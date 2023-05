Kamera sportowa już dawno przestała być kojarzona jedynie ze sportami ekstremalnymi. Teraz to także sprzęt do nagrywania filmów z podróży, rejestrator rowerowy i motocyklowy, a także ciekawa propozycja dla amatorów nurkowania. Tylko jaką kamerę sportową wybrać? Podpowiadamy.

Czy potrzebna mi kamerka sportowa?

Zapewne niejeden z nas zadawał sobie (bądź wciąż zadaje) takie właśnie pytanie. W czasach, gdy większość ma przy sobie smartfon z dobrym aparatem, który w każdej chwili możemy wyciągnąć i zacząć nagrywać, sensowność kamery sportowej może wydawać się już nieco wątpliwa. Szczególnie, że stabilizacja obrazu, będąca niegdyś wyłączną domeną kamer sportowych i ręcznych gimbali, powoli pojawia się w coraz większej liczbie smartfonów z wyższej półki.

Kamera sportowa wciąż ma jednak jedną zasadniczą przewagę nad smartfonem – jest znacznie bardziej wytrzymała, a przez to lepiej nadaje się do różnych, dużo bardziej wymagających zastosowań. Niewielkie rozmiary tych urządzeń przekładają się też na ich poręczność i łatwość montażu czy to na kierownicy rowerowej, kijku narciarskim, kasku motocyklowym czy nawet na pasku plecaka. Co więcej, decydując się na kamerę sportową z nieco wyższej półki możemy też mieć pewność, że jakością nagrań i oferowanymi funkcjami z pewnością przebije to co potrafi posiadany przez nas smartfon.

Jaka kamera sportowa? Oto polecane modele:

Oczywiście zalety kamer sportowych na tym się nie kończą. Dzięki całej masie najróżniejszych akcesoriów bez trudu przykleimy ją do maski samochodu, skorzystamy z profesjonalnych filtrów ND, które poprawią jakość naszych nagrań w trudniejszych warunkach oświetleniowych, a także stworzymy niesamowite ujęcia z pomocą wysięgników teleskopowych. Ba, ten sprzęt świetnie nadaje się też do nurkowania. Wystarczy specjalna, wodoszczelna obudowa i już mamy kamerę do nagrywania pod wodą.

Czym więc powinniśmy kierować się wybierając taki sprzęt dla siebie? Wszystko zależy od naszych oczekiwań i oczywiście zasobności portfela, bo rozstrzał oferowanych możliwości i idących za tym cen potrafi tu być naprawdę potężny. Najlepsza kamera sportowa to bowiem nie tylko nagrywanie w rozdzielczości przekraczającej nawet 4K, w 120 klatkach na sekundę, ale też najczęściej dotykowe ekrany, bardzo wydajna bateria czy wyjątkowo łatwa obsługa z możliwością nagrywania zarówno w poziomie jak i w pionie. No i, co chyba najważniejsze, sprzęt z górnej półki to też kilka różnych trybów fenomenalnej stabilizacji. Wybór kamerki sportowej nie jest więc prosty.

Dlatego też w naszym zestawieniu umieściliśmy modele z różnych półek cenowych – od niecałych 300 zł do grubo ponad 2000 zł. Oczywiście wraz ze wzrostem ceny rosną też możliwości kamer sportowych. Decydując się na którąś z nich warto również porównać zawartość pudełka, bo niejednokrotnie w zestawie otrzymujemy także dodatkowe akcesoria pokroju mocowań, dodatkowej baterii, selfie sticka połączonego ze statywem czy wodoszczelnej obudowy, które mogą znacząco podnieść funkcjonalność urządzenia. Jedna ważna uwaga na koniec – niniejszy artykuł to nie test kamer sportowych. Te bez problemu znajdziecie w Internecie (a niektóre także i u nas) do każdego z przedstawionych przez nas modeli.



Zdjęcie zrobione kamerą sportową Dji Osmo Action 3

Ranking kamer sportowych – edycja 2023

GoXtreme Enduro Black 4K – najtańsza kamera sportowa Ocena benchmark.pl









4,1/5 Co prawda owe 4K w nazwie jest tu nieco na wyrost, bo efektywną rozdzielczością tej kamery sportowej jest „jedynie” 2.7K (a 4K jest interpolowane) to jednak ma ona kilka niezaprzeczalnych atutów. Po pierwsze oferuje szeroki kąt widzenia aż 170 stopni. Po drugie – wbudowane WiFi pozwala sterować kamerą zarówno z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej jak i dołączonego do zestawu specjalnego, nadgarstkowego pilota. I wreszcie po trzecie – duży, 2-calowy, kolorowy ekranik ułatwia nie tylko monitorowanie ujęć, ale też przeglądanie już zarejestrowanych nagrań. W tym ostatnim przydaje się też wbudowany głośniczek. GoXtreme Enduro Black 4K nagrywa w 30 kl/s w rozdzielczości 2.7K i do 120 kl/s w FullHD. Posiada też stabilizację obrazu, choć oczywiście jej efektywność przy większych drganiach bywa lekko dyskusyjna. W tej cenie to jednak i tak bardzo dobry wybór. Najważniejsze cechy: Matryca 8 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, 720p 120 kl./s, 4K, 2,7K 30 kl./s

Karta pamięci microSD

Wymiary 41 x 59 x 32 mm

SJCAM SJ4000 WiFi – tania kamera sportowa do zastosowań ekstremalnych Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ta prosta kamerka sportowa obecna jest na rynku od dobrych kilku lat w niemal niezmienionej formie, a mimo to wciąż cieszy się sporą popularnością. Może wydawać się to nieco zaskakujące zważywszy na fakt, że nie ma tu ani dotykowego ekranu, ani tym bardziej obsługi rozdzielczości 4K. SJCAM SJ4000 WiFi posiada szerokokątny obiektyw 170 stopni i potrafi nagrywać filmy w FullHD, w 30 kl/s. Ma też stabilizację obrazu, choć pod względem efektywności daleko jej do ideału. Skąd więc bierze się jej popularność? Po trochę z sentymentu – była to jedna z pierwszych ciekawych, budżetowych alternatyw dla gopro, a po trochu z uwagi na łatwość wykorzystania tej kamery sportowej do bardziej ekstremalnych zastosowań. Prostota tej konstrukcji to jej niezaprzeczalny atut. Najważniejsze cechy: Matryca 12 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl.

Karta pamięci microSD

Wymiary 29 x 59 x 41 mm

SJCAM SJ5000x Elite – niedroga kamera do nagrywania pod wodą i wideorejestrator w jednym Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szukasz niedrogiej kamery sportowej z bogatym zestawem akcesoriów? Oto ona. W pakiecie z SJCAM SJ5000x Elite znalazła się bowiem nie tylko wodoodporna obudowa (nadająca się do nurkowania do głębokości 30 metrów) i zestaw uchwytów, przegubów i adapterów, ale także dodatkowe szkieletowe etui z klipsem, do montażu na przykład w samochodzie. Bo warto wiedzieć, że kamerka ta posiada tryb nagrywania w pętli, z powodzeniem może więc działać jako wideorejestrator. Do tego dochodzi szerokie pole widzenia – aż 170 stopni oraz funkcja redukcji wstrząsów w trakcie nagrywania. Co istotne, SJCAM SJ5000x Elite potrafi nagrywać wideo w 4K, ale tylko w 24 kl/s. Dlatego lepszym wyborem wydaje się tu rozdzielczość 2K – 30 kl/s bądź FullHD z 60 kl/s. Kamerka posiada oczywiście niewielki, 2-calowy wyświetlacz, a także moduł WiFi umożliwiający jej obsługę przez aplikację na telefonie. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1440p 30 kl./s, 1080p 60 kl./s, 2160p 25 kl/s, 720p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 61 x 42.4 x 25 mm

Waga 58 g

SJCAM SJ6 Legend – kamerka sportowa dla początkujących Ocena benchmark.pl









4,3/5 Co prawda i ta kamera sportowa może wydawać się nieco przestarzała, wszak trafiła na półki sklepowe już kilka lat temu, wciąż pozostaje jednak ciekawą alternatywą dla mniej wymagających użytkowników. Dlaczego? Bo oferuje przyzwoitą jakość nagrywanego obrazu i sporą liczbę funkcji dodatkowych. Mamy tu więc regulowany, szeroki kąt widzenia do 166 stopni. Mamy niewielki, przedni ekranik pomocniczy, który wyświetla wszystkie niezbędne informacje bez konieczności sprawdzania ich na tylnym, 2-calowym dotykowym ekranie główny. Mamy wreszcie stabilizację żyroskopową, która naprawdę nieźle radzi sobie z tłumieniem drgań. SJCAM SJ6 Legend wzorem innych kamer sportowych z tego segmentu cenowego potrafi nagrywać w 4K, w 24 klatkach na sekundę, ale jest to wartość interpolowana. Natywnym ustawieniem pozostaje tu rozdzielczość 2.7K i 30 kl/s. Podobnie też jak poprzednio wymienione sprzęt także i tu mamy możliwość sterowania kamerką poprzez WiFi z pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Najważniejsze cechy: Matryca 16 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, 4K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD, microSDHC

Wymiary 60 x 41 x 24.7 mm

LAMAX X9.2 – dobra kamera sportowa ze stabilizacją obrazu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Patrząc na tę kamerkę trudno nie zauważyć mocnej inspiracji dużo droższymi modelami Go Pro czy Dji Action. Skoro jednak mówi się, że „jak ściągać to od najlepszych” to zastosowaną tu dwuekranową konstrukcję należy odczytać na plus. Przedni, 1,3-calowy wyświetlacz nie jest co prawda dotykowy, ale rozwiązanie to już wcześniej świetnie sprawdzało się podczas robienia selfie i tu jest podobnie. LAMAX X9.2 potrafi nagrywać filmy w 4K, w 60 kl/s, choć wówczas rozdzielczość ta jest interpolowana. Znacznie lepiej radzi sobie przy 30 kl/s. Dodatkowo mamy tu też opcje tworzenia timelapse’ów, filmowania w pionie, a także tryb nurkowania (w wodoszczelnej obudowie do 40 metrów) i slo-mo pozwalający na rejestrację obrazu w 120 kl/s w FullHD. Oczywiście, nie mogło tu również zabraknąć elektronicznej stabilizacji obrazu. Ta w LAMAX X9.2 nazywa się MAXsmooth i choć obcina sporą część kadru obniżając przy tym delikatnie jakość nagrania, to jednak całkiem nieźle radzi sobie z tłumieniem drgań. Ciekawostką może być dołączany do zestawu zewnętrzny mikrofon, który z pewnością przyda się wszystkim pasjonatom vlogowania. Najważniejsze cechy: Matryca 16 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px 60 kl/s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 33 x 60 x 44 mm

Waga 65 g

LAMAX W9.1 – kamera sportowa 4K do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mimo nie wyróżniającego się wyglądu LAMAX W9.1 potrafi przyjemnie zaskoczyć. Konstrukcja tego modelu już sama w sobie jest wodoszczelna do głębokości 12 metrów. Po skorzystaniu zaś z dołączonej do zestawu wodoodpornej obudowy wartość ta zwiększa się do 40 metrów. Mamy więc pełnoprawną kamerę do nagrywania pod wodą. Co istotne, sprzęt ten nagrywa natywnie w rozdzielczości 4K, w 30 klatkach na sekundę, a w FullHD do 120 kl/s. Może też robić zdjęcia 20 Mpx, timelapse’y i ujęcia w zwolnionym tempie (slow motion). Pojawia się tu również znana już stabilizacja MAXsmooth, która gwarantuje świetną jakość nagrań nawet podczas intensywnego ruchu. Oczywiście i ten model wyposażono w dwa ekrany LCD, choć w tym przypadku ten przedni jest nieco większy, bo 1.4-calowy. Niezaprzeczalnym atutem LAMAX W9.1 jest też całkiem bogate wyposażenie dodatkowe, w którym prócz wspomnianej już wodoodpornej obudowy znaleźć można pilota zdalnego sterowania, mini statyw oraz uchwyty, opaski mocujące czy naklejki. W tej cenie to bardzo interesująca propozycja. Najważniejsze cechy: Matryca 20 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 42x64x32 mm

Waga 127 g

DJI Osmo Action 3 – bardzo dobra alternatywa dla GoPro Ocena benchmark.pl









4,4/5 Oto chyba najlepsza odpowiedź na pytanie „co zamiast GoPro?”. Dji Osmo Action 3 to już trzecia generacja kamerek sportowych tego chińskiego producenta doskonale znanego z produkcji pierwszorzędnych dronów. Podczas projektowania tego sprzętu wykorzystano więc dotychczasowe doświadczenia łącząc ze sobą sprawdzoną już dwuekranową konstrukcję z magnetycznym systemem mocowania (zarówno w poziomie jak i w pionie) oraz absolutnie fantastyczną technologią cyfrowej stabilizacji, która oferuje już nie jeden, a trzy tryby działania. I tak standardowe Rocksteady 3.0 fenomenalnie tłumi wszelkie drgania przy zachowaniu pierwszorzędnej jakości nagrania, HorizonSteady ustawia nam zawsze prosty horyzont, niezależnie od położenia kamery, a HorizonBalancig potrafi korygować pochylenie kamery w zakresie do 45 stopni. Oczywiście, opcje wideo również są tu imponujące, bo kamerka oferuje kąt widzenia 155 stopni i potrafi nagrywać nawet w 120 kl/s w rozdzielczości 4K. A, i warto dodać, że w Dji Osmo Action 3 oba kolorowe ekrany są dotykowe, obudowa sama w sobie jest wodoszczelna do głębokości 16 metrów, a system mocowania oparty na magnetycznych szybkozłączkach pozwala błyskawicznie przełączyć kamerkę w tryb nagrywania portretowego. Innymi słowy w cenie do 2000 zł ten model nie ma konkurencji. Najważniejsze cechy: Matryca 1 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 70.5 x 44.2 x 32.8 mm

Waga 145 g Zobacz recenzję

GoPro Hero 11 Black – najlepsza kamera GoPro w 2023 roku Ocena benchmark.pl









4,9/5 Dla wielu to właśnie GoPro od wielu lat jest synonimem najlepszej kamery sportowej. Ten model zdaje się to potwierdzać, bo nie dość, że mamy tu potężny sensor optyczny, który pozwala robić zdjęcia w niesamowitej jakości 27 Mpx, a filmy wideo w rozdzielczości nawet 5.3K, w 60 kl/s, to jeszcze oferuje szereg dodatkowych opcji takich choćby specjalne tryby nocne czy kilka rodzajów fenomenalnej stabilizacji elektronicznej. Mamy tu więc dobrze znaną już technologię HyperSmooth w wersji 5.0. Mamy również „blokadę horyzontu” niezależnie od położenia kamery oraz automatyczne poziomowanie obrazu podczas jej obrotu maksymalnie do 45 stopni. GoPro Hero 11 Black ma też dwa, standardowe wyświetlacze – przedni 1.4 cala i tylny 2.3-cala. Oba kolorowe, choć w przeciwieństwie do konkurencji od DJI przedni ekran nie jest dotykowy i służy jedynie do podglądu podczas nagrywania selfie. Na plus zaliczyć tu można także opcję HDR, niezłą baterię, standardowe złącze mikrofonowe 3.5 oraz dwa tryby pracy – dla początkujących, z minimalną ilością ustawień i dla zaawansowanych, z pełną gamą możliwości. Dla zagorzałych fanów marki, a także dla tych potrzebujących kamery sportowej do bardziej profesjonalnego filmowania to bezapelacyjnie najlepszy wybór. Najważniejsze cechy: Matryca 27 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 2,7K 240 kl./s, 4K 120 kl./s, 5,2K 60 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 33.6 x 71.8 x 50.8 mm

Waga 154 g

Insta360 X3 – kamera sportowa do widowiskowych nagrań w 360 stopniach Ocena benchmark.pl









4,6/5 Już na pierwszy rzut oka widać, że Insta360 X3 nie jest typową kamerką sportową. Dwa obiektywy umieszczone po obu stronach podłużnej konstrukcji zdradzają jej specyficzne przeznaczenie – nagrywanie wideo w 360-stopniach. Co istotne, maksymalna dostępna w tym trybie rozdzielczość to 5.7K, przy 30 kl/s. Nie jest to może przesadnie dużo zważywszy na fakt, że rozdzielczość ta dotyczy całego ujęcia, ale do amatorskiego wykorzystania w zupełności powinno wystarczyć. Insta360 X3 ma tę zaletę, że potrafi tworzyć naprawdę niesamowite ujęcia usuwając z kadru selfie stick, a także wykorzystując efekty pokroju Bullet Time, gdzie kamera wydaje się krążyć wokół obiektu. Oczywiście, wspomagana jest przy tym całkiem skuteczną stabilizacją Flowstate, sześcioosiowym żyroskopem oraz dedykowaną aplikacją, która szybko, prosto i przyjemnie pozwala tak ustawić kadrowanie, że wszystkie przejścia wyglądają na superpłynne ruchy kamery. Pośród nowości, które pojawiły się w tym modelu znalazły się również duży, znacznie wygodniejszy w obsłudze dotykowy ekran, aktywny tryb HDR czy specjalna opcja Me Mode, który automatycznie kadruje ujęcia na użytkownika. Wady tego urządzenia? Dyskusyjna poręczność oraz nie zawsze najlepsza jakość nagrań. Kadrując ujęcia z 360-stopniowego filmu niestety zawsze coś stracimy. Jeśli Ci to nie przeszkadza, a szukasz czegoś co sprawi, że Twoje filmy będą znacznie bardziej widowiskowe to Insta360 X3 może być w sam raz. Najważniejsze cechy: Matryca 18 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 5,7K 30 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 46 x 114 x 33.1 mm

Waga 180 g

Insta360 One RS Twin Edition – modułowa kamera sportowa dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,4/5 Choć cena tego sprzętu może lekko szokować to jednak zawartość zestawu w pewien sposób ją tu usprawiedliwia. Nie mamy tu bowiem jednej kamery, a aż dwie różne. Pierwsza posiada obiektyw 4K Boost pozwalający robić zdjęcia 48 MP i nagrywać filmy w 4K w 60 kl/s. Druga zaś wyposażona w obiektyw 360 służy do rejestrowania wideo w 360-stopniach w rozdzielczości 5.7K. Decydując się na jedną z nich dołączamy doń moduł sterujący z kolorowym, dotykowym ekranem, a następnie całość spinamy od dołu podłużnym elementem zawierającym wydajny akumulator. Oczywiście Insta360 One RS oferuje niezłą stabilizację elektroniczną, a także szereg niesamowitych efektów specjalnych pokroju Bullet Time, Freeze Frame, Stop Motion, Freeze Throw czy TimeShift. Prawdziwy potencjał tej kamerki drzemie jednak w możliwości dowolnej wymiany modułów. Dla przykładu opcjonalnie dostępny jest również szerokokątny obiektyw stworzony we współpracy z firmą Leica, wyposażony w imponującą 1-calową matrycę. Całości dopełnia tu naprawdę niezłe oprogramowanie, które umożliwia ekspresową i, co ważniejsze, kreatywną edycję zarejestrowanych filmów. Innymi słowy – potrzebujesz czegoś nad wyraz wszechstronnego? Znajdziesz to w Insta360 One RS Twin Edition. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 4K, 5,7K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 70.1 x 49.1 x 32.6 mm

Waga 135.3 g

Inne, warte uwagi kamerki sportowe

Oczywiście wyżej wymieniona 10-tka kamer sportowych to niejedyne tego typu sprzęty, która znajdziecie aktualnie na półkach sklepowych. Warto wiedzieć jednak, że inicjatorem zmian i ulepszeń w tym segmencie są w zasadzie Ci najwięksi gracze pokroju Dji, GoPro czy wspomnianego wcześniej Insta360. Między innymi dlatego na rynku wciąż obecne są też starsze, nieco już przestarzałe konstrukcje, które jednak bronią się znacznie bardziej atrakcyjną ceną.

Od czasu do czasu rewolucję próbują zrobić niezależne projekty, na które fundusze zbierane są na Kickstarterze, ale im z kolei bardzo ciężko przebić się do świadomości potencjalnych użytkowników. W tym przypadku zebranie i przedstawienie kilku dodatkowych modeli z nowości byłoby więc bardzo trudne. Zamiast tego na naszej zapasowej liście kamer wartych uwagi znalazły produkty nieco starsze i tańsze, ale wciąż niezwykle interesujące.

Lamax X3.1 Atlas – ta niedroga kamerka sportowa z 2-calowym ekranem, 160-stopniowym kątem widzenia i natywną rozdzielczością 2.7K, oferuje niezłej jakości nagrania, choć niestety nie posiada stabilizacji obrazu. Nada się więc do bardziej spokojnych ujęć oraz timelapse’ów i filmów slow-motion

SJCAM M20 – unikalnego wyglądu tej konstrukcji odmówić nie sposób. Niewielkie wymiary i waga wynosząca zaledwie 54 gramów to jednak nie jedyne jej zalety. Mamy tu możliwość nagrywania w 4K w 24 kl/s i 2.7K w 30 kl/s. Mamy też opcje ustawiania pola widzenia w zakresie do 166 stopni. Do tego dochodzi jeszcze możliwość nurkowania do 30 metrów (w wodoszczelnej obudowie dołączonej do zestawu). Stabilizacja obrazu też jest tu obecna, choć oparta na żyroskopie z pewnością nie jest tak efektywna jak w innych konstrukcjach. Do bardziej ekstremalnych sportów powinno jednak wystarczyć.

Dji Action 2 Dual-Screen Combo – co prawda ten dość eksperymentalny model kamery sportowej od DJI nie spotkał się na premierę ze szczególnie ciepłym przyjęciem ze względu na spore ograniczenia, ale teraz, gdy emocje już opadły, a część niedogodności udało się wyeliminować, na tę nietypową, modułową konstrukcję szczególnie warto zwrócić uwagę. Dlaczego? Bo raz, że to naprawdę maleństwo o niesamowitych możliwościach (doskonała jakość obrazu, nagrywanie w 4K w 120 kl/s, magnetyczne mocowania) to jeszcze oferuje doskonałą elektroniczną stabilizację obrazu Rocksteady z dwoma dodatkowymi trybami. Dodatkowo teraz to wszystko w znacznie bardziej atrakcyjnej cenie.

GoPro Max Black – żeby nie było – GoPro też ma swoją 360-stopniową kamerę. Gdy filmy i zdjęcia sferyczne zrobiły się modne amerykański producent zaproponował niewielką konstrukcję z dwoma obiektywami, dość odbiegającą od tego co powszechnie znamy. Dotykowy ekranik znalazł się tu jedynie z przodu, ale poza tym mamy tu pełnoprawną kamerkę GoPro, z możliwością nagrywania filmów sferycznych w rozdzielczości 5.6K przy 30 kl/s, ze świetną stabilizacją obrazu Max HyperSmooth.

GoPro Hero 10 Black – mimo iż obecnie króluje GoPro Hero 11 Black, poprzedni model tej kamerki wciąż stanowi wartą uwagi propozycję. Mamy tu i nagrywanie w rozdzielczości 5.4K w 60 kl/s i dwa, kolorowe wyświetlacze, i wysokiej jakości dźwięk stereo z redukcją szumu wiatru, i bardzo dobrą stabilizacje HyperSmooth w wersji 4.0. Dla kogoś kto nie potrzebuje super nowości, ale ceni sobie pierwszorzędną jakość za w miarę rozsądną cenę ta kamerka może być strzałem w dziesiątkę. Szczególnie jeśli uda się ją trafić w dobrej promocji.

Najlepsza kamera sportowa – nasz wybór

Mogłoby się wydawać, że laur najlepszej kamery sportowej na lato 2023 zgarnie GoPro Hero 11 Black. Bo faktycznie, ten sprzęt jest fenomenalny. Większa matryca, lepsze zdjęcia, możliwość filmowania w 10-bitach i jeszcze lepsza stabilizacja obrazu – to faktycznie potrafi zrobić różnice.

Tyle że Dji, po pierwszych delikatnych problemach, zdołało naprawić swojego sportowego flagowca i coraz mocniej depcze konkurencji po piętach. Dlatego jeśli mielibyśmy teraz wybierać to DJI Osmo Action 3 z pewnością znalazłoby się w kręgu naszego zainteresowania. Nie jest to może najlepsza kamera sportowa dla profesjonalisty, tu palmę pierwszeństwa niezmiennie dzierży GoPro, ale do amatorskiego wykorzystania to więcej niż potrzeba. Przynajmniej do czasu pojawienia się kolejnych, nowszych modeli, zapewne już pod koniec 2023 roku.