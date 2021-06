Co prawda nie mieliśmy okazji testować tej generacji modelu 68U od Asusa, ale jeżeli jest chociaż równie solidny, co model z Wi-Fi 5, to z czystym sumieniem możemy go polecić, zwłaszcza dla graczy. Najbardziej rozbudowany panel konfiguracyjny, wybitnie dobrze działający QoS z dodatkową funkcją szybkiego przekserowania priorytetu na urządzenia z aplikacją – to z pewnością wyróżnia routery ASUS na tle konkurencji. Biorąc pod uwagę, że sprzętowo w niczym nie ustępują, a miejscami ową konkurencję prześcigają, to z pewnością warto rozważyć dopłatę właśnie do większej funkcjonalności oraz stabilności, jaka wiąże się z tym oprogramowaniem.

Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1625 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1