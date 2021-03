Jeszcze niedawno podstawowym przyborem szkolnym i studenckim był zeszyt i długopis. Chociaż zmiana w kierunku bardziej nowoczesnych narzędzi była nieunikniona, to dopiero pandemia przyspieszyła ten proces. Dziś trudno sobie wyobrazić edukację bez laptopów.

Przyspieszona ewolucja edukacji

Zmiana jest elementem rozwoju, a konieczność dostosowywania się do okoliczności to jedna z niezbędnych lekcji, jakie każdy uczeń, czy student powinien wynieść ze swojej edukacji. Coraz mniej wskazane jest opieranie się na dotychczasowych schematach i trybach nauczania, powielanie wzorców, które przestały odpowiadać na współczesne potrzeby zarówno uczących, jak i nauczanych osób.

Obecnie znacznie ważniejsza od żmudnego zapamiętywania maksymalnej ilości informacji, jest zdolność umiejętnego jej szukania, przetwarzania i analizowania.

To w połączeniu z przystępnym jej przekazywaniem, stało się w dobie błyskawicznego dostępu do niemal nieograniczonych zasobów wiedzy, największym wyzwaniem współczesnej edukacji.

Nowe wyzwania wymagają nowych narzędzi

Modernizacja szkół to temat, o którym jest głośno od wielu lat. Głosów nawołujących do tego, aby iść z duchem czasu i wprowadzić dobrodziejstwa zdobyczy technologicznych do szkół było mnóstwo. Pragnienia te często rozbijały się o rzeczywistość i realia szkolnictwa na każdym szczeblu. Oczywiście daleki jestem od tego, aby deprecjonować dotychczasowe sukcesy na tym polu, ale jednocześnie trudno oprzeć się wrażeniu, że dopiero od zeszłego roku dyskusja ta nabrała właściwego rozpędu.

Przyczynkiem do tego była wymuszona pandemicznymi restrykcjami decyzja o przejściu na zdalny tryb nauczania. To pokazało w wielu przypadkach nieprzygotowanie systemu na takie wyzwanie. Z dnia na dzień konieczne było przestawienie się zarówno nauczycieli, jak i uczniów, na uczenie się w domowych warunkach. To zaś przyniosło wielorakie wyzwania.

Z jednej strony merytoryczne, czyli m.in. przygotowanie materiałów edukacyjnych niemal na nowo, gdyż dotychczasowa forma wykładów prowadzonych w salach lekcyjnych i wykładowych po prostu nie zdawała rezultatu. Okazało się, że spora część materiału musiała być skrócona lub pominięta, a uczniowie i studenci stanęli przed koniecznością opracowania znacznej jego części we własnym zakresie. Pozbawienie bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, przyjaciółmi oraz kadrą nauczycielską zadania tego nie ułatwiało.

Pozostaje również aspekt techniczny i konieczność zapewnienia obu stronom narzędzi umożliwiających uczestnictwo w nauczaniu.

Stabilne łącze internetowe, komputer, słuchawki, mikrofon, kamerka i odpowiednie oprogramowanie - to nowy plecak ucznia i studenta czasów domowego nauczania.

Laptopy podstawą nowego systemu edukacji

Po pierwszym szoku wszystkich zaangażowanych, porównywalnym do pierwszej próby morsowania, okazało się, że spora część trudności leży właśnie po stronie technicznej. To zaś oznacza, że stosunkowo najłatwiej jej usunąć - wystarczy wybrać odpowiednie narzędzia.

W przypadku zdalnego nauczania najbardziej oczywistym wyborem jest laptop. Daje one możliwość uczestniczenia w zdalnych lekcjach, czy wykładach, pozwala na pisanie prac, szukanie informacji, czy tworzenie prezentacji.

Jest jednocześnie niewielkim urządzeniem, które zajmuje mało miejsca, co w domowych warunkach jest kluczowym aspektem. Łatwo też przenosić go z miejsca na miejsce, a w razie potrzeby można też go zabrać ze sobą do szkoły, czy na uczelnię, kiedy okoliczności na to pozwolą.

Pozostaje oczywiście kwestia, jak dobrze go wybrać? Co powinien mieć laptop do edukacji zdalnej? Co niezbędne będzie dla ucznia, a co dla studenta? Wspólnie z Lenovo wybraliśmy z oferty producenta dwa modele, które szczególnie dobrze poradzą sobie z tymi wyzwaniami.

Lenovo ThinkBook 13s gen.2

Jeśli kwestia finansowa nie odgrywa kluczowej roli i możemy sobie pozwolić na wydanie większej kwoty na zakup laptopa, to proponujemy rozważyć przede wszystkim Lenovo ThinkBook 13s drugiej generacji. Już pierwsza odsłona tego laptopa była sporym sukcesem, a jej odświeżona edycja stała się jeszcze bardziej atrakcyjną propozycją.

Jak sam producent stwierdza, niezależnie od tego, jakie wyzwanie przed laptopem postawimy, ten sobie bez problemu z nim poradzi. Dotyczy to również obsługi skomplikowanych i wymagających aplikacji. Zadbają o to wydajne podzespoły z procesorem Intel Core 11 generacji na czele. W zależności od potrzeb można oczywiście dopasować konkretną konfigurację i zdecydować się na wariant z Core i5 lub Core i7 wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM działający w trybie Dual Channel. O moc obliczeniową i płynne działanie komputera nie trzeba się więc martwić w żadnej sytuacji.

Konkretny zapas mocy przyda się zarówno w pracy nauczyciela, jak i uczniów czy studentów, realizujących nowoczesne projekty na zajęcia, czy interesujących się projektowaniem oraz edycją wideo i grafiki.

Kolejnym atutem tego Lenovo ThinkBook 13s gen.2 jest świetny wyświetlacz z matrycą o rozdzielczości 2560x1600 pikseli gwarantującą wyjątkowo szczegółowy obraz z wiernie odwzorowanymi kolorami (100 procent pokrycia palety sRGB i technologia Dolby Vision).

W nauce zdalnej szalenie istotne jest stabilne i szybkie połączenie internetowe. Tylko w ten sposób zajęcia nie są przerywane, a wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość komfortowego w nich uczestnictwa. ThinkBook 13s gen.2 dysponuje modułem łączności w standardzie WiFi 6, który zmniejsza opóźnienia w połączeniach i zapewnia odpowiednią przepustowość sieci w połączeniach wideo, czy telekonferencjach.

Oprócz tego model ten zaopatrzono w wysokiej jakości mikrofon, który w zależności od potrzeb można przełączyć w tryb pracy jednokierunkowy z redukcją hałasu lub wszechkierunkowy, który idealnie sprawdzi się w grupowych połączeniach. Zatroszczono się nawet o technologię zmniejszającą niechciane hałasy z otoczenia (np. innych domowników), które utrudniają prowadzenie rozmowy w skupieniu. Nie ma więc potrzeby inwestowania w dodatkowy mikrofon zewnętrzny.

Nie bez znaczenia są także kompaktowe rozmiary laptopa. Jest on niezwykle smukły (mierzy niespełna 15 mm grubości) i lekki (1,26 kg). To umożliwia jego łatwe przenoszenie w razie potrzeby, szybkie spakowanie do plecaka, czy torby i kontynuowanie pracy w innym miejscu. Bateria spokojnie wystarczy na cały dzień nauki. Testy pokazały nawet 12-godzinny czas pracy na jednym ładowaniu, co daje użytkownikowi duży komfort i brak obaw, że energii zabraknie w najmniej odpowiednim momencie.

Lenovo V15

Drugą propozycją nieco bardziej przystępną cenowo jest seria laptopów Lenovo V15. Pierwszą różnicą, jaka rzuca się w oczy, jest większy ekran, który w tym przypadku ma przekątną 15,6 cala. Jeśli laptop będzie głównie wykorzystywany w jednym miejscu, a jego przenoszenie, czy zabieranie poza dom, czy szkołę sporadyczne, to szybko doceni się wygodę, jaką zapewni większy wyświetlacz. Rozdzielczość Full HD zapewnia wystarczająco wysoką szczegółowość obrazu, więc nie trzeba się tutaj o nic obawiać.

Większe rozmiary obudowy oznaczają także więcej miejsca na panelu roboczym. Inżynierowie Lenovo wykorzystali je na panel numeryczny, na który w kompaktowym ThinkBooku 13s nie można było liczyć.

Atutem Lenovo V15 jest wzmocniona obudowa. Solidność konstrukcji została sprawdzona w rygorystycznych testach obejmujących m.in. odporność na wstrząsy, wibracje, zmienne temperatury i odporność na zarysowania. Słowem - wszystko, czego może doświadczyć laptop oddany w ręce ucznia. Laptop zniesie te wyzwania bez mrugnięcia matrycy.

Podobnie zresztą jak poradzi sobie z obsługą wszelkich aplikacji i programów używanych w szkolnictwie. Płynne ich działanie zapewni procesor Intel Core lub AMD Ryzen sparowany z nawet 16 GB pamięci RAM. Dzięki karcie sieciowej w standardzie 802.11.ac nie będzie też problemów ze stabilną łącznością z internetem.

Podsumowując, Lenovo V15 to uniwersalny, solidny laptop, który dzięki przemyślanej konstrukcji, wydajnym podzespołom i wysokiej jakości wykonania, będzie mógł nam służyć przez długi czas bez narażania nas na dodatkowe wydatki.

LanSchool - bo oprócz sprzętu liczy się także oprogramowanie

Posiadanie odpowiedniej jakości laptopów, które zapewniają możliwość stabilnej i komfortowej pracy i nauki z ich wykorzystaniem, zdecydowanie ułatwia życie zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Zawsze jest jednak pole do poprawy, rozwoju i ulepszeń. Uzupełnieniem oferty sprzętowej od Lenovo jest platforma LanSchool.

To praktyczne oprogramowanie, za pomocą którego nauczycielowi znacznie łatwiej zarządzać klasą i poszczególnymi uczniami. Oprogramowanie LanSchool dostępne jest w dwóch wariantach - opartym na lokalnym hostingu oraz LanSchool Air będące rozwiązaniem chmurowym. To właśnie ta wersja (mimo że posiada nieco mniej funkcjonalności) może okazać się szczególnie przydatna w kontekście zdalnego nauczania.

Dzięki LanSchool nauczyciel ma w trakcie lekcji podgląd na ekrany uczniów, może blokować dostęp do niepożądanych stron i kierować ich na witryny związane z tematem danej lekcji, a także w łatwy sposób komunikować się z całą klasą.

Laptopy Lenovo dla edukacji - dlaczego to dobry wybór?

Zakup jednego z wymienionych wyżej laptopów Lenovo można potraktować jako inwestycję na przyszłość. Jeśli zdecydujemy się na nie, to będziemy mieć pewność, że sprzęt będzie działać stabilnie, szybko i bez przeszkód. To zaś pozwoli oszczędzić czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z niedziałającymi aplikacjami, czy zawieszającymi się programami. Laptopy Lenovo mogą stać się użytecznymi narzędziami, które po prostu spełniają swoje zadanie i nie wymagają od użytkownika żadnych dodatkowych aktywności. Robią to, do czego zostały zaprojektowane i to w sposób wydajny, niezawodny i godny pochwały.

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo

