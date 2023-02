Minął prawie rok od premiery pierwszych kart graficznych Intel Arc. Początki nie były łatwe, ale producent poprawia możliwości sprzętu. Zapytaliśmy go, jak ocenia swój debiut, w czym jest lepszy od konkurencji i co nas czeka w przyszłości.

Ubiegły rok był wyjątkowo ważny dla firmy Intel. Po miesiącach oczekiwań, na rynku zadebiutowały karty graficzne z serii Intel Arc – w marcu swoją premierę miały układy do laptopów, a kilka miesięcy później pojawiły się karty do komputerów stacjonarnych. W końcu doczekaliśmy się konkurencji dla kart Nvidia GeForce i AMD Radeon.

Początki były tragiczne nie były łatwe, ale producent stopniowo usprawnia sprzęt nowymi wersjami sterowników. Potwierdzają to też nasze testy – ostatnio mieliśmy okazję sprawdzić modele Intel Arc A750 i Intel Arc A770 i szczególnie po najnowszej aktualizacji widać znaczącą poprawę osiągów.



Scott Gillingham – EMEA Client Graphics Sales Specialist & Regional Manager w firmie Intel

Intel o premierze kart graficznych, poprawkach i planach na przyszłość

Jak Intel zapatruje się na premierę kart? Zadaliśmy kilka pytań, na które odpowiedział Scott Gillingham – EMEA Client Graphics Sales Specialist & Regional Manager w firmie Intel.

benchmark.pl: Który z dotychczasowych modeli Intel Arc cieszy się największą popularnością?

Scott Gillingham: Chociaż zwykle nie podajemy informacji o ilości i udziale sprzedaży, nasza aktualizacja sterowników Intel Arc z I kwartału 2023 roku pokazuje, że jesteśmy zaangażowani w dostarczanie graczom opłacalnych modeli o dobrej wydajności i funkcjonalności, w ramach naszej misji przywracania równowagi na rynku kart graficznych.

Dlatego skupiamy się na Intel Arc A750 Limited Edition, którego nowa sugerowana cena (MSRP) wynosi zaledwie 249 dolarów, oferując o 52% lepszą wydajność w przeliczeniu na dolara względem RTX 3060 12 GB w szerokim zakresie gier DX9, DX11 i DX12. Wraz z nowoczesnymi funkcjami, w tym opartym na sztucznej inteligencji upscalingiem XeSS i wysokowydajnym ray tracingiem, wierzymy, że Intel Arc A750 daje graczom niezrównaną wartość w swojej kategorii.

benchmark.pl: Z czego wynika małe zainteresowanie kartami graficznymi Intel Arc?

Scott Gillingham: Po premierze Intel Arc społeczność graczy i prasa zareagowały bardzo pozytywnie. Usłyszeliśmy, jak ważna jest obecność trzeciego gracza na rynku kart graficznych, więc jesteśmy zobowiązani do dostarczenia dobrego produktu w atrakcyjnej cenie i poprawy na rynku. To była nasza misja z Alchemistem, naszą pierwszą generacją wysokowydajnych kart graficznych i używamy wszystkich sposobów, jakie posiada Intel, aby to osiągnąć.

Stosujemy akcelerowany za pomocą sztucznej inteligencji upscaling XeSS, zainwestowaliśmy w sprzęt do ray tracingu, dzięki czemu propozycja wartości, jaką oferujemy użytkownikom końcowym brzmi "otrzymujesz nowoczesną grafikę w cenie znacznie niższej, niż oferują to obecni liderzy branży". Czy z biegiem czasu zawsze będziemy tym gościem, który burzy porządek na rynku? Nie, będziemy przesuwać się w górę i zaczniemy się wyróżniać poprzez funkcje, wydajność i inne cechy, na których zależy graczom. Ale strategia Intela wchodzącego na rynek polega przede wszystkim na zakłócaniu pracy zasiedziałych graczy i dostarczaniu najlepszej wydajności w przeliczeniu na dolara.

benchmark.pl: Czy planowana jest premiera modeli Intel Arc A310 i A580 na rynku detalicznym?

Scott Gillingham: Skupiamy się na pokazaniu naszego zaangażowania w sprzęt dla graczy z niesamowitym modelem Intel Arc A750 w atrakcyjnej cenie 250 dolarów MSRP. Intel jest zaangażowany w walkę w tym segmencie. W tej chwili nie podajemy szczegółów dotyczących dostępności lub cen układu graficznego Intel Arc A580 i Intel Arc A310.

benchmark.pl: Czy możemy oczekiwać, że w najbliższym czasie w sklepach pojawią się niereferencyjne wersje kart Intel Arc od kolejnych producentów?

Scott Gillingham: Zachęcamy do zapoznania się z naszymi partnerami ekosystemowymi - w tym z firmami Acer, ASRock i Gunnir - w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich planowanych produktów. Jeśli chodzi o nasz własny model Intel Limited Edition, to wiemy, że jako nowy gracz na rynku potrzebujemy czasu, aby jego ilość przeszła przez kanały dystrybucji, a także sklepy internetowe i detaliczne. Ten początkowy okres wprowadzania produktu na półki mamy już za sobą i jest szeroko dostępny na całym świecie. W niektórych miejscach w Europie, gdzie nie było jeszcze wolumenu, teraz jest on dostępny.

benchmark.pl: Z czego wynikają zawirowania z dostępnością kart partnerskich producentów? Gigabyte oficjalnie nie oferuje kart Arc, ale takie modele można kupić np. w Rosji.

Scott Gillingham: Globalnie współpracujemy z wieloma partnerami ekosystemowymi, w tym z firmami ASRock, Acer i Gunnir. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z firmą Gigabyte w celu uzyskania szczegółów dotyczących dystrybucji jej produktów.

benchmark.pl: Czy Intel ma w planach wydanie kolejnych modeli z generacji Alchemist w wersji dla komputerów stacjonarnych lub laptopów?

Scott Gillingham: Nie komentujemy przyszłych produktów, ale Intel pozostaje w pełni zaangażowany w plany wydawnicze konsumenckich kart graficznych.

benchmark.pl: W jaki sposób Intel chce poprawić konkurencyjność kart Arc względem modeli GeForce i Radeon?

Scott Gillingham: Nieustannie ulepszamy karty graficzne Intel Arc dzięki ciągłemu rozwojowi naszego zespołu ds. oprogramowania, który jeszcze bardziej uwalnia potencjał sprzętu. Od października wydaliśmy osiem nowych wersji sterownika i wsparliśmy ponad 21 nowych lub znacząco zaktualizowanych gier w dniu ich premiery. Dokładamy wszelkich starań, aby Intel Arc był najlepszym produktem w swoim segmencie, dzięki częstym aktualizacjom sterowników, poprawkom wydajności i nowych technologiach w grach.

Nasza aktualizacja z pierwszego kwartału 2023 roku jest tego doskonałym przykładem. Intel Arc jest teraz szybszy i ma znaczną poprawę wydajności gier DX9, w tym najlepszych gier esportowych i niektórych najpopularniejszych tytułów na PC, takich jak Counter Strike: Global Offensive. W porównaniu z wydajnością w momencie premiery w październiku ubiegłego roku, najnowsze sterowniki oferują o 43% lepszą wydajność DX9, na podstawie średnich FPS w szeregu sprawdzonych gier. Kontynuujemy także prace nad poprawą wydajności w tytułach DX11 i DX12 w 2023 roku i później. BeamNG.drive i Warframe to przykłady gier, których wydajność od momentu premiery wzrosła odpowiednio 1,9 i 1,6-krotnie.

Ostatecznie, kiedy zdecydowaliśmy się wejść na rynek kart graficznych, zawsze musieliśmy podjąć decyzję "jak bardzo jesteśmy gotowi?", czy wejść na rynek i zacząć zbierać opinie od użytkowników i prasy. Byliśmy odważni i weszliśmy na rynek, aby uzyskać informacje zwrotne i szybciej się poprawić, bez względu na to, co robimy wewnętrznie, nigdy nie będzie to tak skuteczne, jak testowanie rynku z prawdziwymi ludźmi i prawdziwym produktem. Od momentu uzyskania tej informacji zwrotnej nasze tempo poprawy było ogromne. Koncepcja, że realne opinie użytkowników końcowych przyspieszą rozwój i jakość naszych produktów, okazała się dla nas absolutnie prawdziwa, a aktualizacja z pierwszego kwartału 2023 roku jest tego bezpośrednim przykładem.

benchmark.pl: Kiedy możemy spodziewać się premiery modeli Intel Arc z generacji Battlemage?

Scott Gillingham: Intel pozostaje w pełni zaangażowany w realizację planu rozwoju konsumenckich kart graficznych. Na razie nie mamy nic więcej do przekazania na temat konkretnych terminów.

benchmark.pl: Czego możemy spodziewać się po generacji Battlemage?

Scott Gillingham: Nie komentujemy przyszłych produktów, ale, jak pokazaliśmy naszą aktualizacją Q1 2023 dla kart Intel Arc, słuchamy naszych klientów i ciągle wprowadzamy ulepszenia. Biorąc pod uwagę wszystkie opinie, które otrzymaliśmy na temat kart Alchemist, możemy zrobić wiele, aby wpłynąć na Battlemage w przyszłości. Jedną z ekscytujących części bycia na rynku, nawet jeśli czasami jest to bolesne, jest otrzymywanie informacji zwrotnych od użytkowników końcowych i prasy, co pomaga nam szybciej się poprawić. Niezależnie od tego ile razy wewnętrznie w Intelu przekazujemy sobie informacje zwrotne, nie jest to tak skuteczne, jak inżynier widzący odpowiedź od klienta. Kiedy inżynier to widzi, to jest to, co pomaga skupić zmysły i przyspieszyć postęp.

benchmark.pl: Wiemy, że w planach Intela są co najmniej trzy nowe generacje kart Arc: Battlemage, Celestial i Druid. Czy Intel pracuje nad kolejnymi generacjami kart np. na literę E?

Scott Gillingham: Nie komentujemy przyszłych produktów, ale Intel pozostaje w pełni zaangażowany w realizację planu rozwoju konsumenckich kart graficznych.

