolecie, która czyni go doskonałym dodatkiem do każdej eleganckiej stylizacji, albo na silikonowym pasku w kolorze przygaszonego różu, zmieniającym zegarek w wygodnego i efektywnego towarzysza treningów. Kiedy dbasz o kondycję, Kiano Watch Venus będzie mierzył ci tętno, wyznaczał cele i pokazywał poziom ich realizacji, wreszcie pozwalał kontrolować postępy na drodze do idealnej formy.

Watch Joy – radość i bezpieczeństwo

Co byś chciał dać swoim dzieciom? Myślę, że dla większości z nas odpowiedzią byłyby radość i bezpieczeństwo – dwa słowa, które mieli w myślach projektanci zegarka Kiano Joy. Radość jest oczywista – mieć smartwatcha po prostu jest fajnie! Zegarek jest optymalnej wielkości, z wymiennymi nakładkami na kopertę, które pozwalają zmienić kolor w zależności od pomysłu dziecka, i wygodnym elastycznym paskiem, który zapina się tak łatwo, że poradzą sobie z tym małe rączki.

Na dużym ekranie Kiano Watch Joy można zmieniać kolorowe tarcze, w systemie dostępne jest sześć prostych gier, a wbudowany aparat pozwala w każdej chwili zrobić zdjęcie tego, co fascynujące i ciekawe, a potem wysłać je mamie. Można także do niej zadzwonić, również z transmisją wideo – wszystko to dzięki łączności LTE. I tu wkracza bezpieczeństwo. Bo chociaż wysyłanie zdjęć czy wideorozmowy są dla dziecka zabawą i przyjemnością, pozwalają także pomóc mu w razie problemów, zobaczyć, na czym polegają, pocieszyć, wesprzeć i poinstruować. Aby smartwatch Kiano Joy pełnił funkcję telefonu poza domem, należy dokupić kartę nano sim – taką samą jak w abonamencie do smartfonów.

Rodzice mogą też sprawdzać, gdzie dziecko w danym momencie się znajduje (wystarczy pobrać aplikację na telefon SeTracker2 w wersji na Android i Apple i sparować ją z zegarkiem), dzięki funkcji Geo Ogrodzenie można wyznaczyć bezpieczną strefę zabawy, a jeśli dziecko opuści wyznaczony obszar, rodzic otrzyma automatyczne powiadomienie. Kiano Watch Joy umożliwia również prowadzenie rozmowy jak telefon komórkowy, a jeśli dziecko nie odbierze, to zegarek udostępnia opcję słuchania tego, co dzieje się w jego otoczeniu. Obsługa nie jest trudna nawet dla młodszego użytkownika, ponieważ są proste przyciski jak SOS i miejsce na wgranie kilku najważniejszych kontaktów – np. do rodziców czy dziadków.

Kiano Watch Elegance – moc i elegancja

Tak, także dla mężczyzny zegarek to nie tylko urządzenie, lecz również akcesoria dopełniające stylizację. Kiano Watch Elegance jest jednym i drugim, zarówno ułatwiającym życie sprzętem, jak i bardzo osobistym elementem twojego wizerunku. To widać na pierwszy rzut oka: ten zegarek wygląda niebanalnie i intrygująco, odbiegając od tego, co oferuje większość męskich smartwatch ze sportowym zacięciem.

O mocy mówi tak kształt i styl koperty, jak i użyta do jej konstrukcji stal, podczas gdy elastomerowy pasek zapewnia wygodę i łatwość utrzymania. Drugi pasek w zestawie jest z naturalnej skóry, dzięki czemu nadgarstek się nie poci, AMOLED-owy ekran o średnicy 1,45" jest jasny i czytelny nawet w pełnym słońcu, a ponad 1000 dostępnych tarcz umożliwia dobranie takiej, która najlepiej pasuje do nastroju, stylu i okoliczności.

Wygląd nie kłamie – Kiano Watch Elegance jest odporny na warunki środowiska zgodnie ze standardem IP68, co oznacza pełną pyło- i wodoszczelność, włącznie z pływaniem. To przydaje się podczas wyjazdów terenowych i treningów, do których można używać wbudowanych funkcji sportowych, śledzących osiągane wyniki, podpowiadających dalsze cele i umożliwiających dzielenie się osiągnięciami ze znajomymi, w tym przez bardzo ciekawą funkcję dynamicznej wizualizacji 3D przebytej trasy, która z automatycznie dodaną muzyką wygląda niemal jak teledysk.

Ale Kiano Watch Elegance to także potężna dawka technologicznej inteligencji. Powiadomienia, sterowanie muzyką, odbieranie połączeń wprost na zegarku – to tylko namiastka jego możliwości. W codziennym użytkowaniu bardzo przydatne może się okazać sterowanie za pomocą komend głosowych oraz obsługa gestów, a prawdziwą nowinką jest dostęp do Chata GPT.

Smartwatche dla każdego – które wybierzesz?

Jak widać, nie trzeba wydawać fortuny, żeby móc korzystać z zaawansowanych rozwiązań, jakie dają nowoczesne smartwatche. Za całkiem rozsądne pieniądze są dostępne urządzenia oferujące funkcje, stylistykę i wyposażenie dopasowane do potrzeb całej rodziny. Którekolwiek wybierzesz, z pewnością będą służyły długo, ułatwiały życie i pomagały dbać o zdrowie.

