Testujemy MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - to dobra płyta z chipsetem ze średniego segmentu. Niezła gratka dla każdego, kto nie chce przepłacać za drogie płyty Z590.

Nowy model procesora Intel Rocket Lake już wybrany? Pora więc na równie istotny wybór nowej płyty głównej. Testowany na naszych łamach procesor Intel Core i5-11600K, świetnie sprawdzi się na płytach ze średniego segmentu, czyli na przykład wyposażonych w chipset B560.

Przypomnijmy, że płyty B560 nie umożliwiają podkręcania procesora. Można tu bawić się w OC pamięci RAM, ale w przypadku Rocket Lake nie warto wychodzić ponad tryb synchroniczny, czyli 3600 MHz (dotyczy to wszystkich płyt głównych z obsługą Rocket Lake). Można liczyć na to, że Intel planuje jakieś aktualizacje w tej kwestii... ale oficjalnie (i nieoficjalnie) jak na razie nic o tym nie wiadomo.

Wróćmy jednak do tematu, a bohaterem dzisiejszego testu jest świeżutka płyta ze stajni MSI, a konkretnie model MAG B560M Mortar Wi-Fi - płyta w standardzie mATX wyposażona w standardzie w Wi-Fi 6. A to wszystko w sugerowanej cenie 715 złotych.

MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - recenzja

Płyta główna MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - specyfikacja

Model MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi Podstawka CPU Intel LGA 1200 Chipset Intel B560 Technologie multi-GPU tak (Quad CrossFire) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak - DP 1.4 i HDMI 2.0b Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 5066 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 - 1 x PCIe 4.0 x16 (4.0 tylko procesory Rocket Lake) i 1 x PCIe 3.0 (x4) Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 1 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC/obudowa 4 (1+1+3) Porty SATA/SATA Express 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (1 x 4.0 x4 tylko na Rocket Lake i 1 x PCIe 3.0 x4) Thunderbolt brak (jest podłączenie TBT ze wsparciem RTD3) Wi-Fi / Bluetooth Intel WiFi 6E AX210 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT5.2 LAN 1 (Realtek RTL8125B 2.5G) USB 2.0 (tylny panel) 8 (4) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 5 (3) USB 3.2 Gen2 10 Gb + Gen2x2 20 Gb (tylny panel) 1 (0) + USB C 2x2 20 Gb (1) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio Realtek ALC897 Dodatkowe technologie Core Boost, PCIe Steel Armor, M.2 Shield Frozr, DDR4 Boost, Pump Fan Ready, Audio Boost Format mATX (24,4 cm x 24,4 cm)

Warto zauważyć, że obsługa RAM w Rocket Lake robi się odrobinę... skomplikowana. Wprowadzenie trybu asynchronicznego (powyżej 3600 MHz) miało dużo dalej idące konsekwencje. I tak - osiągniemy 5066 MHz, ale tylko w przypadku jednego modułu i to jednostronnego (single rank). Przy jednej pamięci dwustronnej robi się już 4600 MHz. Przy obłożeniu dwóch kanałów (czyli jedynej sensownej konfiguracji) mamy zapewnione 4266 MHz dla pamięci jednostronnych i 4000 MHz dla dwustronnych. Oczywiście możemy próbować podkręcać wyżej, ale dodając do tego tryb asynchroniczny po prostu robi się mało ciekawie.

MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - sloty i porty

To niewielka płyta formatu micro ATX, więc na płytce drukowanej znajdziemy tylko dwa sloty PCI Express x16 i jeden slot x1. Wzmocniony slot PCIe x16 oferuje obsługę PCIe 4.0 na procesorach Rocket Lake. Drugi PCIe x16 ograniczony jest do przepustowości x4 i razem z PCIe x1 oferuje jedynie obsługę standardu 3.0.

Pierwsze gniazdko M.2 ukryte za radiatorem oferuje obsługę PCIe 4.0 (ponownie - tylko na 11 generacji Core), a drugie tylko PCIe 3.0.

W przypadku portów SATA III od dawna standardem jest sześć gniazdek i nie inaczej jest w tym modelu.

Za czterema bankami RAM znajdziemy również wyprowadzenie portu USB C na przód obudowy (3.2 Gen1). Warto zauważyć dobrą sekcję zasilania z solidnymi radiatorami.

Tylny panel również nie daje powodów do narzekania:

cztery porty USB 2.0 (czarne)

dwa wyjścia zintegrowanej grafiki - DP 1.4 i HDMI 2.0b

port USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s (błękitny)

jeden port USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (typu C)

jedno gniazdko LAN 2.5G

dwa porty USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s (niebieskie)

wyjścia anten Wi-Fi i BT

optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - UEFI BIOS

Click BIOS 5 nie przechodził ostatniego większego liftingu, ale to wciąż ładnie i przejrzyjście zaprojektowany interfejs. Jeśli zastanawiacie się, czy producent udostępnił opcję Resize BAR support to śpieszę was uspokoić, że oczywiście ją tu znajdziecie.

MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - czy warto kupić?

Powiedzmy sobie szczerze, że różnic w stosunku do topowych modeli Z590 nie ma wiele. Owszem, na B560 nie możemy podkręcać procesora, ale już Comet Lake (10 generacja Core) pokazały, że bardziej się opłaca podkręcać pamięć RAM. Sytuacja z Rocket Lake (11 generacja Core) jest nieco bardziej skomplikowana, bo w chwili obecnej nie warto przekraczać 3600 MHz na pamięci RAM (powyżej włącza się tryb asynchroniczny). Przypomnijmy, że sugerowana cena tej płyty ma wynosić 715 złotych.

Jeśli więc nie zamierzałeś podkręcać procesora, a szybkość RAM dochodząca do 3600 MHz jest dla Ciebie wystarczająca, to możesz śmiało sięgnąć po model B560 - a MSI MAG B560 Mortar W-Fi jest z pewnością jednym z ciekawszych modeli.

Jeśli rozglądasz się za modelem mATX dla procesów Core 11 (lub 10) generacji, to z pewnością model MSI ma sporo do zaoferowania. Jest tu Wi-Fi 6 i BT 5.2 w standardzie (kontroler Intela), z tyłu znajdziemy jeden port USB typu A zgodny ze standardem 3.2 Gen2 i jeden typu C zgodny ze standardem 2x2, czyli oferujący potężną przepustowość do 20 Gb/s. Jeśli na płycie wyląduje procesor Rocket Lake, to możemy korzystać z jednego slotu PCIe i jednego gniazdka M.2 zgodnego ze standardem PCI Express 4.0.

Tak jak wspominaliśmy we wstępie - płyta świetnie sprawdzi się w połączeniu choćby z Intel Core i5 11600K (który i tak nie oferuje oszołamiających możliwości OC). Te dwa podzespoły pozwolą na stworzenie wydajnej platformy do gier opartej na rozwiązaniach Intela.

MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi - ocena końcowa

