Jaki tablet kupić? Ranking tabletów 2022

Oto ranking najlepszych tabletów marki Apple oraz z Androidem. Modele te wyróżniają się wydajnością, funkcjonalnością, jakością wykonania lub unikalnymi rozwiązaniami. Są to godne polecenia tablety do filmów, gier i pracy czy nauki.

Najlepsze tablety to bardzo praktyczne urządzenia

Dlaczego w ogóle kupować tablet? Przede wszystkim dlatego, że dobry tablet może w wielu przypadkach uzupełnić, a nawet zastąpić lekkiego laptopa. Chociaż przez dłuższy czas mówiło się, iż tablety powoli przechodzą w zapomnienie, pandemia pokazała nam, że mogą być bardzo przydatne. Nieprzypadkowo sprzedaż tego typu urządzeń podskoczyła po raz pierwszy od bardzo dawna właśnie w ostatnim okresie.

Idealnym przykładem bardzo funkcjonalnego modelu jest iPad Pro z opcjonalną, podświetlaną klawiaturą Magic Keyboard. Jasne, że za taki duet zapłacimy wiele, ale to propozycja dla firm lub zamożniejszych użytkowników domowych, którzy oczekują najlepszego działania i najwyższego komfortu pisania. Na szczęście dobre tablety z klawiaturą poza Apple oferuje m. in. Samsung i Huawei oraz oczywiście Microsoft w swoich modelach z systemem Windows.

Osobom kreatywnym mogą przydać się tablety z rysikami, piórka uzupełniane przez odpowiednie oprogramowanie zapewniają wiele dodatkowych możliwości. Do tego można też dodać zaawansowane funkcje rozszerzonej rzeczywistości (AR). Szybkie szkice, projekty, notatki, a nawet modele 3D lub projektowanie wnętrz - wszystko to może ułatwić tablet z najwyższej półki.

Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Duży tablet jest dobry do oglądania filmów, a wiele osób lubi też grać na tego typu urządzeniu, a nawet czytać e-booki. W przypadku chęci konsumpcji multimediów dobrze jest sprawdzić, czy urządzenie posiada też głośniki stereo.

Wiele osób kupuje też tablet dla dziecka. Zwyczajnie po to, żeby zająć je filmami i grami w samochodzie, pociągu, samolocie lub w domu. Obecnie tablet może być pomocy również w przypadku e-lekcji i nauce w domu. Dziecku nie będzie potrzebny iPad Pro lub Surface Pro, tu sprawdzi się tańszy tablet. Jaki konkretnie? Przygotowaliśmy tablet ranking 2022, czyli zestawienie, w którym uwzględniliśmy najlepsze polecane tablety. Oczywiście dominują tu droższe konstrukcje, a staraliśmy się wybrać również coś dla mających nieco mniej zasobne portfele.

Dobry tablet z Androidem, Windows czy iPad?

Dobry tablet z Windowsem po podłączeniu klawiatury działa tak jak zwykły laptop. Można na nim korzystać z tych samych aplikacji i sterowników, co na komputerze. Zazwyczaj można też liczyć na długoterminowe wsparcie pod względem aktualizacji. To duże zalety dla firm i nie tylko.

Jeśli chcesz, by obsługa dotykowa Twojego tabletu była bardzo wygodna, intuicyjna i niesłychanie szybka, a przy okazji oczekujesz, że będzie on dostawał wszystkie nowe aktualizacje przez kilka lat, to kup iPada. Komfort obsługi stoi tutaj na najwyższym poziomie, a wybór dobrych aplikacji i akcesoriów jest duży. Cena wcale nie musi być bardzo wysoka, bo podstawowa wersja iPada kosztuje około 1700 zł, a na przykład do nauki i Internetu, a nawet grania będzie on absolutnie wystarczający.

Jeśli używasz telefonu z Androidem i chcesz zachować znany oraz lubiany ekosystem Google, to kupno tabletu z Androidem będzie dobrym pomysłem. Liczyć możesz często na niższe ceny, a do tego bogaty wybór programów. Obsługa za pomocą gestów wieloma palcami nie jest tak dobra jak w iPadzie, płynność działania też może być gorsza, bo optymalizacja w otwartym Androidzie nie jest tak idealna jak w zamkniętym systemie Apple iPadOS.

Apple iPad Pro 12,9 cala (5. generacji, 2021) - najlepszy tablet 2021/2022 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Apple iPad Pro 12,9 cala (5. generacji, 2021) to prawdziwy potwór i tak naprawdę tablet, którym powinni interesować się najbardziej wymagający, a wręcz profesjonaliści zajmujący się np. grafiką, Adobe Photoshop, projektowaniem 3D czy renderowaniem filmów i chcący mieć możliwość pracy w każdym miejscu. To model wchodzący w skład serii, która jako pierwsza korzysta z bardzo wydajnego procesora Apple M1. Jednocześnie ten, który ma nie tylko bardzo duży ekran, ale też ten z podświetleniem mini-LED osiągający aż 1600 nitów jasności szczytowej. Producent pokusił się tu również o 4 głośniki, aż 5 mikrofonów i zaawansowane jak na tablet aparaty fotograficzne ze skanerem LiDAR. Oczywiście możliwości całej konstrukcji da się rozbudować tu dzięki Apple Pencil (2. generacji) i klawiaturze, ale trzeba je zakupić oddzielnie. Dostępne są warianty tylko z Wi-Fi, jak i te dodatkowo obsługujące 5G. Alternatywnie można też postawić na model z ekranem 11 cali. Równie wydajny, ale bez technologii mini-LED. Różnice w cenach są znaczące. Najważniejsze cechy: Waga 682 g

System operacyjny iPadOS

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2732x2048 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,9 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

iPad Apple 2021 - najlepszy tablet do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 iPad 9. generacji to urządzenie, które zostało wprowadzone na rynek w 2021 roku. Ten iPad to najtańszy z tabletów marki Apple, który świetnie sprawdzi się w zastosowaniach domowych. To, że jest tani nie oznacza, że nie posiada cech stanowiących przewagę iPadów nad tabletami z Androidem czy Windowsem. Można zainstalować na nim najnowszą wersję systemu iPadOS, który wyróżnia się bardzo dobrą stabilnością oraz optymalizacją z warstwą sprzętową. Poza tym tablet posiada ekran Retina, baterię zapewniającą 10 godzin pracy oraz funkcję Centrum uwagi, która podczas wideorozmów utrzymuje twarz rozmówców w kadrze. Co więcej, urządzenie wyposażone jest w układ A13, którego wydajność zadowoli nawet bardziej wymagających użytkowników. Najtańsza wersja wyposażona jest w pamięć masową o pojemności 64 GB oraz moduł WiFi, a zapłacić trzeba za nią 1699 złotych. iPad 9. generacji to tablet, który może pochwalić się świetną relacją ceny do jakości. Dokupić można do niego klawiaturę, dzięki której zamieni się w niemal pełnoprawny komputer do domowych zastosowań. Najważniejsze cechy: Waga 487 g

System operacyjny iPadOS 15

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2160x1620 px

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,2 cale/cali

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4'' Ocena benchmark.pl









4,2/5 Samsung Galaxy Tab S6 Lite to tablet, który ze względu na swoją cenę bezpośrednio konkuruje z iPadem 9. generacji. Jednak za sprawą wąskich ramek wokół ekranu wygląda bardziej nowocześnie niż jego przeciwnik. W zestawie znajduje się także rysik S Pen, który przyda się na przykład studentom robiącym dużą ilość notatek. Tablet ten pozycjonowany jest właśnie jako urządzenie dla osób uczących się. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wykorzystać go do konsumpcji treści, na przykład do oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania w gry mobilne. W tych zastosowaniach sprawdzi się między innymi dzięki dobremu ekranowi, głośnikom ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego oraz szybkiemu procesorowi Snapdragon 720G. Tablet posiada funkcję Samsung Dex, która umożliwia podłączenie go do zewnętrznego monitora i korzystanie z niego jak komputera. Do wyboru są modele wyposażone w moduł WiFi oraz takie, które poza możliwością obsługi sieci bezprzewodowej, korzystają także z połączenia z siecią komórkową. Najważniejsze cechy: Waga 467 g

System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2000x1200 px

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,4 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), Wi-Fi

Lenovo Yoga Tab 11 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Lenovo Yoga Tab 11 to multimedialny tablet, który przeznaczony jest do konsumpcji treści. Posiada 11-calowy ekran ze wsparciem dla Dolby Vision o rozdzielczości 2K. Sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów jak i grania w mobilne gry. Efekt potęgują cztery głośniki marki JBL, które umożliwiają odtwarzanie dźwięku przestrzennego. Na uwagę zasługuje także pojemny akumulator o pojemności 7700 mAh. Producent sugeruje, że zgromadzona w nim energia wystarczy aż na około 15 godzin użytkowania tabletu. Ciekawostką jest wbudowana podstawka ze stali nierdzewnej, która umożliwia ustawienie tabletu w pożądanej pozycji. Co więcej tablet można także powiesić, więc korzystać można z niego w niemal w każdym miejscu. Najważniejsze cechy: Waga 650 g

System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2000x1200 px

Pamięć masowa 256 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Xiaomi Pad 5 - dobry tablet do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Xiaomi Pad 5 to tablet niejako skrojony na obecne czasy, czyli czasy, w których zostaliśmy zamknięci w domach. Świetnie sprawdza się podczas spotkań online (prywatnych czy chociażby e-lekcji), przy konsumpcji multimediów jako tablet do filmów, a także podczas grania w tytuły przygotowane pod system Android. Procesor Qualcomm Snapdragon 860 współpracujący z szybką pamięcią UFS 3.1 radzi sobie z tymi zadaniami bez zająknięcia, a ekran nie dość, że duży, to jeszcze cechuje się wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz. Mocną stroną Xiaomi Pad 5 są również głośniki stereo z Dolby Atmos, bateria zapewniające długie czasy pracy na jednym ładowaniu, a nawet aparaty fotograficzne, które podczas naszych testów pozytywnie zaskoczyły zdjęciami, jakie zapewniają. Najważniejsze cechy: Waga 511 g

System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1600 px

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 6 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Zobacz recenzję

Najlepszy tablet naszym zdaniem

Najlepszy pod względem relacji cena - możliwości, szybkości działania, optymalizacji systemu i przyjemności obsługi gestami jest Apple iPad 9. generacji. Za niecałe 2000 złotych ootrzymujemy tablet niemal idealny zarówno do Internetu, filmów, gier, a nawet do nauki czy pracy. W tym ostatnim przypadku szczególnie w połączeniu z fizyczną klawiaturą i rysikiem Apple Pencil. przy okazji zachęcamy do zapoznania się z recenzją tego tabletu.