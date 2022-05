Czy da się kupić tani monitor, który równocześnie będzie dobry? Tak, to jak najbardziej możliwe. Zresztą zaraz się o tym przekonasz, bo w tym zestawieniu przedstawiamy najlepsze monitory do 500 zł lub troszkę więcej.

Tani monitor do 500 zł – co zaoferuje, a czego nie?

Najlepsze monitory kosztują kilka razy więcej, ale dobry monitor do 500 zł (lub troszkę więcej - z uwagi na inflację) to coś, co jak najbardziej jest możliwe do kupienia. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że przekątna w najlepszym układzie wyniesie 24 cale, a rozdzielczość nie przekroczy Full HD. Można się za to spodziewać krótkiego czasu reakcji, szerokich kątów widzenia i technologii ochrony wzroku. Innymi słowy: w tej kategorii cenowej nie brakuje ciekawych modeli do nauki, pracy czy nawet rozrywki, takiej jak oglądanie filmów albo granie w gry komputerowe.

Jaki monitor do 500 zł w 2022? Oto ranking najlepszych tanich monitorów:

Kiedy tani monitor to dobry monitor?

Na zakup monitora za około 500 złotych warto się zdecydować, gdy szukasz zwykłego wyświetlacza do komputera, urządzenia zapewniającego dobre warunki do pracy lub nauki, ale też sprzętu do oglądania filmów lub grania, o ile nie masz zbyt dużych wymagań. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie łatwo jest znaleźć dobry i tani monitor do gier, a monitor z odświeżaniem 144 Hz do 500 zł to raczej niespełniona fantazja. Jeśli masz, to sprawdź nasz ranking monitorów do gier albo TOP 5 monitorów 4K. A jeżeli szukasz czegoś pomiędzy, to zerknij też do zestawienia monitorów do 1000 zł.

Wracając do rankingu, przy którym właśnie się znajdujemy… Każdy dobry, tani monitor z tego zestawienia (a tylko takie w nim znajdziesz) sprawdzi się podczas pracy biurowej, przeglądania Internetu czy oglądania filmów, a nawet okazyjnego grania. Równocześnie nie zrujnuje naszego domowego budżetu. Warto jednak dodać, że w czasach rosnącej inflacji ceny wiekszości dóbr wzrosły, dlatego w naszym rankigu znalazły się monitory, których cena przekracza nieco założony na początku budżet. Zapewniamy jednak, że warto nieco dołożyć i kupić sprzęt, z którego będziemy zadowoleni. Monitory, które obecnie kosztują mniej niż 500 zł nie są raczej warte uwagi. Do rzeczy…

Najlepsze tanie monitory

Acer Nitro VG240YBMIIX – 24 cale / IPS / 1920x1080 px – tani i dobry monitor do wszystkiego Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ranking otwiera uniwersalny monitor z gamingowym zacięciem. Nie jest to raczej urządzenie dla zapalonych graczy, ale mniej wybredni wielbiciele gier komputerowych powinni być z niego zadowoleni. Długość przekątnej jego ekranu wynosi dokładnie 23,8 cala, a rozdzielczość to Full HD. Warto zaznaczyć, że zastosowano w nim matrycę IPS, która zapewnia dobre odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz, czas reakcji wynoszący 1 ms oraz technologia AMD FreeSync świadczą o wspomnianym na początku gamingowym zacięciu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

ASUS VP247HAE – 24 cale / VA / 1920x1080 px – tani monitor do pracy i nauki Ocena benchmark.pl









4/5 Druga propozycja to monitor, który ze względu na swoje parametry świetnie nada się do nauki oraz do pracy, ponieważ wyposażony został w filtr światła niebieskiego, który chroni oczy użytkownika. Jest też technologia Flicker-Free, która eliminuje migotanie obrazu oraz rozwiązania dostosowujące parametry wyświetlacza do warunków zewnętrznych. Monitor sprawdzi się zatem wśród osób, które spędzają dużo czasu przy komputerze. Posada matrycę typu VA o wielkości 24 cali i rozdzielczości Full HD. Częstotliwość odświeżania to 60 Hz. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny), 100000000:1 (dynamiczny)

Złącza D-Sub, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

HP V22 – 22 cale / TN / 1920x1080 px – mały i niedrogi monitor do domu i biura Ocena benchmark.pl









4/5 HP V22 to monitor, który sprawdzi się zarówno w biurze jak i w domu. Jest niewielki, więc bez problemu zmieści się na małym biurku. Zastosowano w nim technologię HP Low Blue, dzięki której minimalizowana jest emisja niebieskiego światła, co ogranicza negatywny wpływ na wzrok osób korzystających z tego monitora. Matryca typu TN o przekątnej 21,5 cala ma rozdzielczość Full HD, co w zupełności wystarcza w tego typu zastosowaniach. Warto też wspomnieć o możliwości regulacji pochylenia ekranu, dzięki czemu urządzenie dostosować można do własnych potrzeb. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 21,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Dell E2016HV – 20 cali / TN / 1600x900 px – mały monitor do domu Ocena benchmark.pl









4/5 Najtańszy i najmniejszy w naszym zestawieniu monitor, który dedykowany jest przede wszystkim do domowego użytku. To niedrogie i solidne urządzenie, z którego zadowoleni będą mniej wybredni użytkownicy (zwłaszcza Ci, którzy obejdą się bez łącza HDMI). Posiada niewielki ekran o przekątnej 19,5 cala, którego rozdzielczość to 1600 na 900 pikseli, więc obraz nie jest ostry jak brzytwa, ale jego jakość jest na tyle przyzwoita by można było spędzić przed nim kilka godzin i obejrzeć parę odcinków ulubionego serialu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 19,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x900 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

SAMSUNG Odyssey G3 – 24 cale / VA / 1920x1080 px – dobry i tani monitor z odświeżaniem 144 Hz Ocena benchmark.pl









4,2/5 Samsung Odyssey G3 to monitor, który dedykowany jest dla graczy. Świadczy o tym między innymi maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu, która wynosi 144 Hz oraz czas reakcji 1 ms. Jest także technologia AMD FreeSync, która zapewnia płynność obrazu podczas dynamicznych scen w grach. Co więcej, urządzenie ma możliwość obracania, przechylania oraz regulacji wysokości położenia ekranu, co przyda się każdemu. Nie zapomniano także o funkcji Flicker Free, która minimalizuje migotanie obrazu oraz trybie Eye Saver, redukującym ilość światła niebieskiego, które dociera do oka. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 4000:1

Złącza słuchawkowe, D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz

Tworząc to zestawienie, staraliśmy się wybrać modele, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka taniego monitora do komputera w domowym biurze, ekranu do oglądania filmów i seriali czy niedrogiego urządzenia do gier. Mogło się jednak zdarzyć tak, że coś pominęliśmy (możesz pomóc benchmarkowcom, podając swoje propozycje w komentarzu).