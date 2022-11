Jaka ładowarka samochodowa jest warta zakupu? Zobacz ranking najlepszych ładowarek do auta - znajdziesz tutaj zarówno ładowarki z USB-C, jak i bezprzewodowe, czyli uchwyty z ładowaniem indukcyjnym.

Jaką ładowarkę samochodową do telefonu kupić?

Najlepsza będzie taka, która jest niewielka, szybka, bezpieczna i może naładować więcej niż jedno urządzenie. Co ciekawe ładowarka samochodowa może też mieć wbudowany transmiter FM, dzięki któremu możesz słuchać muzyki bezprzewodowo na radiu samochodowym, nawet jeśli nie masz Bluetooth w aucie. Na co zwracać uwagę, żeby kupić raz, a dobrze?

Ładowarka samochodowa USB. Oto polecane modele

Rodzaje ładowarek samochodowych

Z odłączanym przewodem - To najbardziej popularny rodzaj, składający się z ładowarki wkładanej do gniazdka 12V w samochodzie, a także oddzielnego przewodu USB. Zaletą jest to, że masz dostępne uniwersalne gniazda USB, do których możesz podłączyć przewód z taką końcówką, jakiej potrzebujesz. Jeśli ładowarka ma dwa gniazda USB, to swobodnie podłączysz dwa różne przewody i naładujesz dwa różne sprzęty. Ten typ ładowarek jest najbardziej polecany dla większości użytkowników, bo zazwyczaj dobrze łączy szybkość i funkcjonalność, z atrakcyjną ceną.

- To najbardziej popularny rodzaj, składający się z ładowarki wkładanej do gniazdka 12V w samochodzie, a także oddzielnego przewodu USB. Zaletą jest to, że masz dostępne uniwersalne gniazda USB, do których możesz podłączyć przewód z taką końcówką, jakiej potrzebujesz. Jeśli ładowarka ma dwa gniazda USB, to swobodnie podłączysz dwa różne przewody i naładujesz dwa różne sprzęty. Ten typ ładowarek jest najbardziej polecany dla większości użytkowników, bo zazwyczaj dobrze łączy szybkość i funkcjonalność, z atrakcyjną ceną. Z wbudowanym przewodem - Jeśli ładowarka ma jednocześnie wbudowany przewód i do tego oddzielne porty USB, to może być warta polecenia. Masz wtedy swobodę podłączania własnych kabli, a jeśli ich zapomnisz, to możesz skorzystać z wbudowanego. Jeśli jednak będzie to model, który ma tylko wbudowany kabel, ale nie ma dodatkowych złączy USB, to nie jest ona polecana, bo masz dostępny tylko jeden typ złącza (końcówki ładującej), więc do różnych urządzeń musisz stosować przejściówki, które łatwo zgubić.

- Jeśli ładowarka ma jednocześnie wbudowany przewód i do tego oddzielne porty USB, to może być warta polecenia. Masz wtedy swobodę podłączania własnych kabli, a jeśli ich zapomnisz, to możesz skorzystać z wbudowanego. Jeśli jednak będzie to model, który ma tylko wbudowany kabel, ale nie ma dodatkowych złączy USB, to nie jest ona polecana, bo masz dostępny tylko jeden typ złącza (końcówki ładującej), więc do różnych urządzeń musisz stosować przejściówki, które łatwo zgubić. Bezprzewodowa (indukcyjna) - Jej największą zaletą jest łatwość ładowania. Po prostu wkładasz telefon do uchwytu i proces uzupełniania energii rozpoczyna się automatycznie. Wady też się znajdą. Po pierwsze: telefon musi mieć funkcję ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego), co wcale nie jest taką oczywistością. Większość smartfonów tanich oraz klasy średniej tego nie ma. Po drugie: w większości przypadków ładowanie bezprzewodowe jest wolniejsze od przewodowego. Po trzecie: używając bezprzewodowej ładowarki samochodowej nie uwalniamy gniazda 12V w samochodzie. Taka ładowarka nie ma zazwyczaj wbudowanego akumulatora, lecz bierze energię z ładowarki przewodowej włożonej do gniazda zapalniczki.



źródło grafiki: e-baseus.com

Ważne cechy ładowarki samochodowej do telefonu

Na te kwestie warto zwracać szczególną uwagę, podczas wybierania dobrej ładowarki samochodowej do telefonu lub tabletu.

Technologia ładowania

To kwestia ważniejsza od mocy ładowarki. Może się bowiem zdarzyć, że szybciej naładujesz smartfon ładowarką o niższej mocy, ale z odpowiednią technologią ładowania, niż mocniejszą, ale nieodpowiednią. Przykładowo jeśli Twój telefon wspiera technologię ładowania Quick Charge 3 (QC 3.0) albo Quick Charge 4.0 (QC 4.0), to najlepiej jest kupić ładowarkę samochodową właśnie z taką technologią. Inną popularną technologią jest Power Delivery.

Jeśli Twoja ładowarka samochodowa nie będzie miała technologii ładowania odpowiedniej do telefonu (lub innego sprzętu), to energia wciąż będzie uzupełniana, ale znacznie wolniej.

Inną kwestią jest technologia ładowania bezprzewodowego. Tutaj najpopularniejsze jest ładowanie Qi, które działa zarówno z telefonami z Androidem, jak i iPhonami. Warto jednak dodać, że do wybranych modeli iPhone można zastosować ładowarkę bezprzewodową MagSafe, która nie ma uchwytów, lecz telefon jest solidnie przymocowany za pomocą magnesów. Nie trzeba przy tym przyklejać niczego do obudowy telefonu, bo nowsze modele iPhone mają już wbudowane magnesy w konstrukcję obudowy. Pamiętaj jednak, że nie każda ładowarka indukcyjna do samochodu ma własne zasilanie. Czasami trzeba dokupić oddzielną ładowarkę do gniazdka 12 V, do której dopiero podłączasz ładowarkę bezprzewodową.

Moc ładowania

Napięcie na gniazdku samochodowym wynosi zazwyczaj 12V w autach osobowych (czasami może to być 24V). Dla ładowarki jest to napięcie stałe na wejściu. Jest ono przetwarzane na napięcie wyjściowe, które może być wyższe lub niższe. Do tego dochodzi jeszcze kwestia natężenia wyrażonego w Amperach (A) lub miliamperach (mA). Zazwyczaj im więcej amperów, tym lepiej. Mnożąc V razy A dostajemy moc wyrażoną w watach (W). Dobra ładowarka może mieć np. 20 V na wyjściu razy 3 A, co w efekcie daje aż 60 W.

Pamiętajmy jednak, że w większości przypadków całkowita moc jest rozdzielana na gniazda USB. Jeśli ładujemy dwa urządzenia jednocześnie, to każde z nich może otrzymać teoretycznie 30 W. Ponadto niekiedy bywa tak, że poszczególne gniazda USB oferują różne natężenie i tym samym inną moc ładowania.

Jaką moc powinna mieć ładowarka samochodowa? To oczywiście zależy od wymagań użytkownika. Jednym wystarczy 20 W, innym 30, a jeszcze inni będą potrzebować 60 lub więcej watów. Można przyjąć, że około 30 W wzwyż to rozsądna wartość.



źródło grafiki: mi-home.pl

Liczba i typ gniazd USB

Podejście do tej kwestii jest względne, bo każda osoba zwraca uwagę na inne cechy. Jednej osobie wystarczy jedno wyjście USB-A w ładowarce (tak zwane duże USB), inna będzie potrzebowała dwóch wyjść USB-A, a jeszcze inna woli mniejsze złącza USB-C lub mieszankę USB-A + USB-C.

Warto przyjąć, że dobra ładowarka samochodowa do telefonu powinna mieć przynajmniej dwa złącza USB. Podstawowy i najważniejszy typ to USB-A (duże), ale coraz więcej osób ma przewody dokujące do telefonów z dwiema końcówkami USB-C (małe) lub USB-C - Lightning, więc warto zwracać uwagę na ładowarki posiadające jedno duże i jedno małe złącze. Oczywiście finalnie wszystko zależy od używanego sprzętu.

Rodzaj przewodu w komplecie

Warto być świadomym tego, że niektóre ładowarki samochodowe są sprzedawane w zestawie z przewodem USB, ale większość nie jest. Wtedy musimy używać własnego przewodu, który dostaliśmy wraz z telefonem. W zasadzie jest to dobre rozwiązanie, bo przynajmniej masz pewność, że dysponujesz idealnym kablem do Twojego urządzenia.

Inaczej sprawa wygląda z ładowarkami samochodowymi ze zintegrowanym (wbudowanym) kablem. Tutaj trzeba szczególnie uważać, bo jeśli kupimy ładowarkę ze złą końcówką (wtyczką), to będziemy zmuszeni do używania przejściówek.

Długość przewodu może być różna, zazwyczaj około 1,5 metra. Często zintegrowany przewód bywa skręcony (spirala), więc elastycznie dopasowuje swoją długość w pewnych granicach. W zasadzie wszystkie w miarę nowe telefony z Androidem mają złącze USB-C, a iPhony złącze Lightning (a niedługo też USB-C). Dlatego ładowarka samochodowa z USB-C jest najbardziej uniwersalna.

Metoda mocowania

To dotyczy w zasadzie tylko bezprzewodowych ładowarek samochodowych do telefonu. Mają one zazwyczaj postać uchwytów, do których wkładamy telefon, by go naładować. Tylna część takiego uchwytu pełni funkcję płytki indukcyjnej, która bezprzewodowo przekazuje energię do akumulatora w smartfonie, pod warunkiem, że jest on wyposażony w takie ładowanie.

Taki uchwyt z ładowaniem bezprzewodowym trzeba jednak przymocować do wnętrza pojazdu. Zazwyczaj stosowane są dwa typy - ładowarka samochodowa do kratki wentylacyjnej albo ładowarka samochodowa z przyssawką, mocowana do szyby lub kokpitu auta. Jak już napisałem wcześniej, są też ładowarki bezprzewodowe, które nie mają uchwytu trzymającego telefon, lecz zamiast niego stosowany jest magnes.



źródło grafiki: swiatbaterii.pl

Transmiter FM - połącz telefon z radiem

Ładowarka samochodowa z nadajnikiem FM jest często wybierana z tego powodu, że pozwala odtwarzać dźwięk przez Bluetooth na radiu samochodowym, nawet jeśli to radio nie ma łączności Bluetooth.

Działa to tak, że wkładasz ładowarkę do gniazdka zasilającego 12 V w samochodzie, instalujesz odpowiednią aplikację na smartfonie, łączysz telefon z ładowarką przez Bluetooth, ustawiasz na jakiej częstotliwości radia FM ma nadawać ładowarka z transmiterem i tą samą częstotliwość ustawiasz na radiu w samochodzie. To wszystko! Od tego momentu możesz słuchać muzyki z telefonu na radiu.

Bezpieczeństwo

Ładowarka samochodowa powinna mieć zabezpieczenia przeciw zwarciom, przepięciom, przeciążeniom oraz nadmiernemu nagrzewaniu się. Dobrze by było, jeśli również zabezpieczałaby przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (przestaje działać, jeśli napięcie na gniazdku spadnie poniżej pewnej wartości). To ważne, zwłaszcza jeśli ktoś jeździ samochodem rzadko i na krótkie dystanse, bo wtedy akumulator może nie być wystarczająco doładowywany.

Jaka ładowarka samochodowa?

Baseus Magic Series PPS 45W 6A - dobra ładowarka samochodowa z USB-C do 50 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Baseus Magic CCMLC20C jest mała, szybka, ma dwa porty USB, w tym jeden pełnowymiarowy i drugi mały USB-C, a także wyposażona jest w wyświetlacz, na którym pokazuje aktualny poziom napięcia na gniazdku 12 V. To przydatna informacja, bo jeśli zauważysz, że napięcie zacznie spadać poniżej 12 V, to oznacza, że warto doładować akumulator w samochodzie (np. w czasie jazdy). Ładowarka obsługuje nowoczesne standardy ładowania, w tym Quick Charge 4.0 i 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei SCP, MediaTek PE. Może ładować dwa urządzenia jednocześnie i ma łączną moc 45 W (łącznie z obu portów). Ma zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami. Jest bardzo uniwersalna, niedroga i sprawdzi się w większości sytuacji. Nie ma tylko przewodu USB w komplecie, ale w tak niskiej cenie to nie jest standard. To dobra, tania ładowarka samochodowa do telefonu i nie tylko. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów Zakres napięcia - 12 V, 24 V

Złącza 1x USB, USB typu C

Roidmi 3S 17W 3,4A - ładowarka samochodowa z transmiterem FM do 60 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jej największą zaletą jest funkcja transmitera FM, czyli nadajnika, dzięki któremu możesz słuchać muzyki z telefonu, na radiu samochodowym. Łączysz ładowarkę ze smartfonem przez Bluetooth, a dźwięk do radia wysyłasz przez fale FM. Jakość dźwięku jest dobra. Ma dwa podświetlane porty USB, natężenie wyjściowe na jednym porcie 2,4 A, a łączne na obu 3,4 A oraz napięcie wyjściowe 5 V. Korpus wykonany z metalu, więc dobrze odprowadza ciepło. Osobom zainteresowanym można też polecić starszą wersję Roidmi 2S, która moim zdaniem ma jeszcze lepszą czystość i głębię dźwięku. W komplecie z ładowarką nie ma przewodu USB (trzeba użyć własnego, np. od smartfona). Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy

Złącza 2x USB

Green Cell PowerRide 54W 3A - ładowarka samochodowa 3x USB do 70 zł Ocena benchmark.pl









5/5 Dobra ładowarka samochodowa, służąca do ładowania nawet trzech urządzeń jednocześnie. Warto tutaj zaznaczyć, że ma trzy takie same, duże porty USB-A, z których każdy ma moc 18 W i jest podświetlany. Oferuje maksymalnie 6 A x 3 V lub 1,5 A x 12 V i ma łączną moc 54 W. Posiada ​​zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i zapobiegające przegrzaniu. Jest kompatybilna ze standardami Quick Charge 3.0, Apple 2,4 A, Samsung AFC i Huawei FCP. Działa na gniazdkach 12 V i 24 V. Jest większa od typowej ładowarki, ale wciąż nieduża i dobrze wykonana. W cenie do 70 zł to jedna z najlepszych ładowarek samochodowych. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów Ultra Charge (szybkie ładowanie)

Złącza 3x USB Zobacz recenzję

Baseus Particular CCKX-C0A 65W 5A - szybka ładowarka samochodowa z USB-C do 80 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Bardzo dobra, szybka ładowarka samochodowa, wyposażona w dwa gniazda USB. Jedno z nich, to pełnowymiarowe USB-A, a drugie małe USB-C. Łączna moc z obu portów jednocześnie to aż 65 W, a dokładniej 15 W na dużym i 45 W na małym. Przy czym producent podaje, że pełną moc można osiągnąć tylko na gniazdku samochodowym 24 V. Pomiędzy nimi umieszczono wyświetlacz prezentujący aktualne napięcie w gniazdku 12 V w samochodzie. Ma wsparcie dla technologii ładowania Quick Charge 4.0+, 3.0, 2.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei SCP. Ma zabezpieczenie przed przeładowaniem, przepięciami, przegrzaniem, wyładowaniem i polem elektromagnetycznym. To bardzo dobra ładowarka samochodowa z szybkim ładowaniem do 80 zł. Najważniejsze cechy: Złącza 1x USB, USB typu C

Baseus Gravity Mount WXYL-A01 10 W - uchwyt z ładowaniem bezprzewodowym do telefonu, do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ładowanie bezprzewodowe zazwyczaj nie jest tak szybkie, jak ładowanie przez kabel. Dlatego 10 W w tym przypadku nie powinno dziwić, tym bardziej, że Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount WXYL-A01 to jedna z tańszych bezprzewodowych ładowarek samochodowych. Kosztuje 80-90 zł i w tej cenie oferuje mocną przyssawkę do szyby oraz solidną konstrukcję, z grawitacyjnym uchwytem. Grawitacyjnym, czyli takim, który pod wpływem ciężaru telefonu sam się zamyka i przytrzymuje go. Należy pamiętać, że uchwyt nie jest dostarczany z ładowarką (adapterem) do gniazdka samochodowego. Trzeba ją kupić oddzielnie, najlepiej taką o mocy przynajmniej kilkunastu watów i ze wsparciem QC 3.0. Zaletą jest prostota i szybkość ładowania i brak ewentualnych rys po wtyczce na obudowie telefonu. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy

Inne cechy akcesoriów kompatybilność do 6,5 cala

Götze & Jensen CC701 78W 3A - szybka ładowarka samochodowa z USB-C do 120 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli zależy Ci na wysokiej mocy i szybkim ładowaniu, za rozsądne pieniądze, to wybierz ładowarkę samochodową Götze & Jensen CC701 z technologią Qi. Ma dwa porty USB i możliwość naładowania nie tylko telefonu, ale nawet laptopa. Może mieć napięcie wyjściowe nawet 20 V i natężenie 3 A. Łącznie na obu portach USB oferuje moc aż 78 W i obsługuje standard Power Delivery. Działa na gniazdkach samochodowych 12 i 24 V. W komplecie ma przewód zasilający USB-C, o długości 2 metrów. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów do 78W

Złącza 1x USB, USB typu C

Xiaomi Mi Wireless 20W - automatyczny uchwyt z ładowaniem indukcyjnym do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Uchwyt samochodowy z ładowaniem bezprzewodowym Xiaomi Mi Wireless Car Charger ma moc 20W, co jest dobrym wynikiem, jak na ładowarkę indukcyjną do samochodu, za około 200 zł. Ma technologię ładowania Qi. Pierwszą ważną zaletą jest to, że uchwyt automatycznie rozszerza się, a następnie zaciska na telefonie. Nie jest grawitacyjny, lecz zasilany - rozpoznaje gdy telefon zbliża się do niego, dzięki wbudowanemu czujnikowi. Może rozszerzyć się na 81,5 mm, więc zmieści nawet duże smartfony. Drugim atutem jest aktywne chłodzenie. Ta ładowarka została wyposażona w wentylatory, które skuteczniej rozpraszaja nadmiar ciepła. Ma też zabezpieczenie przeciwzwarciowe, ochronę zasilania i ochronę przeciwprzepięciową. Po trzecie w komplecie dostajesz ładowarkę do gniazda samochodowego, więc nie musisz dokupować innej. Czwartą zaletą jest podwójny system mocowania. Ten uchwyt można umieścić na kratce wentylacji albo przykleić do szyby lub kokpitu. To jedna z najlepszych ładowarek samochodowych do telefonu. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów elektryczna regulacja

Najlepsza ładowarka samochodowa

Najlepszą ładowarką samochodową jest Baseus Magic Series. Po pierwsze dlatego, że kosztuje mniej niż 50 zł, a tak naprawdę niczego ważnego jej nie brakuje. Ma dwa porty USB (mały USB-C i duży USB-A), łączną moc 45 W (5 A), obsługuje popularne technologie ładowania Quick Charge i Power Delivery, ma podświetlenie LED, wyświetlacz pokazujący napięcie na gniazdku samochodowym i jest mała. Podsumowując zatem zalety i wady - zdecydowanie warto ją kupić.

źródło grafiki otwierającej: e-baseus.com