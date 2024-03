Lenovo LOQ 15IAX9I to przykład niedrogiego laptopa do gier, który ma szansę wyprzedzić konkurencję. Wszystko dzięki nowoczesnej grafice Intel ARC A530M. Jeśli o niej nie słyszeliście, to pora nadrobić zaległości.

Artykuł sponsorowany przez Lenovo

Laptop gamingowy to uniwersalne narzędzie, które może również służyć do codziennych zadań, a także bardzo często do pracy twórczej. Wybór odpowiedniego sprzętu nie jest jednak łatwym zadaniem, zwłaszcza dla mniej doświadczonych osób, które nie mają dobrego rozeznania w branży.

Niedawno w sklepach pojawiła się wyjątkowo ciekawa propozycja – Lenovo LOQ 15IAX9I z kartą graficzną Intel ARC A530M. Sprzęt wyróżnia się niezłą wydajnością, ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi, a przy tym można go kupić w niewygórowanej cenie w okolicach 4 tys. zł. Tłumaczymy, dlaczego warto zdecydować się na tak nietypową konfigurację laptopa.

Laptop do gier z prawdziwego zdarzenia

Lenovo LOQ 15IAX9I został zaprojektowany typowo z myślą o gamingu. Świadczy o tym nie tylko efektowna stylistyka, ale też dobra specyfikacja.

Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Co ważne, matryca wyróżnia się szybkim odświeżaniem 144 Hz, co powinni docenić miłośnicy dynamicznych gier akcji – taki ekran po prostu pozwoli wyświetlić płynniejszą animację.

Nie bez znaczenia jest też sama jakość ekranu. Mówimy bowiem o panelu IPS, który gwarantuje szerokie kąty widzenia, dobre odwzorowanie barw (100 proc. sRGB), a także dużą jasność na poziomie 300 nit. Dobra matryca sprawdzi się w pracy twórczej, gdzie liczy się jakość obrazu (np. edycja zdjęć, montaż filmów). Dzięki technice low-blue light nawet długie sesje przed komputerem nie będą męczące dla oczu.

Gracze powinni docenić także klawiaturę Lenovo LOQ, którą zaprojektowano z myślą o intensywnej rozgrywce i dobrej ergonomii. Konstrukcję wyposażono w pełnowymiarowe klawisze strzałek i blok klawiszy numerycznych. Co ważne, mają one niski skok 1,5 mm i wspierają technologię 100 proc. anti-ghosting, więc nie musimy się obawiać zacięć przy jednoczesnym wciskaniu kilku przycisków na raz. Rzecz jasna nie zabrakło też podświetlenia RGB.

Potencjał laptopa można sprawdzić już chwilę po wyjęciu z pudełka. Dzięki dołączonemu trzymiesięcznemu abonamentowi Xbox Game Pass otrzymujemy dostęp do ogromnej biblioteki wysokiej jakości gier, w tym takich hitów jak Forza Horizon 5 i Motorsport, seria Age of Empires, Quake, czy Sea of Thieves. Z pewnością każdy gracz znajdzie tu interesujące tytuły.

Wydajna konfiguracja stworzona do gamingu

Dobry laptop do gier nie może się obyć bez mocnych podzespołów. Lenovo LOQ 15IAX9I wypada tutaj naprawdę nieźle – konstrukcja pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły w rozdzielczości 1080p. Co więcej, dzięki funkcji Lenovo AI Engine+ z układem LA1 AI możemy liczyć na jeszcze lepsze dostosowanie parametrów laptopa i uzyskanie lepszych osiągów.

W środku znalazł się procesor Intel Core i5-12450HX oferujący 4 rdzenie typu P-Core i 4 rdzenie typu E-Core – to wydajna jednostka z generacji Alder Lake, która pozwoli na płynne działanie gier i sprawne wykonywanie bardziej wymagających, twórczych zadań. Procesor połączono z 16 GB nowoczesnej, dwukanałowej pamięci DDR5-4800. W razie potrzeby istnieje jednak możliwość wymiany modułów i obsadzenia nawet 32 GB RAM. Taka opcja pozwoli łatwo zmodernizować sprzęt w przyszłości.

Na dane przewidziano szybki nośnik SSD NVMe o pojemności 512 GB, co powinno wystarczyć na początek pracy z komputerem. Warto jednak zaznaczyć, że wewnątrz laptopa przewidziano miejsce na drugi nośnik M.2 2280 PCIe 4.0 x4, więc później można pokusić się o dołożenie drugiego dysku i zwiększenie dostępnego miejsca na dane.

Lenovo LOQ 15IAX9I ma 21,9-23,9 mm grubości i waży niespełna 2,4 kg. Konstrukcję zamknięto w smukłej obudowie z tworzywa sztucznego, a całość spełnia rygorystyczne normy klasy wojskowej (MIL-STD-810H). Za zasilanie odpowiada bateria o mocy 60 Wh z funkcją szybkiego ładowania Rapid Charge Pro – w ciągu 30 minut można ją podładować do 50 proc.

Model Lenovo LOQ 15IAX9I (83FQ0027PB) Ekran 15.6" IPS Full HD 144 Hz (300 nit, 100% sRGB) Klawiatura Pełnowymiarowa (4-strefowe podświetlenie RGB) Procesor Intel Core i5-12450HX (4/8 P-Core + 4/4 E-Core) Pamięć RAM 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 (max 2x 16 GB DDR5-4800) Karta graficzna Intel Arc A530M 4GB GDDR6 Dysk SSD SSD M.2 NVMe PCIe 4.0x4 512 GB (2x M.2 2280) Złącza 3x USB 3.0, USB typ C 10 Gb/s (DisplayPort 1.4, PD 140W), HDMI 2.1, combo audio, RJ45, zasilanie Sieć Wi-Fi 6 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2 Dodatkowe AI Chip LA1 Bateria 60 Wh Wymiary 359,86 x 258,7 x 21.9-23,9 mm Waga 2,38 kg

Intel ARC A530M – tajna broń laptopa dla graczy

Większość dostępnych laptopów dla graczy korzysta z karty graficznej NVIDIA GeForce lub ewentualnie AMD Radeon. W tym przypadku jest inaczej, bo w modelu Lenovo LOQ 15IAX9I producent zastosował układ Intel ARC A530M. Teoretycznie mówimy o konkurencji dla układu NVIDIA GeForce RTX 3050.

Intel ARC A530M to typowa „średnia półka” kart graficznych do gamingowych laptopów. Producent zastosował układ Intel Alchemist ACM-G12 (Xe HPG), który dysponuje 12 rdzeniami Xe (łącznie dają one 1536 procesorów strumieniowych). Co ważne, grafika została połączona z 4 GB pamięci GDDR6 128-bit, co powinno być wystarczające do grania w rozdzielczości 1080p na średnich ustawieniach graficznych.

Układ zapewnia wsparcie dla najnowszych technologii graficznych, wliczając w to DirectX 12 Ultimate. Można zatem korzystać z techniki sprzętowego wsparcia dla Ray Tracingu, która pozwala uzyskać bardziej realistyczna grafikę (a warto zauważyć, że technika ta już na dobre zadomowiła się w grach komputerowych i staje się standardem gamingu).

Producent zastosował też autorską technologię skalowania obrazu Intel Xe Super Sampling (XeSS), która pozwala poprawić płynność animacji. W zależności od tytułu i wybranego trybu możemy liczyć na kilkanaście-kilkadziesiąt procent wzrostu wydajności. W niektórych przypadkach może to nawet decydować o płynności rozgrywki.

Intel ARC A530M to dobre rozwiązanie również dla twórców treści. Rdzenie Xe Matrix eXtensions (XMX) pozwolą przyspieszyć zadania bazujące na sztucznej inteligencji, np. w aplikacjach Video Enhance AI, Gigapixel AI i Adobe Premiere Pro.

Układ oferuje także sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1, co można wykorzystać np. podczas streamowania rozgrywki lub konwertowania wideo. Konkurencyjne modele GeForce z serii RTX 3000 nie oferują takiej funkcji, więc sprzęt pozwoli znacząco przyspieszyć wykonywanie niektórych operacji.

To jednak nie wszystko. Dzięki wykorzystaniu technologii Deep Link kartę Intel Arc A530M można połączyć ze zintegrowanym układem graficznym w procesorze. Może nie jest to zbyt popularne rozwiązanie, ale w niektórych zastosowaniach pozwoli wykrzesać ze sprzętu jeszcze lepsze osiągi.

Lenovo LOQ 15IAX9I to dobra alternatywa

Sytuacja na rynku laptopów robi się coraz ciekawsza. Producenci zaczynają mocniej walczyć o klienta i oferować ciekawe konstrukcje. Nie trzeba jednak decydować się na najbardziej rozpoznawalne rozwiązania. Ciekawą propozycją jest właśnie Lenovo LOQ 15IAX9I z kartą graficzną Intel ARC A530M, który w niektórych zastosowaniach okazuje się dużo lepszy od popularniejszych modeli.

Lenovo LOQ 15IAX9I został zaprojektowany z myślą o graczach, zatem można liczyć na bardzo dobry ekran, wygodną klawiaturę i nowoczesny zestaw portów. Głównym atutem jest jednak mocna konfiguracja z procesorem Intel i kartą graficzną Intel Arc A530M – taki układ pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły, a także na twórcze zastosowania.

