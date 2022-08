Producent KFA2 znany jest bardziej ze swoich topowych kart graficznych dla entuzjastów, ale najwyraźniej postanowił zdominować również rynek monitorów dla graczy. KFA2 Vivance-01 to propozycja bardzo dobrze wyceniona, ale czy testy potwierdzą specyfikację?

ocena redakcji:









4,1/5

Najlepsze monitory dla graczy muszą oferować nie tylko odpowiednią wartość odświeżania i niski czas reakcji pikseli, ale również wysoką jakość obrazu, tak abyśmy mogli docenić piękno nowych gier. KFA2 w modelu Vivance-01 zdaje się właśnie taki zestaw parametrów dostarczać – rozdzielczość 1440p w połączeniu z odświeżaniem 165 Hz oraz 1 ms czasu reakcji to obecnie złoty środek dla większości graczy. Jeżeli do tego dodamy, iż jest to 10-bitowy panel IPS, który ma pokrywać 95% gamutu DCI-P3, to już w ogóle robi się ciekawie. Pozostaje sprawdzić, jak wypada w praktyce.



Trzystronnie niemal bezramkowa konstrukcja zachęca do używania trzech takich monitorów jednocześnie :)

Solidna, choć minimalistyczna konstrukcja

Monitor otrzymujemy w niewiele od niego samego większym kartonie, w którym również odnajdziemy kabel wideo oraz zewnętrzny zasilacz (z zaskakująco długim kablem – łącznie praktycznie 3 m). Podstawę trzeba przymocować (bez użycia narzędzi) do nogi, a następnie całość wkliknąć w plecy monitora.



Zewnętrzny zasilacz oznacza, że do monitora nie trzeba ciągnąć grubego kabla zasilającego. Nasz model dotarł z kablem HDMI, ale sklepowe egzemplarze powinny mieć kabel DP - oby...

Podstawka oraz noga zostały wykonane całkowicie z metalu. Kształt nogi, poza atrakcyjnym wyglądem, pozwala również przeprowadzić przez nią podpięte do monitora kable. Monitor stoi dosyć stabilnie, choć do regulacji pochylenia lepiej użyć dwóch dłoni.



Podstawa zalicza się do najmniejszych, jakie mieliśmy okazję spotkać w przypadku 27-calowych paneli.

Regulacją, na jaką pozwala już złożony monitor KFA2 Vivance-01 jest raczej skromna, gdyż ogranicza się jedynie do pochylenia monitora w przód i tył. Są to jednak wyjątkowo znaczne wartości – do 15° w przód i 25° w tył. Nieco szkoda, że zabrakło regulacji wysokości.

Monitor jest również bardzo zgrabny z profilu.

Z tyłu monitora od razu rzuca się w oczy system montażu VESA 100x100 (większość uchwytów powinna też zasłonić otwór na fabryczną nogę). KFA2 postarało się, aby również z tyłu monitor wyglądał atrakcyjnie i zabieg ten się udał. Obudowa z tyłu jest oczywiście plastikowa, ale to zdecydowanie plastik lepszej próby – nie ugina się i jest dobrze spasowany na łączeniach.



Atrakcyjny wygląd pleców monitora sprawia, że dobrze będzie się prezentować również tyłem do okna lub drzwi.

KFA2 VI-01 zaskakuje bardzo dużą liczbą wejść wideo

Spoglądając pod spód monitora odkryjemy, że producent nie oszczędzał na złączach. Do naszej dyspozycji oddano:

2x DisplayPort 1.4a;

2x HDMI 2.0;

1x wyjście audio (słuchawkowe).

Co prawda zabrakło tu choćby podstawowego HUBa USB, ale trzeba przyznać, że taka ilość złączy imponuje (nawet jeżeli nie ma uzasadnienia praktycznego).



Jako że monitor zasilamy stałym napięciem 12 V, to nie przeszkadza nam brak plastikowej osłony przy portach.

Wygodne, ale nieintuicyjne sterowanie OSD to pewna bolączka KFA2 VI-01

Z tyłu monitora przy dolnej krawędzi umieszczono joystick do sterowania OSD. Jest przyjemy w dotyku i działa bardzo precyzyjnie. Niestety dobre wrażenie zaciera tutaj samo menu, które (mimo iż całkiem ładne) nie koresponduje odpowiednio z kierunkiem ruchów joysticka.



Obok joysticka mamy jeszcze przycisk, który pozwala przełączać się miedzy G-Sync a AMBR.

Przechodzenie między zakładkami ustawień ułożonymi jedna po drugiej wymaga ruchu joystickiem góra-dół. Podobnie regulacja wszystkich pasków/suwaków, które przesuwamy w lewo/prawo ruszając joystickiem góra/dół.



Menu niestety nie jest dostępne po polsku, ale większość opcji jest dosyć łatwa do rozszyfrowania.

Tutaj również możemy wybrać, czy monitor ma pracować z adaptacyjnym odświeżaniem (G-Sync Compatible), czy może jednak ze stałym, ale za to z aktywnym AMBR. To ostatnie to funkcja odpowiadająca za stroboskopową pracę podświetlenia, co ma pozwolić osiągnąć 1 ms czasu MPRT. Monitor również obsługuje HDR i może automatycznie wykrywać taki sygnał (lub można wymusić jego włączenie/wyłączenie). Co ciekawe, mimo aż czterech wejść wideo, monitor ten nie oferuje żadnej funkcjonalności łączenia źródeł (typu PiP lub PbP).

Specyfikacja testowanego monitora KFA2 Vivance-01

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 2560 x 1440 px Czas reakcji: 1 ms (MPRT);

4 ms (GTG) Maksymalne odświeżanie: 165 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (8 bit + FRC = 1,07 mld) @ 120 Hz;

8 bit @ 144-165 Hz Jasność: 350 cd/m2 (typowo) Podświetlenie: krawędziowe Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: IPS (matowa) Regulacja ułożenia: pochylenie -15°~+25° Głośniki: tak Porty: 2x HDMI 2.0b;

2x DisplayPort 1.2a;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: G-Sync Compatible HDR: tak Inne funkcje: Low Blue Light;

AMBR (stroboskopowe podświetlenie);

dynamiczny kontrast;

FlickerFree (poza trybem AMBR);

Kensington Lock Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 4,9 kg z podstawką

4,3 kg bez podstawki Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 614.1 x 457.6 x 182.5 mm z podstawką;

614.1 x 362.4 x 48.4 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1x przewód DisplayPort;

zewnętrzny zasilacz Kolor: czarny Pobór energii: typowo 45 W;

maksymalnie 55 W;

w uśpieniu <0,5 W;

Klasa 2021 G Gwarancja: 3 lata Cena w dniu testu: 1399 zł

Testujemy szybkość monitora dla graczy – KFA2 Vivance-01

Tradycyjnie dla monitorów gamingowych pomiary zaczynamy od tego, co w ich przypadku jest najistotniejsze – szybkości matrycy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, KFA2 korzysta z panelu IPS o 10-bitowej głębi kolorów. Tę niestety można używać tylko do 120 Hz odświeżania – powyżej tej wartości monitor przyjmuje już tylko 8-bitowy sygnał. Oczywiście 10 bit osiągane jest tutaj przez zastosowanie funkcji FSR, gdyż panel natywnie jest 8-bitowy. Testy wykonywaliśmy przy natywnym odświeżaniu.

Pomiar czasu reakcji GTG (wznoszenie/opadanie)

2560x1440, 165 Hz, VRR off, mniej = lepiej

Overdrive wyłączony 0%

6,9 ms Overdrive niski 0,6%

4,9 ms Overdrive średni 4,2%

4,4 ms Overdrive wysoki 7,4%

4,1 ms Legenda: średni błąd (over/undershot) GTG

średni czas reakcji piksela GTG

Jak widać powyżej, producent przygotował trzy profile overdrive. Sam panel może i nie należy do czołówki w kwestii szybkości, ale obraz, jaki generuje i tak wypada całkiem dobrze i większość transformacji (z aktywnym overdrive) mieści się w oknie czasu, jakie daje 165 Hz odświeżania (6,06 ms). Najlepszym trybem będzie zwyczajowo ten pośredni, w którym powidok jest raczej niewidoczny gołym okiem, a jednak zyskujemy te 0,5 ms czasu reakcji.



Szybkość reakcji pikseli jest w zupełności wystarczająca do typowych gier dla pojedyńczego gracza, a do tego obraz jest wolny od powidoków.

Po aktywowaniu AMBR (tu nie mam poziomów do wyboru) obraz blokuje się na 165 Hz i jasność maksymalna spada do poziomu 250 nit. Co ciekawe, możemy w tym trybie nadal sterować overdrive. Obraz po aktywowaniu stroboskopowego podświetlenia niestety zaczyna wyświetlać dosyć wyraźny duplikat obiektów w ruchu (czego nie należy mylić z powidokiem!). Sam obraz w ruchu jest w tym trybie jednak znacznie wyraźniejszy. Średni zmierzony czas MPRT w naszych testach to 1,2 ms (względem 2,5 ms bez aktywowania tej funkcji).

Niski input lag z pewnością nie zalicza się do zalet KFA2 VI-01

Ostatni z pomiarów szybkości dotyczy opóźnień w przetwarzaniu sygnału, jaki monitor otrzymuje z komputera. W tej kwestii KFA2 Vivance-01 konkurować może raczej z niedawno testowanymi telewizorami - blisko 9 ms dla odświeżania 60 Hz oraz 5,2 ms dla 165 Hz to wyniki co najwyżej przeciętne, choć z drugiej strony trudno przesadnie wytykać różnicę na poziomie 2-3 ms względem topowych modeli w tym segmencie.

Oficjalny G-Sync Compatible to miły dodatek

KFA2 Vivance-01 może się pochwalić oficjalnym wsparciem dla adaptacyjnego odświeżania G-Sync Compatible. Oznacza to brak problemów z migotaniem obrazu, które mogą występować np. przy bardzo dużej ilości FPS na monitorach bez takiego certyfikatu.

Jakość obrazu okazuje się być mocną stroną monitora KFA2 VI-01

Testy matrycy pod względem jakości obrazu wykonaliśmy z użyciem kolorymetru XRite i1Display Pro. Monitor podpięto kablem Displayport i pracował w natywnej rozdzielczości z natywnym odświeżaniem (co oznacza w tym przypadku reprezentację składowych barw na 8 bitach – nie wpływa to na wyniki testów, ale na widoczny gołym okiem gradient tonalny). Zacznijmy od przyjrzenia się fabrycznym profilom obrazu.

Predefiniowane tryby wyświetlania

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Default

100% Text

100% Web

100% Movie

100% Jasność maksymalna: 365 cd/m2 354 cd/m2 352 cd/m2 362 cd/m2 Luminacja czerni: 0,406 cd/m2 0,400 cd/m2 0,412 cd/m2 0,410 cd/m2 Kontrast: 900:1 884:1 855:1 883:1 Gamma: 2.04 2.41 2.84 2.04 Punkt bieli: 7186 K 7420 K 7398 K 7094 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.57 / 5.28 2.85 / 4.82 5.31 / 9.52 2.98 / 7.52 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.23 / 4.34 2.63 / 7.12 5.14 / 11.2 3.24 / 10.2

Predefiniowane tryby wyświetlania (gry)

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: FPS

100% RTS

100% Night Vision

100% Jasność maksymalna: 414 cd/m2 362 cd/m2 363 cd/m2 Luminacja czerni: 0,406 cd/m2 0,399 cd/m2 0,407 cd/m2 Kontrast: 1020:1 907:1 893:1 Gamma: 1.86 1.84 1.45 Punkt bieli: 6290 K 7120 K 7060 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 5.10 / 9.59 4.60 / 8.61 7.99 / 15.5 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 4.89 / 9.77 4.27 / 8.59 7.70 / 15.9

Fabryczna kalibracja okazuje się stać na przyzwoitym poziomie (w przypadku profili Standardowy, Film oraz Tekst, w których delta E nie przekracza 3.0). Profile dedykowane grom dobrze spełniają swoją rolę i poprawiają odbiór gier z gatunku odpowiadającego ich tytułowi (przykładowo RTS wyostrza obraz, aby mała czcionka w takich grach była czytelniejsza, a FPS poprawia widoczność w ciemnych zakamarkach, w których mogą czaić się wrogowie). Warto odnotować, że wszystkie profile są neutralne pod względem temperatury bieli (oscylując między 6 a 7 tysięcy Kelwinów). Najsłabiej wypada kwestia kontrastu – tylko jeden z profili zdołał przekroczyć przeciętny, nawet jak dla panelu IPS, stosunek 1000:1.



Ponad 90% pokrycia DCI-P3 to wyśmienity wynik, ale warto też zwrócić uwagę na blisko 90% pokrycia Adobe RGB.



Od lewej kolejno wizualizacja pokrycia sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB - kliknij, aby powiększyć.

Badanie pokrycia przestrzeni barw zakończone wynikiem 91% dla DCI-P3 (i oczywiście 100% sRGB) oznacza, że nieco tu zabrakło do obiecanych 95% (chyba, że producent miał na myśli objętość gamutu..). Niemniej jest to rewelacyjny wynik dla monitora dla graczy w tym segmencie cenowym. Tak dobre wyniki aż proszą się o dodatkową kalibrację i profilowanie.



Raporty z badania odwzorowania kolorów po kalibracji i profilowaniu - od lewej kolejno względem sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Tutaj dopiero widać prawdziwy potencjał tego monitora – niemal bezbłędne odwzorowanie DCI-P3 oraz całkiem dobra reprezentacja Adobe RGB. Co więcej, w takich ustawieniach udało się wycisnąć równo 400 nit jasności z obecnego tu podświetlenia krawędziowego.

Podświetlenie monitora KFA2 sprawuje się dosyć poprawnie

Testowany monitor pozwala nawet wyświetlać materiały zakodowane w formacie HDR, jednak nieszczególnie różni się taki obraz od zwykłego SDR. Maksymalna jasność na poziomie 350-400 nit to zdecydowanie za mało, aby HDR dało się odczuć, zwłaszcza przy braku strefowego wygaszania podświetlenia.



Weryfikacja delta C równomierności podświetlenia - najsłabiej wypada lewa krawędź.

Równomierność pracy podświetlenia pozostawia nieco do życzenia, ale w praktyce dla graczy nie będą to zwykle zauważalne odstępstwa od normy. Nasz egzemplarz nacechowany był lekkim wyciekaniem podświetlenia z dolnych narożników. Na zdjęciu, które dodatkowo efekt ten podbija, widać również, że górna krawędź nie jest idealnie szczelna. Ogólnie jednak dobrze oceniamy kontrolę jakości w naszym modelu.



Srebrzenie czerni jest w tym modelu bardzo wyraźne, ale przynajmniej nie ma dużych problemów z wyciekaniem podświetlenia.

Badanie poboru energii monitora KFA2 Vivance-01

Pod względem apetytu na energię monitor od KFA2 wypada całkiem dobrze, co oczywiście wynika po części z jego nieszczególnie mocnego podświetlenia. Ważne jednak jest to, że nie podniesie nam znacząco rachunków za prąd - podczas typowego użytkowania pobór nie przekracza 35 W, a szczytowy odczyt (dla 100% jasności) to 42 W. W spoczynku monitor zgodnie ze specyfikacją pobiera poniżej 0,5 W.

Czy warto kupić monitor KFA2 Vivance-01?

Nie ukrywamy, że zaskoczyła nas obecność producenta KFA2 na rynku monitorów. Debiut ten okazuje się być całkiem udany i monitor w cenie sugerowanej przez producenta (1399 zł) możemy śmiało polecić, zwłaszcza graczom szukającym wysokiej jakości obrazu w dużych grach przygodowych lub ogólnie dla pojedynczego gracza, w których priorytetem nie będzie szybkość panelu.



Wygląda niepozornie, ale to realnie bardzo solidna konstrukcja.

Do grania w szybsze tytuły, w tym w szczególności gry e-sportowe, również się nada, ale nie nazwalibyśmy tej części rynku jego mocną stroną (w tej cenie lepiej sprawdzą się monitory 24,5” 240 Hz). Nieco też zawodzi kontrast, podobnie jak brak HUBa USB oraz uboga regulacja – widać, że KFA2 starało się oszczędzać na kwestiach mniej istotnych dla gracza.

KFA2 Vivance-01 to bardzo ciekawa i dobrze wyceniona propozycja dla graczy ceniących sobie jakość obrazu w grach

Dobra fabryczna kalibracja i realnie bardzo barwna matryca IPS to niewątpliwie największe atuty tego monitora. Zwykle takie panele spotykamy w znacznie droższych monitorach lub w monitorach zupełnie nienadających się do grania. To w zasadzie jest największa zaleta KFA2 Vivance-01 – wszechstronność zastosowań, w których sprawdza się dobrze.

Opinia o KFA2 Vivance-01 Plusy optymalna dla przekątnej 27” rozdzielczość 1440p,

pokrycie niemal całego gamutu DCI-P3,

dobra kalibracja fabryczna,

przyzwoita szybkość matrycy przy 165 Hz odświeżania,

trzystronnie (prawie) bezramkowy design. Minusy przeciętny kontrast i równomierność podświetlenia,

brak HUBa USB,

uboga regulacja ułożenia,

przy 165 Hz tylko 8 bit kolorów,

dosyć wysoki input lag.

Nasza ocena KFA2 Vivance-01 w średnim segmencie monitorów dla graczy: 82% 4.1/5

Monitor na czas testów dostarczył producent - KFA2