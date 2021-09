Dziś przedmiotem naszych poszukiwań będzie idealny laptop na powrót do codzienności po wakacyjnym odpoczynku. Sprzęt, który z jednej strony pozwoli efektywnie uczyć się i pracować, z drugiej zaś – będzie narzędziem do zabawy i relaksu.

Dla każdego „idealny” będzie oznaczać trochę coś innego, choć każdy pewnie zgodzi się, że taki doskonały laptop powinien działać bez zacięć, mieć niezły wyświetlacz, oferować przyzwoity czas pracy między ładowaniami i mieć solidną konstrukcję, a do tego jeszcze nie kosztować zbyt wiele. Są to jednak na tyle ogólne stwierdzenia, że właściwie… ani trochę nie ułatwiają poszukiwań.

Dlatego też chcemy Ci pokazać nie jeden, lecz cztery idealne laptopy na powrót do codzienności po wakacjach (które – jak zwykle – skończyły się niespodziewanie i zdecydowanie za szybko). Każdy z tych modeli w naszym zestawieniu jest nieco inny, bo też kierowany do użytkownika o innym profilu i innych wymaganiach. O każdym z nich za to można powiedzieć to, co (zgodnie z wcześniejszym akapitem) powinno charakteryzować „ideał”.

Dobry laptop w dobrej cenie – czego można oczekiwać? W skrócie wygląda to tak: Dobry laptop do 1500 zł ma 14-calowy wyświetlacz HD Ready, podstawowy procesor pokroju Intel Celeron i 4 GB RAM-u. Wystarczy do czytania wiadomości w Internecie i przeglądania Facebooka.

ma 14-calowy wyświetlacz HD Ready, podstawowy procesor pokroju Intel Celeron i 4 GB RAM-u. Wystarczy do czytania wiadomości w Internecie i przeglądania Facebooka. Dobry laptop do 2000 zł ma 14- lub 15-calowy wyświetlacz Full HD, procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 i 8 GB RAM-u. Sprawdzi się podczas nauki, jak i różnego rodzaju rozrywki (choć nie gier).

ma 14- lub 15-calowy wyświetlacz Full HD, procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 i 8 GB RAM-u. Sprawdzi się podczas nauki, jak i różnego rodzaju rozrywki (choć nie gier). Dobry laptop do 2500 zł ma wyświetlacz Full HD, procesor klasy Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5 i 8 GB RAM-u. To już przeważnie wydajniejsze i bardziej mobilne laptopy – zdecydowanie bardziej uniwersalne.

ma wyświetlacz Full HD, procesor klasy Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5 i 8 GB RAM-u. To już przeważnie wydajniejsze i bardziej mobilne laptopy – zdecydowanie bardziej uniwersalne. Dobry laptop do 3000 zł ma zbliżoną specyfikację to tej powyżej, ale oferuje często znacznie dłuższy czas działania między ładowaniami i lepszą jakość wykonania. Na tej półce znajdziesz też laptopy 17-calowe.

ma zbliżoną specyfikację to tej powyżej, ale oferuje często znacznie dłuższy czas działania między ładowaniami i lepszą jakość wykonania. Na tej półce znajdziesz też laptopy 17-calowe. Dobry laptop do 3500 zł ma szybki procesor, 16 GB RAM-u i pojemny dysk HDD + SSD. Sprawdzi się jako laptop do pracy, wciąż pozostając także dobrą opcja do zastosowań rozrywkowych.

ma szybki procesor, 16 GB RAM-u i pojemny dysk HDD + SSD. Sprawdzi się jako laptop do pracy, wciąż pozostając także dobrą opcja do zastosowań rozrywkowych. Dobry laptop do 4000 zł ma szybki procesor, 16 GB RAM-u i dedykowaną kartę graficzną. To dobry budżet, by rozglądać się za podstawowym laptopem gamingowym albo potężnym laptopem uniwersalnym.

ma szybki procesor, 16 GB RAM-u i dedykowaną kartę graficzną. To dobry budżet, by rozglądać się za podstawowym laptopem gamingowym albo potężnym laptopem uniwersalnym. Dobry laptop do 4500 zł ma procesor klasy Intel Core i7 lub AMD Ryzen 7. Dzięki temu jest w stanie sprostać grom i aplikacjom o wyższych wymaganiach. Smukła, lekka i bezramkowa konstrukcja jest już tutaj standardem.

ma procesor klasy Intel Core i7 lub AMD Ryzen 7. Dzięki temu jest w stanie sprostać grom i aplikacjom o wyższych wymaganiach. Smukła, lekka i bezramkowa konstrukcja jest już tutaj standardem. Dobry laptop do 5000 zł ma szybki procesor i mocną kartę graficzną. Za te pieniądze otrzymasz już dobry laptop do gier, pracy, nauki, rozrywki i wszelkich innych zastosowań. Będzie lekki, wydajny i ergonomiczny.

Dobry laptop… ultramobilny

Pierwsza propozycja to laptop ultramobilny – taki, który możesz zabrać ze sobą, gdzie tylko chcesz, w końcu waży jedynie około półtora kilograma. Ma 14-calowy wyświetlacz, na który dobrze patrzy się nawet w słoneczny dzień, a to za sprawą antyrefleksyjnej powłoki matrycy. To komputer, który sprawdzi się i w domu, i poza nim – na przykład na uczelni albo w drodze do i z pracy (gdy trzeba na szybko dokończyć raport dla szefa).

Mocnym kandydatem do tytułu takiego „ideału” jest Lenovo Ideapad 3-14ADA (81W000EKPB). Oprócz tego, że jest smukły i lekki, to oddaje Ci jeszcze do dyspozycji szybkie Wi-Fi i wyświetlacz Full HD, dzięki czemu nawet bez dodatkowego monitora masz sporo przestrzeni do pracy czy zabawy.

Jego sercem jest 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5, który wraz z 8 GB pamięci RAM dba o to, by nic się nie wieszało. Szybki dostęp do zapisanych zdjęć i filmów zapewnia z kolei SSD o pojemności 256 GB. Wisienką na torcie są głośniki stereo, a gdy okoliczności nie pozwalają, bez problemu podłączysz też słuchawki.

Dobry laptop… z wielkim ekranem

Po drugiej stronie stoi laptop ze zdecydowanie większym, przeszło 17-calowym ekranem. To już zdecydowanie mniej mobilny sprzęt, ale za to znacznie lepszy do oglądania filmów i seriali. Jeśli właśnie taki jest Twój ulubiony sposób na spędzanie wolnego czasu, to dobrze zrobisz rozglądając się za takim większym komputerem. Równocześnie – w razie czego – możesz go przenieść do drugiego pokoju albo do ogrodu.

Możesz to zrobić, bo nasz kandydat – Lenovo Ideapad 3-17ADA (81W2006DPB) waży niewiele więcej niż 2 kilogramy. Wybierz więc sobie doskonałe miejsce i obejrzyj film, ciesząc się obrazem na 17-calowym wyświetlaczu z powłoką antyrefleksyjną i dźwiękiem wydobywającym się z głośników stereo z Dolby Audio.

Laptop ma w środku wystarczająco mocne podzespoły, by serwisy VOD i odtwarzacze działały jak należy. Nie będziesz też mieć okazji, by narzekać na wydajność podczas przeglądania Internetu czy oglądania zdjęć. Jeśli szukasz czegoś dużego, to koniecznie weź go pod uwagę.

Dobry laptop… do tego i owego

A jeżeli potrzebujesz komputera uniwersalnego, to postaw na rozwiązanie plasujące się pośrodku, czyli laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala. W taki panel wyposażony został między innymi Acer Aspire 5 (NX.A18EP.005). To laptop, który równie dobrze sprawdzi się podczas nauki, zdalnej pracy, jak i rozrywki różnego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądania Internetu i filmowych czy też serialowych seansów.

Ten 15-calowy laptop firmy Acer ma kilka poważnych atutów, a jednym z nich jest matowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD. Nie tylko zapewnia szczegółowy i bogaty w żywe kolory obraz, ale też chroni oczy przed nadmiernym zmęczeniem. Procesor Intel Core 11. generacji we współpracy z 8 GB RAM-u czyni zaś z niego narzędzie, które żadnych zadań się nie boi.

Dziś do większości tego, co robimy na komputerze, potrzeba szybkiego połączenia z Internetem. Wiedząc to Acer wyposażył swojego laptopa w gigabitowy port LAN oraz kartę Wi-Fi 6. Nie zapomniał też o nocnych markach, montując podświetlaną klawiaturę.

Dobry laptop… dla gracza

Jeżeli zaś Twoją największą pasją są gry komputerowe, to nawet się nie zastanawiaj i wybierz laptopa gamingowego. Taka maszynka zapewni Ci komfortowe warunki do rozgrywki w każdym tego stwierdzenia znaczeniu. Z jednej strony możesz liczyć na konfigurację spełniającą wymagania sprzętowe także tych nowszych produkcji, z drugiej – na podświetlaną klawiaturę, wysokiej jakości wyświetlacz i efektywny układ chłodzenia.

Ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7, 16 GB pamięci RAM i karta graficzna GeForce RTX 3050Ti to podzespoły, jakimi może pochwalić się DELL Inspiron G15 5515-0923. Ten gamingowy laptop poradzi sobie z większością współczesnych tytułów i zapewni Ci przy tym maksymalnie komfortowe warunki do grania.

Matowy wyświetlacz Full HD z odświeżaniem 120 Hz zagwarantuje płynność, jakiej należałoby oczekiwać, karta Wi-Fi 6 – szybkie i niezawodne połączenie z siecią, a funkcja Game Shift – tak zoptymalizuje parametry komputera, by gry były absolutnym priorytetem. To prawdziwy potwór (w pozytywnym tego słowa znaczeniu, rzecz jasna!).

Wygodnie i bezpiecznie, czyli: sprawdź też usługi dodatkowe

Dobrze widzisz, że zakup takiego laptopa to często niemały wydatek. Dobra wiadomość jest taka, że możesz sobie to trochę złagodzić. Nie musisz od razu płacić całości – zamiast tego możesz rozłożyć sobie koszty na 10 rat 0 procent (RRSO 0%), co oznacza, że nie zapłacisz ani złotówki więcej.

Mało tego, możesz rozłożyć zakup nawet na 20 rat 0%, ale tę opcję zobaczysz tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na dokupienie Gwarancji Beztroski. Co to takiego? To dodatkowa usługa, dzięki której już za kilka złotych miesięcznie możesz wydłużyć standardową gwarancję nawet do 5 lat, otrzymać ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem lub kradzieżą albo też mieć i jedno i drugie w pakiecie.

Jeśli aktualnie nie możesz sobie pozwolić nawet na jedną ratę, to możesz też wybrać opcję z odroczoną spłatą pierwszej raty – konkretnie w tym przypadku zapłacisz ją dopiero po upływie 6 miesięcy od zakupu. Miej jednak świadomość, że tutaj RRSO wynosi 11,65%.

Nie każdy z nas jest ekspertem od nowych technologii, a obsługa komputera niejednemu może przysporzyć kłopotów. To właśnie z myślą o takich użytkownikach powstał Helpdesk Komputronik. Za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych miesięcznie (w zależności od wybranego wariantu) zyskujesz dostęp do całodobowego wsparcia technicznego (także w weekendy). Wśród dostępnych opcji znajdziesz: 1 kontakt ze zdalnym informatykiem w ciągu roku (za 99 zł), 3 kontakty w roku (199 zł), 5 kontaktów w roku (299 zł), 10 kontaktów przez dwa lata (499 zł) lub nielimitowane kontakty przez 3 lata (za 4999 zł).

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.