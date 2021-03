Viofo A139 3CH to wideorejestrator z trzema kamerami - przód, tył i wnętrze. Ma GPS, Wi-Fi, sensor Sony Starvis, filtr polaryzacyjny, czytnik kart w komplecie, USB-C, tryb parkingowy i można do niej podłączyć bezprzewodowy przycisk do zapisu filmów. Test Viofo A139 3CH.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,7/5 Plusy - trzy kamery w zestawie - przód, tył, środek,; - dobra jakość wideo w dzień i w nocy,; - odbiornik GPS, aktywny tryb parkingowy, szybkie Wi-Fi,; - automatyczne oświetlenie podczerwone we wnętrzu,; - dotykowa obsługa i podgląd obrazu na telefonie,; - aplikacja, instrukcja i menu po polsku (wkrótce też powiadomienia głosowe po polsku),; - dobra jakość wykonania i długie przewody. Minusy - w tej cenie przydałoby się nagrywanie wideo 4K.

Viofo A139 3CH imponuje możliwościami. Recenzja

Dobry wideorejestrator warto mieć, bo dzięki niemu mamy większe szanse na wyjaśnienie lub udokumentowanie nieprzyjemnej sytuacji na drodze. Czasami docenić można też dodatkową tylną kamerę, zwłaszcza jeśli ktoś uderzy w tył samochodu i będzie próbował uciec - znam osobiście jeden taki przypadek. Viofo A139 3CH dodaje do tego jeszcze trzecią kamerę wewnętrzną. Do czego może się ona przydać? Kontrole drogowe, nieprzyjemne sytuacje z pasażerami lub osoby które próbują wedrzeć się do wnętrza pojazdu, to tylko niektóre przykłady.

Zapraszam do recenzji tego bardzo funkcjonalnego, zaawansowanego wideorejestratora.

Co ciekawe Viofo A139 nie ma wyświetlacza, ale dysponuje szybkim, dwuzakresowym Wi-Fi, które pozwala zobaczyć podgląd i obsługiwać kamerę dotykowo, za pomocą telefonu. Zaletą rejestratora jest też wbudowany odbiornik GPS. Pozwala on rejestrować dokładną lokalizację geograficzną oraz prędkość samochodu. W naszym zestawie testowym znalazł się też opcjonalny przycisk z łącznością Bluetooth - przyklejasz go w zasięgu ręki i klikasz za każdym razem, gdy chcesz ręcznie zabezpieczyć fragment nagrania.

Viofo A139 ma sensory Sony Starvis w każdej z trzech kamer. Jakość obrazu możecie ocenić w powyższej recenzji. W moim odczuciu robią one dobrą robotę, szczególnie z przodu i z tyłu pojazdu. Zarówno w dzień, jak i w nocy filmy są jasne, wyraźne i dość szczegółowe - ma to znaczenie również w trybie parkingowym. W naszym filmie znajdziecie również sporo innych informacji odnośnie funkcjonalności, wyposażenia i obsługi.

Zobaczcie co Viofo zaoferowało i napiszcie w komentarzu jak oceniacie ten wideorejestrator.

Pełna specyfikacja kamery na stronie oficjalnego dystrybutora w Polsce.

Viofo A139 3CH - ocena

trzy kamery w zestawie - przód, tył, środek

dobra jakość wideo w dzień i w nocy

odbiornik GPS, aktywny tryb parkingowy, szybkie Wi-Fi

automatyczne oświetlenie podczerwone we wnętrzu

dotykowa obsługa i podgląd obrazu na telefonie

aplikacja, instrukcja i menu po polsku (wkrótce też powiadomienia głosowe po polsku)

dobra jakość wykonania i długie przewody



w tej cenie przydałoby się nagrywanie wideo 4K

94% 4,7/5

Zobacz również: