ThinkPad to marka, której nie trzeba przedstawiać. Jest definicją wydajności i użyteczności w kontekście przenośnych komputerów na całym świecie. Dość wspomnieć, że to właśnie laptopów sygnowanych logo ThinkPad używali naukowcy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Płatna współpraca z marką Lenovo

Producent kontynuuje swoją misję i dostarcza użytkownikom kolejny przepotężny model. Oto Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji

Lenovo podkreśla, że ThinkPad X1 Carbon 11. generacji to sprzęt ultralekki i ultrapotężny. W żadnym z tych określeń nie ma ani trochę przesady, bowiem producent zadbał o każdy szczegół, by zaoferować klientom maszynę iście uniwersalną i długowieczną. Co natomiast "iks-jedynka" ma dokładnie do zaoferowania? Przyjrzyjmy się najważniejszym elementom, które wyróżniają ten model na tle konkurencji – a jest ich trochę.

Wydajność z najwyższej półki

Produktywność, wydajność, optymalizacja – te słowa jak mantrę powtarzają producenci elektroniki użytkowej w swoich katalogach produktowych. Nic w tym dziwnego, bowiem konkurencja wśród laptopów jest dziś przeogromna.

Obietnice dotyczące niebywałej wydajności w laptopach powinny więc być czymś więcej niż hasłem reklamowym. Muszą mieć pokrycie w specyfikacji. I w przypadku ThinkPad X1 Carbon 11. generacji tak się dzieje. To potężna maszyna, która zapewnia szybki czas reakcji, gotowość do działania natychmiast po wybudzeniu i genialną optymalizację baterii. Topowy procesor Intel Core vPro i7 13. generacji (standard Intel Evo) w połączeniu z grafiką Intel Iris Xe i pamięcią do 64 GB LPDDR5 gwarantują to, czego możesz wymagać od laptopa z najwyższej półki, a nawet więcej.

Wart podkreślenia jest też funkcjonalny pasek komunikacyjny, który producent określa dumnie mianem "Communication Bar". To miejsce, w którym ThinkPad skrywa kamerę FHD lub hybrydową kamerę FHD i na podczerwień. Decydując się na zakup modelu X1 Carbon 11. generacji, możesz wybierać spośród kamer w zależności od swoich potrzeb. Jedno jest natomiast pewne. Każda decyzja będzie dobra, bo wszystkie kamery są wyposażone w specjalną przesłonę, której rolą jest zapewnienie ci prywatności. A do tego oferują świetną jakość obrazu.

Czymże jednak byłby pasek komunikacyjny z samą kamerą? Naturalnie nie mogło w tej sekcji zabraknąć wysokiej jakości mikrofonów 360-stopniowych wyposażonych w opartą o sztuczną inteligencję technologię redukowania szumów. Oznacza to tyle, że podczas każdej wideorozmowy obraz z twojej kamery będzie ostry jak żyletka, a dźwięk z mikrofonów krystalicznie czysty. Dla twojego przełożonego może to natomiast oznaczać, że rzadziej będziesz pojawiać się w biurze, bo i po co, mając do dyspozycji sprzęt sprawiający, że współpraca zdalna wygląda tak dobrze, jak nigdy wcześniej?

ThinkPad X1 Carbon 11. generacji oferuje genialną efektywność chłodzenia. To zasługa specjalnie zaprojektowanej klawiatury ułatwiającej przepływ powietrza (oraz zwiększającej komfort pracy), ale też podwójnego wentylatora i wentylacji w tylnej części. Nie ma tutaj mowy o przegrzewaniu.

Do zadań specjalnych. I nie tylko

Oczywistością jest, że dziś od laptopów wymagamy doskonałej jakości połączeń wideo i audio. Z tym aspektem ThinkPad radzi sobie świetnie. Nie można jednak zapominać o tym, że praca na przenośnym komputerze to nie tylko ciągłe rozmowy. To również praca jako taka, która wymaga odpowiedniej wydajności, ale też – a może nawet przede wszystkim – jak najlepszej jakości wyświetlacza.

Bez znaczenia, czy twoim zadaniem jest wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, czy może poświęcasz długie godziny na tworzenie zaawansowanych grafik – dobry ekran to podstawa, która pozwala czerpać przyjemność z pracy. Lenovo zdaje sobie z tego sprawę i w laptopie ThinkPad X1 Carbon 11. generacji znalazł się szereg wyświetlaczy do wyboru, spośród których każdy oferuje obraz najwyższej jakości.

Każdy z nich ma przekątną 14", a różnice wynikają m.in. z oferowanej rozdzielczości. W topowej konfiguracji można liczyć na genialną matrycę 2,8K OLED (rozdzielczość 2880x1800 px) o jasności 400 nitów (100 proc. DCI P3) z certyfikatem Eyesafe Low BlueLight. Jakby tego było mało, ekran jest antyrefleksyjny i antysmugowy. Wyświetlacze o proporcjach 16:10 są w tych laptopach wprost oszałamiające, a wspomniany certyfikat Eyesafe gwarantuje, że twoje oczy nie będą się męczyć podczas długich godzin w pracy. Dodatkowo w jednym z wariantów wyświetlaczy występuje wbudowany filtr ePrivacy, chroniący treść widoczną na ekranie przed niepożądanymi spojrzeniami osób trzecich.

Producent zapewnia 3-letnie wsparcie serwisowe Lenovo Premier Support. Oznacza to, że bez względu na to, kiedy będziesz potrzebować pomocy, 24-godzinna obsługa techniczna udzieli ci porady o każdej porze dnia i nocy, 365 dni w roku. Wykwalifikowani technicy zapewnią wszechstronne wsparcie dla twojego sprzętu – poczujesz się jak prawdziwy VIP.

Zawodnik wagi… lekkiej

Topowa specyfikacja nowych ThinkPadów X1 Carbon 11. generacji nie oznacza, że są to urządzenia ciężkie i toporne. Wręcz przeciwnie. Choć wydawać się może, że wszystkie te "bajery" i dodatki muszą sporo ważyć, w praktyce laptop waży zaledwie 1,12 kg. Dla porównania – to mniej niż 1,5-litrowa butelka wody. Robi wrażenie? Na papierze być może nie, ale w rzeczywistości tak niska waga jest prawdziwym gamechangerem – szczególnie jeśli często przenosisz komputer w plecaku czy torbie. Niewiele ponad kilogram to waga, której nie odczujesz na swoich plecach, a nie zapominaj – w tym niewielkim urządzeniu skrywa się naprawdę duża moc.

Nie tylko wydajność zasługuje na podkreślenie jej potęgi, bowiem Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji to również sprzęt, którego nie trzeba traktować jak wykonanego ze szkła. Pomijając oczywisty aspekt, a więc genialną mobilność zagwarantowaną przez wagę, ThinkPad X1 Carbon jest wyjątkowo wytrzymały. ThinkPady korzystają ze standardów militarnych MIL-STD-810H, są testowane pod kątem 12 wymogów wojskowych i przechodzą ponad 200 testów jakościowych, aby zapewnić ich działanie w ekstremalnych warunkach – od arktycznej dziczy po pustynne burze piaskowe.

Warto podkreślić też, że Lenovo w standardzie dla ThinkPad X1 Carbon 11. generacji oferuje usługę CO2 offset. Co skrywa się pod tą tajemniczą nazwą? To odpowiedź na narastające na całym świecie wyzwania związane z ekologią. Producent obliczył wartość emisji dwutlenku węgla dla urządzenia w średnim cyklu eksploatacji, trwającym do 5 lat, obejmującym produkcję, wysyłkę i użytkowanie. Zrównoważenie tych emisji można teraz po prostu uznać za część konfiguracji sprzętu. Już przy zakupie laptopa klient ma realny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. To zasługa m.in. zredukowanej wagi opakowań, dzięki którym w trakcie transportu zużywane jest o 6,7 proc. mniej paliwa. Ponadto klient otrzymuje od producenta unikatowy certyfikat potwierdzający pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Szereg akcesoriów do ThinkPad X1 Carbon 11. generacji, które zmieścisz w plecaku

Choć niewątpliwą zaletą nowego ThinkPada jest jego wytrzymałość, warto zadbać o to, aby sprzęt przez długie lata wyglądał jak nowy. Dobrze jest więc zwrócić uwagę na oryginalne akcesoria, które wpływają na użyteczność sprzętu. Pierwszą z propozycji, którą warto dodać do koszyka zakupowego, jest futerał, który idealnie dopasowuje się do 14-calowego laptopa, a do tego jest sygnowany logo ThinkPad.

Dzięki niemu nie tylko bezpiecznie przeniesiesz laptop bez konieczności wkładania do go plecaka, ale też zmieścisz w pokrowcu najważniejsze rzeczy do pracy – telefon, notatnik oraz długopis. To zestaw, który możesz wziąć pod rękę i bez dodatkowego obciążenia ruszyć do pracy.

Jeśli natomiast chcesz zwiększyć swoją produktywność i często pracujesz mobilnie, doskonałym wyborem może się okazać przenośny monitor ThinkVision M15. To lekka i zgrabna konstrukcja FHD o przekątnej 15,6 cali. Waży tylko 860 g i jest niezwykle smukły, w związku z czym bez najmniejszych trudności zmieścisz go nawet w niewielkim plecaku. Po rozłożeniu go obok laptopa otrzymujesz dodatkową przestrzeń na pracę i jakby tego było mało – ThinkVision M15 nie odbiega jakością od wbudowanych ekranów laptopowych. Ta mobilna konstrukcja charakteryzuje się również technologią Low Blue Light, by ograniczać zmęczenie oczu i jest zasilana bezpośrednio z laptopa.

Lenovo nie zapomina też o tym, jak ważne dla wielu ludzi są stacje dokujące. ThinkPad Universal USB-C Dock (40AY) to dodatek, który – jak zresztą nazwa wskazuje – jest uniwersalny nie tylko dlatego, że pasuje do wielu modeli, ale też daje uniwersalne rozwiązania. W tej niewielkiej konstrukcji mieści się 11 portów, w tym DisplayPort oraz HDMI. Do tego może ona ładować laptopy z mocą do 100 W przez złącze USB-C i znacznie wpływa na użyteczność laptopa zarówno w pracy biurowej, jak i w domu.

Ostatnim dodatkiem, który warto rozważyć, jest zestaw słuchawkowy Lenovo USB-A Stereo On-Ear Headset z przyciskami sterującymi. Choć ThinkPad X1 Carbon 11. generacji sam w sobie oferuje świetną jakość dźwięku i genialne mikrofony, może się zdarzać, że rozmowa z wykorzystaniem wbudowanych głośników będzie niemożliwa choćby ze względu na obecność współpracowników obok ciebie. W takiej sytuacji zawsze warto mieć pod ręką zestaw słuchawkowy – a więc wygodny i trwały sprzęt, który podłącza się za pośrednictwem USB i steruje z poziomu intuicyjnych przycisków. Jego zaletą jest też mikrofon na wysięgniku, który można złożyć, gdy jest niepotrzebny.

Laptop, który spełnia wszystkie oczekiwania

ThinkPad X1 Carbon 11. generacji sam w sobie jest laptopem, dla którego żadne zadanie nie stanowi wyzwania. Imponujące podzespoły sprawdzą się zarówno w pracy, gdy potrzebujesz wydajności na najwyższym poziomie, ale też w domu, kiedy zechcesz obejrzeć na nim kilka odcinków ulubionego serialu lub odprężyć się przeglądając sieć.

Od laptopa z najwyższej półki właśnie tego można i należy wymagać - uniwersalności. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji udowadnia, że może ją dostarczyć każdemu, nawet najbardziej wymagającemu użytkownikowi. Do tego robi to w nowoczesnym stylu – nie zapominając o tym, jak ważna jest dziś troska o środowisko i udostępnienie klientom całodobowego serwisu.

Natomiast dla tych, którzy zechcą jeszcze bardziej zwiększyć użyteczność laptopa, producent przygotował szereg różnorakich akcesoriów - w tym m.in. wspomniany zestaw słuchawkowy, który przyda się w zatłoczonej przestrzeni biurowej, ale też wygodny przenośny monitor ThinkVision M15, który zmieści się w każdym plecaku, a także miękki i pojemny futerał lub uniwersalną stację dokującą z licznymi złączami.

