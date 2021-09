Jaki monitor do 500 zł będzie dziś najlepszym wyborem? Przedstawiamy pięć nowoczesnych modeli, dobrych i tanich, które szczególnie zasługują na uwagę.

W tym rankingu natomiast zebraliśmy najlepsze monitory do 500 zł, do pracy i rozrywki oraz zwykłych, codziennych zastosowań. W ten sposób udowadniamy, że zakup nowego monitora nie musi wiązać się z bardzo dużym wydatkiem, szczególnie jeśli nie potrzebujemy monitora graficznego ani oferującego superwysoką częstotliwość odświeżania monitora do gier. Nie musimy też dużo zapłacić, jeśli nie zależy nam na rozdzielczości Ultra HD – w innym razie odsyłamy do TOP 10 monitorów 4K.

Jaki monitor do 500 zł? To modele warte uwagi:

ASUS VZ239HE – 23 cale / IPS / 1920x1080 px – dobry monitor do 500 zł na długie posiedzenia

Philips 243V7QDAB – 23,8 cala / IPS / 1920x1080 px – dobry monitor do codziennych zadań

AOC 24E1Q – 23,8 cala / IPS / 1920x1080 px – dobry monitor do biura lub pracy w domu

iiyama ProLite X2474HS – 24 cale / VA / 1920x1080 px – dobry monitor do pracy i zabawy

BenQ GL2580H – 24,5 cala / TN / 1920x1080 px – dobry i tani monitor do gier

Najlepsze monitory do 500 zł, czyli Full HD otoczone wąską ramką

Każdy monitor do 500 zł w naszym zestawieniu ma (otoczony wąską ramką) ekran o przekątnej między 23 a 25 cali i oferuje (optymalną dla tego rozmiaru) rozdzielczość Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli.

Postawiliśmy przede wszystkim na matryce IPS (zapewniające szerokie kąty widzenia i dobre odwzorowanie kolorów), ale znajdziesz tu też modele z panelami TN (o najkrótszym czasie reakcji) i VA (o wysokim kontraście i stanowiące atrakcyjny kompromis) – jeśli zastanawiasz się co wybrać, sprawdź czym różnią się poszczególne typy matrycy.

Tani monitor do 500 zł będzie w sam raz do zwykłych, codziennych zadań

Każdy dobry, tani monitor z tego zestawienia (a tylko takie w nim znajdziesz) sprawdzi się podczas pracy biurowej, przeglądania Internetu czy oglądania filmów, a nawet okazyjnego grania. Równocześnie nie zrujnuje naszego domowego budżetu. A jeśli ten ostatni jest nieco większy, to zachęcamy też do sprawdzenia rankingu monitorów do 1000 zł.

ASUS VZ239HE – dobry monitor do 500 zł na długie posiedzenia Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasz ranking otwiera ASUS VZ239HE – 23-calowy monitor do 500zł, z panelem typu IPS, zapewniającym ładne kolory i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczość Full HD oznacza zaś dużą przestrzeń roboczą. Na zdjęciu obok możemy zauważyć, że jest to model z serii Eye Care. Pod tą nazwą kryje się komplet technologii, dzięki którym zapewnia on komfortową i bezpieczną pracę, a więc przede wszystkim brak migotania ekranu i niską emisję światła niebieskiego. Dodajmy, że szczególnie imponująco ten monitor prezentuje się, gdy spojrzy się na niego z boku, bo jego profil ma zaledwie 7 mm grubości. Ale wąska ramka wokół ekranu również może się podobać, a w dodatku jest praktyczna, jeśli myślimy o zakupie nie jednego, lecz dwóch takich urządzeń. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 80000000:1

Złącza D-Sub, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Philips 243V7QDAB – dobry monitor do codziennych zadań Ocena benchmark.pl









4,5/5 Philips 243V7QDAB wyposażony jest w ekran o przekątnej 23,8 cala, co przekłada się na większy komfort pracy. Wąskie ramki wokół ekranu sprawiają, że monitor prezentuje się nowocześnie i stylowo. Tutaj także producent zastosował matrycę typu IPS, więc można liczyć na wysoką jakość obrazu z wiernie odwzorowanymi kolorami i odpowiednio szerokimi kątami widzenia. Do tego znajdziemy tu szereg funkcji poprawiających jakość obrazu oraz komfort pracy. Są to m.in. SmartContrast automatycznie optymalizująca ustawienia w zależności od wyświetlanych treści, Flicker-free minimalizująca męczące wzrok migotanie obrazu oraz SmartImage pozwalająca na wybór różnych trybów pracy np. Biuro, Zdjęcia, Filmy czy Gry. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, DVI-D, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

AOC 24E1Q – dobry monitor do biura lub pracy w domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Prezentuje się bardzo stylowo i dobrze sprawdza się zarówno w domowym biurze, jak i w środowisku firmowym. Wyposażony w 23,8-calowy panel IPS monitor AOC 24E1Q oferuje rozdzielczość Full HD, szerokie kąty widzenia, wyraziste kolory, regulację wysokości i pochylenia ekranu oraz zminimalizowaną emisję niebieskiego światła. Zapewnia nam więc komfortowe warunki do efektywnej pracy. Dzięki złączom HDMI, DisplayPort i D-Sub, podłączymy go właściwie do każdego komputera stacjonarnego czy laptopa, a dodatkowym plusikiem na jego liście jest wysoka efektywność energetyczna – krótko mówiąc: pobiera bardzo mało energii podczas działania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

iiyama ProLite X2454HS – dobry monitor do pracy i zabawy Ocena benchmark.pl









4,5/5 O ile wcześniej wymienione monitory wyposażone zostały w matryce IPS, tak iiyama ProLite X2474HS zaopatrzona jest w panel VA. Charakteryzuje się ona szerokimi kątami widzenia i szybszym czasem reakcji niż matryce IPS. Kosztem tego jest nieco gorsze odwzorowanie kolorów, ale w codziennym użytkowaniu różnica ta nie będzie zauważalna. Plusem jest natomiast znacznie wyższy kontrast. Model ten jest na tyle wszechstronny i funkcjonalny, że dobrze sprawdzi się zarówno do pracy, jak i zabawy, wliczając w to gry. Rozdzielczość Full HD, komplet podstawowych gniazd oraz automatyczna regulacja kontrastu i ostrości to jego kolejne atuty. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x1920 px

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

BenQ GL2580H – dobry i tani monitor do gier Ocena benchmark.pl









4,6/5 BenQ GL2580H to największy monitor w naszym zestawieniu – ma przekątną 24,5 cala, zachowując rozdzielczość Full HD. Dzięki zastosowaniu matrycy TN udało się za to zredukować czas reakcji do 1 ms, co docenią nawet ci wyłącznie niedzielni gracze. Odbywa się to wprawdzie kosztem kontrastu i kolorów, ale te wciąż prezentują się wystarczająco dobrze, by komfortowo oglądało się filmy i seriale. Podobnie jak inne modele w tym zestawieniu, ten także może pochwalić się wąską ramką, brakiem migotania i niską emisją niebieskiego światła, a do tego jeszcze pozwala ukryć przewody wewnątrz monitora, co doceni każdy, kto lubi mieć porządek. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, DVI-D, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Najlepszy monitor do 500zł – co wybrać?

Tworząc to zestawienie, staraliśmy się wybrać modele, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka wyposażenia dla swojego domowego biura, ekranu do oglądania filmów i seriali czy taniego urządzenia do przeglądania Internetu i korzystania z Office’a. Nie podamy więc teraz jednego konkretnego modelu, bo to, który jest najlepszy, zależy od tego, czego potrzebujecie. Niezależnie od tego, na który model padnie – na biurku stanie nowoczesny sprzęt, który dobrze wygląda i dobrze też wyglądać będzie obraz na jego ekranie.

