Dobra klawiatura gamingowa wcale nie musi być przesadnie droga. Oferta marki California Access stanowi na to najlepszy dowód. Ostatnio mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska kilku modelom tego producenta. Oto nasze wnioski.

Gamingowe klawiatury California Access na testach

Do testu zgłosiło się pięć zawodniczek. Choć o każdej z nich można by po prostu powiedzieć, że jest klawiaturą gamingową, to jednak każda reprezentuje nieco inną kategorię. Mamy tu tanią i uniwersalną membranówkę, mamy bezprzewodową klawiaturę TKL, mamy hybrydowy model pretendujący do miana złotego środka, mamy stosunkowo niedrogiego mechanika i wreszcie mamy też superszybką klawiaturę optyczno-mechaniczną. Przyjrzyjmy się teraz im wszystkim z bliska.

Tania i cicha membranówka do gier – California Access Agma CA1421 Dobra klawiatura gamingowa za niecałe 100 złotych może brzmieć jak absurd. Tymczasem California Access Agma CA1421 pokazuje, że jest to możliwe nie tylko teoretycznie, ale i w praktyce. To oczywiście tradycyjna membranówka, ale o wysokiej trwałości. Do tego ma odporne na ścieranie oznaczenia klawiszy – a to dlatego, że zostały wycięte laserowo. Klawisze cechują się przy tym wysoką precyzją, a zarazem cichym działaniem. Nawet podczas nocnej rozgrywki nie pobudzisz więc swoich współlokatorów. Jak na gamingowy sprzęt przystało, możemy tu liczyć na 26-klawiszowy anti-ghosting. Dzięki temu masz pewność, że twoje polecenia dotrą do gry w niezmienionym kształcie. Nie zabrakło też podświetlenia RGB. No bo – powiedzmy sobie szczerze – jak mogłoby go zabraknąć? Dużym atutem tej klawiatury jest również jej uniwersalność. California Access Agma CA1421 pokazuje pazur w grach, ale zapewnia też komfortowe warunki do pracy czy nauki. Pisze się na niej wygodnie, a wspomniane ciche działanie także w tym kontekście jest nie bez znaczenia. Na co dzień przydają się również klawisze multimedialne umieszczone w górnej części urządzenia. Ułatwiają na przykład sterowanie odtwarzaniem muzyki. Zobacz California Access Agma CA1421 w sklepie Najważniejsze zalety: niska cena

ciche działanie

podświetlenie RGB

wygodne pisanie

dodatkowe klawisze multimedialne

Gamingowa klawiatura do zwalczania ograniczeń – California Access Korero TKL CA1424

Następnie na warsztat wzięliśmy model ukrywający się pod nazwą California Access Korero TKL CA1424. To kolejna membranówka, ale reprezentująca nieco inny gatunek klawiatur, mianowicie TKL. To urządzenie o minimalistycznej formie – bez sekcji numerycznej czy dodatkowych przycisków multimedialnych. W sam raz na biurka o mniejszej ilości wolnej przestrzeni, jak również na różnorakie wyjazdy.

Przygotowana przez markę California Access propozycja tego typu może się podobać. Klasyczne, nienarzucające się wzornictwo i poprawnie działające klawisze to jej cechy charakterystyczne. Na klawiaturze Korero TKL CA1424 dobrze się gra i równie dobrze się pisze. Czuć, że jest to solidny sprzęt, który przy okazji bardzo dobrze się prezentuje. Pomimo tak minimalistycznej formy producentowi udało się jednak zmieścić tu pewien dodatek. To aluminiowe pokrętło, umożliwiające płynną regulację głośności. Ot, bonusik.

Na koniec rzecz najważniejsza. Wspomnieliśmy, że jest to dobry sprzęt na wyjazdy. Jest tak przede wszystkim dlatego, że jest to klawiatura bezprzewodowa. Łączność przebiega bezproblemowo, ale w razie czego możesz też skorzystać z tradycyjnego przewodu USB.

Najważniejsze zalety:

niewielki rozmiar (TKL)

ciche działanie

podświetlenie RGB

łączność bezprzewodowa

pokrętło do regulacji głośności

Złoty środek? Gamingowa klawiatura California Access Iguana CA-1413HQ California Access Iguana CA-1413HQ to klawiatura hybrydowa, czasem nazywana też pół-mechaniczną. To niezbyt często (a szkoda!) spotykane rozwiązanie – na czym polega? Otóż bazą (czyli przekaźnikiem impulsu elektrycznego) wciąż jest tutaj membrana, ale każdy klawisz ma oddzielny przełącznik mechaniczny, zapewniający wysoką precyzję działania i wyczuwalny (choć niemal niesłyszalny) klik. Wyższy komfort rozgrywki przy niższej cenie (w porównaniu – naturalnie – do pełnego mechanika). California Access CA-1413HQ to pełnowymiarowa klawiatura, ale bez dodatkowych przycisków, dzięki czemu ma dość zwartą konstrukcję. W tej prostocie również tkwi niemała siła. Równocześnie mamy łatwy dostęp do funkcji multimedialnych – niektóre klawisze mają po prostu dodatkową funkcję, aktywowaną przez kombinacje z klawiszem Fn. Producent zdecydował się na zastosowanie sztywnych, trwałych materiałów, co sprawia, że urządzenie bez trudu wytrzyma trudy rozgrywki. Dodatkowym plusem jest efektowne podświetlenie RGB, a dopełnienie całości stanowią 26-klawiszowy anti-ghosting i blokada klawisza Windows, pozwalająca uniknąć niechcianego opuszczenia gry. Zobacz California Access Iguana CA-1413HQ w sklepie Najważniejsze zalety: technologia hybrydowa

prosta konstrukcja

dodatkowe funkcje multimedialne

podświetlenie RGB

anti-ghosting

Mechanik w dobrej cenie – California Access Shark CA-1418

Ze względu na ich precyzję i szybkość działania, wielu graczy nazywa klawiatury mechaniczne jedynymi słusznymi klawiaturami do gier. Jeśli jesteś jednym z nich, to szczególnie może cię zainteresować California Access Shark CA-1418. To ciekawa propozycja w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Czerwone przełączniki Jixian zapewniają precyzyjne klikanie i błyskawiczną reakcję. To klawiatura, na której pod tym względem możesz w pełni polegać. Szczególnie, że dochodzi do tego jeszcze pełny anti-ghosting, a wisienką na torcie jest możliwość zablokowania klawisza Windows.

Spore wrażenie robi również efektowne podświetlenie RGB z 10 trybami i 5-stopniową regulacją. Jednak California Access Shark CA-1418 nie tylko dobrze wygląda, ale też cechuje się solidną konstrukcją, której baza została wykonana ze szczotkowanego aluminium. O to zaś, by urządzenie nie przemieszczało się po blacie biurka, dba zestaw 7 gumowych podkładek. Radzą sobie nawet podczas wyjątkowo intensywnej rozgrywki.

Najważniejsze zalety:

precyzyjne przełączniki mechaniczne

pełny anti-ghosting

regulowane podświetlenie RGB

aluminiowa baza

niewysoka cena

Błyskawicznie reagująca klawiatura California Access Goliath Black CA-1416B W ofercie tej marki można znaleźć również urządzenia zdecydowanie większego kalibru. Świetny przykład stanowi California Access Goliath Black CA-1416B. To gamingowa klawiatura optyczno-mechaniczna – przełączniki tego typu zapewniają błyskawiczną reakcję na kliknięcie: sygnał przesyłany jest wszak z prędkością światła. Oprócz szybkiego działania atutem switchów LK Orange jest także żywotność szacowana na ponad 100 milionów kliknięć. Podatne na personalizację podświetlenie RGB, pełny anti-ghosting, blokada klawisza Windows czy gumowe podkładki to kolejne punkty na długiej liście atutów tego urządzenia. Klawiatura California Access Goliath Black CA-1416B ma również praktyczną, przypinaną na magnesy podpórkę pod nadgarstki. Dzięki niej możesz w pełni komfortowo i zdrowo oddawać się rozgrywce nawet przez wiele godzin każdego dnia. Klawiatura jest także wysoce odporna. Oznaczenia na klawiszach się nie ścierają, a konstrukcja ze szczotkowanego aluminium się nie wygina. Do tego urządzenie jest w stanie wytrzymać zachlapanie, a nawet zanurzenie w wodzie. Brzmi jak oręż godny hardkorowego gracza. Zobacz California Access Goliath Black CA-1416B w sklepie Najważniejsze zalety: technologia optyczno-mechaniczna

pełny anti-ghosting

regulowane podświetlenie RGB

wysoka trwałość

odłączana podpórka pod nadgarstki

Podsumowanie i porównanie - komu i czy w ogóle polecamy klawiatury California Access?

A zatem jeśli szukasz prostej i możliwie niedrogiej, ale solidnej i dobrze działającej klawiatury do gier – wybierz Agma CA1421. Iguana CA-1413HQ kosztuje nieco więcej i oferuje wyższą precyzję działania w zamian za brak dodatkowych przycisków multimedialnych.

Dla bardziej wymagających graczy powstała klawiatura Shark CA-1418 z przełącznikami mechanicznymi, wysoce regulowanym podświetleniem i podpórką pod nadgarstki, a dla hardkorowców – Goliath Black CA-1416B z superszybką technologią optyczno-mechaniczną.

Osoby o ograniczonej przestrzeni na biurku i ceniące sobie łączność bezprzewodową powinny natomiast wybrać Korero TKL CA1424 o zwartej konstrukcji i minimalistycznej formie.

Agma CA1421 Korero TKL CA1424 Iguana CA-1413HQ Shark CA-1418 Goliath Black CA-1416B technologia: membranowa membranowa hybrydowa mechaniczna optyczno-mechniczna typ: pełnowymiarowa TKL (bez sekcji numerycznej) pełnowymiarowa pełnowymiarowa pełnowymiarowa dodatkowe przyciski: tak tylko rolka nie tak nie podświetlenie: tak, RGB tak, RGB tak, RGB tak, RGB (o szerokiej regulacji) tak, RGB (o szerokiej regulacji) anti-ghosting: tak, 26-klawiszowy tak tak, 26-klawiszowy tak, pełny tak, pełny podpórka pod nadgarstki: nie nie nie tak tak łączność: przewodowa bezprzewodowa przewodowa przewodowa przewodowa cena: ok. 100 zł ok. 170 zł ok. 140 zł ok. 250 zł ok. 350 zł

Jak widać, jest tu coś dla każdego. Gamingowe klawiatury California Access dobrze się prezentują i dobrze też wypadają podczas rozgrywki. Idzie to w parze z wysoką jakością wykonania i niewygórowaną ceną, co sprawia, że zdecydowanie są to urządzenia, których zakup warto rozważyć. Mają naszą rekomendację

Artykuł powstał we współpracy z California Access.