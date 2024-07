To nie jest zabawa na jeden wieczór. LEGO: Barad-dûr

Jeśli wszystkie części “Władcy Pierścieni” znasz na pamięć, a każdy dialog wypowiadany przez Frodo Bagginsa możesz bez trudu wyrecytować zaraz po przebudzeniu, mam dla ciebie dobrą wiadomość. To znaczy złą, bo twój portfel może się nieco uszczuplić.

Jest piątek, piąty dzień lipca, słyszę dźwięk domofonu. Pierwsza myśl – przyszła kolejna paczka, którą zamówiłem przez swoje uzależnienie od zakupów i która pewnie sprawi, że przez weekend będę się zastanawiać, czy był to zakup, który rzeczywiście był niezbędny.

Mina zmęczonego kuriera sugeruje jednak, że weekend spędzę zupełnie inaczej. Wielki karton “mówił” mi już zanim wziąłem go do ręki, że pod grubą warstwą tektury skrywa się kilka nieprzespanych nocy, rozważanie, w jaki sposób zerwać się szybciej z pracy i co zamówić na obiad, żeby nie tracić czasu na gotowanie.

Dziękuję kurierowi za fatygę, zamykam drzwi, a ważąca kilka kilogramów paczka natychmiast ląduje na podłodze. Nie minęła minuta, kiedy najnowszy zestaw LEGO Icons: Władca pierścieni był już rozpakowany. Wiedziałem, że dzięki temu mam już plany na kolejne dni. W końcu ten olbrzym sam się nie złoży – a jest co składać, bo wieża Barad-dûr LEGO to zestaw składający się z dokładnie 5471 elementów. Jest co robić.

Rozłożenie całego zestawu na podłodze pokazuje, jak ogromnym zestawem jest LEGO 10333

Kolosalna konstrukcja LEGO

Przejdźmy do konkretów. Barad-dûr (LEGO 10333) to nie byle jaka wieża. To wieża kultowego Saurona z “Władcy pierścieni”. Nie ma więc tutaj miejsca na jakiekolwiek kompromisy – konstrukcja musi być olbrzymia, mroczna i robić niesamowite wrażenie. Wszystkie te warunki LEGO Barad-dûr spełnia w 100 procentach.

Po złoszeniu Barad-dûr mierzy 83 cm wysokości, 45 cm szerokości oraz 30 cm głębokości. Całość jest podzielona na cztery segmenty, które dla wygody można rozkładać i łączyć ze sobą za sprawą wygodnych "szyn". LEGO zadbało też o to, aby wieża Saurona zaskakiwała swoim wyglądem nie tylko z przodu, ale też z tyłu. W tym miejscu bowiem konstrukcja jest otwarta. Oznacza to, że można swobodnie zajrzeć na każde piętro Barad-dûr i przyjrzeć się fenomenalnym szczegółom.

W instrukcji podzielonej na trzy części znajdują się różnego rodzaju ciekawostki związane ze światem Frodo Bagginsa

Brakuje mi miejsca!

Po otwarciu tego gigantycznego kartonu LEGO 10333 moim oczom ukazuje się… kolejny karton. W jego wnętrzu jest cała masa papierowych woreczków z klockami, instrukcja podzielona na trzy części oraz zestaw naklejek. Poza tym w opakowaniu znalazły się kolejne papierowe torebki. Łącznie jest ich dokładnie 40, ale w rzeczywistości o wiele więcej, bo w większości tych 40 woreczków znajdują się mniejsze – z drobniejszymi elementami.

Zostawmy jednak te szczegóły na boku. Wszak wiadomo, że im więcej klocków do ułożenia, tym lepiej. Dlatego po kolei otwieram kolejne opakowania, których zawartość wkrótce ma sprawić, że wyrośnie z nich długa na niemal metr wieża. “Wkrótce” to jednak zbyt łagodne określenie, bo w moim przypadku – mimo ogromnych chęci rzucenia wszystkiego i oddania się tylko klockom LEGO, na układanie Barad-dûr znajdowałem czas tylko wieczorami.

Dobrze, że miałem do tego pomoc w postaci drugiej pary rąk, bo pewnie spędziłbym nad klockami znacznie więcej czasu, niż zakładałem. W każdym razie jednak – na “spokojne” układanie LEGO 10333 trzeba poświęcić przynajmniej 3-4 godziny dziennie, a wieża będzie gotowa po ok. 3-4 dniach. Jasne, że można tę wieżę Saurona zbudować jednego dnia – ale z drugiej strony, rozłożenie tej przyjemności na kilka dni warto rozważyć, żeby nieco dłużej móc podziwiać tę szczegółową konstrukcję.

A jeśli o szczegółach mowa – przejdźmy do konkretów. LEGO Barad-dûr jest fenomenalnie szczegółowym zestawem. Duńczycy zadbali tutaj o obecność nawet najmniejszych elementów nadających klimat tej mrocznej wieży. I to naprawdę widać. Podstawę konstrukcji stanowi wielka płyta ociekająca “lawą”. Jej układanie spodoba się tym, którzy lubią budowanie nieregularnych kształtów, a do tego pełnych niewielkich klocków.

Ale spokojnie. Fani układania podobnych do siebie i symetrycznych obiektów również znajdą coś dla siebie. Wieża z zewnątrz jest bardzo symetryczna – choć nie w 100 procentach. Należy więc przygotować się na układanie kilku tych samych ścian, wież okalających budowlę i wszelkich zdobień, które w zależności od segmentu są mniejsze lub większe.

Wspomniałem o zewnętrznej części wieży. LEGO oddaje też fanom “Władcy pierścieni” w nowym zestawie wnętrze wieży Saurona. Dostęp do niego jest w tylnej części i tutaj dzieje się naprawdę dużo. Szczegółów nie brakuje na żadnym piętrze, choć przyznam, że są miejsca, gdzie chętnie zobaczyłbym klocki zamiast naklejek – jak np. w przypadku biblioteczki na górze. W zestawie LEGO 10333 znalazły się też dwie “znajdźki” umieszczone w konstrukcji.

Co spodobało mi się najbardziej w LEGO 10333?

Chciałbym na to pytanie odpowiedzieć jednym słowem. Składanie całego zestawu było dla mnie świetną zabawą. W Barad-dûr jest jednak kilka elementów, które spodobały mi się wyjątkowo po ułożeniu całości. Przede wszystkim ruchome elementy, czyli otwierane drzwi wejściowe.

Co jednak robi większe wrażenie – samo oko Saurona na szczycie wieży. Pomijając to, że samo w sobie wygląda obłędnie, to jest ono podświetlane. Szkoda tylko, że nie można włączyć jego świecenia w trybie ciągłym. Aby je uruchomić, trzeba trzymać włącznik.

Czy więc LEGO 10333 Barad-dûr jest dla kogoś konkretnego? Czy jest ktoś, komu może się ten zestaw nie spodobać? Myślę, że każdy fan “Władcy pierścieni” byłby zachwycony z LEGO 10333 podarowanego jako prezent. Producent zadbał tutaj o mnóstwo szczegółów, a przy tym zapewnia wiele godzin świetnej zabawy przy składaniu klocków. Natomiast ci, którzy “Władcę pierścieni” obejrzeli z przymusu albo o tym świecie wiedzą niewiele – w ofercie LEGO z pewnością znajdzie się wiele innych, równie ciekawych zestawów.