Przedstawiamy ranking tabletów. Znajdziesz tu najlepsze tablety od 1000 złotych wzwyż – mobilne urządzenia do pracy i rozrywki w mniejszym, jak i większym wydaniu. Podpowiadamy, co powinien mieć dobry tablet w 2023 roku i które modele spełniają te wymogi.

Najlepsze tablety na rynku – co mamy dziś do wyboru?

Dobre tablety są w stanie w dużej mierze zastąpić laptopy, oferując większą mobilność i dotykową obsługę. Owszem, ich funkcjonalność w typowych dla komputerów zadaniach jest mniejsza, ale w w wielu przypadkach mogą okazać się bardzo praktyczne. Świetnie sprawdzają się w zastosowaniach rozrywkowych, takich jak oglądanie filmów czy granie, ale też poważniejszych: podczas nauki czy nawet jako narzędzie do pracy.

Najlepsze tablety, jakie można kupić w 2023 roku, reprezentują tak naprawdę tylko kilka (lub kilkanaście) rodzin. W przeciwieństwie do laptopów czy smartfonów producenci nie prześcigają się w liczbie dostępnych modeli i ich wariantów. To z jednej strony znacząco ułatwia wybór, z drugiej jednak – ogranicza konkurencję, więc czasem tylko dla uzyskania konkretnej funkcji czy cechy konieczne jest dopłacenie sporej kwoty. Tworząc ten ranking staraliśmy się uwzględnić potrzeby i preferencje różnych grup użytkowników. Oto efekt…

Jaki tablet kupić? Ranking tabletów 2023:

Dobry tablet – jaki wybrać? Co powinien mieć i na co zwracać uwagę?

Szukając tabletu, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

Jaki rozmiar tabletu mnie interesuje? Małe tablety są niewiele większe od współczesnych smartfonów (mają 8-9 cali) i są kierowane do osób, dla których priorytetem jest mobilność. Uniwersalne urządzenia mają rozmiar 10 lub 11 cali, a duże tablety (powyżej 12 cali) to dobry wybór dla osób, które chcą oglądać filmy lub pracować na swoich urządzeniach.

Jeżeli głównie w domu, wystarczy ci model z Wi-Fi. Jeśli jednak rozglądasz się za tabletem z myślą o korzystaniu z niego poza domem, lepiej dopłacić do wariantu z łącznością komórkową: LTE lub 5G.

Oczywiście odpowiedzi na te pytania nie wyczerpują tematu, ale pozwalają mocno skrócić listę modeli branych pod uwagę. No i jest coś jeszcze: bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie o to, ile chce się i można wydać na takie urządzenie. A skoro tak, to…

Ile kosztuje dobry tablet w 2023 roku?

Ceny porządnych tabletów rozpoczynają się od około 1200 – 1500 złotych. W tej cenie możesz oczekiwać dobrego urządzenia do surfowania po sieci i korzystania z podstawowych aplikacji. Najbardziej uniwersalne modele kosztują od 2 do 3 tysięcy złotych i świetnie sprawdzą się na przykład podczas oglądania filmów i seriali albo grania w gry mobilne. Z kolei na sprzęt do profesjonalnych zastosowań trzeba wydać już około 5 tysięcy złotych albo i więcej. Przykładowo ceny flagowych iPadów Pro dochodzą do dwa razy większych kwot.

Przejdźmy już tymczasem do konkretów…

Jaki jest aktualnie najlepszy tablet? Ranking przynosi odpowiedź

W innym rankingu polecamy najlepsze tablety do 1000 złotych, tutaj znajdziesz wyłącznie droższe modele. Zajrzyj do tamtej publikacji, jeśli szukasz czegoś tańszego, ale jeśli interesuje cię porządny sprzęt do pracy lub rozrywki, to jesteś w dobrym miejscu. Nasze zestawienie otwiera…

Lenovo Tab M10 Plus (3. gen.) – najlepszy tablet do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Lenovo Tab M10 Plus nie kosztuje wiele, co niewątpliwie jest jego plusem. W żadnym razie nie jedynym, bo pomimo niewygórowanej ceny urządzenie jest w stanie zaoferować całkiem dobre warunki do rozmaitych zastosowań rozrywkowych. Ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 680 w połączeniu z 4 GB pamięci RAM nie czyni z niego demona prędkości, ale jak najbardziej można liczyć na płynną pracę przeglądarki internetowej, bezproblemowe działanie komunikatorów czy komfortowe warunki do oglądania filmów i seriali. Nie bez znaczenia jest też duży, 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli (a więc większej niż Full HD). Na uwagę zasługuje również obecność modemu LTE, dzięki któremu bez problemu połączymy się z siecią także poza domem czy miejscem z publicznym hotspotem. Najważniejsze cechy: Waga 465 g

System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2000x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,6 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), Wi-Fi

Za podobne pieniądze można mieć także realme Pad 10.4 oraz Huawei MatePad SE. Oba te urządzenia są godne polecenia, ale w naszym rankingu idziemy teraz trochę wyżej…

Huawei MatePad 11 – uniwersalny tablet z ekranem 120 Hz Ocena benchmark.pl









4,6/5 Rewelacyjny wyświetlacz IPS o bardzo wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu 120 Hz jest jednym z największych plusów, jakimi może pochwalić się Huawei MatePad 11. To czyni z niego dobre urządzenie do oglądania filmów, grania w gry mobilne, jak i pracy czy nauki. Słowem: to wyjątkowo uniwersalny sprzęt – do różnych zastosowań i osób w każdym wieku. Wydajność także stoi tu na bardzo wysokim poziomie, jako że sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy Snapdragon 865, a towarzyszy mu 6 GB pamięci RAM. Szybkie Wi-Fi to kolejny atut na liście, a akumulator o pojemności 7250 mAh jak najbardziej można nazwać przyzwoitym. Dodajmy jeszcze, że (polecany tu) wariant z klawiaturą i rysikiem w zestawie to świetna opcja dla użytkowników, którzy zamierzają na tablecie dużo pisać. Najważniejsze cechy: Waga 485 g

System operacyjny Harmony OS

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1600 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 6 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S7 FE – świetny tablet do oglądania filmów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Naszą kolejną propozycją jest Samsung Galaxy Tab S7 FE, którym szczególnie powinny zainteresować się osoby szukające tabletu do oglądania filmów i seriali. Dlaczego? Powody są co najmniej cztery. Pierwszym z nich jest duży, 12,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Drugim – podwójne głośniki marki AKG z obsługą przestrzennego dźwięku Dolby Atmos. Trzecim – akumulator o pojemności 10 900 mAh, dzięki któremu seans nie zostanie nagle przerwany komunikatem o braku energii. Czwartym wreszcie – całkiem lekka i wyjątkowo poręczna konstrukcja, zapewniające komfortowe korzystanie nawet przez kilka godzin. Niezły procesor i szybkie Wi-Fi stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Waga 610 g

System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1600 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,4 cale/cali

Pamięć RAM 6 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Nie jest tajemnicą, że iPady znajdują się w ścisłej czołówce najlepszych tabletów na rynku (i nawet w tym rankingu pojawi się ich kilka). Jedną z ciekawszych propozycji jest…

Apple iPad mini (6. gen.) – dobry tablet w małym rozmiarze Ocena benchmark.pl









4,6/5 Apple iPad mini 6. generacji to jeden z niewielu świetnie wyposażonych urządzeń w stosunkowo niewielkim rozmiarze. Tablet ma 8,3-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 1488 x 2266 pikseli. Odpowiednim tak do zabawy, jak i (mniej skomplikowanej) pracy. Konkretną wydajność gwarantuje 6-rdzeniowy procesor A15 Bionic, a szybkie i niezawodne połączenie z Internetem można nawiązać na dwa sposoby: przez Wi-Fi albo komórkową sieć 5G. Jeśli nie zależy ci na tej ostatniej, to w sklepach znajdziesz też wersję z samym Wi-Fi (jest to, swoją drogą, sposób na zaoszczędzenie kilkuset złotych). Najważniejsze cechy: Waga 297 g

System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1488x2266 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 6 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8,3 cale/cali

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, 5G

Apple iPad 10.9 (10. gen.) – dobry iPad w przystępnej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 W podobnej cenie oferowany jest większy, 10,9-calowy Apple iPad 10. generacji. To równie dobrze wyposażony sprzęt, zapewniający bardzo wysoką wydajność, ale też bardziej komfortowe warunki do pracy czy nauki – właśnie za sprawą wyświetlacza o dużej przekątnej. Świetnie ogląda się na nim filmy, bardzo wygodnie korzysta się z rozmaitych aplikacji, a i rysowanie daje całkiem sporo frajdy. To uniwersalny tablet, który może i nie zastąpi laptopa, ale na pewno z powodzeniem będzie mógł go uzupełniać – w sytuacjach, gdy priorytetami są mobilność oraz obsługa dotykowa. System iPadOS 16 zapewnia bardzo szeroką funkcjonalność i doskonale współpracuje z innymi urządzeniami w ekosystemie Apple. Najważniejsze cechy: Waga 481 g

System operacyjny iPadOS 16

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x2360 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 6 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,9 cale/cali

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, 5G

Samsung Galaxy Tab S8 – najlepszy tablet do 5000 złotych Ocena benchmark.pl









4,7/5 Samsung Galaxy Tab S8 to podstawowy model z flagowej serii tabletów w ofercie tego południowokoreańskiego producenta. Polecany wariant ma na pokładzie 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na pliki, a także moduł 5G, pozwalający na uzyskanie szybkiego połączenia z siecią poza zasięgiem Wi-Fi. To świetnie wyposażony sprzęt ze Snapdragonem 8 Gen 1, akumulatorem 8000 mAh i 11-calowym wyświetlaczem o odświeżaniu 120 Hz. Wszystko to zaś przy cenie poniżej 5000 złotych i wadze niewiele większej niż pół kilograma. To bardzo szybki, bardzo funkcjonalny, bardzo wygodny, a także bardzo bezpieczny tablet do zastosowań wszelakich. W zestawie otrzymujemy jeszcze rysik S Pen oferujący błyskawiczną reakcję i obsługujący 4096 poziomów nacisku. Najważniejsze cechy: Waga 507 g

System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1600 px

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.2

Dla bardziej wymagających Samsung przygotował jeszcze dwa wyższe modele: Galaxy Tab S8+ oferuje 12,4-calowy wyświetlacz AMOLED i akumulator o pojemności10 090 mAh, a Galaxy Tab S8 Ultra – 14,6-calowy ekran AMOLED i akumulator 11 200 mAh. Ciekawą alternatywą dla profesjonalistów może być…

Apple iPad Pro (6. gen.) – doskonały tablet dla profesjonalisty Ocena benchmark.pl









4,8/5 Znany z MacBooków procesor Apple M2, rewelacyjny wyświetlacz Liquid Retina XDR o przekątnej 12,9 cala, rozdzielczości 2732 x 2048 pikseli i szczytowej jasności sięgającej 1600 nitów, łączność Wi-Fi 6e oraz podwójny aparat 12 Mpix. Tak w skrócie przedstawia się specyfikacja tabletu Apple iPad Pro 6. generacji. To sprzęt dla profesjonalistów i to takich, którzy nie chcą godzić się na żadne kompromisy. Kosztuje tyle, co dobry laptop, ale też w znacznym stopniu potrafi go zastąpić. Pod pewnymi względami oferuje nawet więcej. Jeśli celem twoich poszukiwań jest najlepszy tablet do kupienia w 2023 roku, to właśnie na niego patrzysz. Najważniejsze cechy: Waga 682 g

System operacyjny iPadOS 16

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2732x2048 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,9 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6e

Tak pokrótce przedstawia się aktualne zestawienie najlepszych tabletów na rynku. Czy udało ci się znaleźć w nim idealny model dla siebie? Wierzymy, że tak, ale jeśli nie i masz w związku z tym jakieś pytania – śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.