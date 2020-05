Testujemy Kingston KC2500. Dysk SSD M.2 oparte na interfejsie PCIe stają się coraz popularniejsze, bowiem ich ceny stały się bardziej przystępne, a i możliwości robią wrażenie. Sprawdziliśmy na jakie przyśpieszenie można liczyć wymieniając SSD SATA na PCIe.

4,5/5 Plusy - bardzo dobra maksymalna wydajność w odczycie i zapisie,; - widocznie szybszy od poprzednika,; - wsparcie szyfrowania TCG OPAL 2.0 i IEEE 1667,; - 5 lat gwarancji. Minusy - stosunkowo wysoka cena.

Najlepsze dyski SSD M.2 wykorzystujące interfejs PCI Express zdobywają coraz większą popularność nie tylko dzięki osiągom, ale przede wszystkim coraz bardziej atrakcyjnym cenom. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o osiągi to mogą być one od 3 do 7 razy szybsze do SSD SATA (2,5 calowych lub M.2 SATA) - oczywiście jeśli mowa o SSD z interfejsem PCIe w wersji 3.0. W tej recenzji sprawdzamy, ile na dziś dzień przyniesie nam korzyści zamiana SSD SATA (2,5 cala lub M.2 SATA) na model wykorzystujące PCI Express (NVMe).

Powiedzmy sobie jasno, że SSD M.2 wykorzystujące interfejs 4.0 na razie pozostaną atrakcją dla entuzjastów - są drogie i aby je wykorzystać potrzebna jest płyta główna AMD X570/B550 wraz z odpowiednim procesorem. Owszem na rynku są już płyty Intel Z490, które mogą obsłużyć urządzenia zgodne z PCIe 4.0, ale... dopiero przy kolejnej generacji procesorów (obecna nie posiada odpowiedniego kontrolera).

Jeśli szukamy wydajnego SSD NVMe, najbardziej optymalnym wyjściem pozostaje nam zakup szybkiego modelu pod PCIe 3.0 - na przykład takiego, jak Kingson KC2500.

Kingston KC2500 1 TB - ile razy jest szybszy od SSD SATA?

Kingston KC2500 1 TB - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

wydajny SSD z interfejsem PCIe 3.0 (M.2)

następca modelu KC2000 o lepszych osiągach - KC2000 1 TB charakteryzował się osiągami 3200/2200 MB/s (KC2500 - 3500/2900 MB/s) oraz 350000/275000 IOPS (KC2500 - 375000/300000 IOPS) - reszta konstrukcji jak kontroler, czy pamięci NAND pozostaje bez zmian

wsparcie szyfrowania TCG OPAL 2.0 i IEEE 1667

5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW (również niezmienione w porównaniu do modeli KC2000)

Zewnętrzna konstrukcja pozostaje bez zmian - nośnik nadal nie jest wyposażony w radiator, ale jako, że obecnie wiele płyt głównych oferuje w standardzie radiator na M.2, nie jest to jakiś szczególny minus.

Kingston KC2500 1 TB - specyfikacja

Model Kingston KC2500 Typ nośnika SSD M.2 NVMe (PCIe 3.0) Pojemności 250 GB (SKC2500M8/250G), 500 GB (SKC2500M8/500G),

1 TB (SKC2500M8/1000G) i 2 TB (SKC2500M8/2000G) Maksymalny odczyt/zapis sekwencyjny odczyt - do 3500 MB/s (wszystkie modele) / zapis - do 2900 MB/s (1 TB i 2 TB),

do 2500 MB/s (500 GB) lub do 1200 MB/s (250 GB) Maksymalny odczyt/zapis losowy do 375,000/300,000 IOPS (wszystkie modele) Kontroler / pamieć NAND SMI 2262EN / 96-warstwowa 3D TLC Szyfrowanie XTS-AES 256 bit Współczynnik TBW 250GB — 150TBW, 500GB — 300TBW,

1TB — 600TBW, 2TB — 1,2PBW MTBF 2000000 godzin Gwarancja 5 lat (ograniczona)

To przedstawiciel wydajnych SSD PCIe 3.0, ale oczywiście żadnych niespodzianek tu nie będzie. Możliwości interfejsu PCIe 3.0 znamy nie od dziś, podobnie jak nośników wykorzystujących tę wersję.

Kingston KC2500 1 TB (NVMe) kontra SSD SATA - testy wydajnościowe

Porównaliśmy szybkość działania Kingston KC2500 SSD PCIe 1 TB do klasycznego SSD SATA, a konkretnie modelu Toshiba VX500. Platforma testowa przedstawiała się następująco:

Testy syntentyczne - CrystalDiskMark

W tych testach skupiamy się na różnicach wydajnościowych pomiedzy SSD PCIe, a SSD wykorzystujacym interfejs SATA. Różnice będą oczywiście najlepiej widoczne w testach syntetycznych, bowiem mimo tego, że stosują one skompresowane dane, to potrafią one wycisnąć maksimum możliwości z takich konstrukcji, jak i interfejsu PCI Express 3.0.



Test CrystalDiskMark - po lewej SSD SATA, po prawej SSD PCIe (Kingston KC2500)

Co widzimy? W niektórych przypadkach (odczyt i zapis sekwencyjny) SSD PCIe po prostu miażdzy model SATA. W przypadkach małych próbek nie jest już tak różowo - optymistyczny wariant przewiduje wprawdzie przepustowość około 1500 MB/s (czyli o połowę mniej, niż w przypadku dużych plików), ale pesymistyczny tylko 50% przyrostu wydajności. Wszystko zależy od tego, do jakich zadań zaprzęgniemy dysk.

Testy - PCMark 10 (Full System Drive Benchmark oraz PCMark 10 Extended)

Można się wykłócać, że to kolejne testy syntetyczne, ale w rzeczywistości PCMark 10 uruchamia do testów choćby arkusze kalkulacyjne LibreOffice, czy programy graficzne jak GIMP i to na właśnie na ich podstawie mierzy wydajność różnych podzespołów. Aktualnie nie ma zautomatyzowanego benchmarka, który robiłby to lepiej.



Test PCMark 10 Extended - na górze SSD SATA (Toshiba VX500), na dole SSD PCIe (Kingston KC2500)

Na początek benchmark przeznaczony specjalnie do dysków, ale ze względu, że nie są to pomiary syntetyczne, przewaga SSD PCIe nie jest już taka widoczna. Rzeczywisty (średni) transfer przy okazji różnych działań jest już tylko niecałe 2,3 raza szybszy od standardowego SSD SATA. Dostajemy też niższy (szybszy) czas dostępu, co też jest godne uwagi.



Test PCMark 10 Extended - na górze SSD SATA (Toshiba VX500), na dole SSD PCIe (Kingston KC2500)

Jeśli jednak uruchomimy ogólny test wydajności maszyny, to wykaże on tylko 5% wzrost wydajności.

Czas ładowania gry - SSD SATA vs SSD PCIe

Red Dead Redemption 2 - czas uruchamiania kampanii dla pojedynczego gracza

[s] mniej = lepiej

SSD PCIe (Kingston KC2500) 56 SSD SATA (Toshiba VX500) 61

Red Dead Online - czas uruchamiania gry online

[s] mniej = lepiej

SSD PCIe (Kingston KC2500) 39 SSD SATA (Toshiba VX500) 41

No... szału nie ma. Oględnie mówiąc. Dysk który potrafi być prawie 600% wydajniejszy ładuje nam grę w porywach do 10% szybciej. Łatwo policzyć, że w najbardziej sprzyjających okolicznościach gra powinna załadować się w ponad 10 sekund (w przypadku single player), co jednak oczywiście nie jest możliwe, bo samo ładowanie danych to jedno, a przecież trzeba je jeszcze rozpakować i uruchomić.

Oczywiście nie jest to wina dysku Kingstona, ale po prostu oprogramowania (w tym przypadku gry), które nie potrafi wykorzystać możliwości nośnika danych. Red Dead Redemption 2 mocno trzyma się swoich konsolowych korzeni. Bez wątpienia system ładowania został zbudowany tak, by gra odpowiednio szybko ładowała się na HDD (w które to dyski wyposażone są konsole obecnej generacji). Nikt nie pomyślał o tym, żeby w przypadku zastosowania szybszego dysku gra potrafiła z niego skorzystać.

Cała nadzieja w... Xbox Series X i Playstation 5. Gry tworzone na te konsole (które mają na pokładzie SSD PCIe) nie będą miały problemów z wykorzystaniem szybszych nośników danych - miejmy nadzieję, że również po portowaniu na PC.

Czy takich wyników należy spodziewać się w przypadku każdej gry? Otóż nie - niektóre tytuły po przeniesieniu z SSD SATA na SSD PCIe potrafią uruchamiać się znacznie szybciej. Red Dead Redemption 2 - której to grze naprawdę przydałyby się szybsze czasy ładowania - to niestety nie dotyczy.

Kingston KC2500 1 TB - czy warto kupić?

Na rynku znajdziemy całkiem sporo interesujących SSD PCIe o osiągach zbliżonych do granicy możliwości interfejsu PCI Express 3.0. Kingston KC2500 to bardzo dobry następca równie udanego KC2000 - jest szybszy zarówno w przypadku dużych, jak i małych plików. Nie jest to może topowa konstrukcja, która wyciska z interfejsu PCI Express 3.0 wszystko co możliwe, ale jej osiągi też zbytnio nie odstają od najwydajniejszych i najdroższych rozwiązań. No i cena... właśnie.

Teoretycznie, Kingston KC2500 powinien być również rozsądnie wyceniony. Niestety nowy rok przyniósł wzrost cen (nie tylko SSD) i jeśli gdzieś znajdziemy SSDki w atrakcyjnych cenach, to najprawdopodobniej... zostały zatowarowane w sklepie jeszcze w tamtym roku. O ile podczas premiery Kingston KC2000 1 TB kosztował około 800 złotych, to KC2500 1 TB to na dziś dzień wydatek 950 złotych. No nic, tylko polować na promocje.

Czy opłaca się wymieniać stary SSD SATA na nowy SSD PCIe? Tu już wszystko zależy od zastosowań. Jeśli zajmujesz się np. montażem wideo i pracujesz na dużych plikach (np. wideo w 4K 60 fps) to zaręczam, że od razu zobaczysz poprawę komfortu pracy. W przypadku innych zastosowań - w tym gier - przyśpieszenie nie będzie już tak spektakularne i często może być mało widoczne.

Oczywiście na podstawie jednego testu nie będziemy wyrokować, że SSD PCIe nie przynosi większych korzyści dla gracza - on mówi nam tylko tyle, że ładowanie Red Dead Redemption 2 nie przyśpieszy w zadowalającym stopniu. Wkrótce na naszych łamach pojawi się test SSD PCIe, w którym sprawdzimy czas ładowania większej ilości gier.

Kingston KC2500 1 TB - ocena

bardzo dobra maksymalna wydajność w odczycie i zapisie

widocznie szybszy od poprzednika

wsparcie szyfrowania TCG OPAL 2.0 i IEEE 1667

5 lat gwarancji

stosunkowo wysoka cena

90% 4,5/5

