Słyszeliście o kartach graficznych Intel ARC? To nowy sprzęt, który śmiało może konkurować z popularniejszymi układami. Szczególnie teraz, gdy w sklepach ruszyła promocja Intel Gamer Days.

Płatna współpraca z marką Intel

Komputer do grania nie może się obyć bez karty graficznej do grania. Decydując się na taki sprzęt, wybór najczęściej sprowadza się do dwóch propozycji - modeli Nvidia GeForce lub AMD Radeon. Nie każdy jednak wie, że od niedawna jest jeszcze trzecia opcja, która z biegiem czasu staje się coraz ciekawszą propozycją. Chodzi o karty graficzne Intel ARC.

W poradniku wyjaśniamy dlaczego warto zwrócić uwagę na karty graficzne Intel ARC, czym wyróżniają się na tle konkurencyjnych konstrukcji i podpowiadamy jakimi modelami warto się zainteresować.

Trzeci gracz na rynku kart graficznych

Intel był obecny na rynku kart graficznych już w latach 90-tych, jednak modele ARC to całkowicie nowe podejście do tematu. Inżynierowie opracowali architekturę Alchemist (Xe HPG), która została zaprojektowana typowo z myślą o grach.



Intel Alchemist to pierwsza seria kart graficznych dla graczy, ale w planach producenta są trzy kolejne generacje: Battlemage, Celestial i Druid

Początki nie były łatwe. W początkowej fazie karty „niebieskich” miały problemy ze sterownikami, przez co były mocno krytykowane przez branżowe media. Całe szczęście sytuacja uległa poprawie. Programiści nie tylko rozwiązali najważniejsze mankamenty, ale też skupili się na poprawie wydajności – kolejne wersje driverów przynosiły ogromny wzrost osiągów, zwłaszcza w starszych tytułach korzystających z DirectX 9.

Pełny potencjał sprzętu jest jednak widoczny w nowszych grach. Karty Intel ARC oferują pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, więc pozwalają korzystać z takich nowinek technologicznych, jak ray tracing, variable rate shading, mesh shading i sampler feedback. Dla graczy oznacza to możliwość aktywowania lepszych efektów graficznych, które można podziwiać w nowszych grach.



Technologia Intel XeSS pozwala znacząco poprawić płynność animacji przy zachowaniu dobrej jakości wyświetlanego obrazu

Sporym atutem jest autorska technologia skalowania obrazu XeSS (Xe Super Sampling), dzięki której w wybranych grach można uzyskać lepszą płynność animacji przy zachowaniu dobrej jakości wyświetlanego obrazu. Co ważne, technologia jest chętnie implementowana przez deweloperów - taka funkcja jest już dostępna w ponad 50 tytułach (m.in. Call of Duty: Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, Forspoken, Shadow of the Tomb Raider czy The Witcher 3).

Warto również dodać, że karty Intel ARC oferują sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1, który oferuje dużo lepszą jakość obrazu przy mniejszej przepustowości względem H.264 czy H.265. Taką funkcję powinni docenić gracze i twórcy treści, którzy komputera używają do strumieniowania rozgrywki.

Karty graficzne Intel ARC w komputerze do grania

Jeśli chodzi o komputery stacjonarne, wybór kart graficznych nie jest zbyt duży – w praktyce sprowadza się do modeli ARC A770, ARC A750 i A380. Który wybrać?



Intel ARC A770 to obecnie topowa karta graficzna producenta - w sam raz do grania w 1080p

Model ARC A770 korzysta z układu graficznego Alchemist ACM-G10 z 4096 jednostkami cieniującymi i w zależności od wersji dysponuje 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Pobór mocy oszacowano tutaj na 225 W.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić referencyjny model Intel ARC A770 Limited Edition. W praktyce możemy liczyć na całkiem dobrą wydajność, która pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p. Co ważne, karta bardzo dobrze wypada z włączonym Ray Tracingiem.



Karta graficzna Intel ARC A750 zdążyła od premiery mocno potanieć, więc jest ciekawą propozycją do budowy niedrogich komputerów do grania

Dużo ciekawszą propozycją wydaje się jednak słabszy model – ARC A750. Producent zastosował układ graficzny Alchemist ACM-G10 w wersji okrojonej do 3584 jednostek cieniujących oraz 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Co ważne, takie modele są już dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach, więc mogą być ciekawą propozycją do budowy tańszego komputera do gier.

Testy modelu Intel ARC A750 Limited Edition pokazują niewiele niższe osiągi względem wydajniejszego brata. Karta sprawdza się w nowszych grach w rozdzielczości 1080p, także z aktywnym Ray Tracingiem.



Karta graficzna Intel ARC A380 to podstawowa propozycja, która pozwoli na granie w mniej wymagające tytuły

Karta Intel ARC A380 reprezentuje podstawowy segment wydajnościowy. Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić autorski model ASRock ARC A380 Challenger – to propozycja, która sprawdzi się w grach e-Sportowych oraz starszych, mniej wymagających tytułach.

Specyfikacja obejmuje układ graficzny Alchemist ACM-G11 z 1024 jednostkami cieniującymi oraz 6 GB pamięci GDDR6 96-bit. Może nie jest to topowa konstrukcja, ale warto zwrócić uwagę na niewielkie zapotrzebowanie na energię.

Laptopy z kartami Intel ARC? Proszę bardzo!

Karty graficzne Intel ARC są dostępne także w laptopach, jednak ich dostępność obecnie jest dosyć ograniczona - na naszym rynku wybór najczęściej ogranicza się do konstrukcji z podstawowymi układami ARC A370M i ARC A350M.



Producent przygotował całą gamę mobilnych układów graficznych, jednak realnie najłatwiej kupić laptopy z podstawowymi modelami ARC A350M i ARC A370M

Obydwa modele oferują zbliżoną specyfikację techniczną. Producent zastosował układ graficzny Alchemist ACM-G11 z 1024 (A370M) lub 768 (A350M) jednostkami cieniującymi oraz 4 GB pamięci GDDR6 64-bit. Niewielkie zapotrzebowanie na energię pozwala stosować chipy w smukłych laptopach.

Karty Intel ARC A370M i A350M reprezentują podstawowy segment wydajnościowy. Układy pozwolą na sprawną obsługę multimediów oraz granie w tytuły e-Sportowe oraz starsze, mniej wymagające produkcje.

Karty graficzne Intel ARC - dobra alternatywa dla graczy

Pojawienie się kart graficznych Intel ARC zwiększyło konkurencję na rynku. Z takich zmian szczególnie powinni ucieszyć się gracze, którzy otrzymali większy wybór sprzętu, a producenci zaczęli mocniej konkurować o klienta – obecnie karty Intel ARC są dobrą alternatywą dla popularniejszych modeli Nvidii i AMD.

Pierwsza generacja kart Intela to modele z niższej lub średniej półki, która jest wybierana do budowy tańszych komputerów. Pod względem technicznym nie ustępują one modelom konkurencji. Producent kusi wsparciem dla nowoczesnych interfejsów oraz autorską technologią skalowania obrazu XeSS. Nie bez znaczenia jest też sprzętowa obsługa kodeka AV1, którą powinni docenić streamerzy.

W sklepach bez problemu można znaleźć karty graficzne, ale też laptopy i gotowe komputery z układami graficznymi „niebieskich”. Teraz zakup takiego sprzętu może być jeszcze ciekawszą propozycją, bo właśnie ruszyła nowa edycja akcji Intel Gamer Days - w sklepach Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom przygotowano atrakcyjne promocje, dzięki którym możecie zaoszczędzić pieniądze. Co więcej, można tutaj otrzymać za darmo gry Nightingale oraz Assassin's Creed Mirage.

