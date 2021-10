Na studiach laptop odgrywa jeszcze ważniejszą rolę niż na wcześniejszych etapach edukacji. Częściej wykorzystuje się go do nauki, ale też częściej znajduje inne zastosowania. Jak go wybrać, by zrobić to dobrze?

Co powinien mieć laptop dla studenta?

Wybór laptopa dla studenta rozpoczynamy, rzecz jasna, od określenia cech, jakimi powinien się charakteryzować. Z naszego doświadczenia wynika, że należałoby celować w przenośny komputer mający:

ekran o przekątnej 14 lub 15 cali i rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD

co najmniej 8 GB pamięci RAM

procesor pokroju Intel Core i3/i5 lub AMD Ryzen 3/5

SSD o pojemności nie mniejszej niż 256 GB

kartę sieciową z Wi-Fi 5 lub Wi-Fi 6

smukłą i lekką (poniżej 2 kg) konstrukcję

(mile widziany jest także zainstalowany) system Windows 10 Home Edition

Oczywiście jest tak, że im większym budżetem dysponujesz, tym lepsza specyfikacja stoi przed Tobą otworem. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że możesz nie chcieć wydawać nie-wiadomo-jak-dużych pieniędzy na komputer, dlatego postanowiliśmy zaproponować Ci po dwa modele z trzech kategorii cenowych: do 2500, do 3500 i do 4500 złotych.

Laptop dla studenta do 2500 zł

Nawet przy mocno ograniczonym budżecie da się kupić przenośny komputer, który dobrze będzie współpracował ze studentem. Warunki do wygodnej nauki zapewnia choćby HP 15s-eq2205nw (477U9EA) z 15-calowym wyświetlaczem Full HD. Na tak dużym ekranie można bez problemu umieścić dwa okna obok siebie, a przy okazji pozwoliło to producentowi zmieścić pod nim pełnowymiarową klawiaturę wraz z sekcją numeryczną.

Nieważne, czy do nauki potrzeba przeglądarki internetowej, Worda, PowerPointa czy jakichś edukacyjnych aplikacji. Na tym laptopie wszystko działa jak należy, o co dba 4-rdzeniowy AMD Ryzen 3, mający do pomocy 8 GB pamięci RAM. Za szybkie połączenie z Internetem odpowiada z kolei moduł Wi-Fi 5, a pojemny akumulator pozwala na wielogodzinne działanie z dala od gniazdka elektrycznego.

Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej mobilnego, to zerknij na mniejszy laptop Lenovo IdeaPad 3-14ADA (81W000M1PB). Został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 14 cali, który wciąż jednak może pochwalić się rozdzielczością Full HD, co oznacza, że nie tracisz przestrzeni roboczej. Ma też na pokładzie kartę Wi-Fi 5, a na pliki oddaje Ci aż 512 GB na wbudowanym nośniku SSD. Do tego laptop poradzi sobie także w bardziej wymagających zadaniach, a to za sprawą procesora AMD Ryzen 5. Nie odmówi współpracy również po zajęciach, zapewniając komfortowe warunki do oglądania filmów i seriali – nie tylko poprzez dobry wyświetlacz, ale też głośniki z technologią Dolby Audio. (Niestety tutaj Windowsa trzeba dokupić osobno).

Laptop do 3500 zł na studia

Budżet na poziomie 3500 złotych sprawia, że można rozejrzeć się za sprzętem z nieco wyższej półki. Specyfikacja może wydawać się podobna, ale ogólna jakość będzie wyraźnie lepsza. Weźmy pierwszy z brzegu: DELL Inspiron 15 5502-4534. Jego sercem jest 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 11. generacji, a oprócz niego w środku znalazło się jeszcze miejsce dla 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 256 GB. Niby niewielka różnica względem tańszych o 1000 zł poprzedników, ale jednak komfort jest znacznie wyższy. Dlaczego?

Choćby za sprawą wyświetlacza o szerokich kątach widzenia i żywych kolorach. Nie bez znaczenia jest też zawias unoszący klawiaturę, co nie tylko zwiększa wygodę pisania, ale też poprawia efektywność chłodzenia. Wreszcie – wspomniana klawiatura jest podświetlana, umożliwiając naukę (i nie tylko) nawet wtedy, gdy za oknem i w pokoju jest już ciemno.

Jeszcze większą wydajność jest w stanie zaoferować Acer Aspire 5 (NX.A18EP.005). Na jego pokładzie również znajduje się procesor Intel Core i5 11. generacji, ale towarzyszy mu już 12 GB pamięci RAM i dwa dyski: HDD 1000 GB i SSD 512 GB. To oznacza płynne działanie i sporą przestrzeń na pliki. Matowy wyświetlacz IPS i podświetlana klawiatura to kolejne atuty, a przysłowiową wisienką na torcie jest szybkie połączenie z siecią – gdy preferujesz formę bezprzewodową, możesz skorzystać z karty Wi-Fi 6, a na „kabelek” czeka gigabitowy port LAN. W tej cenie jest to jedna z najlepszych opcji – nie tylko do nauki, ale i do rozrywki.

Laptop dla studenta do 4500 zł

Jeżeli możesz wydać więcej, to warto to zrobić, ponieważ skok wydajnościowy naprawdę jest odczuwalny. Budżet w okolicach 4000-4500 złotych to dość, by kupić laptopa, który stanie się Twoim dobrym kompanem, niezależnie od tego, do czego go wykorzystasz. Naszą pierwszą propozycją jest ASUS ZenBook UX425EA-KC266T. To sprzęt, który może pochwalić się aż 16 GB pamięci RAM, SSD o pojemności 1000 GB i szybkimi opcjami łączności bez kabli.

Laptop ASUSa Ma bardzo dobry wyświetlacz o przekątnej 14 cali, rozdzielczości Full HD i jasności 400 nitów. Pokrywa 100% palety sRGB, zapewniając żywe i wiernie odwzorowane kolory. Równie dobrze wypada pod względem audio, dzięki wbudowanym głośnikom stereo marki Harman/Kardon. Zawias unoszący klawiaturę i wytrzymała konstrukcja to kolejne atuty, a ciekawostką jest touchpad typu NumberPad, a więc pełniący równocześnie funkcję klawiatury numerycznej.

Za podobne pieniądze możesz kupić laptopa HP ENVY x360 Convert 15-ee0011nw (3Y350EA), którego cechami szczególnymi są: dotykowy ekran i zawias, umożliwiający obrót o 360 stopni. Innymi słowy: wystarczy jeden szybki ruch, a laptop zamienia się w tablet. To otwiera nowe możliwości, zarówno jeśli chodzi o naukę, jak i zabawę. Niczego nie można mu przy tym zarzucić pod względem wydajności. Sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 i 16 GB pamięci RAM to duet, na którym żadna spośród podstawowych aplikacji nie zrobi żadnego wrażenia. Dobre wrażenie robi za to obraz wyświetlany na 15-calowym ekranie IPS o rozdzielczości Full HD.

