Ostatnimi czasy o kartach AMD w laptopach dla graczy było dosyć cicho, więc z nieskrywaną ciekawością sięgnęliśmy po OMEN 16, wyposażonego w Radeona RX 6600M ze średniego segmentu w towarzystwie Ryzen 7 5800H. Sprawdziliśmy, jak wypada na tle laptopów z kartami NVIDIA RTX!

Dopiero, co skończyliśmy testować nieco tańszego laptopa Victus by HP z RTX 3060, który to potrafił zaoferować bardzo przyzwoite osiągi w rozdzielczości FHD, jak na swoją cenę około 5000 zł. OMEN 16 wyceniono minimalnie wyżej, gdyż bliżej 6000 zł, ale jednocześnie zadbano o wyższą jakość wykonania (o czym świadczy również 3-letni okres gwarancji). OMEN postawił także na wyższą rozdzielczość 1440p, co istotnie poprawia wrażenia z rozgrywki, ale potrafi też znacznie podnieść wymagania w grach. Jeżeli jesteście ciekawi, czy mobilnemu Radeonowi 6600M wystarczy na tę rozdzielczość mocy, to zapraszamy do lektury recenzji

O czym przeczytamy w recenzji laptopa OMEN 16-c0124nw

Stylistyka OMEN zdaje się być ponadczasowa

Konstrukcja obudowy, jaką po raz pierwszy spotkaliśmy przy testach OMEN 15 niespełna 2 lata temu, okazuje się bardzo dobrze znosić próbę czasu. Nowy OMEN 16 wygląda w zasadzie identycznie (przy czym jest nieco szerszy), co nadal oznacza bardzo nowoczesny design, który idealnie w naszym mniemaniu balansuje między gamingowym a biznesowym charakterem (przy czym bliżej mu do tego drugiego).



Przesuwając slider w prawo ujrzysz nowego OMEN 16, natomiast przesuwając go w lewo ukaże się starszy OMEN 15. Jedyna istotna zmiana (poza układem złączy) dotyczy zawiasów – OMEN 16 zrezygnował z patentu na odchylanie panelu o 180°.

W zestawie z laptopem otrzymujemy zgrabny, typowy dla HP (zatem łatwo rysujący się na błyszczącej powierzchni) zasilacz o mocy 230 W. Laptop waży 2,3 kg, co idealnie wpisuje się w obecny trend odchudzania laptopów dla graczy. Zatem razem z zasilaczem nie dołoży więcej niż 3 kg do naszego bagażu.



Chętnie zobaczylibyśmy dedykowane dla OMEN zasilacze z ich własnym logo – może w nieco innym kształcie niż typowy zasilacz HP.

OMEN jest również zgrabny w kwestii wymiarów – zaledwie 2,6 cm wysokości po zamknięciu pokrywy bardzo dobrze leży w ręce, a szerokość 37 cm to praktycznie minimum, aby pomieścić 16,1-calową matrycę. Wszystko jest tu bardzo dobrze spasowane i zamknięta pokrywa solidnie trzyma się pulpitu roboczego, a jednocześnie daje się łatwo otworzyć jedną ręką, bez przytrzymywania spodu laptopa.



Z tyłu nie uświadczymy żadnych złączy – większość tej części obudowy poświęcono na wylot ciepłego powietrza z układu chłodzenia.

Od spodu czeka na nas podwójna gumowa listwa, gwarantująca stabilne usadowienie laptopa na podłożu. Praktycznie połowa pokrywy stanowi otwór wentylacyjny, którym laptop czerpie świeże powietrze. Otwory stanowią również filtr przeciwkurzowy.



Po bokach, bliżej przodu laptopa, widać perforację obudowy, za którą skryto głośniki, za których strojonie odpowiada firma Bang &Olufsen.

Nowy OMEN 16 to również nowe złącza

HP projektując nowego OMENa już te 2 lata temu mocno wyszło przed szereg, oferując bardzo wiele złączy, jak na ten segment sprzętu. Ich ilość w OMEN 16 nie uległa już zmianie, ale podniesiono standard złącza HDMI do 2.1. Łącznie do dyspozycji mamy:

3x USB-A 3.2 gen. 1;

1x USB-C 3.2 gen. 2 (z DP 1.4);

1x miniDisplayPort 1.4;

1x HDMI 2.1;

1x RJ45 (1 GbE);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x czytnik kart SD.

Jako że laptopa zbudowano w oparciu o podzespoły AMD, to nie uświadczymy tu ani złącza Thunderbolt, ani 2,5-gigabitowego portu LAN (te z AMD, co prawda, występują, ale wymagają dedykowanych układów, które znacznie podniosłyby koszt laptopa). Jest za to Wi-Fi 6 na układzie Realtek RTL8852AE z Bluetooth 5.2.



Po prawej stronie OMEN dodatkowo zadbało o ogrzewanie dłoni na myszce w zimowe wieczory.

OMEN 16 oferuje sprawdzony i wygodny interfejs do obsługi laptopa

Powierzchnia robocza, podobnie jak pokrywa, została wykonana z maszynowo tłoczonego aluminium, co nie tylko zapewnia wysoką sztywność konstrukcji, ale również znacznie atrakcyjniejszy wygląd (brak tu łączeń i szczelin). Klawiatura jest identyczna jak we wcześniejszych OMEN 15, co uznajemy za plus, gdyż jest to wyjątkowo wygodny typ klawiszy. Klawiatura odpowiada 1:1 e-sportowym klawiaturom TLK, co oznacza również brak bloku numerycznego. Podświetlenie to konfigurowalne w formie czterech stref RGB.



W naszym odczuciu to najlepszy układ klawiszy dla graczy, a biorąc pod uwagę, że oferuje go większość klawiatur zewnętrznych, to nie czujemy się w tej opinii odosobnieni.

W praktyce używanie tej klawiatury podczas grania jest całkiem wygodne – klawisze posiadają odpowiednią długość przemieszczenia i do pełni szczęścia brakuje tu typowego dla przełączników mechanicznych kliku sygnalizującego aktywację. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką gamingową, porządną klawiaturę sobie sprawić i używać podczas sesji kompetytywnej rozgrywki.



Klawiatura OMEN Encoder okazuje się dobrze pasować kształtem obudowy do frontu OMEN 16 :)

Touchpad jest duży i bardzo responsywny. Klik samego gładzika jest przewidywalny, co ułatwia sterowanie. W praktyce, jak zwykle w takich konstrukcjach bywa, problematyczne jest tylko lokalizowanie prawego kliku myszy.



Touchpad obsługuje gesty Windows i jest 10-dotykowy – przede wszystkim jednak, podobnie jak reszta obudowy, jest dosyć odporny na palcowanie.

Laptop posiada również całkiem przyzwoicie grające głośniki stereo – dźwięk jest przyzwoicie głośny, a przy tym czysty. Po odpowiednim dostrojeniu equalizerem można nawet usłyszeć nieco częstotliwości poniżej 200 Hz, choć do słuchania muzyki nadal stanowczo polecamy porządne słuchawki.



Słuchawki OMEN Blast oraz myszka OMEN Vector - solidne uzupełnienie do laptopa dla gracza - zwłaszcza jeżeli tym też jest OMEN.

Specyfikacja testowanego OMEN 16-c0124nw

Procesor: AMD Ryzen 7 5800H 3,2 GHz;

4.4 GHz w trybie Boost;

16 MB cache L3;

8 rdzeni/16 wątków Pamięć: 16 GB DDR4 (2x16 GB 3200 MHz CL22) Karta graficzna: AMD Radeon RX 6600M - 8 GB GDDR 6;

100 W TGP;

zintegrowana AMD Vega Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3.0 x4;

wolny jeden slot M.2 2280 System operacyjny: Brak (opcjonalnie Windows 11) Klawiatura: wyspowa;

podświetlenie strefowe RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16,1", IPS, 2560x1440 px, 300 nit, 165 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 6-komorowa, Li-Pol, 83 Wh Wymiary: 369 (Sz) x 248 (G) x 26 (W) mm Waga: 2,24 kg z baterią;

2,87 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium (pokrywa i pulpit);

plastik (spód) Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Realtek);

Bluetooth 5.2;

1 GbE LAN Złącza: 3x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP 1.4;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

2 głośniki 2 W;

2 mikrofony;

czytnik kart SD Cena w dniu testu: 5990 zł Gwarancja: 3 lata

Większa matryca, więc rozdzielczość też większa, ale czy to dobrze?

Nasz model wyposażono w panel IPS o rozdzielczości 2560x1440 px z odświeżaniem 165 Hz. Odczuwalnie tańszy jest natomiast wariant z panelem (również IPS) o rozdzielczości 1920x1080 px z odświeżaniem 144 Hz. Znając już wyniki testów od razu możemy zdradzić, że dla graczy lepszym wyborem będzie tańszy panel, nawet pomimo wolniejszego odświeżania. Jest on zwyczajnie mniej obciążający dla karty graficznej, a przy tym na 16,1-calowym wyświetlaczu w grach ciężko dostrzec różnicę między QHD a FHD. Co innego, jeżeli laptop ma służyć głównie do pracy – tu dodatkowa przestrzeń robocza zawsze jest mile widziana.



Zgrabne ramki matrycy nadają bardzo nowoczesnego wyglądu – ogólnie podoba nam się ta minimalistyczna stylistyka.

Pod względem osiągów matryca może pochwalić się przyzwoitym czasem reakcji. Producent podaje, że są to 3 ms i taki czas reakcji raczej dotyczy wybranych najszybszych z transformacji. Nasze testy pozwoliły ustalić, że średnia wartość dla pomiaru GTG oscyluje w okolicy 4,9 ms. Realnie pozwala to uzyskać obraz pozbawiony smużenia nawet przy dosyć szybkim ruchu. Nie uświadczymy tu również powidoków. Ogólnie to bardzo dobry panel do ogrywania nawet bardzo wymagających gier, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z łącznie trzech szybkich wyjść video, aby podpiąć większy monitor o jeszcze lepszych parametrach.



Matryca, w jaką został wyposażony OMEN 16, jest z pewnością wystarczająco szybka do grania, ale w domowym zaciszu lepiej sprawdzi się większy monitor - np. OMEN 27C, jak na zdjęciu powyżej.

Pod względem kolorów jest już tylko poprawnie. OMEN 16 z panelem QHD jest w stanie pokryć w 100% gamut sRGB oraz w blisko 75% filmowy gamut DCI-P3. Przyznamy, że przy tej różnicy w cenie względem panelu FHD oczekiwaliśmy jednak 100% pokrycia szerszego gamutu.



Trochę szkoda, że OMEN poza większą rozdzielczością i odświeżaniem nie poszerzył też pokrycia przestrzeni kolorów w modelu z droższym panelem.



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Z drugiej strony OMEN 16 zasługuje na dużą pochwałę za fabryczną kalibrację – nawet ten nie w pełni reprezentowany gamut DCI-P3 osiąga średnią wartość błędu około 2, co oznacza, że trudno będzie nam wychwycić te braki bez porównania do wzorca. Gamut sRGB fabrycznie odwzorowany jest niemal idealnie.



Po lewej weryfikacja odwzorowania przy fabrycznej kalibracji gamutu sRGB, a po prawej analogiczne badanie odwzorowania DCI-P3.

Panel podświetlany jest przez diody LED i osiąga maksymalnie około 300 nit jasności. To typowy dla laptopów wynik, choć po cichu liczyliśmy na 400 nit. Podobnie typowo, a może nawet nieco ponad normę dla paneli IPS, wypada kontrast – 1100:1. Panel jest także dosyć równomiernie podświetlony.



Raport z weryfikacji delta E równomierności podświetlenia matrycy.

To, co wyróżnia OMEN 16 w „czerwonej” konfiguracji, to czas pracy na baterii

Nowy OMEN wyposażono w 6-komorową baterię o łącznej pojemności 83 Wh. To powyżej średniej dla tego segmentu laptopów i tylko 16 Wh dzieli ją od limitu pojemności na międzynarodowych lotniskach. Jednak nie w pojemności tkwi sekret długiej pracy bez zasilania – za to, jak sądzimy, odpowiada optymalizacja pracy procesora i karty AMD.

Pomiar czasu pracy na baterii - OMEN 16-c0124nw

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h OMEN 16

(86 Wh) 1:50 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h OMEN 16

(86 Wh) 7:12 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h OMEN 16

(86 Wh) 7:19 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h OMEN 16

(86 Wh) 8:50 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h

Testowany OMEN 16 realnie zbliża się do terytorium pozbawionych dedykowanej karty graficznej ultrabooków z panelami 14”. To świetne rezultaty, zwłaszcza że szybkie ładowanie pozwala w 45 min uzyskać ponad 50% pojemności baterii (od pełnego rozładowania, i bez używania laptopa w czasie ładowania).

Pomiary zużycia energii przez OMEN 16-c0124nw

Spoczynek 28 W Obciążenie renderem CPU 100 W (124 W peak) Obciążenie grą 195 W (204 W peak)

Tutaj dobrze widać, czemu laptop zawdzięcza tak długie czasy pracy na baterii – w typowo biurowych zastosowaniach pobiera znacznie mniej prądu z gniazdka niż modele z kartami NVIDIA – to dodatkowo odbije się na rachunkach za prąd i w skali 2-3 lat użytkowania laptopa może mieć już istotne znaczenie.



Pamiętajmy, że używanie laptopa z pełnym zestawem gamingowych akcesoriów skróci czas pracy na baterii :)

OMEN 16 jest bardzo kulturalny, aż do momentu, gdy przestaje taki być

Chłodzenie zastosowane w OMEN 16 jest nieco wyższej klasy od tego, które spotkaliśmy w modelu Victus – nie tylko pozwala utrzymać wyższe taktowanie zastosowanego tu Ryzena 7 5800H (co będzie widać w testach), ale również robi to przy niższym poziomie hałasu. Podobnie jak w przypadku Victus by HP, do sterowania chłodzeniem używamy OMEN Gaming HUB, który niesie ze sobą szereg innych korzyści i ogólnie w naszym odczuciu jest jedną z najlepszych aplikacji tego typu na rynku mobilnym. Nie jest to zresztą tylko nasza opinia, gdyż wcześniej już podobnymi wrażeniami podzielił się z nami znany twórca treści.



Krzywą pracy wentylatorów można również sterować ręcznie - to bardzo rzadki widok w laptopach!

OMEN Gaming HUB pozwala nam nawet grać zdalnie (np. poprzez telefon) na naszym laptopie, a jeżeli posiadamy bibliotekę gier rozsianą po różnych "luncherach", jak Steam, EPIC czy Orgin, to wszystkie zainstalowane gry (zebrane w jedną bibliotekę) łatwo znajdziemy właśnie tutaj. Wyróżnić trzeba też optymalizację połączenia sieciowego oraz jego hybrydowe działanie (tzn. przekierowanie całego ruchu na połączenie Wi-Fi, podczas gdy ważna dla nas gra ma do dyspozycji całe łącze przewodowe). Wracając jednak do samego OMEN 16 - do wyboru mamy dwa profile - zbalansowany i wydajny, ale można również ręcznie ustawić krzywą pracy chłodzenia według własnych preferencji.



OMEN jest w stanie stale utrzymać dosyć (jak na ten model CPU) wysokie taktowanie, nawet przy obciążeniu wszystkich 8 rdzeni.

Podczas codziennych zadań i pracy w trybie zbalansowanym laptop zwykle jest niesłyszalny lub generuje lekki szum w czasie grania (40-42 dB). Jak widać powyżej (i poniżej), oznacza to działanie z około 20 W niższym limitem zasilania GPU i 15 W w przypadku CPU – w grach (jak będzie widać na filmie nieco dalej) przekłada się to na zwykle kilka do maksymalnie 15% różnicy w wydajności.



Profil najwyższej wydajności faktycznie pozwala wykorzystać pełen potencjał obecnych tu podzespołów, ale też znacznie podkręca prędkość wentylatorów.

W najwydajniejszym trybie wentylatory potrafią rozpędzać się do ponad 5000 RPM, co jest już wyraźnie słyszalne (49-52 dB), ale nadal nie nazwalibyśmy tego ekstremalnie głośnym (mając porównanie do innych gamingowych laptopów). Niestety nieco słabiej wypada kwestia odprowadzania ciepła poza obudowę.

Temperatury obudowy OMEN 16-c0124nw w spoczynku



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru.

Temperatury obudowy OMEN 16-c0124nw w czasie renderu CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Temperatury obudowy OMEN 16-c0124nw w czasie gry



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Laptop jest ciepły nawet podczas zwykłej pracy lub przeglądania Internetu – jeszcze nie gorący, ale z pewnością odczuwalnie cieplejszy niż otoczenie. Podczas grania temperatura środka spodu potrafi przekroczyć 55°C, co uważamy już za wysoce niekomfortowe i z pewnością wyklucza to granie „na kolanie” (co akurat w laptopie dla graczy specjalnie nie dziwi).

AMD Advantage - czyli współpraca karty i procesora AMD Testowany dziś OMEN 16 to jeden z pierwszych laptopów objętych programem AMD Advantege. Oznacza to, że procesor i karta znacznie lepiej współdzielą dostępne zasoby (w szczególności limit mocy), niż ma to miejsce w przypadku łączenia karty lub procesora z produktem innego producenta (Intel/NVIDIA). Przede wszystkim oznacza to, że karta AMD będzie działać z aktywnym AMD Smart Access Memory, dzięki czemu procesor będzie mógł odnosić się bezpośrednio do całej pamięci graficznej (zamiast 256-megabajtowych jej porcji) - to naturalnie przekłada się na zniesienie ograniczeń w przepustowości między tymi podezspołami i w zależności od gry może zaoferować od kilku do kilkunastu procent przyrostu wydajności. AMD Advantage rozwija również technologię AMD SmartShift, odpowiedzialną za przełączanie układu graficznego (pomiędzy wbudowanym w procesor AMD Ryzen a dedykowanym AMD Radeon). Dzięki temu, korzystając z trybu hybrydowego praktycznie nie ma różnicy w wydajności pomiędzy używaniem wbudowanej matrycy a zewnętrznego monitora, podpiętego przez np. HDMI. Możemy zatem jednocześnie cieszyć się wyśmienitym czasem pracy na baterii, jak i wysoką wydajnością bez ręcznego przełączania trybów, jak ma to miejsce w laptopach z procesorami Intel (lub AMD z kartą NVIDIA). AMD Advantage to również swoisty certyfikat wysokiej jakości wykonania i kultury pracy laptopa Laptopy z oznaczeniem AMD Advantage muszą również spełniać określone normy w kwestii sprawności i głośności chłodzenia, czasu wybudzania, możliwości grania na baterii, a także parametrów matrycy oraz ogólnie konstrukcji laptopa. To znaczne ułatwienie podczas szukania laptopa dla osób mniej obeznanych ze sprzętem.

OMEN 16 zaskakuje wydajnością w grach

Testy wydajności 3D, jak zwykle, rozpoczniemy od porównania do innych modeli w testach syntetycznych. Wszystkie testy poniżej (z wyjątkiem połowy ukazanych na filmie) wykonywaliśmy w trybie ekstremalnej wydajności na wbudowanym wyświetlaczu. Użyte sterowniki obrazu były w wersji 22.3.1, a system to Windows 10 21H2 (nasz model otrzymaliśmy bez systemu, jednak fabrycznie można wybrać opcję z Windows 11).

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GeForce GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GeForce GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 5791 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce ,RTX 3060

TGP 95 W 4512 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 3641

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 22 935

37 117 Acer Nitro 5 (2021)

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 20 980

39 742 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 18 255

41 917 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Testy syntetyczne zdecydowanie nie są łaskawe dla duetu AMD. O ile spodziewaliśmy się niskiego wyniku w teście Port Royal, który sprawdza wydajność Ray Tracingu, tak już pozostałe testy uplasowały OMEN 16 nieco poniżej tańszego Victus by HP z RTX 3060. Pora sprawdzić, jak sytuacja wygląda w faktycznych grach.

Pomiar wydajności laptopa OMEN 16 z Radeonem RX 6600M w porównaniu do Victus by HP z GeForcem RTX 3060 [FPS]

1920x1080 px, tryb wysokiej wydajności, więcej = lepiej

Assassin's Creed:

Valhalla

(Ultra) OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 77

33 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 54

33 CS:GO

(Najniższe detale)

(wykres w skali 1:5) Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 401

78 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 323

67 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS/FSR P) Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 45

30 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 43

29 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS/FSR P ) Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 54

36 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 49

34 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 66

55 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 61

42 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 85

62 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 82

60 Shadow of the

Tomb Raider

(Ultra + RT) Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 61

45 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 51

33 Watch Dogs:

Legion

(Ultra bez RT) OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 50

27 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 45

25 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W starszych tytułach, w których nie występował jeszcze Ray Tracing (jak Assassin’s Creed lub Horizon) Radeon RX 6600M wypada lepiej od konkurencyjnego GeForce RTX 3060 (ze zbliżonym limitem mocy). Wyjątkiem będzie tu archaiczny CS:GO, który od zawsze lepiej działa na kartach NVIDII. Natomiast jeżeli chcielibyśmy ogrywać najnowsze tytuły ze wszystkimi bajerami, czyli z aktywnym Ray Tracingiem, to niestety Radeon zaczyna przegrywać z GeForcem. Problem tylko się pogłębia, gdy w grze dostępny jest DLSS, a nie ma dostępnego FSR, choć to akurat dotyczy tylko gier starszych niż rok, w których w zasadzie można się jeszcze ratować RSR (którego w testach nie uwzględniamy ze względu na, w naszym mniemaniu, nieakceptowalne skalowanie interfejsu w grach).

FSR często ratuje wydajność Radeona w grach z Ray Tracingiem, ale nadal daleko tej funkcji do tego, co oferuje DLSS – cała nadzieja w nadciągającym FSR 2.0…

Nowsze gry zwykle posiadają już implementację FSR, ale tu również pozostaje jeszcze kwestia jakości – testy wykonywaliśmy w analogicznych ustawieniach, co DLSS NVIDII, jednak subiektywnie zwykle DLSS Performacne bliżej do FSR Quality, a FSR Performance używane z rozdzielczością FHD zwykle oferuje już bardzo niewyraźny obraz. Nie zmienia to jednak faktu, że na nowym OMEN 16 wszystkie gry da się bardzo przyjemnie ogrywać w bardzo wysokich, często najwyższych ustawieniach.



Dodaktowy ekran przydaje się zwłaszcza podczas streamowania.

Jest w tym jednak pewien haczyk… Powyższe testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości FHD (aby móc porównać wydajność z Victus by HP). Jak OMEN 16 poradzi sobie z natywną w naszym modelu rozdzielczością QHD? Tym razem porównamy wyniki ze ZNACZNIE droższym modelem z RTX 3070, który w naszym mniemaniu dobrze do tej rozdzielczości się nadaje.

Pomiar wydajności MSI Crosshair 15 R6E w grach [FPS]

2560x1440 px, tryb ekstremalnej wydajności, więcej = lepiej

CS:GO

Mapa "Benchmark"

(Najniższe detale)

(wykres w skali 1:5) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 426

67 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 295

36 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS/FSR P) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 56

46 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 29

19 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS/FSR P) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 64

48 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 36

24 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 68

36 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 62

44 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 87

60 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 64

50 Rainbow Six:

Extracition

(Ultra) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 103

59 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 89

58 Shadow of the

Tomb Raider

(Ultra + Ultra RT) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 58

48 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 33

21 Watch Dogs:

Legion

(Ultra bez RT) MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 56

47 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 38

26 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Tutaj już widać, że w nowszych grach brakuje karcie mocy. Nawet aktywowanie FSR w trybie wysokiej wydajności (co nawet w 1440p mocno obniża jakość obrazu) nie pomogło w utrzymaniu średniej klatek powyżej 30 w takim Cyberpunk 2077. Zwykle rozwiązaniem będzie obniżenie lub wyłączenie funkcji odpowiedzialnej za śledzenie promieni, ale i tak bardziej podobały nam się stabilne wyniki powyżej 60 FPS w rozdzielczości FHD.

Radeon RX 6600M nawiązuje bez problemu walkę z RTX 3060 limitowanym do zbliżonych 100 W, choć całkowicie z nim przegrywa, gdy zechcemy grać z aktywnym śledzeniem promieni – analogicznie, jak ma to miejsce w ich desktopowych odpowiednikach…

Ogólnie rzecz ujmując OMEN 16 stanowczo radzi sobie z opanowaniem zarówno bardzo wydajnego procesora, jak i średniego segmentu karty graficznej w grach. Niestety sam Radeon zdecydowanie miewa problemy z utrzymaniem płynności, gdy gramy w rozdzielczości powyżej FHD. Z tego względu ponownie zaznaczamy – w naszym odczuciu, do grania, OMEN 16 najlepiej wypada z matrycą FHD 144 Hz. A na koniec jeszcze porównanie wydajności w natywnej rozdzielczości w obu trybach zasilania w formie nagrania z testów – widać tam również temperatury osiągane przez podzespoły, choć limit zasilania CPU jest tu błędnie odczytywany.

Badanie różnicy wydajności OMEN 16 między trybem zasilania „zbalansowany” a „wysoka wydajność”

OMEN 16 z AMD Ryzen 7 5800H to również potężne narzędzie do pracy

Po testach 3D czas na zastosowania ogólne. Tutaj również zaczniemy od testów syntetycznych, aby uplasować nowego OMENa 16 pomiędzy innymi konstrukcjami.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny [pkt]

Na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności" i na zółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Tym razem (w teście PCMark) udało się uplasować pomiędzy bardzo wydajnymi laptopami z najnowszą 12. generacją Intel Core a bardziej ograniczonym termicznie Victus by HP z identycznym procesorem. Można powiedzieć, że OMEN 16 oferuje już poziom wydajności nierozróżnialny na co dzień z nawet bardzo szybkim PC, co dobrze potwierdza test CrossMark (gdzie wynik 1000 pkt. uznaje się za optymalny w przypadku sprzętu do codziennych zadań). Pewna w tym też zasługa dysku SSD, w jaki OMEN 16 został wyposażony.



Dysk nie zwalnia znacznie nawet przy 90% zapełnienia - to świetny rezultat.



Solidny dysk M.2 PCI-E 3.0 to wszystko czego obecnie potrzebuje gracz.

SSD to popularny w branży OEM Micron 2300 o pojemności 512 GB. Jest to dysk PCI-E 3.0 x4 z praktycznie najwyższej półki, oferujący wydajność wyższą nawet niż podstawowe modele PCI-E 4.0 (poza może liniowym odczytem).

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: OMEN 16

Ryzen 7 5800H

RX6600M (100 W)

5990 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł Lenovo Legion 5

Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Cinebench R20

Single Core: 558 478 551 587 694 Cinebench R20

Multi Core: 4612 4089 4948 4971 6627 Cinebench R23

Single Core: 1430 1249 1414 1511 1804 Cinebench R23

Multi Core: 11 762 10 466 12 744 13 189 16 610 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:37.01 4:21.39 3:18.39 4:31.42 2:38.45 Next V-Ray 5

CPU [vsamples]: 8213 N/A 9176 N/A 11 365 7-Zip [MIPS] 69 085 66 118 64 501 49 797 81 001

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: OMEN 16

Ryzen 7 5800H

RX6600M (100 W)

5990 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł 3DSMax 07 (FHD): 64.69 87.43 88.07 96.03 108.22 Catia 06 (FHD): 18.79 49.00 63.31 61.73 71.97 Creo 03 (FHD): 59.16 77.91 74.76 90.92 98.81 Energy 03 (FHD): 2.05 20.52 26.91 22.42 26.74 Maya 06 (FHD): 196.68 248.08 330.46 358.02 337.62 Medical 03 (FHD): 27.49 26.07 31.96 28.18 33.26 SNX 04 (FHD): 58.56 15.70 19.96 19.07 22.53 Solidworks 05 (FHD): 113.04 158.32 230.25 233.37 229.10

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: OMEN 16

Ryzen 7 5800H

RX6600M (100 W)

5990 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Media and Entertainment 2.42 2.94 2.49 3.43 Wynik CPU: 2.18 2.41 2.1 2.84 Wynik grafiki: 2.61 3.45 3.74 3.74 Wynik dysku: 3.09 4.59 2.78 5.56 Product Development: 2.06 2.23 1.6 2.97 Wynik CPU: 1.89 1.87 1.94 3.00 Wynik grafiki: 1.59 1.27 1.29 1.39 Wynik dysku: 3.4 6.65 1.13 6.16 Life Sciences: 2.16 2.25 2.19 3.2 Wynik CPU: 2.23 2.09 1.83 3.17 Wynik grafiki: 4.21 4.68 4.32 4.93 Wynik dysku: 0.99 1.36 1.9 2.15 Energy: 1.88 2.71 2.5 3.47 Wynik CPU: 2.27 2.24 2.1 2.93 Wynik grafiki: 0.42 5.49 4.63 5.46 Wynik dysku: 3.29 3.5 3.3 5.15 General Operations: 1.86 2.00 1.78 2.58 Wynik CPU: 1.63 1.66 1.74 1.98 Wynik dysku: 2.78 3.53 1.89 5.63 Financial Services: 2.79 3.00 2.11 3.16 GPU Compute: 3.16 5.31 4.83 N/A

Niestety brak karty graficznej NVIDIA oznacza brak wsparcia dla części aplikacji z naszej procedury testowej. Mocno też zawodzą wyniki pakietu aplikacji profesjonalnych, sprawdzonych w teście SPECviewperf 2020 (z wyjątkiem wysokiego, jak zwykle dla kart AMD, wyniku w SNX). Sam procesor, mimo iż nie ma problemów natury termicznej, to widocznie został bardziej ograniczony samym zasilaniem niż w droższych modelach, co tłumaczyłoby gorsze wyniki w testach renderowania.

Czy warto kupić laptopa OMEN 16?

Testowany przez nas OMEN 16, podobnie jak jego wcześniejsze wcielenie 2 lata temu, zrobił na nas bardzo dobre wrażenie pod względem jakości wykonania. Jest ona o tyle istotna, że w tym segmencie cenowym dość łatwo trafić na modele wykonane znacznie gorzej. Jednocześnie interesujące jest to, że stylistyka tego modelu nic a nic się nie zestarzała i OMEN 16 wygląda równie atrakcyjnie, co OMEN 15.



Jest smukły, a zarazem bardzo sztywny – to zawsze pożądane cechy… laptopa ;)

Od strony technicznej laptop zrobił na nas pozytywne wrażenie kulturą pracy. W trybie zbalansowanym jest bardzo kulturalny, co uzyskuje tylko niewielkim kosztem wydajności. Tryb wysokiej wydajności, mimo że już wyraźnie głośniejszy, to na tle dzisiejszej konkurencji nadal nie jest przesadnie głośny. Dobrze wypada też połączenie procesora AMD z kartą AMD w kwestii czasu pracy na baterii.

OMEN 16 to kolejna udana konstrukcja dla graczy od inżynierów HP – nie tylko został solidnie wykonany, ale również oferuje wysoką wydajność w swojej cenie

To, co z kolei mniej przypadło nam do gustu, to parowanie matrycy z rozdzielczością QHD do karty graficznej, która stanowczo nie została zaprojektowana z myślą o takiej ilości pikseli. Oliwy do ognia dolewa tu fakt, że musimy do tej matrycy sporo dopłacić, a poza samą rozdzielczością i nieco wyższym odświeżaniem nie oferuje wiele więcej (np. pod względem pokrycia kolorów lub obsługi HDR). Szczęśliwie można wybrać model z matrycą FHD i cieszyć się nadal świetnym obrazem, ale przy wyższej wydajności.



Taki zestaw to marzenie niejedngo gracza.

Nasz testowy model kosztuje obecnie około 6500 zł (z systemem Windows 11), ale można odszukać go nawet w o 500 zł niższej cenie. To nadal sporo, zważywszy na ceny laptopów z RTX 3060. Jeżeli jednak spojrzymy na cenę tego samego OMEN 16, ale z panelem FHD, to nagle sytuacja drastycznie się zmienia – tego bowiem można nabyć nawet poniżej 5000 zł, co oznacza, że jest tańszy nawet od wcześniej testowanego Victus by HP, jednocześnie oferując sporo więcej. Gdyby ten model przyszło nam oceniać, to finalna nota była by o 0,5 gwiazdki wyższa i ten model też Wam polecamy – to świetna propozycja dla umiarkowanie wymagających graczy, ceniących sobie stonowany design.

Opinia o HP Omen 16-c0124nw Plusy atrakcyjny, minimalistyczny design,

wysoka jakość wykonania,

wysoka kultura pracy w trybie zbalansowanym,

bardzo długi czas pracy na baterii,

porządny zestaw audio-wizualny,

dużo wyjść wideo,

wygodna klawiatura i touchpad,

wysoka wydajność w cenie do 6000 zł Minusy nieco głośny w trybie wysokiej wydajności,

typowy dla AMD tylko 1 GbE i brak Thunderbolt,

matryca QHD mogłaby oferować więcej kolorów i HDR w tej cenie,

obudowa potrafi się mocniej nagrzać podczas grania.

