Mniejszy, wcale nie znaczy gorszy – premiera iPhone 15 i iPhone 15 Plus

12 września odbyła się prezentacja nowych smartfonów marki Apple – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Przyglądamy się specyfikacji dwóch pierwszych wymienionych smartfonów. Wiemy też jaka jest ich cena oraz kiedy będzie można je kupić.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus – wielkie zmiany, niższa cena

Oczko w głowie firmy Apple stanowią iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max i to te modele co roku wyposażane są w najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, ale w przypadku tegorocznych standardowych modeli, czyli iPhone 15 i iPhone 15 Plus także wprowadzono bardzo wiele istotnych zmian, które przeniosły te smartfony na kolejny poziom. Cena w porównaniu do ubiegłorocznej generacji nieco spadła.

Jeśli więc do tej pory zastanawialiście się czy warto wymienić swojego iPhone’a na nowy model, to jest to chyba najlepsza okazja w ciągu kilku ostatnich lat.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus – specyfikacja

Standardowe modele są tańsze od iPhone’ów serii Pro, ale nie znaczy to, że są od nich gorsze. Co więcej, w tym roku zyskały one wiele nowych funkcji, które z pewnością docenione zostaną przez wszystkich użytkowników. Wprowadzone nowości znacznie polepszyły komfort użytkowania, co odczuwalne będzie na co dzień.

Przejdźmy zatem do konkretów. Oba smartfony wyposażone są w wyświetlacz Super Retina XDR o rozdzielczości wynoszącej 2556 na 1179 pikseli oraz 2796 na 1290 pikseli, odpowiednio dla iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Przekątna ekranu iPhone 15 wynosi 6,1, a w przypadku iPhone 15 Plus 6,7 cala. Jasność szczytowa została zwiększona 2000 nitów, więc nie będzie problemów z widocznością wyświetlanej treści w warunkach bardzo jasnego oświetlenia.

Warto też wspomnieć, że wyświetlacz chroniony jest przez warstwę o nazwie Ceramic Shiled, która wprowadzona została w 2021 roku i świetnie się sprawdza. Dzięki niej ekran się nie rysuje, a w dodatku chroniony jest także przed uszkodzeniami wynikającymi na przykład z upadku teflonu na twardą powierzchnię.

Trudno w tym momencie nie wspomnieć o Dynamic Island, czyli dynamicznym polu umieszczonym przy górnej krawędzi ekranu, które zastąpiło wcięcie nazywane notchem. Przewagą nowego rozwiązania jest fakt, że „dynamiczna wyspa” zmienia swój kształt i rozmiar dostosowując się do obsługiwanych funkcji. Z poziomu tego pola można na przykład rozpocząć i zakończyć odtwarzanie muzyki bez konieczności otwierania aplikacji albo obserwować wskazówki dotyczące trasy, wysyłane przez Google Maps czy Mapy Apple. To tylko dwie z wielu możliwości Dynamic Island.



Dynamic Island w iPhone 15

Co ważne, jej działanie nie wyklucza korzystania z innych aplikacji w trybie pełnoekranowym. Wspomniany notch był po prostu wcięciem w ekranie, na którego powierzchni umieszczona była przednia kamera. W nowych modelach obiektyw niejako wkomponowany jest w wyświetlacz.

Warto wspomnieć także o układzie Apple A16 Bionic, który dba o wysoką wydajność w nowych smartfonach. Posiada on 6‑rdzeniowe CPU, 5‑rdzeniowe GPU oraz 16‑rdzeniowy system Neural Engine. Co ciekawe, zaledwie rok temu czip ten wykorzystano w modelach 14 serii Pro, co oznacza, że mamy do czynienia z niezwykle wysoką mocą obliczeniową.

Czip ten potrzebny jest między innymi do działania systemu dwóch aparatów, w które wyposażone są te smartfony. W iPhone 15 i iPhone 15 Plus zastosowano nowy obiektyw główny, którego przetwornik obrazu ma rozdzielczość wynoszącą 48 MP. Domyślne zdjęcia mają rozdzielczość 24 MP, ale bez obaw – rozmiar plików wynosi około 2 MB, więc nie trzeba obawiać się o to, że szybko zabraknie pamięci masowej. W kwestii zdjęć Apple naprawdę zrobiło ogromny postęp.



Zdjęcia wykonane iPhone 15 Plus z odległości 45 cm. Od lewej: zoom 1x, zoom 2x

Drugi aparat stanowi 12 MP obiektyw szerokokątny, w którym nowością jest dwukrotny zoom optyczny. Dzięki niemu można robić zdjęcia w przybliżeniu bez uszczerbku na jakości.

Nowością, która wywołała duży szum w branżowych media jest także rezygnacja z portu Lightning na rzecz USB-C. To zmiana, która sprawi, że posiadając iPhone’a nie będzie trzeba korzystać ze specjalnego przewodu, który nie pasuje do żadnego innego urządzenia. Złącze USB-C jest uniwersalne i montowane jest w nowoczesnych smartfonach, tabletach, laptopach, słuchawkach bezprzewodowych oraz innych urządzeniach elektronicznych.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus – niemal takie same, a jednak różne

Znamy już specyfikację obu smartfonów, ale warto wspomnieć kilka słów na temat praktycznych różnic między tymi dwoma smartfonami. Nie ma ich wiele, a wynikają one tylko z różnicy w rozmiarze obu urządzeń.

Poza gabarytami oraz wynikającymi z nich wielkościami wyświetlacza i baterii, pozostałe elementy tych smartfonów niczym się nie różnią. Jak już wspomnieliśmy, jest jednak kilka praktycznych aspektów, które warto wiedzieć.

Po pierwsze gabaryty. iPhone 15 Plus jest wyższy i szerszy niż iPhone 15, więc nie sprawdzi się wśród osób, które mają małe dłonie. Trudniej utrzymać ten smartfon w dłoni i sięgnąć do górnej krawędzi jego wyświetlacza, a to może znacznie obniżyć komfort korzystania z niego wśród osób z małymi dłońmi. Wybór to kwestia indywidualna.

Po drugie, wyświetlacz. Niewielkie różnice dotyczą rozdzielczości oraz liczby pikseli na cal wyświetlacza, ale są one na tyle małe, że nie są widoczne gołym okiem. Praktyczną przewagą większego wyświetlacza jest jednak to, że można wyświetlić na nim tą samą ilość treści w większym rozmiarze lub większą ilość treści w tym samym rozmiarze. Model „z Plusem” przyda się na przykład osobom, które mają problem ze wzrokiem.



Od lewej: iPhone 15, iPhone 15 Plus. Ta sama treść, większy rozmiar na modelu "z plusem"

Od lewej: iPhone 15, iPhone 15 Plus. Więcej treści, ten sam rozmiar na modelu "z plusem"

Po trzecie, bateria. W obudowie iPhone’a 15 Plus jest po prostu więcej miejsca i wyposażono go w bardziej pojemną baterię. Apple deklaruje, że iPhone 15 potrafi odtwarzać wideo przez 20 godzin, a iPhone 15 Plus przez 26 godzin. Jak to zwykle bywa, deklarowany przez producenta czas pracy na baterii nie będzie raczej w pełni zgodny z rzeczywistością, ale należy wziąć pod uwagę różnicę procentową, która w tym wypadku wynosi 30%. Oznacza to, że czas pracy iPhone 15 Plus będzie mniej więcej o jedną trzecią dłuższy niż iPhone’a, a to spora różnica.

iPhone 15 – kolory

Obudowa iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus wykonana jest z lotniczego aluminium, a jej tył z barwionego szkła. Klasa odporności to IP68, co zapewnia ochronę przed pyłem i wodą.

Smartfony kupić można w pięciu wariantach kolorystycznych:

niebieski

różowy

żółty

zielony

czarny.

iPhone 15 - cena w Polsce

Smartfony dostępne są w trzech konfiguracjach pojemności pamięci masowej, a ich ceny są następujące.

iPhone 15:

iPhone 15 128 GB — 4699 zł

iPhone 15 256 GB — 5299 zł

iPhone 15 512 GB — 6499 zł

iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus 128 GB – 5299 zł

iPhone 15 Plus 256 GB – 5899 zł

iPhone 15 Plus 512 GB – 7099 zł

Czy warto kupić nowe iPhone’y 15?

Jak już wspomniano, wprowadzone nowości sprawiły, że nowe smartfony marki Apple stały się jeszcze bardziej atrakcyjne – zarówno iPhone 15 Plus jak i iPhone 15. Kiedy w sklepach dostępne będą te urządzenia? Przedsprzedaż rozpoczęła się 15 września, ale na sklepowe półki telefony trafią w piątek, 22 września.

