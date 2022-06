Zastanawiasz się, jakie apllikacje są dostępne od razu po zainstalowaniu Linuxa? W artykule wymienimy te, które znajdziesz w Ubuntu. Podpowiemy również, jak w prosty sposób zainstalować nowe aplikacje.

Krótki przewodnik po aplikacjach w Ubuntu

Aplikacje, które są dostępne od razu po instalacji Ubuntu, to przede wszystkim:

Archive Manager - narzędzie, które służy do archiwizacji oraz kompresji. Używa się go do odczytu oraz zapisu plików w formatach ZIP, TAR, 7Z, XZ i RAR, czyli tzw. archiwów. Obsługuje wszystkie standardowe pliki.

- narzędzie, które służy do archiwizacji oraz kompresji. Używa się go do odczytu oraz zapisu plików w formatach ZIP, TAR, 7Z, XZ i RAR, czyli tzw. archiwów. Obsługuje wszystkie standardowe pliki. Déjà Dup - przydatne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Można za jego pomocą przechowywać kopie zapasowe całego komputera lub jego części.

- przydatne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Można za jego pomocą przechowywać kopie zapasowe całego komputera lub jego części. Cheese - aplikacja kamery internetowej. Pozwala robić zdjęcia i nagrywać filmiki za pomocą kamerki.

- aplikacja kamery internetowej. Pozwala robić zdjęcia i nagrywać filmiki za pomocą kamerki. Disk Usage Analyzer (Baobab) - skanuje i wyświetla foldery na podstawie ich rozmiaru za pomocą wykresu. Możesz wybrać dowolny dysk lub folder, a następnie szybko przeanalizować ich wartość.

Firefox - przeglądarka internetowa, która jest domyślnie zainstalowana w systemie Linux. Umożliwia właściwie wszystko, czego potrzebujesz, czyli przeglądanie sieci, dostęp do poczty internetowej i wiele, wiele innych.

- przeglądarka internetowa, która jest domyślnie zainstalowana w systemie Linux. Umożliwia właściwie wszystko, czego potrzebujesz, czyli przeglądanie sieci, dostęp do poczty internetowej i wiele, wiele innych. Image Viewer - przeglądarka zdjęć, która szybko wyświetla fotografie oraz obrazki. Obsługuje wszystkie formaty, takie jak JPG, PNG, GIF oraz TIFF.

- przeglądarka zdjęć, która szybko wyświetla fotografie oraz obrazki. Obsługuje wszystkie formaty, takie jak JPG, PNG, GIF oraz TIFF. Libre Office - aplikacja biurowa, podzielona na 5 części: Writer, czyli edytor tekstu, Calc – arkusz kalkulacyjny, Impress do robienia prezentacji, Draw do tworzenia diagramów oraz edytor PDF.

Hasła i klucze - znana również jako Seahorse, umożliwia użytkownikowi łatwiejsze zarządzanie kluczami GPG3, czyli ich dodawanie, przechowywanie, usuwanie itd.

- znana również jako Seahorse, umożliwia użytkownikowi łatwiejsze zarządzanie kluczami GPG3, czyli ich dodawanie, przechowywanie, usuwanie itd. Shotwell - wyświetla zdjęcia oraz obrazy i umożliwia ich edytowanie.

- wyświetla zdjęcia oraz obrazy i umożliwia ich edytowanie. Menedżer Aktualizacji - można go używać, by sprawdzić dostępne aktualizacje z Internetu oraz zaktualizować swój system.

- można go używać, by sprawdzić dostępne aktualizacje z Internetu oraz zaktualizować swój system. Startup Disk Creator - umożliwia wypalanie obrazu ISO na dysku USB.

- umożliwia wypalanie obrazu ISO na dysku USB. Remmina - aplikacja do zdalnego pulpitu.

Centrum oprogramowania Ubuntu - system zarządzania pakietami, który pozwala na instalację oraz zarządzanie oprogramowaniem w systemie operacyjnym Ubuntu.

- system zarządzania pakietami, który pozwala na instalację oraz zarządzanie oprogramowaniem w systemie operacyjnym Ubuntu. Monitor systemu - wyświetla wykorzystanie zasobów systemowych oraz listę wszystkich aktywnych programów.

- wyświetla wykorzystanie zasobów systemowych oraz listę wszystkich aktywnych programów. Gedit - edytor tekstu, który służy jako aplikacja do pisania zwykłych notatek oraz kodu w językach programowania.

Jak instalować nowe aplikacje w systemie Linux?

Oczywiście Linux nie obsługuje plików EXE, które wykorzystuje się do instalacji nowego oprogramowania w systemie Windows. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby bez problemu dodać nowe programy na swoim komputerze. Pierwszy z nich wykorzystuje menadżera aplikacji. Po jego uruchomieniu otrzymuje się dostęp do ogromnego sklepu z programami, gdzie każdy ma swój opis oraz zastosowanie.

Można w nim znaleźć również wyszukiwarkę i szybko znaleźć potrzebną aplikację. Jeśli jednak nie ma w repozytoriach poszukiwanego programu, to konieczne będzie skorzystanie ze strony producenta i pobranie paczki DEB. Tę później trzeba dwukrotnie kliknąć, aby uruchomić menadżera oprogramowania, a on już przeprowadzi instalację automatycznie.

Możesz również skorzystać z narzędzia Synaptic Package Manager, które ułatwia instalację, aktualizację oraz usuwanie pakietów.

Jak widać instalacja nowych aplikacji nie jest zbyt skomplikowana i bez wątpienia poradzi sobie z nią nawet początkujący użytkownik.